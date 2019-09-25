Однажды Альма видит на шоссе призрак давно умершего отца, из-за чего попадает в автомобильную аварию. Очнувшись в больнице, она понимает, что призрак никуда не делся и просит её помочь в расследовании собственной смерти, которая, оказывается, не была случайностью. А ещё у неё очень кстати открывается способность манипулировать временем, которая, может быть, позволит им эту смерть предотвратить.

Жанр: комедийная драма, триллер Шоураннер: Рафаэль Боб-Ваксберг В ролях: Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Сиддхартх Дхананджай Премьера: 13 сентября 2019, Amazon Prime Похоже на: «День сурка» • «Пейшенс» • «Жизни матрешки» • «Помутнение»

Undone вызывает уважение одним только списком характеристик: первый сериал, полностью снятый в технике ротоскопии; большое внимание уделено проблемам инвалидов и коренного американского населения; известные актёры на ведущих ролях. Да и оценки критиков, в конце концов, впечатляют!

Правда, по итогам просмотра не всё из этого так уж легко записать в достоинства. Например, по трейлеру казалось, что в сериале будет больше сцен с переносом героини в фантастические миры, которые сложно показать с помощью обычной съёмки (для чего, по идее, и нужна была техника ротоскопии).

На практике же после впечатляющего начала Альму куда чаще перекидывает из одной обыкновенной локации в другую, только в разных временных промежутках. Не очень понятно, почему нельзя было обойтись простой монтажной склейкой или, раз уж тут такое внимание уделяется духовным практикам, ввести что-то типа визуально интересного «переходного центра».

С известными актёрами тоже незадача. Если роль Розы Салазар тут большая и интересная, то Боба Оденкёрка, по личным ощущениям, очень не хватает. Ещё по трейлеру было ясно, что роль у него второстепенная. Но в самом сюжете фигура отца очень важна — и при этом нам его показывают настолько редко, что проникнуться к нему теми же чувствами, что и Альма, попросту не удаётся.

Зато мы часто видим семейные разборки трёх женщин с испанскими корнями (Альмы, её матери и сестры), и порой возникает ощущение, что смотришь один из тех латиноамериканских сериалов, что были когда-то популярны в нашей стране. Однако это впечатление проходит, стоит лишь вслушаться в то, о чём говорят герои. Драматургия тут посложнее традиционного мексиканского «мыла», а местные перепалки не служат одной-единственной цели «поддать драматизма». Если того требует ситуация, диалог может легко оборваться на полуслове и продолжиться несколько серий спустя совсем в другой обстановке.

Отношения между персонажами здесь тоже выстроены на редкость логично. Тот же отец раскрыт так мало ещё и потому, что вполне может оказаться плодом воображения главной героини. Потому и проговаривает он лишь то, о чём она в данный момент думает.

Отдельной похвалы заслуживает Сэм — парень Альмы: он мало того, что терпит многочисленные выходки безбашенной подружки, так ещё и ломает стереотип «человека, который узнаёт, что у его близкого суперспособности, и считает его сумасшедшим». Да, тема душевной болезни всплывает тут довольно часто, но, в конце концов, каждый волен сам выбирать, доверять ли сомнительным заявлениям близких или нет.

Ну и главное достижение сериала — это то, как показано путешествие во времени, а точнее, реакция на него главной героини. Альма не настолько расположена к исследованиям, как Фил из бессмертного «Дня сурка». Да и наблюдать за последствиями своих действий в прошлом, как в «Эффекте бабочки», у неё времени нет. Она, скорее, ближе к своей экранной коллеге из недавних «Жизней матрешки» от Netflix. Быт обеих похож на катастрофу, и тем же самым оборачиваются для них попытки управиться со своей сверхспособностью. Только если у Нади из «Матрешки» это чаще всего заканчивалось смертью, то метания Альмы по различным временным отрезкам разрушают то немногое, что было ценного в её жизни.

Такой подход к раскрытию темы более психологичен, и пускай спонтанности в нём больше, чем последовательного погружения, наблюдать за интуитивно понятным поведением героини всё равно интересно.

Кстати, когда Альма впервые применяет свой дар, к месту приходится и ротоскопия — сюрреализм на экране расцветает буйным цветом, и мы видим подлинно фантастические видения. В остальное время использование этой технологии кажется лишним ещё и потому, что здесь очень тёмная цветовая гамма с доминирующим коричневым, — поэтому яркой картинки можно не ждать. Зато местные пейзажи часто нарисованы «от руки» в духе экспрессионизма, так что глазу всё же есть за что зацепиться.

Из-за такого ненадёжного героя, как Альма, под угрозой оказывается сама цель их совместного с отцом предприятия. Такая неопределённость выделяет Undone в череде подобных произведений с предсказуемой концовкой. Ну а мы в итоге получаем историю про несовершенство в самом широком смысле слова: несовершенство отдельного человека, несовершенство людских идеалов и поступков. Как ни странно, в этом ключе начинают органично смотреться и недоработки проекта: что, если и рассказать такую историю можно только несовершенными методами?

Undone — точно не идеал, но, как и в случае с реальным человеком, влюбиться в него можно, и закрыв глаза на недостатки. Рекомендуем его любителям историй о путешествиях во времени — со скидкой на то, что хронофантастика тут лишь инструмент, а в основе лежит трогательная и понятная многим история о попытке дочери быть полезной своему отцу. Даже если для этого придётся повернуть время вспять.