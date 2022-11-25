Лучшие сериалы про мирные решения и переговоры: фантастика

Недавно мы рассказывали о книгах, в которых герои решают конфликты, не прибегая к силе. На телеэкранах такое тоже встречается, но реже. Режиссёры, снимающие фантастические сериалы, стараются поразить зрителей не только умными героями, но и зрелищными схватками и погонями, а зрители того и ждут. Тем не менее в нашей подборке несколько сериалов (и даже одно аниме!), в которых важная роль уделяется мирному решению конфликтов и герои предпочитают договариваться, а не сразу стрелять на поражение. Это не может не внушать оптимизм в наше неспокойное время.

Вавилон-5 (1993–1998)

Сюжет: «Вавилон-5» — космическая станция, построенная для дипломатических переговоров, торгового и культурного обмена между космическими цивилизациями — вскоре после того, как Земля чуть не погибла из-за войны с инопланетянами. Какое-то время команда станции умудрялась удерживать древние инопланетные народы от захватнических войн, но в конце концов была сама втянута в противостояние.

В этом сюжете, во многом основанном на историях реальных конфликтов, создатель сериала Майкл Стражински хотел показать, что люди делают и чувствуют перед войной, во время войны и после войны, какие беды она приносит людям и целым народам.

Подход героев: в сериале множество главных героев, которые преследуют противоречащие друг другу цели. До начала полноценной войны в третьем сезоне они в основном действуют хитростью и пытаются переманить на свою сторону тех, кто колеблется, обещаниями власти и поддержки.

Но дипломатические усилия не прекращались и во время войны. Обнаружив, что очередной конфликт спровоцирован древними цивилизациями, сражающимися за зоны влияния, командир «Вавилона-5» предложил создать Межзвёздный альянс для укрепления мира в космосе и стал его первым президентом. Альянс пережил немало сложных моментов, но в конце концов достиг успеха. Благодаря дипломатии и самоотверженности команды «Вавилона-5» в галактике воцарился мир.

Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

Доктор Кто (2005 — н.вр.)

Сюжет: этот дружелюбный инопланетянин с двумя сердцами, прибывший с планеты Галлифрей, знаком, пожалуй, каждому любителю фантастики. Доктор Кто в одиночку или со спутниками бороздит время и пространство в машине времени, замаскированной под полицейскую будку, но каждый раз оказывается там, где больше всего нужна его помощь. Для него нет маленьких бед — он всегда готов спасти как одного человека, так и целые планеты, причём особенно он благоволит Земле, которая находится под его защитой. Поклонники ценят сериал не только за разнообразие сюжетов, сеттингов и инопланетных рас, но и за харизматичных героев и сложные моральные проблемы, с которыми сталкивается Доктор.

Подход героев: Доктор эксцентричен и непредсказуем, его привычки и внешний вид меняются с каждой новой регенерацией. Но одного принципа он придерживается в любой из них: сначала надо попробовать договориться, насилие — крайний метод решения проблемы. Конечно, не со всеми можно найти компромисс — классические антагонисты, такие как далеки, киберлюди или сонтаранцы, одержимы идеей войны и доминирования. Но Доктор всё равно пытается.

Отказ от применения силы, во всяком случае, поначалу, делает героя уязвимым, ведь его противники знают, что первым он не ударит. Однако Доктор, вооружённый только звуковой отверткой, всё равно каждый раз остаётся победителем, и это весомый довод в пользу переговоров.

Доктор Кто: первые полвека сериала Как инопланетянин из полицейской будки победил далеков, поддержал феминизм (но не алкоголизм!), сразился с ханжеством и завоевал Америку при помощи одного телесериала: воспоминания путешественника во времени.

Пространство (2015–2022)

Сюжет: сериал основан на одноимённом цикле книг Джеймса Кори. Действие происходит в отдалённом будущем, когда человечество уже колонизировало Солнечную систему и поделило её на сферы влияния. Герои — детектив, ищущий беглую наследницу огромного состояния, офицер грузового корабля, поймавший таинственный сигнал бедствия, и высокопоставленная сотрудница ООН, подозревающая марсиан в преступлениях, — оказываются в центре глобального заговора, который грозит нарушить хрупкий баланс сил в мире.

Подход героев: за дипломатию в сериале прежде всего отвечает Крисьен Авасарала, заместитель госсекретаря ООН. Она твёрдо намерена защитить Землю, колыбель человечества, от любых опасностей, включая войну с Марсом, и готова для этого на многое, включая пытки пленников. Но обычно насилие — не её метод, чаще она достигает своих целей через манипуляции, ложь и распространение слухов.

С Авасаралой в «Пространстве» связаны самые запутанные политические интриги, а сама она — крайне сложный и противоречивый персонаж. Но, несмотря на свою амбициозность, Авасарала никогда не забывает, что стоит на кону, и ставит интересы Земли выше собственных, даже если нужно заключить мир с бывшими противниками.

«Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.

Министерство времени (2015–2020)

Сюжет: этот испанский сериал посвящён работе Министерства времени — секретной правительственной организации, которая предотвращает изменение истории и защищает межвременные порталы от посторонних. Министерство напрямую подчиняется премьер-министру и королю Испании и обладает широкими полномочиями по решению хроноконфликтов. Увы, ему свойственны те же недостатки, что и прочим госорганам, — бюрократическая волокита, косность, маленькие зарплаты. А его сотрудники разрываются между долгом и личными чувствами, ведь Испания не всегда была просвещённой демократической страной.

Подход героев: в центре сюжета — три агента Министерства: конкистадор Алонсо из XVI века, эмансипированная студентка Амелия из XIX века и медбрат Хулиан из 2015 года. Каждую серию они отправляются в прошлое, чтобы помешать переписать историю Испании или всего мира. Иногда в этом замешаны известные личности вроде Гиммлера или Торквемады, иногда — совершенно случайные люди.

Всякий раз героям приходится действовать аккуратно, чтобы не допустить эффекта бабочки и не оставить лишний след в истории. А потому они вынуждены вести переговоры, заключать сделки, обманывать, избегать применения оружия и убийства преступников, ведь это может привести к самым неожиданным последствиям.

Тетрадь дружбы Нацумэ (2008–2017)

Сюжет: мальчик Такаси Нацумэ в детстве потерял родителей и скитался по родственникам, пока не переехал в дом, раньше принадлежавший его бабушке. Там он нашёл её дневник, в котором она описывала, как подчиняла себе духов. Сам Нацумэ тоже видит духов, живущих рядом с людьми. Вот только он не хочет порабощать их, как бабушка, или уничтожать, как экзорцисты. Он им сочувствует и понемногу облегчает их судьбу.

Подход героев: Нацумэ — тихий и спокойный подросток, который совсем не годится на роль укротителя призраков. Но это и хорошо, ведь он видит в духах не злобу, а одиночество и потерянность, и постепенно берёт на себя обязанность помогать им, насколько возможно. Такое доброе отношение и готовность выслушать творят чудеса — иногда Нацумэ попадаются враждебные призраки, но чаще он встречает духов, скучающих по ушедшим друзьям или родственникам, неспособных вернуться в привычное место, потерявших память о чём-то важном. И даже самые свирепые духи успокаиваются, когда понимают, что Нацумэ не хочет их обхитрить, а наоборот, готов подарить им свободу. «Тетрадь дружбы…» — меланхоличное аниме о дружбе между мальчиком и призраками, о свободе выбора и доброте, которая преодолевает страх и ненависть.