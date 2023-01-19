За 2 дня первую серию The Last of Us посмотрели 10 млн человек в США

Кабельная сеть HBO объявила, что первый эпизод The Last of Us за 2 дня посмотрели 10 миллионов человек в США.

Теперь экранизация игры от Naughty Dog стала второй по величине премьерой HBO за последние 13 лет.

Изначально «Одни из нас» посмотрели 4,7 миллиона зрителей за первые 24 часа. Для сравнения, с «Домом дракона» за аналогичный период ознакомились около 10 миллионов человек.

Прежде стало известно, что в первую серию вошли некоторые отснятые Кантемиром Балаговым материалы.