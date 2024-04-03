Какие сериалы смотреть в апреле 2024? Fallout, Звёздный путь, Наклз и Спайдервик

Апрель не так уж богат на новинки, но кое-что интересное нам удалось найти. Помимо экранизации Fallout от Amazon и Джонатана Нолана (о которой наверняка говорить будут все), можно поглядеть на корейскую версию популярной манги «Паразит», потренироваться вместе с красной боевой ехидной Наклзом, заценить новый сёнэн про кайдзю и испытать стыд за российский сериал.

Fallout

Что? Постапокалипсис, экранизация знаменитой серии видеоигр.

Когда и где? С 11 апреля на Amazon Prime Video.

О чём? О последствиях ядерной катастрофы. 219 лет назад масштабная ядерная война между государствами положила конец цивилизации в том виде, в котором её знали люди. Но многие страны успели воздвигнуть Убежища — автономные бункеры, спасшие от радиоактивного излучения.

Главная героиня Люси впервые покидает родное убежище, чтобы отправиться в путешествие по постапокалиптическим США, увидеть изменившийся мир и познакомиться с теми, кто теперь правит на пустошах. Параллельно с её историей развиваются истории Максимуса, сквайра Братства Стали и гуля, охотника за головами, заставшего старые времена.

Что это будет? Или один из самых обсуждаемых провалов, или вдохновляющий пример видеоигровой экранизации.

Адаптацией занимаются Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели «Мира Дикого Запада». Шоураннером числится сценаристка Женева Робертсон-Дуорет (работала над «Капитаном Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года). Главные роли исполнили Элла Пернелл, Аарон Мотен и Уолтон Гоггинс.

Трейлеры обещают густую атмосферу ретрофутуризма и множество кивков в сторону видеоигр. Вот броня Братства Стали, вот статуэтка Волт-Боя, вот знакомые роботы, вот специальные костюмы жителей убежища и так далее. Впрочем, отсылками к оригиналу никого уже не удивишь, это удаётся почти каждой адаптации. А вот перенести на экран сложных персонажей, конфликты и, главное, характерный сплав драмы и чёрного юмора далеко не так просто.

Создатели говорили, что производство сериала во многом напоминало создание новой части игры — столько всего приходится учитывать при создании сюжета и переноса мира. Правда, олдскульные фанаты переживают, что как раз достойных новых частей Fallout давненько не было, а оглядываться на последние вышедшие не стоит. Это видно и в скептических комментариях к трейлеру. Кто-то даже написал, что показанный на экране постапокалипсис выглядит чище, чем его родной город.

В одном не сомневаемся — собачка-малинуа, сопровождающая охотника за головами, должна сыграть на все сто!

Хроники Спайдервика

The Spiderwick Chronicles

Что? Подростковое фэнтези, адаптация романов Холли Блэк и Тони ДиТерлицци.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 19 апреля на сервисе Roku.

О чём? О семействе из мамы, дочери и сыновей-близнецов, которое переезжает в старинное поместье Спайдервик. Но очень скоро дети узнают, что в поместье и вокруг обитают феи, гоблины и прочие магические создания! Тётушка Люсинда — единственная, кто верит героям. Она просит детишек найти потерянные страницы путеводителя по этим волшебным созданиям, который когда-то написал её отец. Беда в том, что за путеводителем охотится зловещий огр Мульгарат.

Что это будет? По всей видимости, бюджетный помотивчик. «Спайдервик» уже экранизировали в 2008 году. Получилась интересная семейная сказка, но дальше первой книги дело не пошло.

Да, уже есть пример, когда экранизированная в 2000-х детская сказка получила достойную сериальную адаптацию. Конечно, это «Лемони Сникет: 33 несчастья»: хороший фильм, отличный сериал, всем смотреть и читать (и бояться графа Олафа). Увы, не похоже, что у «Спайдервика» такой же потенциал. Да, в продюсеры позвали одного из авторов оригинала, художника Тони ДиТерлицци, но пока что шоу выглядит блекло. Канал Disney+, для которого сериал снимался изначально, отказался от сериала, и то, что он в принципе добрался до экранов — уже чудо.

Комментаторы как всегда недовольны засильем «повестки», но больше всего претензий из-за изменений в сюжете: «Авторам сериала стоило просто создать собственную историю вместо переписывания “Спайдервика”». Есть шанс (судя по названиям серий), что сериал сможет охватить события всех пяти повестей. Но так ли он будет нужен поклонникам, если от книг не останется ничего кроме имён?

Паразит: Серый

Parasyte: The Grey

Что? Фантастическая дорама по мотивам одноимённой манги.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 5 апреля на Netflix.

О чём? О чудовищных паразитах неизвестного происхождения, которые начали подселяться в людей и трансформировать их. Человечество пытается бороться со страшной угрозой, изучая нового противника. Главная героиня Су-ин тоже становится жертвой паразитов, но она почему-то продолжает контролировать себя, пусть и сосуществуя с чужеродным организмом.

Что это будет? Любопытное переосмысление сюжета популярной манги и аниме. Режиссёром сериала выступил Ён Сан-хо, снявший дилогию «Поезд в Пусан», «Зов ада», «Станцию “Сеул”» и не только. Главные роли исполнили Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Мальчик-оборотень») и Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2»).

Трейлер пугает весьма натуралистичным изображением мутаций и самих паразитов. И показывает две основные сюжетные линии: с Су-ин, которая пытается общаться с паразитом в голове, и с «Серым отрядом», который должен изучить и ликвидировать противника.

Наклз

Knuckles

Что? Фантастическая комедия, мини-сериал, спин-офф «Соника».

Когда и где? Все эпизоды выйдут 26 апреля на Paramount+.

О чём? О попытках красной воинственной ехидны узнать больше о новом мире и заодно наставить будущего защитника Земли Уэйда. Вот только сила Наклза привлекает внимание таинственной организации, которая использует способности ехидны, чтобы создать могущественное оружие.

Что это будет? Лёгкое и почти супергеройское приключение (с пафосным подзаголовком A Six Episode Event) в духе первых двух фильмов про Соника. В меру глуповатое, в меру позитивное, в меру забавное. К озвучке Накла вернулся Идрис Эльба, что добавило сериалу одновременно брутальности и комичности.

Выглядит мини-сериал весьма недурно — да, местами он чересчур пластмассовый, но при этом не сказать, что он сильно уступает фильмам (и уж точно лучше многострадального первого трейлера «Соника»). По крайней мере, поможет скрасить время до выхода третьей части.

Волчица и пряности

Spice and Wolf

Что? Фэнтезийное приключение, экономическое роуд-муви.

Когда и где? Стартовало 1 апреля на Crunchyroll.

О чём? О встрече странствующего торговца Лоуренса с Холо — богиней урожая. Очаровательная девушка с лисьим хвостом и ушами, обладающая многовековой мудростью, становится спутником Лоуренса и помогает ему начать путь к мечте — открытию собственного магазинчика. А для этого придётся разобраться во всех тонкостях торгового ремесла.

Что это будет? Ещё одна экранизация учебника по экономике, который притворяется фэнтезийной романтикой. В прошлый раз история оборвалась на двух сезонах, и в комментариях многие спрашивают, почему бы её не продолжить? Впрочем, не исключено, что при популярности новой версии авторы могут пойти дальше.

Пока что по трейлеру кажется, что нас ждёт почти та же история с незначительными изменениями: у Холо, например, теперь новый костюм. И в целом графика выглядит куда более современной.

Не содержит кровь

Blood Free / Jibaejong

Что? Производственная фантастическая дорама.

Когда и где? Стартует 10 апреля на Disney+ и Hulu.

О чём? О недалёком будущем, в котором человечество перестало есть мясо животных и перешло на искусственное. Главный производитель такого мяса — биотехнологическая компания BF Group во главе с уважаемой Юн-джа Ю. Она разработала программу, которая может положить конец миллионам лет пожирания людьми животных. Но всё больше людей выступают против исследований BF Group; многие считают, что употребление искусственного мяса спровоцирует проблемы на генетическом уровне спустя годы. Вскоре компании приходится нанимать дополнительную охрану…

Трейлер: Трейлер

Что это будет? Корпоративная драма в стерильных коридорах и в богатых интерьерах. То, что не получится решить разговорами, придётся решать при помощи людей в пиджаках и с оружием. Трейлер нагнетает саспенс и обещает показать пример «идеального общества».

Режиссёр — Пак Чхоль-хван («Командировка»), сценарий — Ли Су-ён («Незнакомец», «Жизнь»). Главные роли: Хан Хё-джу («Небесный почтальон»), Чу Джи-хун («С богами: два мира»).

Кайдзю номер восемь

Kaiju No. 8

Что? Сёнэн про борьбу с кайдзю, адаптация манги.

Когда и где? С 13 апреля на Crunchyroll.

О чём? О Японии, которая уже несколько десятилетий страдает от нападений кайдзю. За минувшие годы человечество более-менее научилось бороться с гигантскими монстрами. Нападения стали почти рутиной — особенно для 32-летнего уборщика Кафки. Когда-то он мечтал вступить в ряды защитников, но теперь довольствуется уборкой после боёв и разрушений.

Недавно возраст вступления в защитники повысили до 33 лет — а это значит, что у Кафки есть последний шанс. Но тут происходит нечто из ряда вон — Кафке в рот залетает маленький монстр, из-за чего уборщик превращается в человекоподобного кайдзю. И как теперь объясняться перед защитниками?..

Что это будет? Сёнэн, который мы полюбим за главного героя. Трейлер выглядит многообещающе — сразу же напрашиваются сравнения с «Атакой титанов» и с «Человеком-бензопилой». Не факт, что сериалу удастся завоевать сравнимую популярность. Впрочем, за производством аниме-сериала стоят настоящие кайдзю анимационных студий Toho Animation и I.G. Production.

Главное, чтобы авторы аниме-сериала не обогнали мангаку. Пока вышло 11 томов, а финала ещё не видать.

Казачок

Что? Комедия про попаданца.

Когда и где? С 1 апреля на ТНТ.

О чём? О школьнике-раздолбае Стёпе, которого родители в наказание отправляют к бабушке в деревню. Здесь он должен перевоспитаться, ведь в деревне нет современных технологических благ, а есть суровые правила. В попытке спрятаться от местных агрессивных подростков Стёпа проваливается в колодец, а затем вываливается… в казачьей станице XVII века! Здесь ему предстоит найти настоящих друзей и выучить историю прямо у своих предков.

Что это будет? Ничего оригинального. Завязка понадёргана из «Холопа», «Мы из будущего» и «Последнего богатыря» — попаданцами на Руси никого не удивишь, как и великовозрастным актёром в роли школьника. Почти все шутки в трейлере построены на попытках казаков совладать с модным лексиконом молодёжи (кто-нибудь, скажите авторам, что это полный кринж!). Да и содержательно это действительно больше похоже на нелепый косплей исторической эпохи (даже не реконструкцию).

А что там старые сериалы?

Звёздный путь: Дискавери (Star Trek: Discovery) — пятый и финальный сезон грандиозного космического приключения экипажа «Дискавери». Новая история расскажет о событиях XXXII века: команда отправляется на поиски могущественного и древнего источника силы. Вот только по галактике рыщут и другие группировки, жаждущие его заполучить первыми. Поклонники франшизы, с одной стороны, задаются вопросом, как «Дискавери» дожил до пяти сезонов, а с другой — радостно вздыхают, потому что он последний. Шоу возвращается 4 апреля.

Маяк 23 (Beacon) — второй сезон научно-фантастической драмы с Леной Хиди («Игра престолов») об отдалённой космической станции, на которой бывший военный спасает правительственного агента. Создатели обещают во втором сезоне больше саспенса, больше драмы, больше загадок и больше неожиданных поворотов. Трейлер вторит их словам, а ещё знакомит зрителей с новым персонажем. Сериал вернётся 7 апреля — в России его показывает «Амедиатека».

Американская история ужасов (American Horror Story: Delicate) — вторая часть уже двенадцатого сезона. Сериал в очередной раз показывает всю глубину безумия: теперь он смешивает темы беспощадного кинобизнеса и беременности (да не просто беременности, а ЭКО со всеми последствиями). Играть в этом сезоне позвали весь голливудский свет: Эмму Робертс, Ким Кардашьян, Кару Делевинь и других актрис. Шоу возвращается 3 апреля.