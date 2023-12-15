Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

🔥Посвятим свои сердца! В 106-ом выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем «Атаку титанов»!
Олег Поторокин, Борис Блинохватов и Егор Ермоченок вспоминают главное аниме прошлого десятилетия, которое не только закончилось (да наконец-то!) в этом году, но и отпраздновало свою 10-летнюю годовщину.
В выпуске:
• «Атака НА титана» и причём тут конфликт «Азбуки» и «Истари»
• «Титаны» как идеальная точка вхождения в аниме
• За что мы все полюбили этот сериал
• Наши любимые опенинги (спойлер — все)
• Стиль студии Wit против MAPPA
• Эмоциональный импакт от смертей персонажей
• Совсем не запутанное предвидение будущего
• «Атака титанов» — это «Дюна»?
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Прошлый выпуск
Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста
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