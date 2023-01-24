Обсуждаем видеоигры 2022 года в 64-м выпуске Фантастического подкаста

Два материала в итогах года, разумеется, не вмещают все интересные и достойные внимания игры, и уж точно не вмещают игры, не достойные внимания. А ведь им тоже хочется промыть косточки! Да и кое-какие славные игры прошлых лет тоже хочется вспомнить…

В этот раз у микрофонов собрались Евгений Пекло, Никита Волкович и Даниил Кортез — обсудить невероятно удачный улов инди-проектов, свои любимые игры года и не попавшие в списки лучших проекты. А выпуск, кстати, немаленький — почти 2 часа!

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