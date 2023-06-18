«Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

21 июня на Disney+ выходит первый эпизод «Секретного вторжения» — шпионского триллера с Сэмюэлом Л. Джексоном в главной роли, основанного на одноимённом комиксе Marvel. «Мир фантастики» напоминает, какие события происходили в комиксе, рассказывает, чего ждать от сериала, и сравнивает шоу с первоисточником.

Как «Секретное вторжение» происходило в комиксах

В 2008 году в комиксах Marvel стартовал масштабный кроссовер за авторством сценариста Брайана Майкла Бендиса. На протяжении восьми выпусков основной серии (и ещё кучи в соседних — событие затронуло порядка пяти десятков серий) Железный человек, Рид Ричардс, Человек-паук, Росомаха, Люк Кейдж и другие герои отражали очередную угрозу для Земли. Только на этот раз никто из них не знал, кому из друзей и союзников можно доверять.

Незадолго до начала кроссовера Тони Старк сделал жуткое открытие: шпионы инопланетной расы оборотней-скруллов уже какое-то время подменяют героев и злодеев вселенной Marvel. Поняв, что их раскрыли, оборотни приступают к действиям. Выманив самых могущественных героев на Дикую Землю, отключив все устройства «Старк Энтерпрайзес» и обезвредив корабли Щ.И.Т.а, скруллы устраивают полномасштабный захват Земли, начав, разумеется, с Нью-Йорка.

В итоге всё сводится к очередному масштабному, на пару номеров, побоищу, в котором воссоединившиеся герои одерживают разгромную победу над скруллами. Но при этом сразу несколько событий имеют долгоиграющие последствия:

В решающей битве со скруллами погибает Джанет ван Дайн (Оса).

В комиксы возвращается Капитан Америка, которого считали погибшим после событий «Гражданской войны». Настоящий Кэп оказывается одним из похищенных скруллами героев.

Президент Соединённых Штатов сваливает всю вину за случившееся на Тони Старка. Правительство рвёт все контракты со «Старк Энтерпрайзес», а самого Старка отправляют в отставку с поста директора Щ.И.Т.а.

Президент распускает Щ.И.Т., заменяя его более «актуальной и эффективной» организацией — М.О.Л.О.Т.ом.

Все зарегистрированные супергерои, в том числе Мстители и инициатива «50 Штатов», переходят под управление Нормана Озборна.

Втайне от всех Озборн собирает группу из Эммы Фрост, Нэмора, Доктора Дума, Капюшона и Локи, запуская цепь событий, которые в итоге приведут к событиям нового кроссовера «Тёмное правление».

Что известно о сюжете сериала

В комиксах скруллы были жестокими и коварными захватчиками, но в киновселенной Marvel они сами превратились в невинных жертв межпланетной войны. Когда Ник Фьюри и Кэрол Денверс впервые наткнулись на них в середине 1990-х (в фильме «Капитан Марвел»), Фьюри пообещал их лидеру Талосу найти скруллам новый дом, если они будут работать на него. И в этом-то и кроется проблема: тридцать лет скруллы честно выполняли свою часть сделки, а вот Фьюри так ничего и не нашёл.

За это время успело вырасти новое поколение скруллов, которое устало ждать, просить и скрываться в чужой шкуре. В их рядах оформилось экстремистское движение, готовое захватить нашу планету. Желательно тайно, но при необходимости и силой. И с каждым днём всё больше молодёжи объединяется вокруг лидера экстремистов Гравика.

Для Талоса конфликт быстро переходит на личный уровень, ведь в ряды экстремистов вступила его родная дочь Гай’я. Вернувшийся на Землю Фьюри сталкивается с непосильной задачей: он должен собрать команду и отразить секретное инопланетное вторжение. Но как это сделать, не зная, кто друг, а кто — враг?

Ты не знаешь, кому можно верить, а кому — нет. Этот сериал ищет ответы на многие актуальные вопросы современности, в частности о том, что происходит, когда люди боятся и перестают понимать друг друга. В таком случае виновных нельзя отличить от невинных. — Сэмюэл Л. Джексон в интервью Vanity Fair

Кто есть кто

Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) — бывший директор Щ.И.Т.а и основатель инициативы «Мстители». После событий «Финала» Фьюри надолго покинул Землю и уже давно не отвечает на послания своей заместительницы Марии Хилл. Фьюри стоял на защите планеты задолго до «Железного человека», но последние события, кажется, сломали даже его. В интервью Vanity Fair Джексон объясняет, что одна из причин, по которым Фьюри скрывается где-то в глубинах космоса и игнорирует сообщения, — он больше не верит, что может всё исправить.

Мария Хилл (Коби Смолдерс) — давняя заместительница и союзница Фьюри. Уже несколько лет предоставлена самой себе и пытается тушить все пожары в одиночку.

Эверетт К. Росс (Мартин Фриман) — бывший сотрудник ЦРУ, которому не впервой иметь дело с тайными обществами.

Роди Роудс (Дон Чидл) — бывший высокопоставленный офицер ВВС и близкий друг Тони Старка, а теперь — правая рука президента США. И в этой должности Роудс вынужден принимать немало сложных решений, которые оказываются и хорошими, и плохими.

Талос (Бен Мендельсон) — лидер скруллов и близкий друг и союзник Ника Фьюри. Выдаёт себя за Ника Фьюри, пока тот отсутствует на Земле.

Гравик (Кингсли Бен-Адир) — лидер экстремистской группировки молодых скруллов, уставших от обещаний Фьюри и разочаровавшихся в политике Талоса. Основал свою базу на заброшенной атомной электростанции в России.

Гай’а (Эмилия Кларк) — родная дочь Талоса. Разочаровалась в отце и пустых обещаниях Фьюри.

Соня Фалсворт (Оливия Коулман) — высокопоставленный агент МИ-6. В прошлом не раз пересекалась с Ником Фьюри, иногда на одной стороне, иногда на разных. На первый взгляд кажется, что она заботится о национальной безопасности Великобритании, но, возможно, она преследует и собственные интересы. Vanity Fair сообщает, что Фалсворт будет скорее противницей, чем помощницей Фьюри.

Осторожно, спойлеры! В сети недавно появились потенциальные спойлеры, раскрывающие основные сюжетные повороты. Они могут сбыться, а могут и нет. Читайте на ваш страх и риск:

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Если не хотите знать, просто читайте дальше Эверет Росс — скрулл. Его убьёт Талос.

Мария Хилл погибнет в первой же серии.

Родителей Гравика убили представители расы Крии.

Жена Ника Фьюри — скрулл.

Как в сериале обыграют сюжет комикса?

Если вкратце, никак. «Секретное вторжение» заимствует из первоисточника лишь название и базовую идею: скруллы тайно готовятся захватить Землю, и её защитники понятия не имеют, кому доверять. На этом сходства заканчиваются. Исполнительный продюсер Джонатан Шварц прямым текстом говорит, что создатели сериала вдохновлялись в первую очередь другими источниками — шпионскими триллерами Джона Ле Карре и современными телесериалами вроде «Родины» и «Американцев».

Оригинальный комикс был кроссовером, собравшим на страницах практически всех значимых супергероев и суперзлодеев Marvel. Вторжение скруллов помогали отразить Новые, Тайные и Юные Мстители, Фантастическая четвёрка, Громовержцы и десятки других персонажей вплоть до Говарда-утки. Ник Фьюри был лишь одним из десятков действующих лиц, далеко не главным. В сериале же он выходит на первый план.

Более того, в телевизионном «Секретном вторжении» не будет ни одного супергероя — Фьюри сознательно решает не звать своих могущественных друзей и знакомых и обратиться за помощью исключительно к таким же шпионам, оперативникам и специальным агентам, как он сам. Почему? «В своё время мы всё узнаёте, — обещает Джексон. — У него есть очень веская причина так поступать».

Что говорят критики

Критикам показали первые два эпизода «Вторжения», и пока что рейтинг свежести сериала остановился на нейтральной отметке в 65%.

Эмили Мюррей из Total Film сериал в целом понравился: она отмечает великолепный актёрский состав, отличие от прочих сериалов Marvel по атмосфере и многообещающего злодея в лице Гравика. И в то же время Мюррей не хватило сцен с Гравиком, автор считает, что оба эпизода можно было и сократить, избавив от излишне затянутых сцен, а «деревянная» Кларк портит впечатления от в остальном отличной актёрской игры.

Джош Шпигель из SlashFilm отмечает, что по первым сериям «Секретное вторжение» — многообещающий, мрачный атмосферный шпионский триллер с потенциально серьёзными последствиями, но предостерегает, что к сегодняшнему дню бодрый старт и слабый финиш стали практически стандартом для сериалов Marvel.

Бен Трэверс из IndieWire разочарован тем, что авторы «Секретного вторжения» больше заинтересованы в том, чтобы «удивить зрителей неожиданными сюжетными поворотами, нежели наградить интересной историей», а само шоу сильно не дотягивает до уровня сериала «Американцы» и заявленного жанра геополитического триллера. Трэверс также сетует, что многочисленные таланты яркого и впечатляющего актёрского состава низведены до «тупой экспозиции, механических диалогов и вымученных шуток».

Для Дэниела Финберга из The Hollywood Reporter первые два эпизода тоже стали разочарованием. «Великолепный актёрский состав делает сериал смотрибельным, но по большей части “Секретное вторжение” суровее и скучнее, чем можно было ожидать от шпионских романов в стиле Грэма Грина и Джона Ле Карре», — отмечает он. Финберг также недоволен полным отсутствием экшена. «За исключением динамичной сцены с погоней в начале первого эпизода и краткой сцены пыток во втором обе серии почти целиком состоят из диалогов», — пишет рецензент.

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Многообещающие трейлеры и в лучшем случае нейтральные отзывы прессы уравновешивают ожидания от «Секретного вторжения», но пока что это, бесспорно, главное событие года в киновселенной Marvel после финала «Стражей». А вы ждёте сериал?