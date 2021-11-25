Звездного лорда в «Стражах галактики» мог сыграть Закари Ливай

Звезда «Шазама!» Закари Ливай рассказал в подкасте The Fourth Wall, что изначально пробовался на роль Звездного лорда в «Стражах галактики».
Его не взяли, но актер считает, что благодаря этому прослушиванию ему в конечном счете предложили сыграть Шазама.
Джеймс Ганн и я знали друга друга, мы были друзьями, играли друг с другом, у нас было много общих друзей. Поэтому он попросил меня прийти и прочитать реплики Звездного лорда. И я сделал это. И все резко закрутилось.
Закари Ливай вошел в тройку финалистов, но Крис Пратт все равно был фаворитом — правда, тот долго сомневался, стоит ли присоединяться к проекту, поскольку это большая франшиза.
В конечном итоге прослушивание в «Стражах галактики» помогло ему заполучить роль Шазама, поскольку один из продюсеров был хорошо знаком с Джеймсом Ганном.
Я надеялся, что произвел на Джеймса хорошее впечатления. Когда я был на пробах «Шазама», менеджер Питер Сафран был хорошим другом Джеймса, и он звонил ему, потому что так работает наша индустрия.
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