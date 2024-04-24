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    Звезда «Фантастических тварей» сыграет в «Нейроманте» от Apple

    24 апреля 2024
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    24.04.2024
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    Звезда «Фантастических тварей» сыграет в «Нейроманте» от Apple

    Звезда «Властелинов воздуха» и «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» Каллум Тернер исполнит главную роль в сериале по роману «Нейромант» Уильяма Гибсона.

    Шоураннером проекта выступает Грэм Роланд, работавший над такими сериалами, как «Джек Райан» и «Остаться в живых».

    В центре сюжета хакер Кейси, который зарабатывает на жизнь взломом защитных систем и кражей данных. Однажды он решает продать украденные данные по дороже, за что его отрезают от виртуальной реальности.

    Даты выхода нет. Всего в шоу будет 10 эпизодов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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