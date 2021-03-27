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    #Marvel #рекап

    «Сокол и Зимний Солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

    27 марта 2021
    Алексей Ионов
    27.03.2021
    10126
    4 минуты на чтение
    #Marvel #рекап
    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Возможны спойлеры для не смотревших!

    Кэп вернулся! Да-да, вы не ослышались, величайший звёздно-полосатый герой, Первый Мститель, суперсолдат, страж свободы, надежда и опора нации снова в деле! Ну и что, что под маской теперь не Стив Роджерс, а какой-то Джон Уокер — не обладающий никакими суперспособностями солдат, о котором весь мир узнал на прошлой неделе? Кого волнуют такие мелочи? 

    Кого-кого? Сокола и Зимнего Солдата? Да кому нужны эти два сайдкика? Их время давно ушло! Что они могут сделать? В смысле — летят в Мюнхен драться с «Разрушителями флагов»? Мы это дело так не оставим! Капитан, в погоню!

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

    Первый эпизод «Сокола и Зимнего Солдата» начался с впечатляющей экшен-сцены, но в целом воспринимался скорее как пролог, расширенное вступление перед открывающими титрами, чем как полноценная серия. Второй с ходу исправляет эти недостатки. Сценаристы напихали в «Усыпанного звёздами героя» столько событий, что хватило бы на пару серий.

    Во втором эпизоде тоже есть динамичная и зрелищная экшен-сцена, а сюжет зайцем скачет по миру: за сорок минут мы побываем в Мюнхене, Братиславе, Балтиморе, Берлине и Кастерс-Гроуве. Но всё же главное событие — запоздалое воссоединение двух главных героев. В первом эпизоде Сэм и Баки даже не пересекаются, здесь же они встречаются на седьмой или восьмой минуте, и экранная химия между ними возникает моментально. Их постоянные перебранки, споры и простые разговоры прекрасны и уморительны. Можем лишь надеяться, что в следующих эпизодах они будут болтать ещё больше.   

     — И с кем ты сражаешься на этот раз, с Гэндальфом?

     — Откуда ты знаешь о Гэндальфе?

     — Я читал «Хоббита». В 1937-м. Когда его впервые опубликовали.

    Баки и Сэм делятся познаниями в литературе

    Сценаристы сериала не забывают и о второстепенных персонажах — в «Усыпанном звёздами герое» нас знакомят с другими действующими лицами. Первый эпизод закончился шокирующей для Баки и Сэма новостью, что американское правительство втайне от них назначило нового Капитана Америку. Второй начинается со знакомства с человеком, выбранным на эту роль. На первый взгляд Джон Уокер — идеальная замена Стиву. Опытный солдат, первый в истории США трёхкратный обладатель медали «За отвагу», верный друг и любящий семьянин. Настоящий герой, выполняющий свой долг без каких-либо суперспособностей, если не считать прокачанных до максимума естественных возможностей организма. 

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 3

    Кажется, что Джон не заслуживает той неприязни, с которой его встречают Баки и Сэм. Оба военные, они вроде должны понимать и что такое приказ, и насколько велика честь для обычного солдата представлять свою страну в костюме Первого Мстителя.

    Я не пытаюсь быть Стивом. Я не пытаюсь заменить Стива. Я просто пытаюсь быть самым лучшим Капитаном Америкой, насколько это вообще возможно. Вот и всё. И мне было бы гораздо проще, будь ведомые Стива на моей стороне.

    Джон Уокер

    Вот только финальные сцены ненавязчиво намекают, что новый Кэп совсем не так прост и за дружелюбным фасадом кроется куда более мрачное содержимое. Судя по паре брошенных Уокером реплик, у него есть как минимум одно качество, начисто отсутствовавшее у Стива, — высокомерие. 

    В принципе, подобное поведение Уокера не должно удивлять тех, кто знаком с первоисточником. В комиксах Джон Уокер действительно на краткое время примерял костюм Первого Мстителя, но там этого персонажа создали с единственной целью — подчеркнуть, кто такой настоящий Капитан Америка, показав, кем он точно не является. Благородный герой и в целом хороший человек, Джон Уокер придерживался слишком уж правых и реакционных взглядов, что было совсем не свойственно Стиву Роджерсу. Его краткое пребывание в роли Кэпа закончилось неудачно, но затем Уокер нашёл своё призвание как супергерой по кличке Американский Агент и даже стал членом Мстителей Западного побережья. Какая судьба уготована ему на экране, мы узнаем в течение следующего месяца.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 6

    Второй эпизод «Сокола и Зимнего Солдата» показал нам сразу двух человек, надевавших костюм Кэпа в комиксах. Второй — чернокожий солдат Исайя Брэдли, один из трёхсот подопытных «свинок», на которых американское правительство тестировало новые варианты сыворотки суперсолдата. Согласно сериальной версии, он никогда не носил щит, но прочие детали его биографии остались в целом неизменными. Вернувшись домой с Корейской войны, где он успел навалять Баки, Исайя вместо наград и почестей получил тридцатилетний тюремный срок — в это время его подвергали множеству бесчеловечных опытов и экспериментов. Стоит ли удивляться, что для пожилого ветерана федеральный агент ничем не отличается от бывшего оперативника «Гидры»?

    Фанаты первоисточника узнают и ещё одного персонажа — внука Исайи, того самого паренька, что открыл дверь Сэму и Баки. Его зовут Элай Брэдли, и по комиксам он со временем станет супергероем Патриотом, членом команды Юных Мстителей. Похоже, Marvel продолжает потихоньку готовить нас к появлению нового поколения героев.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 4

    Наконец, «Усыпанный звёздами герой» немного развеял таинственность, окружавшую «Разрушителей флагов». Члены этой организации больше напоминают идеалистов-мечтателей, чем жестоких террористов. Они недовольны, что правительство больше заботится о тех, кто вернулся спустя пять лет после Щелчка, чем о тех, кто никуда не исчезал, и не хотят возвращаться к старому миропорядку. Не совсем понятно, как именно они рассчитывают добиваться своего, но списывать их со счетов нельзя, поскольку выяснилось, что все члены группы обладают силами суперсолдат.

    Правда, ни сыворотка Эрскина, ни её более поздние аналоги не делают суперсолдата бессмертным или неуязвимым, и финал второго эпизода наглядно это демонстрирует. Оказывается, Сокол, Зимний Солдат и новый Капитан Америка не единственные, кто хочет добраться до «Разрушителей флагов». Вполне возможно, что вовсе не они станут главными злодеями сериала. Кто-нибудь слышал о неком Продавце Сил?

    «Сокол и Зимний Солдат» проливают свет и на особенности мира, в который через годы без предупреждения вернулась половина населения. Далеко не все из них смогли зажить прежней жизнью — некоторые попали в лагеря беженцев, разбросанные по всей планете.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 1

    Ещё одно интересное наблюдение — американское правительство классифицирует все сверхъестественные угрозы, относя каждую к одной из трёх категорий, известных как «большая тройка». Всякий раз Земле угрожают либо андроиды, либо пришельцы, либо волшебники. Куда же угодят «Разрушители флагов»?

    Маг — это волшебник без шляпы.

    Сэм Уилсон 

    Во втором эпизоде «Сокол и Зимний Солдат» наконец-то раскочегаривается и показывает все козыри: и ураганный экшен, и глубокое погружение в характеры персонажей, и искромётный юмор, и химию между главными героями. Теперь главное, чтобы и сюжет не подкачал, ибо пока к мотивам и целям «Разрушителей» есть вопросы.

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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