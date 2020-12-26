Группа Unreal о кибер-опере «Ангелы звёздного света»

2020 год был непростым для традиционной музыкальной индустрии — концертная деятельность остановилась, изоляция в четырёх стенах вдохновляет не всех, а стриминг всё ещё приносит копейки. Впрочем, есть и проекты, ориентированные прежде всего на творчество — именно таковы наши гости Unreal. Мы давно сотрудничаем с ними — их песни не раз публиковались на DVD «Мира фантастики». 2020 стал довольно продуктивным для группы годом: в сентябре вышел их главный долгострой — кибер-опера «Ангелы звёздного света». Альбом внушительного хронометража (26 треков, почти полтора часа) рассказывают историю самоосознания и бегства с Земли двух гиноидов. Вернувшись после веков странствий на родную планету, они застают упадок цивилизации… Основатель и главный творец Unreal Дмитрий Futurist рассказал нам о сюжете своей кибер-оперы, творчестве, взглядах на музыкальную индустрию и вспомнил, как издавал аниме в России.

«История на первом месте, а музыка — приложение к ней»

Начнём с традиционных вопросов. Как появилась на свет группа Unreal? Как сложился состав и концепция? Откуда произошло название?

В октябре 2020 группе исполнилось 14 лет, можно сказать, мы уже подростки!

Всё начиналось в начале 2000-х, когда я организовывал аниме-фестивали. Вы знаете, что это такое: косплей, каверы хитов из аниме, знакомство с множеством увлечённых людей — всё это подтолкнуло меня начать собственное творчество.

Поначалу мы сосредоточились на сольном творчестве Arashi (одна из нынешних вокалисток группы — прим. МирФ), исполнявшей каверы из аниме. Позже к проекту присоединилась вторая вокалистка Miaka — у неё уже была собственная песня, музыку к которой написал Wonder, также ставший полноценным участником. Так сформировался первый состав. Тогда у группы ещё не было названия.

Со временем мы полностью отказались от каверов, расстались с Миакой и сосредоточились на собственном материале. Песни получались довольно разноплановыми и в жанровом, и музыкальном плане, но их объединяла основная идея — фантастическая, мистическая и прочая нереальная составляющая сюжетов и образов. И в момент, когда к группе присоединилась вокалистка Firefly, ставшая самым узнаваемым и любимым голосом наших поклонников, мне пришло в голову, что ёмкое английское слово unreal прекрасно характеризует и объединяет всё творчество нашей группы.

Кстати, состав группы практически не менялся за годы. Как вам удаётся сохранять стабильность в творческом коллективе?

Слово «состав» плохо применимо к исключительно студийным проектам. По мере необходимости на внутренней кухне происходит множество пертурбаций, просто публике этого не видно из-за отсутствия концертов. На самом деле, в основном нас узнают по ярким мелодиям и запоминающемуся вокалу. А на гитарах, к примеру, у нас почти всегда играют разные люди.

Уже с первых треков было видно, что для вас каждая песня — это в первую очередь история. Почему вы решили облечь свои истории именно в музыкальную форму?

Да, можно сказать, что история на первом месте, а музыка — приложение к ней. Хотя, конечно же, внимания ей мы уделяем достаточно. Но для себя я определил, что направление и подача материала должно быть под стать тексту. Мы ориентируемся не на музыкальные жанры, не на какие-то субкультуры, а именно на тех, кто увлечён литературой и кино, в особенности теми жанрами, которые мы сами очень любим!

В открытых источниках вы обозначены как автор концепции, оформления, текстов песен. А кто пишет музыку?

Идея с собственным репертуаром появилась неспроста. Она родилась вместе с желанием сочинять не только тексты, но и музыку. Мелодии первых песен были изначально наиграны на синтезаторе или спеты мной, а затем Вандер сделал аранжировки. Потом я начал осваивать музыкальный секвенсер Cubase. В результате уже в первый наш альбом «Не в этом мире» (2008) вошли два полностью моих трека — «Мы Боги» и «Цепи». В то время мы сочиняли большинство песен в соавторстве, но количество индивидуального материала всё время росло и с 2013 года весь репертуар сочиняется мной в одиночку. Исключением стал только сингл «Театр Мистерий» 2015 года.

Кто повлиял на формирование музыкальной стороны Unreal?

Электронная музыка, метал, разные направления индастриальных течений — основные составляющие нашего стиля и, соответственно, корифеи этих жанров повлияли на формирование музыки Unreal. Для примера можно назвать Жан-Мишель Жарр, Space, Laibach, ранних Nightwish, Within Temptation и Rammstein. Из менее известных: Punto Omega, L’ame Immortelle и т. д. — довольно разнообразный список будет, на самом деле. Но наша музыка не похожа ни на кого из перечисленных. Я бы вообще не смог дать точное определение нашей стилистике. Вероятно, неологизм, придуманный для нашего нового альбома, — Sympho-Electro — наиболее подходящий.

А кто повлиял на вас как на автора текстов? Кто ваши любимые писатели, какие у вас любимые фильмы, аниме?

Тут тоже нет однозначного ответа. Совокупность всего прочитанного и просмотренного: От Гоголя до Кинга, от Ефремова и Стругацких до «Звёздных Войн» и «Акиры». Такой винегрет примерно.

Первый сингл Unreal вошёл в саундтрек к отечественному хоррору «Ведьма». Как вы попали в этот проект?

До 2012 года я профессионально занимался выпуском в России аниме и независимого кино и обзавёлся большим количеством друзей и знакомых в этой индустрии. И вот в 2006-м мои товарищи загорелись идеей сделать современную экранизацию «Вия» — к слову, одной из любимых моих повестей ещё со времён школы. Я предложил им клип и песню для финальных титров. Поскольку мы тогда только начинали, мне ничего не обещали, но сказали, что если трек понравится, то его, возможно, включат в фильм.

У картины был целый пул продюсеров, принимающих решения. Первый вариант отвергли. Как и второй, третий и четвёртый. Но, к счастью, пятый утвердили. Это был интересный и чрезвычайно полезный опыт.

Да, на этом месте стоит вас поблагодарить, именно вы основали компанию MC Entertainment, которая издала и популяризировала в России немало культового аниме. А как вы попали в этот бизнес?

Не за что! Это долгая история. В 1993 году я пришёл работать в компанию «Видеосервис». Тогда в РФ рынок видео был полностью пиратским, но уже в середине 1990-х вчерашние пираты стали покупать официальные лицензии на фильмы. Мы включились в этот процесс, и тут руководству компании пригодились мои познания в кино. Амбиции были довольно серьёзными, поэтому от каталогов независимых продюсеров довольно быстро мы добрались до голливудских мейджеров, таких как Columbia Pictures и Disney. Я отвечал за подбор каталога, озвучку, рекламные трейлеры, адаптацию оригинальных артов и обложек… В общем, практически за весь творческий процесс. Посещал кинорынки и фестивали, вроде Каннского.

В начале двухтысячных я понял, что поскольку досконально знаю весь процесс от покупки прав до выпуска и продажи на видео и ТВ готового продукта, то готов к самостоятельному плаванию. Проблема была в том, что все известные тайтлы и компании-производители на тот момент были уже разобраны старыми участниками рынка. С нашими довольно скромными средствами на покупку прав нужно было искать незанятую нишу. И я выбрал аниме, восточное кино, старое историческое и жанровое европейское кино. В этом тогда никто не разбирался и не рассматривал как поле для коммерческой деятельности. Но аниме, что называется, «выстрелило». Мы наладили связи с фэндомом, начали выпускать журнал «АнимеГид», организовывать фестивали и вечеринки. Именно на этих мероприятиях произошли события, связанные с возникновением группы.

В 2012 вы прекратили эту деятельность. Она перестала вам быть интересна? Или вы считаете, что добились того, чего хотели, создав полноценное аниме-сообщество в России?

Аниме-сообщество мы, конечно же, не создавали. Многие уже были знакомы с субкультурой по «Сейлор Мун» и другим культовым сериалам, которые показывали по каналу 2×2 в начале 1990-х. К моменту появления MC Entertainment уже существовали и сканлейтеры, и энтузиасты-переводчики. Но за 10 лет нашей деятельности мы смогли очень существенно расширить круг поклонников аниме, это правда. Та самая «вторая волна» анимешников, пришедшая к своему увлечению через наши релизы, вроде классического «Евангелиона» и «Хеллсинга», — заслуга MC Entertainment.

Но в начале 2010-х вся активность начала перебираться в сеть. Японцы на тот момент интернет-права не предоставляли, а вот продажи на ТВ и носителях уже перестали окупаться. Всё ушло буднично и спокойно. Единственное, о чём мне очень жаль — пришлось закрыть журнал «АнимеГид». Думаю, его можно было бы сохранить, но я тогда уехал из России на несколько лет и уже не мог заниматься делами компании…

«Я в некоторой степени мизантроп»





Поговорим о вашем свежем альбоме «Ангелы звёздного света». Если я не ошибаюсь, задумка проекта появилась ещё в 2006 году. Почему на воплощение ушло так много времени?

Это был долгий путь, но десять лет работа над «Ангелами» шла в основном в фоновом режиме. Только последние годы мы уже плотно работали над ними как над очередным альбомом. Сейчас, уже после релиза, я понимаю, что не зря мы так долго откладывали проект. Необходима довольно высокая степень творческой зрелости, чтобы достойно сделать работу такого масштаба. Как там у Ленина про революцию? Ещё недавно было рано, а потом было бы поздно. В этом году всё сошлось в одной точке, как в финальной песне «Вечность Ждёт»: «Реальность замкнулась в петлю бесконечности».

Героини оперы, два гиноида, бегут с Земли на межзвёздном корабле, но так и не находят жизни на других планетах. Действительно ли разум уникален или, возможно, на его поиски потребуется куда больше времени?

Всё верно. Из сюжета понятно, что я не сторонник идеи, что «братьев по разуму» или даже планеты с чем-то подобным природе Земли будет легко найти. Но отрицать их существование не стану. Отвечу словами одной из моих героинь: «Жизнь и Разум величайшая редкость во Вселенной. Мы можем искать бесконечно. И… напрасно». Мне кажется, что данный вопрос в современном нам мире напоминает теоретические религиозные споры. И пока мы все в нём оперируем понятиями «веры», а не научными фактами. Лично мне хотелось бы верить, что мы не одиноки. Но как реалисту мне представляется маловероятной подобная встреча — скорее всего, мы просто не заметим друга. А может, мы зря ищем в далёком космосе?

Один из центральных образов оперы — чувства, возникающие между героинями и помогающие им основать религию, которая возродит земную цивилизацию. Многие религии основаны на превозношении любви. Действительно ли андроиды смогут любить честнее, чем люди? В этом ли вы видите главное превосходство нового вида над старым?

Главное тут не то, что героини — искусственные существа. И даже их платонические чувства не так принципиальны, раз они смогли ими пожертвовать ради мечты о чужом светлом будущем. Важно, что в разрушенном мире они остались последним средоточием большинства знаний утраченной цивилизации и, при этом, не бездушными «машинами» заполненными разнообразной информацией, а осознавшими собственное «Я» индивидуальностями, способными сопереживать и понимать последствия поступков. Отсутствие в силу объективных причин многих свойственных людям пороков, с моей точки зрения, тоже даёт им некое моральное преимущество. Но я не сказал бы, что они более совершенный вид. По крайне мере, таковыми они себя точно не считают. Возможно в обществе себе подобных они могли бы продемонстрировать собственные, неведомые Homo sapiens недостатки… Но всё сложилось иначе. И они пришли к дикарям созданиями, прошедшими тяжкие испытания, но не потерявшими веру в торжество Любви. Постарались изменить животную природу человека. Концовка произведения открытая — каждый может представить себе, по какому пути пойдёт новое человечество без своих живых богов.

Судя по сюжету оперы, вы довольно скептично смотрите на будущее человеческого вида. После короткого золотого века в первом акте, цивилизация гибнет. Неужели вы не верите в человечество? И как вы думаете, действительно ли только другой вид сможет побороть недостатки, сопровождающие человечество на протяжении тысячелетней истории?

Как любой уважающий себя современный автор, я в некоторой степени мизантроп (смеётся). Я верю в индивидуумов, способных выходить за рамки условностей и общепринятых ограничений; именно они определяют будущее, а не абстрактное «человечество». Не важно, к какому разумному виду эти индивидуумы будут принадлежать.

Изменения в общественном сознании — процесс довольно длительный. Проще начинать с чистого листа. И я создал для своих персонажей подходящие условия — через 2000 лет, к моменту завершения их космической одиссеи, ни «общества», ни «цивилизации» в современном понимании этих слов на Земле уже действительно не существовало…

Да, честно говоря, я не предполагал «золотого века» в первом акте. По нашему лору, к концу XXII столетия, после всех катаклизмов, планета уже находилась в довольно плачевном состоянии. Прогрессивные мыслители двигали цивилизацию вперёд, но внутренние конфликты только обострялись. Некоторые штрихи того мира и его общественного устройства (запрет любых религий, бесконтрольная культура потребления, возведённый в культ гедонизм) можно почерпнуть из манги «Виртуальный Сон». Очень жаль, что мне с соавтором не удалось закончить роман «Эверсиум» — в нём множество подробностей и довольно оригинальный и разносторонний взгляд на окружающий героинь мир. Возможно, когда-нибудь вернусь к этим наброскам.

В истории «Ангелов» осталось немало пробелов — особенно в том, что касается их путешествия по галактике. Возможно ли в будущем увидеть эту часть истории, например, в виде графической новеллы? Тем более что история бегства уже получила воплощение в виде манги.

Идей множество, причём для некоторых есть не только наброски, а уже готовые сценарии. Это касается и второго акта, где речь о космических странствиях, и третьего, в котором действие происходит на постапокалиптической Земле. Хотелось бы создать CG-клипы и сделать ещё несколько графических новелл. Вопрос только в наличии для всего этого средств и времени.

«Ангелы» — первая ваша научно-фантастическая работа. До этого вы выпускали концептуальные треки, посвящённые историческим персонажам (Жанна Д’Арк), Великой Отечественной («Баллада о Зое»), фэнтези («Тёмные территории») и даже другим литературным персонажам («Безумие Кристины Даэ»). Такой широкий круг тем — это отражение творческого поиска или желание не останавливаться на одной теме?

Не совсем так. Всё-таки, первой НФ-работой Unreal я бы назвал Newtype (поклонники аниме по вселенной Gundam наверняка знают, о чём речь). Ещё был киберпанк-трек Zero_One и постапокалиптические «Эстетика Агонии» и «Миллион Свечей», да и сингл «Горизонт Событий» не будем забывать… На самом деле НФ-тематика одна из основных в творчестве.

Если же говорить о «широком круге тем», то все они вписываются в определённый сюжетный канон — это исторические и литературные персонажи, классические мистические, религиозные или сказочные сюжеты (Данте, Лермонтов, Андерсен и др.) и фантастика, о которой сказано выше. Плюс собственные истории, охватывающие примерно тот же круг тем. Интересно писать о том, что находит отклик в душе, чувствовать, что ограничен только собственной фантазией. Скажем, сейчас я разрабатываю концепцию музыкальной драмы «Копьё Судьбы», посвящённой оккультной истории мировых войн. По стилистике она ближе к классическому металу с мужским лидер-вокалом. В её рамках мы будем сотрудничать с другими музыкальными проектами: над первой песней мы уже работаем с одной хеви-группой. Одновременно изучаю историю тридцатилетней войны, хочу написать мрачную трагическую балладу по мотивам романа Германа Лёнца «Вервульф», по стилистике похожую на наш хит «Миледи». Также в разработке музыкальное воплощение «Демона» Лермонтова. Примерно так, довольно бесструктурно, всё это варится в голове автора (смеётся).

В ваших поздних релизах много театральных интерлюдий. Кто их ставит?

Слово «ставит» мне кажется слишком обязывающим. Всё-таки это своего рода аудиоспектакль, а не полноценная театральная постановка. Весь процесс, от подбора голосов до создания атмосферных шумов и фоновой музыки, — на мне.

Всё началось с сингла «Призрак Оперы или Безумие Кристины Даэ» в 2010 году. К 100-летию выхода романа я написал его вольное продолжение в виде небольшого рассказа, частью которого была наша кавер-версия одноимённой песни из классического мюзикла. Опыт оказался удачным, и я решил использовать его и в других релизах. «Тёмные Территории», «Баллада о Зое» и вот сейчас, в наибольших масштабах, в «Ангелах Звёздного Света». Мне кажется, такого рода постановки тоже стали одной из визитных карточек группы.

Вопрос в текущие времена довольно странный, но вдруг: нет ли задумки поставить «Ангелов» на сцене? Да, это технически сложно, но примеры успешных постановок от отечественных музыкантов есть — например, «Последнее испытание» или TODD «Короля и Шута».

Это совсем не странный вопрос (смеётся). Его постоянно задают и слушатели, и знакомые музыканты, и журналисты. Всё логично — произведение имеет трёхактовую структуру в понятных декорациях, визуально и музыкально оно очень яркое и запоминающиеся. Буквально просится на сцену. А ситуация, надеюсь, наладится за год-полтора. Просто у меня нет опыта подобной работы и времени, чтобы этим заниматься. Поэтому, если найдутся люди с опытом, которым сценическое воплощение могло бы быть интересно, мы будем рады посотрудничать!

«Общество уже вряд ли будет таким же свободным и беззаботным, каким было до всеобщей цифровизации»

Вы принципиально не выступаете и распространяете творчество бесплатно. При этом видно, что вы вкладываете в каждый проект много сил и средств. Откуда у вас находятся силы и мотивация?

В финансировании нам помогают слушатели. На новый альбом мы собрали около миллиона рублей через ВК и краудфандинговую площадку «Планета». Это позволяет сделать пусть и не всё, но довольно многое. Оплатить работу приглашённых актёров, музыкантов, звукорежиссёров и художников, подготовить качественные физические издания, организовать конкурсы и продвигать релиз. Без такой поддержки всё было бы в гораздо более камерном формате. А по поводу мотивации и сил на всё это, то ситуация скорее обратная — само творчество даёт силы и стимулы, заряжает позитивом.

Этот год был непростым для музыкантов и музыкальной индустрии. Но вы демонстрируете необычайную активность. Как вы провели этот год? Стало ли больше времени на работу над материалом?

В нашем случае почти ничего не поменялось. Мы не даём концертов. Для записи и сочинительства нам не требуются частые встречи или репетиции. Так что на творчество этот год не повлиял. Мы сделали даже больше запланированного. В быту были неудобства, конечно. Но лично я давно распрощался с работой в офисах и необходимостью ежедневных поездок куда бы то ни было. А во время жёсткого карантина две наши собаки позволили свободно гулять и дышать свежим воздухом. Так что, в отличии от других музыкантов, для нас этот год не стал армагеддоном в миниатюре (смеётся).

Помимо «Ангелов Звёздного Света», в 2020 у вас вышел мини-альбом «Нежность», состоящий из каверов на песни из советской фантастики. Как вы думаете, почему ностальгия в последнее время становится новым двигателем поп-культуры?

Не стал бы отвечать за всю «поп-культуру» (смеётся), но за себя могу сказать, что этот релиз появился практически случайно. Создавался он во время карантина, совпавшего с общей усталостью от ставшей казаться бесконечной работы над материалом «Ангелов». Захотелось вспомнить любимое в детстве кино, вроде «Петли Ориона» и «Гостьи из Будущего», переработать музыку замечательных композиторов и создать на её основе что-то своё. Проделать такое всегда интересно. Так что, в моём случае, это была своего рода отдушина.

Но, в общем, стоит признать, что популярность всего, что связано с эпохой 80-х и 90-х, действительно зашкаливает и становится одним из ведущих трендов во всех областях культуры. Могу предположить, что всем подсознательно ясно, что общество на нашем веку уже вряд ли будет таким же свободным и беззаботным, каким было до всеобщей цифровизации…

Видно, что вы много внимания уделяете дополнительным проявлениям вашего творчества — иллюстрациям, текстовым материалам, оформлению релизов. В феврале 2021 ожидается релиз коллекционного издания «Ангелов Звёздного света». Почему, на ваш взгляд, людям хочется иметь на полочке нечто материальное от любимых музыкантов?

Да, сейчас физический релиз превратился в приятный сувенир… Даже я, заядлый коллекционер, многое потребляю в цифре. Именно поэтому кропотливый и тщательный подход к физическим изданиям сыграл большую роль в истории нашей группы. Люди уверены, что если мы берёмся издавать что-то, то это непременно будет нечто уникальное и красивое, а не просто диск в пластиковой коробочке и жиденький буклет с текстами песен и благодарностями. Нам доверяют и готовы авансом платить довольно весомые суммы за издания, потому что убедились в их уникальности на примере всех прошлых релизов. Мы со своей стороны стараемся не подвести, дать много эксклюзива, создать достойную коллекционную вещь. Не последнюю роль играют и автографы. Всегда приятно держать в руках вещь, к которой прикасался человек, чьё творчество тебе небезразлично. Это я снова говорю, как коллекционер (смеётся).

При работе над «Ангелами» вы организовали конкурс фанатских рисунков, многие из которых вошли в артбук. Вдохновляет ли вас такой отклик слушателей?

Кстати, был ещё и конкурс фанфиков, и нам прислали очень интересные рассказы. А конкурс фанарта у нас уже второй. Первый проводился ещё на заре проекта, в 2008 году. В общей сложности для конкурсов было нарисовано почти полторы сотни работ. Огромное спасибо авторам и организаторам со стороны художественных сообществ. Вдохновляет нереально! И ещё даёт множество идей для развития образов и вселенной. Приглашаю всех в галереи нашего сообщество ВК — там можно насладиться этой красотой, скачать понравившиеся арты или предложить что-то собственного авторства. Мы всегда рады любым работам, связанным с творчеством группы, — от рецензий и рассказов до каверов песен. Всё будет опубликовано и представлено на суд аудитории.

При всей материалоцентричности даже удивительно, что вы до сих пор не вышли на виниле. Почему?

Несмотря на все разговоры вокруг «винилового ренессанса», круг почитателей этого формата всё равно достаточно мал. Да, лично я люблю и покупаю винил. И, да, мне хотелось бы видеть наши альбомы в этом формате. Но стоимость издания достаточно велика и краудфандингом только среди наших слушателей её не окупить. Несколько раз мы старались договориться об издании разных релизов на виниле, но целиком оплачивать тираж из своего кармана и не иметь потом отчётов о реализации от выпускающей компании? Очень рискованно…

Сейчас музыка всё больше уходит в цифру. При этом ваш новый релиз доступен только ВКонтакте. Почему так? Вам не интересно сотрудничать с другими сервисами потому, что там нет возможности получать обратную связь?

Да, всё верно. Именно в этой соцсети собралось довольно большое и активное ядро наших слушателей. Поэтому и премьеру «Ангелов звёздного света» мы решили провести в сообществе группы ВК. В будущем мы планируем добавить его в основные музыкальные сервисы. Но всё это требует времени и скучного администрирования, поэтому и откладывается, что называется, до последнего (смеётся). Возможно, мы даже отдадим релиз какому-нибудь приличному цифровому лейблу. Если найдём подходящий.

Как вы думаете, как изменится музыкальная индустрия в ближайшие годы с учётом сокращения количества концертов и роста стриминга?

Не нужно быть пророком, чтобы понимать эти тенденции. Физический носитель как средство распространения мёртв. Концертные мероприятия стадионного уровня вряд ли будут настолько массовыми в ближайшие годы. Хотя клубный и академический форматы, я думаю, довольно быстро восстановятся до приемлемых масштабов. Ничего слишком страшного не случится, будут новые формы монетизации для тех, кто существует за счёт своего контента. Мы видим это на примере того же YouTube. По-настоящему талантливые авторы всегда будут востребованы. Кстати, на мой взгляд, это один из плюсов обсуждаемый выше «цифровизации» — прямой доступ авторов к своей аудитории без посредников в лице лейблов и дистрибуторов. Ведь поклонники с гораздо большим энтузиазмом готовы поддержать и финансировать самые смелые идеи. Говорю с полной ответственностью — нашей группе пришлось пройти все этапы на этом тернистом пути.