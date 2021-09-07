Профессиональная и не очень критика в 31-м выпуске подкаста

Чем критик отличается от обзорщика? Возможна ли объективность в при оценке искусства? Нужны ли критики в эпоху отзывов в Steam, Rotten Tomatos и Критиканства? Сколько платят за положительную рецензию на игру? Почему кинопрокатчики всё чаще зовут на премьеры не только профессиональных критиков, но и рядовых зрителей?
В 31-м выпуске подкаста Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв, Антон Минасов и Данил Ряснянский срывают покровы, травят байки и делятся мнениями о перспективах и смысле профессиональной критики в эпоху развитого интернета.
Музыка: Артём Пинегин
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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