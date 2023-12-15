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    Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

    15 декабря 2023
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    15.12.2023
    19691
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    🔥Посвятим свои сердца! В 106-ом выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем «Атаку титанов»!

    Олег Поторокин, Борис Блинохватов и Егор Ермоченок вспоминают главное аниме прошлого десятилетия, которое не только закончилось (да наконец-то!) в этом году, но и отпраздновало свою 10-летнюю годовщину.

    В выпуске:

    • «Атака НА титана» и причём тут конфликт «Азбуки» и «Истари»
    • «Титаны» как идеальная точка вхождения в аниме
    • За что мы все полюбили этот сериал
    • Наши любимые опенинги (спойлер — все)
    • Стиль студии Wit против MAPPA
    • Эмоциональный импакт от смертей персонажей
    • Совсем не запутанное предвидение будущего
    • «Атака титанов» — это «Дюна»?

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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     Кот-император |  09.12.2023 |  554

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