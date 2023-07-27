«Мёртвый город»: стоит ли смотреть новый сериал по «Ходячим мертвецам» с Мэгги и Ниганом

Спустя несколько лет после финала «Ходячих мертвецов» Мэгги вместе с сыном Хершелом переселилась в процветающую общину Кирпичи в окрестностях Нью-Йорка. Негодяй с садистскими наклонностями по кличке Хорват похищает Хершела и уводит его на Манхэттен, который захватили его приспешники «бурази» («братаны» в переводе с хорватского). Мэгги планирует освободить сына и для этого обращается за помощью к Нигану, заодно выяснив, что похититель некогда сам был среди «спасителей». Ниган соглашается помочь в обмен на услугу: община Кирпичи должна позаботиться о молчаливой девочке Джинни, над которой он взял опекунство.

The Walking Dead: Dead City Жанр: ужасы, зомби-апокалипсис

Шоураннер: Илай Джорне

В ролях: Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Гай Чарльз, Желько Иванек, Махина Наполеон

Премьерный показ: 18 июня 2023 года

Продолжительность: 6 серий по 55 минут

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Армия мертвецов» (2021), «Одни из нас» (2023) и ранние сезоны «Ходячих мертвецов» (2010–2022)

«Ходячие мертвецы» завершились 20 ноября 2022-го на 177-м эпизоде. Однако вселенная, созданная воображением автора комикса-первоисточника Роберта Киркмана, будет жить до тех пор, пока есть читатели и зрители, готовые погружаться в неё снова и снова. Поэтому ещё до закрытия сериала, в марте того же года создатели объявили сразу о нескольких продолжениях с самыми харизматичными персонажами. Первым таким «спин-оффом нового поколения» стал «Мёртвый город» — драматическая история заклятых врагов Мэгги и Нигана.

Надо признать, к последнему сезону «Ходячие мертвецы» стали скучноваты. Авторы следовали общему сюжету, заданному Киркманом, но на уровне отношений между персонажами началась форменная путаница. Главным героем комикса был помощник шерифа Рик Граймс, его биография была сюжетообразующей: он возглавил пёструю группу сограждан, стремящихся выжить, и с какого-то момента всякого нового персонажа читатели оценивали через взаимодействия с Граймсом. Первоначально в экранизации тоже так было, но в девятом сезоне Эндрю Линкольн, игравший Рика, покинул сериал, что разрушило базовую канву. Сценаристы начали сочинять отсебятину, возникло много пауз, заполняемых линиями посторонних и, если честно, малоинтересных героев; следить за перипетиями стало тяжело даже самым верным фанатам.

Впрочем, помимо Граймса на сцену были выведены ещё несколько ярких личностей, которых полюбили зрители: Морган Джонс, Дэрил Диксон, Мишон Хоторн, Мэгги Ри и зловещий Ниган Смит — пожалуй, самый харизматичный из антагонистов. Все они в той или иной степени обладали выраженными лидерскими качествами, но полноценно заменить главного героя без нарушения событийной логики не могли. Напрашивался единственный вариант продолжения шоу с участием его звёзд — разделить их, сделав персонажами новых историй. Морган отправился в спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов»; под Дэрила снимают мини-сериал о его приключениях в Европе; Мишон продолжит поиски Рика и, по слухам, найдёт его. Но, пожалуй, самым экстравагантным стало решение объединить в одном сюжете Мэгги и Нигана, которых нельзя назвать друзьями или напарниками. Однако именно этот дуэт выглядит самым многообещающим с точки зрения драматургии.

В «Ходячих» бывший физрук Ниган Смит возглавлял общину «спасителей», спаянную жёсткой дисциплиной и обирающую небольшие коммуны поблизости от Вашингтона. Он пытался подчинить себе группу Граймса и, чтобы продемонстрировать силу и серьёзность намерений, убил двух её членов, в том числе Гленна Ри — мужа Мэгги и отца её пока ещё не рождённого ребенка. В дальнейшем и сам Ниган стал пленником группы и пытался искупить свою вину. Рик дал ему второй шанс, но Мэгги ожидаемо не поверила в искренность изувера.

«Мёртвый город» построен по схеме «экшен-квеста»: герои оказываются на изолированной территории, переходят из локации в локацию, заводят друзей, дерутся с врагами и всевозможными способами уничтожают зомби, количество которых с каждым эпизодом только растёт. Разумеется, постапокалиптический Манхэттен скрывает множество тайн, которые предстоит разгадать, и секретных комнат, которые предстоит открыть. Нашлось место и для флешбэков, демонстрирующих характеры Хершела и Хорвата. Несмотря на это, динамика зашкаливает, по стремительности развития событий сериал местами превосходит эталонный первый сезон «Ходячих мертвецов» и некоторые популярные блокбастеры.

Что касается взаимоотношений героев, то тут на ум приходят классические вестерны, благо создатели спин-оффа ввели подходящего персонажа — судебного маршала Перли Армстронга. Он фанатично предан властям Нового Вавилона, строящегося на руинах Нью-Йорка. Маршалу поручено любой ценой найти Нигана, заочно приговорённого к казни, и в своём рвении он создаёт множество дополнительных проблем, мешая поискам Хершела. В свою очередь отношения между Мэгги и Ниганом развиваются в «хассли́бе» (буквально переводится как «ненависть-любовь»), поэтому ей приходится прилагать немалые душевные усилия, чтобы сохранить в себе желание покончить с убийцей мужа раз и навсегда. При этом образ Хорвата получился достаточно схематичным — маньяк в духе малобюджетных боевиков. Но вызывает он интерес скорее как мрачная карикатура на образ прежнего беспощадного Нигана — что удачно работает в рамках сюжета.

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«Мёртвый город» — несомненная удача создателей франшизы, которая наверняка понравится фанатам. Правда, говорить о какой-то самостоятельной ценности не приходится: в сравнении с похожими постапокалиптическими сериалами он не отличается в лучшую сторону ни глубиной рефлексии, ни оригинальностью фабулы, ни разнообразием идеологии. В сущности всё содержание можно свести к одной фразе, брошенной Ниганом между делом: «Я — не злодей. Никто не злодей. Или, знаешь, наоборот, все злодеи».

Тем не менее предпосылки к продолжению в финале присутствуют — шоу продлили на второй сезон. Так что нам ещё предстоит узнать, смогут ли выжившие построить на Манхэттене нечто большее, чем кровавое логово «братанов».