«Я не герой, которого ты ищешь» — новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти»

Amazon опубликовал второй трейлер «Властелина колец: Кольца власти», в котором показали главных героев и различные локации.

Шоу охватит главные события Второй эпохи Средиземья вроде создания колец, восхождения Темного лорда Саурона и Последний союз эльфов и людей.

Премьера состоится 2 сентября — в этот день выйдут сразу два эпизода.