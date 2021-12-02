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    Новости

    Живые роботы научились ранее неизвестному способу размножения

    2 декабря 2021
    02.12.2021
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    Рои крохотных «живых роботов» научились самовоспроизводиться в чашке Петри, собирая скопления свободных клеток. Созданные из клеток лягушки ксеноботы – первые в своем роде многоклеточные организмы, обнаружившие свой собственный способ размножения. 

    Ксеноботов создали в прошлом году при помощи клеток, полученных от эмбриона гладкой шпорцевой лягушки (Xenopus laevis). При определенных лабораторных условиях клетки сформировали крохотные структуры, способные к самоорганизации, передвижению в группах и исследованию окружающей их среды. Теперь же исследователи, занимающиеся этим проектом, выяснили, что ксеноботы также способны к размножению посредством самокопирования.

    Для начала Джош Бонгард из Вермонтского университета и Майкл Левин из Университета Тафтса в Массачусетсе совместно с коллегами выделили из эмбрионов лягушки быстро делящиеся стволовые клетки, которые должны были стать клетками кожи. Если эти клетки собирать в своеобразные комки, то в течение пяти дней они успевают сформировать сферы из примерно трех тысяч клеток. Каждый комок имеет около полмиллиметра в ширину и покрыт микроскопическими структурами, напоминающими волосы. При помощи этих «волос» ксеноботы передвигаются.

    Команда заметила, что отдельные комки клеток словно работают сообща, собирая свободные клетки в чашке Петри. Полученные горстки клеток в итоге постепенно становятся новыми ксеноботоами.

    Дальнейшие эксперименты показали, что группы из 12 ксеноботов, помещенные в чашу посреди примерно 60 тысяч свободных клеток, работают совместно, формируя до двух новых поколений.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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