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    #лучшие игры

    Обсуждаем видеоигры 2022 года в 64-м выпуске Фантастического подкаста

    24 января 2023
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    24.01.2023
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    #лучшие игры
    Во что поиграть в феврале 2022 года

    Два материала в итогах года, разумеется, не вмещают все интересные и достойные внимания игры, и уж точно не вмещают игры, не достойные внимания. А ведь им тоже хочется промыть косточки! Да и кое-какие славные игры прошлых лет тоже хочется вспомнить…

    В этот раз у микрофонов собрались Евгений Пекло, Никита Волкович и Даниил Кортез — обсудить невероятно удачный улов инди-проектов, свои любимые игры года и не попавшие в списки лучших проекты. А выпуск, кстати, немаленький — почти 2 часа!

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