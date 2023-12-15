Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

🔥Посвятим свои сердца! В 106-ом выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем «Атаку титанов»!

Олег Поторокин, Борис Блинохватов и Егор Ермоченок вспоминают главное аниме прошлого десятилетия, которое не только закончилось (да наконец-то!) в этом году, но и отпраздновало свою 10-летнюю годовщину.

В выпуске:

• «Атака НА титана» и причём тут конфликт «Азбуки» и «Истари»

• «Титаны» как идеальная точка вхождения в аниме

• За что мы все полюбили этот сериал

• Наши любимые опенинги (спойлер — все)

• Стиль студии Wit против MAPPA

• Эмоциональный импакт от смертей персонажей

• Совсем не запутанное предвидение будущего

• «Атака титанов» — это «Дюна»?

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