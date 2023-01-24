Обсуждаем видеоигры 2022 года в 64-м выпуске Фантастического подкаста

Два материала в итогах года, разумеется, не вмещают все интересные и достойные внимания игры, и уж точно не вмещают игры, не достойные внимания. А ведь им тоже хочется промыть косточки! Да и кое-какие славные игры прошлых лет тоже хочется вспомнить…
В этот раз у микрофонов собрались Евгений Пекло, Никита Волкович и Даниил Кортез — обсудить невероятно удачный улов инди-проектов, свои любимые игры года и не попавшие в списки лучших проекты. А выпуск, кстати, немаленький — почти 2 часа!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Лучшие видеоигры 2022 года: дополнительные номинации
Маленькие, да удаленькие: Tunic, Neon White, Blacktail и многие-многие другие
Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры
Marvel’s Midnight Suns, Bayonetta 3, God of War: Ragnarök, Elden Ring и другие.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Властелин ретро«Я насчитал 48 отсылок».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.