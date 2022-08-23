«Я не герой, которого ты ищешь» — новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти»

Amazon опубликовал второй трейлер «Властелина колец: Кольца власти», в котором показали главных героев и различные локации.
Шоу охватит главные события Второй эпохи Средиземья вроде создания колец, восхождения Темного лорда Саурона и Последний союз эльфов и людей.
Премьера состоится 2 сентября — в этот день выйдут сразу два эпизода.
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