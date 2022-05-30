«Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?

Последний день учёбы перед весенними каникулами. Одиннадцать вместе с Джойс, Уиллом и Джонатаном пытается начать новую жизнь в Калифорнии. Макс после смерти Билли и разрыва родителей замыкается в себе и ненавидит весь мир. Лукас играет в баскетбол и попадает в тусовку «клёвых ребят». Майк и Дастин вступают в D&D-клуб и находят себе место в жестокой экосистеме старшей школы Хоукинса. Нэнси работает в школьной газете. Стив и Робин трудятся в видеопрокате. А Хоппер пытается выжить в советской тюрьме и вернуться в Штаты. И вдруг в Хоукинсе загадочно погибает чирлидерша Крисси Каннингем. Её находят с переломанными костями и выдавленными глазами. В преступлении обвиняют главу местного D&D-клуба Эдди «Фрика» Мансона, которого все считают сатанистом и психопатом. Ансамбль центральных персонажей хочет помочь новому другу и ввязывается в расследование убийства, в котором явно замешана сверхъестественная сила. И это опять приводит героев к тайнам Изнанки и встрече с новым могущественным злодеем по имени Векна.

Stranger Things Жанр: ужасы

Шоураннеры: братья Дафферы

В ролях: Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Сэди Синк, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин

Премьера: 27 мая, Netflix

Продолжительность: 7 серий по 80 минут

Похоже на: «Оно» (2017), «Кошмар на улице Вязов», «Кэрри»

Братья Дафферы не врали, когда говорили, что новый сезон «Очень странных дел» будет мрачнее, страшнее и продолжительнее любого из предыдущих. Теперь серии идут почти по полтора часа, а происходящие в них странные дела позволяют наконец-то полноценно отнести сериал к жанру ужасов. Тягучая, хоть ножом режь, атмосфера, обилие скримеров, жуткие практические эффекты взамен компьютерной графики — отдельные эпизоды четвёртого сезона заставляют крепко впиваться пальцами в подушку и искренне переживать за героев. Впрочем, всё это не превращает «Очень странные дела» в какой-то другой сериал. Перед нами всё ещё авантюрная мистика с обаятельными подростками в главных ролях.

Тем не менее атмосфера шоу всё же изменилась. С просмотром первой серии четвёртого сезона моментально приходит осознание — «детишки из Хоукинса» уже не дети, а взрослые юноши и девушки, возраст которых не получается скрыть даже под нелепой мешковатой одеждой и гримом. По сюжету герои переходят в старшую школу и сразу же сталкиваются с набором проблем, обязательным для любого старшеклассника. Лукас пытается наконец-то стать популярным и всё больше внимания уделяет тому, что о нём думают сверстники. Одиннадцать становится изгоем и ежедневно подвергается травле со стороны местной «королевы класса», отчего начинает врать близким. А Макс не вылезает из кабинета школьного психолога и всё сильнее отталкивает бывших друзей сарказмом и мрачной миной. Какая мистика? Какая Изнанка? В школе и своих забот хватает!

Если третий сезон снимался как дань уважения фильмам о «красной угрозе», то четвёртый начинается как одна большая отсылка к комедиям о старшеклассниках конца 1980-х — начала 1990-х. Школьники в таких фильмах чаще всего глуповатые и злые позёры, для которых тусовки и одобрение друзей куда важнее проблем реального мира. Картинка в школьных сценах нарочито яркая и жизнерадостная, актёры заметно переигрывают, а даже самые мелкие склоки преподносятся как трагедии вселенского масштаба. И это здорово! Да, отдельные сцены из первых эпизодов получились клишированными и карикатурными, но в том и прелесть. Всё же «Очень странные дела» — это скорее поп-культурный срез эпохи, чем история о реальных людях с реальными переживаниями.

Впрочем, когда в сюжете начинают преобладать элементы детектива и когда кусочки мозаики постепенно сходятся, четвёртый сезон возвращается к формуле тех «Очень странных дел», к которым мы привыкли. Несколько параллельных сюжетных линий, много загадок, таинственная сущность по ту сторону и постепенное нагнетание напряжения вплоть до финального эпизода — то есть всё, что мы полюбили в прошлых сезонах, но в куда большем масштабе. Если нужно описать новые серии одним словом — это будет слово «больше». Больше персонажей, больше экшена, больше музыки, больше нагнетания и откровенной жести. И это «больше» бывает как жирным плюсом, так и внушительным минусом, портящим впечатление от просмотра.

Особенно это относится к количеству действующих лиц и происходящих с ними событий. За первый и второй сезон мы и так получили немаленький ансамбль персонажей, а в третьем к ним прибавились Робин и Эрика — две харизматичные барышни, которым тоже нужно уделить внимание. Казалось бы, вот идеальная формула. Сосредоточим историю на уже имеющихся персонажах и раскроем их с неожиданных сторон — и для повествования полезно, и фанаты довольны.

Вместо этого Дафферы добавили почти каждому из главных героев по персонажу-сайдкику. Рядом с Нэнси в первых сериях трётся классический ботан Фред. У Джонатана появляется новый лучший друг — любитель травки Аргайл; Одиннадцать сближается с санитаром из лаборатории Питером. Хоппер пытается выжить вместе с тюремным надзирателем Дмитрием (его играет Том Влашиха — Якен Хгар из «Игры престолов»). А Майк и Дастин находят нового кумира в лице Эдди — из-за которого и начинает закручиваться сюжет.

Сами по себе новички получились интересными и запоминающимися, они помогают двигать историю и добавляют ярких комичных моментов. Проблема в том, что из-за такого нагромождения персонажей центральные герои — те, за которыми мы следим с первого сезона, — частично ушли на второй план и окончательно стали безликими тенями.

Больше всего от этого пострадал бедный Уилл Байерс, которому и в прошлых сезонах не давали нормально раскрыться и поучаствовать в общих событиях. Здесь же он просто следует за главными героями и томно вздыхает, страдая от неразделённой любви (внимательные зрители могли догадаться о ней ещё по начальным эпизодам первого сезона). Майк тоже стал фоновым персонажем, а вместе с ним и Джонатан с Эрикой — причём Эрика за сезон выдаёт несколько мощнейших эпизодов, но у неё преступно мало экранного времени.

За всех отдуваются Дастин и Стив, которые ещё со второго сезона остаются идеалом экранной химии и уверенно забирают звание «лучшего дуэта». В этот раз с ними пытаются потягаться Нэнси и Робин, из которых тоже получается уморительная и притом эффективная команда.

Отдельно хочется сказать о Сэди Синк, сыгравшей Макс. Дафферы, как и обещали, расширили роль её героини и дали юной актрисе раскрыться в полной мере. На переживаниях Макс в четвёртом сезоне строится львиная доля сюжета, благодаря ей персонажи впервые полноценно сталкиваются с новым злодеем — и дают ему отпор. Травмированная, сломленная и замкнувшаяся в себе девочка впервые предстаёт именно такой, и ей действительно хочется сопереживать — во многом из-за того, что Сэди Синк оказалась прекрасной драматической актрисой, способной выдать полный спектр эмоций даже в небольших эпизодах. Ну а сцена с бегущей Макс, сопровождаемая песней Running Up That Hill, теперь самая эпичная и запоминающаяся в шоу.

А вот линия Хоппера получилась хоть и интересной, но совершенно не важной для глобальных событий. Бывший шеф полиции почти научился говорить по-русски (смотреть эпизоды с его участием обязательно нужно в оригинальной озвучке) и показал коммунякам, как воевать с тварями из другого мира, но ни на сантиметр не приблизился к истории с Векной и другими героями. Зато именно в его ветке сконцентрировалась вся клюква про «злых русских». Как и раньше, уморительная и настолько развесистая, что шоураннеров хочется только похвалить за подаренное настроение. Ну и, конечно, не обошлось без эпизодов, где парочка американцев, еле-еле говорящих по-русски с ужаснейшим акцентом, легко обманывает охранников сверхсекретной советской тюрьмы.

Хочется сказать пару слов и о новом злодее. Векна (как это принято в шоу, названный в честь персонажа из D&D) — зловещий, хладнокровный, могущественный и очень похожий на ожившую мумию монстр, то и дело подкидывающий героям новые испытания. В отличие от Демогоргона и Свежевателя разума, он не покидает Изнанку и удачно нагоняет ужаса дистанционно, проникая прямо в разум людей с психическими проблемами и заставляя их раз за разом переживать самые страшные кошмары. В этом смысле новый антагонист похож на Пеннивайза из «Оно» и на Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» (иронично, что Роберт Инглунд, известный по роли Фредди, играет в сериале одну из важных ролей). Жертвы Векны мучаются от страшных видений, не могут спать ночью и в конце концов погибают ужасной смертью, превращаясь в бесформенную массу плоти и сломанных костей. Жуть, да и только!

Злодея вводят быстро, пожалуй, даже сумбурно, толком не объяснив, в чём его мотив и как Векна связан с Изнанкой и Свежевателем разума. Но уже к седьмому эпизоду (финальному для первой части сезона) нам подробно разжёвывают всё, что касается предыстории Векны, его способностей и возможной мотивации. На выходе мы получаем самого человечного и при этом опасного монстра из тех, с кем пока сталкивались наши герои. Будем надеяться, его не «сольют» в финале сезона и покажут во всей зловещей мощи.