Вышла MMORPG «Хроники Вечности» с механиками «королевской битвы» и «рогалика»

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Esprit Games объявила о релизе MMORPG с огромным количеством механик и контента под названием «Хроники Вечности».

В ней вам предстоит создать своего персонажа в детальном редакторе, исследовать огромный открытый мир и участвовать в PvP и PvE замесах!

Также вас ждут:

Завораживающая графика;

Продуманный сюжет;

Зачистка подземелий с элементами «рогалика»;

«Королевская битва» на 150 игроков;

Механики в духе «шутэмап»;

И не только.

Скорее загружайте «Хроники вечности» на Android- и iOS-устройства по ссылке.