В первый эпизод The Last of Us вошли отснятые Кантемиром Балаговым материалы

Кантемир Балагов, наиболее известный по «Дылде», рассказал в твиттере, что в первые 40 минут первого эпизода The Last of Us попало около 40% отснятых им материалов.
Российский режиссер с помощью эмодзи намекнул, что речь идет как минимум о сценах, где герои пытаются уехать из города на машине и видят, как падает самолет. Однако вдаваться в подробности он не стал.
Изначально Балагов должен был полностью снять первый эпизод с оператором Ксенией Середой и задать тон всему сериалу. А в октябре 2022-го он сообщил, что покинул проект больше года назад из-за творческих разногласий.
Напомним, пилот The Last of Us стал одним из самых просматриваемых дебютов для HBO и HBO Max за последние 13 лет.
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