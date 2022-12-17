Вышла MMORPG «Хроники Вечности» с механиками «королевской битвы» и «рогалика»

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Esprit Games объявила о релизе MMORPG с огромным количеством механик и контента под названием «Хроники Вечности».
В ней вам предстоит создать своего персонажа в детальном редакторе, исследовать огромный открытый мир и участвовать в PvP и PvE замесах!
Также вас ждут:
- Завораживающая графика;
- Продуманный сюжет;
- Зачистка подземелий с элементами «рогалика»;
- «Королевская битва» на 150 игроков;
- Механики в духе «шутэмап»;
- И не только.
Скорее загружайте «Хроники вечности» на Android- и iOS-устройства по ссылке.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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