«Благие знамения»: 50+ пасхалок и отсылок во втором сезоне

Спустя четыре года после выхода первого сезона «Благие знамения» снова зовут нас на поиски пасхалок и отсылок. Во втором сезоне их ничуть не меньше — как довольно очевидных, так и едва заметных. Мы насчитали полсотни! Рассмотрим их.

Связь с первым сезоном и первоисточником

В заставке сезона (где вообще скрыто необъятное количество деталей) на одном из могильных камней написано «Здесь покоится прежнее обличье Вельзевул». Вероятно, это отсылка к замене актёров. Во втором сезоне Вельзевул вместо Анны Макcвелл Мартин сыграла другая актриса — Шелли Конн.

На другом камне высечено: «Ушёл раньше прочих, чтобы не попасть в толкучку». Речь явно о посыльном из первой части, который разносил приглашения всадникам Апокалипсиса и вынужден был умереть, чтобы доставить послание Смерти. Именно эти слова сказал посыльному Смерть в утешение.

Ещё на одной плите написано «Здесь покоится… Адам». Остаётся только гадать, имеется ли в виду эдемский Адам или Адам-антихрист из первого сезона. Если второе, то неизвестно, это в буквальном смысле или нет. И будет ли это важно в потенциальном третьем сезоне? Так или иначе, если эту деталь поместили в заставку, хоть что-то значить она должна.

Кстати про Адама. В кофейне Нины лежат выпуски «Вестника Водолея» — журнала, который очень впечатлил мальчика в первой части.

Ближе к концу заставки герои попадают в кинотеатр, где «проходит показ» каждой серии, в которой эта заставка фигурирует. А называется этот кинотеатр «Парусия» — это слово по сути означает Второе пришествие. Это может быть как отсылкой к ненаписанному сиквелу книги, так и к третьему сезону, который будет на этом сиквеле основан.

В магазине Азирафаэля лежит собрание книг «Чудеса природы и науки». Оно принадлежало Уэнслидейлу — другу Адама из первого сезона.

Всё в том же магазине в одной из сцен Гавриил пытается прихлопнуть муху книгой. Это «Неправедная Библия», которая упоминалась в первом сезоне. Она получила свое название из-за опечатки, в результате которой в заповеди «Не прелюбодействуй» пропала частица «не». Книга эта, кстати, реально существует.

В пятой серии в магазине фокусов Кроули находит хрустальный шар — тот же, что в первом сезоне использовала Анафема Гаджет.

В пабе «Грязный осёл» висит картина с изображением сжигаемой на костре Агнессы Псих — ведьмы, чьи пророчества сыграли важную роль в первой части. А прямо под этой картиной находится табличка в честь ротного старшины Наркера — ведьмолова, который упоминался в книге и побил все рекорды по обнаружению ведьм и колдунов.

«Грязный осёл», кстати, и сам по себе отсылка — изнутри мы уже видели этот паб в первом сезоне, ведь именно там в 1967 году Кроули планировал ограбление церкви, чтобы добыть святую воду.

В третьей серии между Кроули и Азирафаэлем происходит диалог, в котором Азирафаэль утверждает, что «чем ниже ты начинаешь, тем больше возможностей перед тобой открыто». Этот разговор взят из книги, хоть и происходит он там в другие времена и при других обстоятельствах. В «коробке Джима» — той самой коробке, которую принёс с собой Гавриил из рая, — ближе к концу сезона сложены разные бумаги. В их числе — пьесы «Комедия о Робин Гуде, или Шервудский лес» и «Златоискатели 1589 года». Обе эти пьесы наряду с «Мышедавкой» упоминались в книге как утраченные пьесы Шекспира. Названия последних двух, кстати, в свою очередь отсылают к пьесе «Мышеловка» Агаты Кристи и фильму «Золотоискатели 1933 года».

В той же серии Кроули и Азирафаэль посещают хирурга, который изучает медицину с помощью разделывания трупов. Его фамилия Далримпл, и это явно не случайность. В книге упоминался полковник-ведьмолов Не-Вкушай-Мяса-С-Кровью-Не-Ворожи-И-Не-Гадай Далримпл, и именно он изобрёл Громобойный Пугач — оружие сержанта Шедвелла.

Отдельным видом отсылок к книге в сезоне служат заголовки газет. В одной из сцен Кроули читает газету с заголовком «Правда ли Тадфилд — лучшая деревня в Англии», и это, конечно, отсылка к родной деревушке Адама, которую тот неосознанно защищал и совершенствовал с помощью своих антихристских способностей. Не раз в кадре появляется заголовок о городе Милтон-Кинс, названном «современным, экономически целесообразным, процветающим и приятным местом». Точно так же описан этот город и в примечаниях первоисточника. В другой сцене мелькает газета, в котором упоминается, что Элвиса похитили инопланетяне — в книге об этом писала газета «Нэшнл Уорлд Уикли», где работала под видом корреспондентки всадница-Война. Один из персонажей, мистер Браун, весь сезон ходит с газетой, рассказывающей о жительнице Небраски, которая научила свою утку играть на аккордеоне. Эту самую статью в книге упоминает Ньют Пульцифер.

Одновременно и отсылка к первому сезону, и просто приятная параллель: в начале второго сезона мы наблюдаем знакомство Азирафаэля и Кроули. В этот момент они оба — ангелы на заре сотворения мира, и Кроули укрывает Азирафаэля крылом от звёздного дождя. В первом же сезоне мы видели их встречу во время изгнания людей из Эдемского сада, и тогда был черед Азирафаэля укрыть от дождя Кроули.

И, конечно, главная отсылка: когда Габриэль-Джим решает расставить книги в магазине Азирафаэля в алфавитном порядке по первой букве текста, помимо прочих он берёт книгу, которая начинается так: «В начале был чудесный день». Это и есть книга «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Другие художественные произведения

Отсылками только к первоисточнику дело, конечно, не ограничилось.

Среди переставленных Джимом книг можно увидеть ту, что начинается словами «Это было лучшее изо всех времён, это было худшее изо всех времён». Это «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса. Ещё одна книга в том же ряду — «Воронья дорога» Иэна Бэнкса. Она начинается с фразы «Это был день, когда моя бабушка взорвалась». Ту же книгу в конце сезона Кроули даёт почитать Мюриэль.

Особое место в этом списке занимает Джейн Остин. Во-первых, её роман «Гордость и предубеждение» тоже присутствует в списке переставленных. Во-вторых, в ходе сюжета Азирафаэль и Кроули обсуждают достижения Джейн и выясняют, что она была не только талантливой писательницей, но и лихой бандиткой. У Азирафаэля в магазине целое собрание книг Остин, и именно ею он вдохновляется, когда решает устроить бал для Нины и Мэгги. И, кстати, в заставке сезона также есть могильная плита и с её именем.

В пабе Кроули мимоходом называет Азирафаэля «леди Брекнелл». Это отсылка к пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным» — и, кстати, единственная реплика, которую Дэвид Теннант сымпровизировал во втором сезоне. Сценарист (и соавтор книги) Нил Гейман и режиссёр Дуглас Маккиннон — большие поклонники дуэта британских кинематографистов Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера. В XX веке они создали ряд выдающихся фильмов. Отсылки к ним есть буквально в каждой серии. Например, магазин Мэгги The Small Back Room («Маленькая задняя комната») назван в честь одноимённой картины 1949 года. И в самом её магазине отсылок тоже немало — например, постер фильма I Know Where I’m Going («Я знаю, куда я иду!»). Кстати, к этому же фильму отсылают тартановые горы, мимо которых проезжает Азирафаэль по пути в Эдинбург). В той же сцене (и в заставке) можно различить и постер фильма «Лестница в небо» 1946 года, также известного как «Вопрос жизни и смерти» (это любимый фильм Майкла Шина, и в нём даже есть некоторое сходство с сюжетом «Знамений»). На двери кофейни Нины висят красные пуанты — это отсылка к фильму «Красные башмачки» 1948 года. А в пабе «Воскреситель» немало рекламы на тему «Прессбургера» — пусть даже там это просто шотландский лагер.

В шестой серии в пабе, где встречаются Вельзевул и Гавриил, по телевизору показывают «Дух Сент-Луиса». Это фильм 1957 года, в котором пилот отправляется в одиночный перелёт через Атлантику, и в какой-то момент его, вовремя разбудив, спасает от гибели муха. В некотором роде Гавриила постигла похожая участь. В прошлом сезоне актёр Рис Ширсмит сыграл Шекспира, в этом же — демона по имени Фурфур. Этот демон нанимает нацистов из первого сезона для миссии по разоблачению Кроули и Азирафаэля. Двоих из них играют Стив Пембертон и Марк Гейтисс, и таким образом происходит воссоединение комедийной труппы «Лига джентльменов», в которой они состояли вместе с Ширсмитом.

Примечательно, что Ширсмит участвовал в создании комедийной антологии «Внутри девятого номера», и в «Знамениях» его персонаж Фурфур сидит в Аду в окошке именно под номером девять. Создатели подтвердили, что даже это — намеренная отсылка.

Имя «Джим» для Гавриила Азирафаэль берёт из книги «Лорд Джим» Джозефа Конрада. Занятно, что в сериале «Сверхъестественное» (который любит Нил Гейман), человека, который послужил сосудом для ангела Кастиэля, звали точно так же.

Отсылки к «Доктору Кто» — а как иначе?

Отсылки к знаменитому британскому сериалу появлялись и в книге-первоисточнике, и в первом сезоне, и, конечно, они есть во втором.

Отдельно выделим актёров и создателей, которые снимались как в «Знамениях», так и в «Докторе Кто». Это нельзя назвать пасхалкой, но то, что между ними есть столько пересечений, объясняет, почему связь между двумя историями так крепка, что порой просачивается в кадр.

Самый очевидный пример — Дэвид Теннант, исполнитель роли Десятого, а теперь и Четырнадцатого Доктора. Майкл Шин в «Докторе Кто» тоже присутствовал — он озвучил разумный астероид по имени Дом в серии «Жена Доктора». Сценарий этой серии, кстати, написал Нил Гейман — один из соавторов «Благих знамений» и давний фанат шоу.

Режиссер «Знамений» Дуглас Маккиннон снял восемь серий «Доктора Кто», композитор Дэвид Арнольд написал главную музыкальную тему для аудиопьес с Восьмым Доктором. Роль Иова в «Знамениях» сыграл Питер Дэвисон — Пятый Доктор, который в реальной жизни приходится Теннанту тестем. А его сына Эннона сыграл Тай Теннант — сын Дэвида, ну а для Питера Дэвисона, соответственно, на самом деле внук.

Также в «Докторе Кто» играли Нина Сосанья (бариста Нина), Мэгги Сёрвис (продавщица пластинок Мэгги), Дерек Джекоби (Метатрон), Рис Ширсмит (демон Фурфур), Марк Гейтисс (нацист Хармони), Стив Пембертон (нацист Глозьер), Кристал Ю (мисс Чен)… Короче, проще перечислить, кто из них над «Доктором Кто» не работал. Вот почему без пасхалок к нему было не обойтись.

Самая очевидная отсылка к «Доктору» — диалог Азирафаэля с мистером Арнольдом, владельцем магазина музыкальных инструментов. Надеясь заманить коллегу на собрание, Азирафаэль обещает подарить ему редчайший выпуск Ежегодника «Доктора Кто» 1965 года. Прямо перед этим Арнольд играет на клавесине нечто очень похожее на главную тему «Доктора Кто», а если прислушаться, во время их с Азирафаэлем разговора на фоне можно различить характерный шум ТАРДИС.

Чуть позже в той же серии Кроули надевает обнаруженную в магазине фокусов феску — знаменитый элемент образа Одиннадцатого Доктора. Он никогда не мог спокойно пройти мимо фески и с удовольствием их носил, утверждая, что «фески — это круто». А в спецвыпуске «День Доктора» феску довелось примерить и Десятому, которого сыграл Теннант.

В третьей серии сезона Кроули просит хирурга Далримпла обращаться к нему «Доктор». При этом, зеркаля слова самого Далримпла, он уточняет, что он не хирург. Что забавно, самого Доктора путали с хирургом — однажды это произошло с Двенадцатым в серии «Мужья Ривер Сонг». Вряд ли конкретно это полноценная отсылка к «Доктору» (хотя «Мужей», кстати, режиссировал Маккиннон), но само обращение — очень даже может быть. В первой серии Кроули спрашивает у Вельзевул, не новое ли у неё лицо. Лицо действительно новое, ведь героиню играет другая актриса. Но Вельзевул отвечает «Это старьё? Я уже давным-давно его ношу». Этот разговор очень похож на диалог Одиннадцатого Доктора и Таши Лем в серии «Время Доктора». Таша интересуется, новое ли у Одиннадцатого тело (а оно явно новое, ведь актёры в роли Доктора регулярно меняются), на что тот отвечает: «Это старьё? Я его ношу уже не первый век». В самой первой сцене сезона Кроули просит Азирафаэля подержать чертёж Вселенной, и чертёж этот ощутимо напоминает письмена Повелителей времени, к роду которых принадлежит Доктор.

В финале сезона Вельзевул дарит Гавриилу муху и говорит, что это контейнер, который «больше изнутри» — совсем как ТАРДИС. Позднее в эту муху Гавриил помещает свои воспоминания и личность, и при желании даже в этом можно усмотреть отсылку — похожим образом Доктор помещал свои воспоминания и личность Повелителя времени в карманные часы.

Перейдём к музыке

Главная тема сезона — песня Бадди Холли Everyday. Именно она стала личной песней Гавриила и Вельзевул, в неё превращается любая пластинка в пабе «Воскреситель» (так же, как любая кассета превращается в Queen в машине Кроули). Соавтор «Знамений» Терри Пратчетт в своё время предлагал сделать Everyday главной темой возможной экранизации, радостным и воодушевляющим гимном-предвестником Армагеддона. Десятилетия спустя, когда экранизации наконец дали зелёный свет, Нил Гейман выбрал эту песню рефреном второго сезона.

Интересно, что слова о неком явлении, которое «приближается с каждым днём», повторялись в сезоне не раз. Но по сути это явление так и не случилось — хотя надо посмотреть, что именно имелось в виду. Песня всё ещё может стать гимном конца света — если именно он запланирован на третий сезон.

В заставке нашлось место и могильной плите со словом Everyday. Поскольку, помимо прочего, это слово может означает нечто житейское и будничное, это значит, что нормальная жизнь для Кроули, Азирафаэля и всего мира подошла к концу.



По дороге в Эдинбург Азирафаэль слушает в машине «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса — довольно символично, учитывая дальнейшие события серии. А на обратном пути в четвёртом эпизоде он включает Moonlight Serenade Гленна Миллера. Что забавно, эта же песня неоднократно звучала в арке «Доктора Кто» про Пустого ребёнка, притом действие этой истории происходило во время Блица в Лондоне 1941 года — как и действие 4-й серии «Знамений».

Мэгги носит футболку с лицом Лу Рида — американского певца (и основателя группы The Velvet Underground), которого очень любит Нил Гейман. В первой серии по пути к Азирафаэлю Кроули включает в машине песню Good Old-Fashioned Lover Boy группы Queen. Деталь в том, что в этой песне есть фрагмент «…Dining at the Ritz», и именно он должен был в тот момент прозвучать далее — но не прозвучал. Это можно счесть печальным предзнаменованием того, что отужинать в Ритце, как в старые добрые времена, главным героям придётся ещё не скоро — если вообще придётся.

Реальные люди

Если возвращаться к музыке, мистером Арнольдом владельца музыкального магазина зовут не просто так — это отсылка к композитору «Знамений» Дэвиду Арнольду. Продавца в магазине фокусов, у которого Азирафаэль приобрёл буклет «Поймай пулю», играет настоящий английский иллюзионист Пит Фирман.

Чтобы убедить другого владельца магазина фокусов прийти на собрание торговцев Уикбер-стрит, Азирафаэль обещает одолжить ему первое издание книги «Эксперт за карточным столом» С. В. Эрднеса об уловках с использованием игральных карт.

Это настоящая библия (порой её так и называют) для карточных фокусников, и личность её автора до сих пор остаётся загадкой: «С. В. Эрднес» — лишь псевдоним. Потому-то предложение Азирафаэля и было таким заманчивым — ведь его экземпляр был подписан настоящим именем автора.

На стене кофейни Нины в углу изображена жёлтая змея с именами Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Терри Пратчетт и его произведения

На балу хозяйка борделя постоянно называет своих работниц швеями, не в силах произнести настоящее название их профессии. В Анк-Морпорке, торговой столице пратчеттовского Плоского мира, была гильдия «швей», которые тоже на самом деле были проститутками. Владелицу борделя, кстати, зовут миссис Сэндвич, и это очень пратчеттовское имя — в его книгах есть, например, Маграт Чесногк и госпожа Торт.

Встретившись с бывшими коллегами в магазине Азирафаэля, Гавриил-Джим демонстрирует им «отличный веер» — книгу в мягкой обложке. Это «Цвет волшебства» Пратчетта.

В третьей серии девушка Элспет крадёт у хирурга Далримпла яд, подписанный именем С.Р.Б.Н. Достабль. Себя-Режу-Без-Ножа Достабль — уличный торговец из Плоского мира.

В пабе «Грязный осёл» красуется портрет Терри Пратчетта в костюме ведьмолова…

…А на стойке в книжном магазине, как и прежде, висят его шарф и шляпа.

* * *

«Благие знамения» пронизаны любовью создателей не только к сериалу и первоисточнику, но и ко множеству других произведений и творцов.

Ещё до выхода сезона создатели рассказывали, что пасхалки есть чуть ли не в каждой сцене. А значит, на этом охота за ними не заканчивается: «Знамения» можно пересматривать до бесконечности в ультракачестве и каждый раз находить что-нибудь новое. И если третий сезон всё же увидит свет, в нём тоже наверняка будет что поискать.