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    Промо

    Вышла MMORPG «Хроники Вечности» с механиками «королевской битвы» и «рогалика»

    17 декабря 2022
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    17.12.2022
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    0 минут на чтение
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    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Esprit Games объявила о релизе MMORPG с огромным количеством механик и контента под названием «Хроники Вечности».

    В ней вам предстоит создать своего персонажа в детальном редакторе, исследовать огромный открытый мир и участвовать в PvP и PvE замесах!

    Также вас ждут:

    • Завораживающая графика;
    • Продуманный сюжет;
    • Зачистка подземелий с элементами «рогалика»;
    • «Королевская битва» на 150 игроков;
    • Механики в духе «шутэмап»;
    • И не только.

    Скорее загружайте «Хроники вечности» на Android- и iOS-устройства по ссылке.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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