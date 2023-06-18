«Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

21 июня на Disney+ выходит первый эпизод «Секретного вторжения» — шпионского триллера с Сэмюэлом Л. Джексоном в главной роли, основанного на одноимённом комиксе Marvel. «Мир фантастики» напоминает, какие события происходили в комиксе, рассказывает, чего ждать от сериала, и сравнивает шоу с первоисточником.
Как «Секретное вторжение» происходило в комиксах
В 2008 году в комиксах Marvel стартовал масштабный кроссовер за авторством сценариста Брайана Майкла Бендиса. На протяжении восьми выпусков основной серии (и ещё кучи в соседних — событие затронуло порядка пяти десятков серий) Железный человек, Рид Ричардс, Человек-паук, Росомаха, Люк Кейдж и другие герои отражали очередную угрозу для Земли. Только на этот раз никто из них не знал, кому из друзей и союзников можно доверять.
Незадолго до начала кроссовера Тони Старк сделал жуткое открытие: шпионы инопланетной расы оборотней-скруллов уже какое-то время подменяют героев и злодеев вселенной Marvel. Поняв, что их раскрыли, оборотни приступают к действиям. Выманив самых могущественных героев на Дикую Землю, отключив все устройства «Старк Энтерпрайзес» и обезвредив корабли Щ.И.Т.а, скруллы устраивают полномасштабный захват Земли, начав, разумеется, с Нью-Йорка.
В итоге всё сводится к очередному масштабному, на пару номеров, побоищу, в котором воссоединившиеся герои одерживают разгромную победу над скруллами. Но при этом сразу несколько событий имеют долгоиграющие последствия:
- В решающей битве со скруллами погибает Джанет ван Дайн (Оса).
- В комиксы возвращается Капитан Америка, которого считали погибшим после событий «Гражданской войны». Настоящий Кэп оказывается одним из похищенных скруллами героев.
- Президент Соединённых Штатов сваливает всю вину за случившееся на Тони Старка. Правительство рвёт все контракты со «Старк Энтерпрайзес», а самого Старка отправляют в отставку с поста директора Щ.И.Т.а.
- Президент распускает Щ.И.Т., заменяя его более «актуальной и эффективной» организацией — М.О.Л.О.Т.ом.
- Все зарегистрированные супергерои, в том числе Мстители и инициатива «50 Штатов», переходят под управление Нормана Озборна.
- Втайне от всех Озборн собирает группу из Эммы Фрост, Нэмора, Доктора Дума, Капюшона и Локи, запуская цепь событий, которые в итоге приведут к событиям нового кроссовера «Тёмное правление».
Что известно о сюжете сериала
В комиксах скруллы были жестокими и коварными захватчиками, но в киновселенной Marvel они сами превратились в невинных жертв межпланетной войны. Когда Ник Фьюри и Кэрол Денверс впервые наткнулись на них в середине 1990-х (в фильме «Капитан Марвел»), Фьюри пообещал их лидеру Талосу найти скруллам новый дом, если они будут работать на него. И в этом-то и кроется проблема: тридцать лет скруллы честно выполняли свою часть сделки, а вот Фьюри так ничего и не нашёл.
За это время успело вырасти новое поколение скруллов, которое устало ждать, просить и скрываться в чужой шкуре. В их рядах оформилось экстремистское движение, готовое захватить нашу планету. Желательно тайно, но при необходимости и силой. И с каждым днём всё больше молодёжи объединяется вокруг лидера экстремистов Гравика.
Для Талоса конфликт быстро переходит на личный уровень, ведь в ряды экстремистов вступила его родная дочь Гай’я. Вернувшийся на Землю Фьюри сталкивается с непосильной задачей: он должен собрать команду и отразить секретное инопланетное вторжение. Но как это сделать, не зная, кто друг, а кто — враг?
Ты не знаешь, кому можно верить, а кому — нет. Этот сериал ищет ответы на многие актуальные вопросы современности, в частности о том, что происходит, когда люди боятся и перестают понимать друг друга. В таком случае виновных нельзя отличить от невинных.
— Сэмюэл Л. Джексон в интервью Vanity Fair
Кто есть кто
Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) — бывший директор Щ.И.Т.а и основатель инициативы «Мстители». После событий «Финала» Фьюри надолго покинул Землю и уже давно не отвечает на послания своей заместительницы Марии Хилл. Фьюри стоял на защите планеты задолго до «Железного человека», но последние события, кажется, сломали даже его. В интервью Vanity Fair Джексон объясняет, что одна из причин, по которым Фьюри скрывается где-то в глубинах космоса и игнорирует сообщения, — он больше не верит, что может всё исправить.
Мария Хилл (Коби Смолдерс) — давняя заместительница и союзница Фьюри. Уже несколько лет предоставлена самой себе и пытается тушить все пожары в одиночку.
Эверетт К. Росс (Мартин Фриман) — бывший сотрудник ЦРУ, которому не впервой иметь дело с тайными обществами.
Роди Роудс (Дон Чидл) — бывший высокопоставленный офицер ВВС и близкий друг Тони Старка, а теперь — правая рука президента США. И в этой должности Роудс вынужден принимать немало сложных решений, которые оказываются и хорошими, и плохими.
Талос (Бен Мендельсон) — лидер скруллов и близкий друг и союзник Ника Фьюри. Выдаёт себя за Ника Фьюри, пока тот отсутствует на Земле.
Гравик (Кингсли Бен-Адир) — лидер экстремистской группировки молодых скруллов, уставших от обещаний Фьюри и разочаровавшихся в политике Талоса. Основал свою базу на заброшенной атомной электростанции в России.
Гай’а (Эмилия Кларк) — родная дочь Талоса. Разочаровалась в отце и пустых обещаниях Фьюри.
Соня Фалсворт (Оливия Коулман) — высокопоставленный агент МИ-6. В прошлом не раз пересекалась с Ником Фьюри, иногда на одной стороне, иногда на разных. На первый взгляд кажется, что она заботится о национальной безопасности Великобритании, но, возможно, она преследует и собственные интересы. Vanity Fair сообщает, что Фалсворт будет скорее противницей, чем помощницей Фьюри.
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Осторожно, спойлеры!В сети недавно появились потенциальные спойлеры, раскрывающие основные сюжетные повороты. Они могут сбыться, а могут и нет. Читайте на ваш страх и риск:
- Эверет Росс — скрулл. Его убьёт Талос.
- Мария Хилл погибнет в первой же серии.
- Родителей Гравика убили представители расы Крии.
- Жена Ника Фьюри — скрулл.
Как в сериале обыграют сюжет комикса?
Если вкратце, никак. «Секретное вторжение» заимствует из первоисточника лишь название и базовую идею: скруллы тайно готовятся захватить Землю, и её защитники понятия не имеют, кому доверять. На этом сходства заканчиваются. Исполнительный продюсер Джонатан Шварц прямым текстом говорит, что создатели сериала вдохновлялись в первую очередь другими источниками — шпионскими триллерами Джона Ле Карре и современными телесериалами вроде «Родины» и «Американцев».
Оригинальный комикс был кроссовером, собравшим на страницах практически всех значимых супергероев и суперзлодеев Marvel. Вторжение скруллов помогали отразить Новые, Тайные и Юные Мстители, Фантастическая четвёрка, Громовержцы и десятки других персонажей вплоть до Говарда-утки. Ник Фьюри был лишь одним из десятков действующих лиц, далеко не главным. В сериале же он выходит на первый план.
Более того, в телевизионном «Секретном вторжении» не будет ни одного супергероя — Фьюри сознательно решает не звать своих могущественных друзей и знакомых и обратиться за помощью исключительно к таким же шпионам, оперативникам и специальным агентам, как он сам. Почему? «В своё время мы всё узнаёте, — обещает Джексон. — У него есть очень веская причина так поступать».
Что говорят критики
Критикам показали первые два эпизода «Вторжения», и пока что рейтинг свежести сериала остановился на нейтральной отметке в 65%.
Эмили Мюррей из Total Film сериал в целом понравился: она отмечает великолепный актёрский состав, отличие от прочих сериалов Marvel по атмосфере и многообещающего злодея в лице Гравика. И в то же время Мюррей не хватило сцен с Гравиком, автор считает, что оба эпизода можно было и сократить, избавив от излишне затянутых сцен, а «деревянная» Кларк портит впечатления от в остальном отличной актёрской игры.
Джош Шпигель из SlashFilm отмечает, что по первым сериям «Секретное вторжение» — многообещающий, мрачный атмосферный шпионский триллер с потенциально серьёзными последствиями, но предостерегает, что к сегодняшнему дню бодрый старт и слабый финиш стали практически стандартом для сериалов Marvel.
Бен Трэверс из IndieWire разочарован тем, что авторы «Секретного вторжения» больше заинтересованы в том, чтобы «удивить зрителей неожиданными сюжетными поворотами, нежели наградить интересной историей», а само шоу сильно не дотягивает до уровня сериала «Американцы» и заявленного жанра геополитического триллера. Трэверс также сетует, что многочисленные таланты яркого и впечатляющего актёрского состава низведены до «тупой экспозиции, механических диалогов и вымученных шуток».
Для Дэниела Финберга из The Hollywood Reporter первые два эпизода тоже стали разочарованием. «Великолепный актёрский состав делает сериал смотрибельным, но по большей части “Секретное вторжение” суровее и скучнее, чем можно было ожидать от шпионских романов в стиле Грэма Грина и Джона Ле Карре», — отмечает он. Финберг также недоволен полным отсутствием экшена. «За исключением динамичной сцены с погоней в начале первого эпизода и краткой сцены пыток во втором обе серии почти целиком состоят из диалогов», — пишет рецензент.
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Многообещающие трейлеры и в лучшем случае нейтральные отзывы прессы уравновешивают ожидания от «Секретного вторжения», но пока что это, бесспорно, главное событие года в киновселенной Marvel после финала «Стражей». А вы ждёте сериал?
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Александр Ремизов
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