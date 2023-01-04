Лучшие видеоигры 2022 года: дополнительные номинации

В уходящем году вышло немало не только достойных внимания громких релизов, но и более скромных проектов. Заметим, речь идёт не об одних инди-играх: в нашем списке есть и вполне себе корпоративные проекты — просто явно не ААА-уровня, а более скромных амбиций. Ну а заодно огласим тройку самых любопытных нефантастических игр.

Топ-10 не ААА-релизов 2022 года

10. Serious Sam: Siberian Mayhem

Однажды изобретя формулу «Серьёзного Сэма», где на одном экране могут находиться сразу сотни врагов, Croteam экспериментировала с ней в попытках сделать проект, выходящий за рамки стрелялки для круга избранных. И пускай в большинстве игр франшизы стрелять было действительно весело, а поиск секретов увлекал не на шутку, из раза в раз Сэм Стоун словно путешествовал по «зловещей долине». Timelock Studio удалось сохранить все плюсы серии — ненавязчивый юморок, драйвовую стрельбу, орды врагов, практически не повторяющиеся геймплейные ситуации, адреналиновый саундтрек — и поместить это во вполне достойные локации, путешествовать по которым приятно. Никаких клаустрофобных пирамид, спроектированных на бумажке в клеточку храмов и гигантских газонов, огороженных по периметру заборами, — впервые за два десятка лет Сэм бегает по вполне нормальным уровням. И, о Ментал, насколько же это прекрасно! Просто дайте Timelock Studio сделать пятую часть и берите мои деньги!

9. Return to Monkey Island

Возвращение культовой серии квестов, да ещё и организованное создателем оригинальных игр — это ли не подарок для ценителя жанра? Оказалось, что не для всех. Фанатов смутил «бумажный» визуальный стиль, пришедший на смену пиксельной графике, а следом — концовка игры, которая одним показалась логичной, а другим — оскорбительной. Но во всём остальном перед нами образцовый квест, умело берущий лучшее и от старой школы, и от современных трендов жанра. В конце концов, можно ли было ожидать меньшего от создателей безупречной Thimbleweed Park?

8. Hero’s Hour

Невянущая слава «Героев Меча и Магии III» не даёт спокойно спать инди-разработчикам, особенно на фоне того, как Ubisoft фактически похоронила франшизу серией неудачных релизов. Hero’s Hour, впрочем, не просто попытка сделать клон легендарной игры с парой новых идей — нет, это попытка скрестить пошаговые стратегии с рогаликами. Получилось весьма неплохо — случайная генерация карт и линеек постройки в замках делает каждую партию уникальной, хоть, конечно, далеко не всегда сбалансированной или честной. Собственно, сбалансированных фракций в игре вообще нет — все 11 сломаны каждая по своему, и победная стратегия как раз и сводится к тому, чтобы как можно быстрее добраться до читерной способности своего замка и с её помощью задавать противников. Задорно, весело и по-настоящему инди — игру сделал один энтузиаст при поддержке команды аутсорсеров.

7. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Про эту игру так и хочется написать — «олдскульный битемап для фанатов старых игр и мультсериала про черепашек 1986 года». Но это будет только половиной правды — Shredder’s Revenge далеко не олдскульна, напротив — она весьма дружелюбна к игрокам, в отличие от большинства битемапов конца 1980-х. И главная её ценность не в геймплейных находках, а в ностальгическом погружении. Даже вступительный ролик практически покадрово повторяет ту самую заставку из мультсериала — и когда он подходит к концу, ты ещё несколько секунд сидишь и думаешь: «Эй, а чего серия не начинается?» — и только потом вспоминаешь, что вообще-то запускал игру. Сочная пиксельная графика, отличная музыка и смачные звуки только усиливают ощущение, что ты попал внутрь мультсериала и управляешь одним из его героев. Но самое главное, Shredder’s Revenge возвращает, пусть и на время, давно забытое ощущение из детства: ощущение того, что черепашки-ниндзя — самое крутое, что только есть на свете.

6. Rogue Legacy 2

Концепт первой Rogue Legacy звучал великолепно — роуглайт, где каждый раз после смерти главного героя играешь за его ребёнка, который тоже отправился бить монстров в зловещий замок. Интерьеры там менялись с каждой новой попыткой прохождения. Внутри творилось нечто в духе Castlevania: разные биомы, рискованный платформинг, назойливые летающие враги и куча светильников со спрятанными в них деньгами. А потом, когда подопечный герой умирал, предлагалось выбрать одного из трёх его детей и потратить все деньги, оставшиеся после неудачной авантюры, на какие-то улучшения оружия и доспехов. А ещё у каждого наследника были свои особенности — от гигантизма до дальтонизма, который делал игру чёрно-белой. Правда, геймплей скоро наскучивал: уж слишком быстро всё скатывалось в монотонное повторение одного и того же. Rogue Legacy 2 — такая же, только в этот раз разработчики наконец-то заставили свой концепт работать как надо. В сиквеле на порядок больше разнообразия буквально во всём, а персонажи научились меняться прямо по ходу своих приключений за счёт случайных бонусов. Стало куда интереснее.

5. OlliOlli World

В уходящем году команда британской студии Roll7 вполне удачно реанимировала свою основную франшизу OlliOlli — серию аркадных симуляторов скейтбординга, где головокружительные и очень зрелищные трюки соседствуют с простым управлением. К рабочей геймплейной формуле добавился яркий визуальный стиль, явно вдохновлённый творениями Пендлтона Уорда (автора Adventure Time). А в цветастых локациях поселились довольно колоритные персонажи, по кусочкам рассказывающие об устройстве этой странной скейт-вселенной.

OlliOlli World легко может побороться за звание главного таймкиллера года. Освоить виртуальную доску легко — достаточно всего пары движений стиком на геймпаде — но на чистое выполнение самых крутых трюков у вас уйдут десятки часов увлекательной практики. Добавьте к этому разнообразные локации, меню кастомизации с доброй сотней предметов и возможность соревноваться с друзьями — получится практически идеальное инди для души, позволяющее почувствовать себя настоящим богом скейтбординга.

4. Cult of the Lamb

Cult of the Lamb великолепно продаёт сама себя уже на этапе озвучивания главной идеи. Ягнёнок отказывается быть принесённым в жертву и вместо этого… основывает собственный культ с кровавыми жертвоприношениями, чёрной магией и салатом из фекалий. Беру!

У австралийской студии Massive Monster получилось создать симпатичную, смешную и очень аддиктивную игру, совмещающую простенький рогалик и градостроительный симулятор. Во время процедурно сгенерированных забегов вы фармите ресурсы и находите новых последователей, а между забегами отстраиваете базу своего культа и следите за благополучием подчинённых. Стоит признать, что обеим этим механикам на текущем этапе не хватает глубины и количества доступного контента — что, впрочем, можно исправить будущими дополнениями. Однако проводить время со своими зверушками-культистами и весело, и интересно. А что ещё нужно для счастья любому сатанисту и любителю мультяшных фурри?

3. Tunic

Милая лисичка, бегающая с мечом по уютным малополигональным руинам. Вот первое впечатление, которое производит игра, — и оно ничего толком не говорит о ней. Под этой обёрткой кроется смесь The Legend of Zelda и Dark Souls. От первой игры Tunic позаимствовала часть визуального стиля (даже одежда главного героя смахивает на то, что носил Линк) и многие общие механики вроде рубки кустов ради поиска предметов. С соулсами Tunic роднит высокая сложность, постоянные пробежки к местам гибели героя и необходимость перекатываться в бою.

Но в итоге оказывается, что и это здесь не основное. Разработчики сделали ставку на то, чтобы как можно дольше поддерживать ощущение исследования игры. В других проектах, даже в Dark Souls, быстро объясняют, что и как нужно делать. В Tunic сперва весь текст, кроме редких отдельных слов, подаётся на языке, не поддающемся расшифровке. Так написано даже внутриигровое руководство пользователя, без которого вообще не обойтись. Приходится во всём разбираться интуитивно, пытаясь расшифровать значение всего через иллюстрации к текстам, где явно зашифровано куда больше информации. Так освоение даже каких-то базовых механик превращается в пазл — интересный, но при этом не бесящий из-за того, насколько хорошо всё в Tunic продумано. А уж когда дают расшифровать отдельные места руководства, тогда понимаешь, насколько много сюрпризов было скрыто буквально под носом.

2. Neon White

Студия Angel Matrix решила сделать игру, которая могла бы передать ощущения от выполнения спидранов — но без сотен часов подготовки и без заучивания каждого пикселя на локации. В итоге разработчики пришли к концепции платформера от первого лица, где нужно проходить уровни как можно быстрее, уничтожая каждого врага на своём пути. И студия сделала вообще всё, чтобы заставить эту концепцию работать на полную катушку. Каждый уровень — идеально выстроенная головоломка, в которой нужно найти самый оптимальный маршрут. Дизайн — стильный, но крайне минималистичный, чтобы ничего не отвлекало. Разбросанные по локациям пушки предстают в виде карточек — так игрок меньше боится их уничтожать, чтобы тут же делать двойной прыжок или подтягиваться куда-то на магическом крюке. А группа Machine Girl создала для Neon White настолько драйвовый электронный саундтрек, что под него возникает ещё большее желание побить свой прошлый рекорд уровня и пролететь его на пару секунд быстрее. Подкачала только история — она подаётся в виде визуальной новеллы, состоящей из всех до единого клише аниме. Но и её можно проспидранить.

1. Blacktail

Дебютный проект крошечной польской студии оказался настоящей славянской сказкой с целым самобытным миром, где можно ронять яблоки на спинки ёжикам, разговаривать с муравьями и строить отношения с разумными грибами. Ну а заодно стрелять из лука, сражаться с боссами и, конечно же, колдовать. Поляки продемонстрировали довольно необычный подход к разработке — здесь каждый геймплейный элемент продиктован логикой и спецификой мира. Blacktail вобрала в себя элементы выживалки, RPG, хоррора, платформера и даже сборника казуальных мини-игр, но при этом осталась собой: авторским инди-проектом, который не хочет ни на что походить или не походить — он просто такой, какой он есть, он живёт и не оглядывается по сторонам. Игра постоянно жонглирует различными геймплеями, а благодаря безудержной фантазии разработчиков никогда не угадаешь, что ещё ждёт тебя за очередным поворотом. Из-за этого исследовать мир чертовски интересно. Но, конечно, главный козырь — наличие очередного котика, с которым героине придётся сталкиваться достаточно регулярно. Котики точно рулят миром. И определяют, какой игре стать лучшей по версии «Мира фантастики» — хотя бы среди небольших проектов.

Помешательство-2022

Vampire Survivors

В последние годы набирает популярность интересный тренд, когда какая-нибудь инди-игра, зачастую даже вышедшая ещё пару лет тому назад, внезапно обретает безумную популярность. В этом году такой игрой стала Vampire Survivors, помесь упрощённого рогалика с буллетхеллом. Скромная пиксельная графика, сотни врагов на экране и понятный геймплей скрывают за собой какую-то сверхъестественную аддиктивность — забеги сменяют друг друга быстро и незаметно. Впрочем, если вы будете умелы и удачливы (главное — удачливы), то ваш забег продлится долго… Возможно, секрет успеха Vampire Survivors в том, что это грамотный сплав таких несовместимых вещей, как казуальность и рогалики. Вместо того, чтобы взаимоуничтожиться, эти элементы образовали действительно вирусный продукт, невысокая цена и системные требования которого позволяют прикоснуться к нему практически каждому. Интересно, подарят ли нам грядущие годы что-нибудь столь же вирусное, или же тренд сойдёт на нет вместе с пандемией коронавируса?

Лучшие нефантастические игры

В 2022 году вышло не так много нефантастических игр, но это не сильно упростило выбор — в отсутствии релизов уровня Forza Horizon 5 пришлось как следует помучиться, расставляя игры по местам. И да, вы правильно поняли Pentiment в наш список не попала.

3. Need for Speed Unbound

Серия Need for Speed уже многие годы переживает не лучший свой период. От выпуска к выпуску хромает то физика, то ИИ, то всё, везде и сразу. Unbound не то чтобы ломает сложившийся тренд — у игроков есть вопросы и к физике, и к читерящим компьютерным болванам, и к слабому сюжету. Но этот выпуск — первый за многие годы, который хочется попробовать, потому что в нём появилось хоть что-то новое. Визуальный стиль активно использует эффектные графические дорисовки, напоминающие мультфильмы «Человек-паук: Через вселенные» и «Митчеллы против машин». Бесспорно, такая мелочь не делает игру достойным конкурентом для той же Forza Horizon 5, но Unbound способна подарить новые приятные ощущения, чего многие прошлые выпуски NFS категорически не умели.

2. Knights of Honor II: Sovereign

Продолжение неплохой средневековой стратегии Knights of Honor пришлось подождать несколько лет после анонса, но результат вызвал смешанные чувства. Игровое ядро практически не изменилось — перед нами снова игра про лоскутную карту, которую надо постепенно перекрашивать в свои цвета, используя военные, экономические и политические инструменты. Всё так же можно одержать и малую победу, выполнив определённые условия. Зато теперь все государства стали более универсальными: уже не обязательно быть владельцем одной конкретной провинции, чтобы получить лучших лучников в игре — каждая страна может постепенно стать специалистом в той или иной области, по ходу обрастая нужными традициями и улучшениями. В то же время с интерфейсом откровенно недотянули — например, меню строительства в городе такое мелкое, что впору играть с лупой. Не хватает и вменяемого обучения — пространные объяснения о том, зачем нужны те или иные кнопочки, на него не тянут. Ну и бои, которые как были лишены тактических глубин в оригинале, так такими и остались. Даже графика стала не сильно лучше.

1. Victoria 3

Очередная стратегия от Paradox. И да, это было бы ругательство, выпускай они по пять игр в год, и чтоб каждая была похожа на предыдущую. Но нет — каждое их творение — это штучный товар, где маньяки своего дела, словно какие-то швейцарские часовщики, доводят до совершенства проверенные временем механики, придумывают новые, а потом вставляют получившееся произведение искусства в роскошный корпус. Так что «стратегия от Paradox» — это именно что знак качества. Victoria 3, как и положено, весьма сложная и хитроумная стратегия, отличительной чертой которой стал упор именно на экономику. Воевать тут можно, но весьма пунктирно — напрямую управлять военными действиями не выйдет: нанимайте генерала, выдавайте ему войска и объясняйте, каких примерно результатов вы ждёте. Хорошо подготовились — он вернётся с победой. Отличная музыка, спокойная, стильная картинка и огромное количество стран, за которые можно сыграть, позволяют провалиться в Victoria 3 на сотни часов. А там, глядишь, как раз выйдет новая стратегия от Paradox — которая тоже наверняка поборется за звание лучшей нефантастической игры года по версии «Мира фантастики».