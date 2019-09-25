Однажды Альма видит на шоссе призрак давно умершего отца, из-за чего попадает в автомобильную аварию. Очнувшись в больнице, она понимает, что призрак никуда не делся и просит её помочь в расследовании собственной смерти, которая, оказывается, не была случайностью. А ещё у неё очень кстати открывается способность манипулировать временем, которая, может быть, позволит им эту смерть предотвратить.

Жанр: комедийная драма, триллер

Шоураннер: Рафаэль Боб-Ваксберг

В ролях: Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Сиддхартх Дхананджай

Премьера: 13 сентября 2019, Amazon Prime

Похоже на: «День сурка» • «Пейшенс» • «Жизни матрешки» • «Помутнение»

Undone вызывает уважение одним только списком характеристик: первый сериал, полностью снятый в технике ротоскопии; большое внимание уделено проблемам инвалидов и коренного американского населения; известные актёры на ведущих ролях. Да и оценки критиков, в конце концов, впечатляют!

Правда, по итогам просмотра не всё из этого так уж легко записать в достоинства. Например, по трейлеру казалось, что в сериале будет больше сцен с переносом героини в фантастические миры, которые сложно показать с помощью обычной съёмки (для чего, по идее, и нужна была техника ротоскопии).

На практике же после впечатляющего начала Альму куда чаще перекидывает из одной обыкновенной локации в другую, только в разных временных промежутках. Не очень понятно, почему нельзя было обойтись простой монтажной склейкой или, раз уж тут такое внимание уделяется духовным практикам, ввести что-то типа визуально интересного «переходного центра».

Сериал Undone: девушка, которая играла со временем 4

К сожалению, чем дальше, тем меньше будет на экране подобных пейзажей

С известными актёрами тоже незадача. Если роль Розы Салазар тут большая и интересная, то Боба Оденкёрка, по личным ощущениям, очень не хватает. Ещё по трейлеру было ясно, что роль у него второстепенная. Но в самом сюжете фигура отца очень важна — и при этом нам его показывают настолько редко, что проникнуться к нему теми же чувствами, что и Альма, попросту не удаётся.

Зато мы часто видим семейные разборки трёх женщин с испанскими корнями (Альмы, её матери и сестры), и порой возникает ощущение, что смотришь один из тех латиноамериканских сериалов, что были когда-то популярны в нашей стране. Однако это впечатление проходит, стоит лишь вслушаться в то, о чём говорят герои. Драматургия тут посложнее традиционного мексиканского «мыла», а местные перепалки не служат одной-единственной цели «поддать драматизма». Если того требует ситуация, диалог может легко оборваться на полуслове и продолжиться несколько серий спустя совсем в другой обстановке.

Сериал Undone: девушка, которая играла со временем 1

В некоторых местах стиль напоминает рисованные заставки из GTA V

Отношения между персонажами здесь тоже выстроены на редкость логично. Тот же отец раскрыт так мало ещё и потому, что вполне может оказаться плодом воображения главной героини. Потому и проговаривает он лишь то, о чём она в данный момент думает.

Отдельной похвалы заслуживает Сэм — парень Альмы: он мало того, что терпит многочисленные выходки безбашенной подружки, так ещё и ломает стереотип «человека, который узнаёт, что у его близкого суперспособности, и считает его сумасшедшим». Да, тема душевной болезни всплывает тут довольно часто, но, в конце концов, каждый волен сам выбирать, доверять ли сомнительным заявлениям близких или нет.

Сериал Undone: девушка, которая играла со временем 3

К слову о проблемах коренного населения и национальных меньшинств: как и Альма, Сэм не относится к европейцам и потому ощущает себя в их обществе немного чужим…

Ну и главное достижение сериала — это то, как показано путешествие во времени, а точнее, реакция на него главной героини. Альма не настолько расположена к исследованиям, как Фил из бессмертного «Дня сурка». Да и наблюдать за последствиями своих действий в прошлом, как в «Эффекте бабочки», у неё времени нет. Она, скорее, ближе к своей экранной коллеге из недавних «Жизней матрешки» от Netflix. Быт обеих похож на катастрофу, и тем же самым оборачиваются для них попытки управиться со своей сверхспособностью. Только если у Нади из «Матрешки» это чаще всего заканчивалось смертью, то метания Альмы по различным временным отрезкам разрушают то немногое, что было ценного в её жизни.

Такой подход к раскрытию темы более психологичен, и пускай спонтанности в нём больше, чем последовательного погружения, наблюдать за интуитивно понятным поведением героини всё равно интересно.

Кстати, когда Альма впервые применяет свой дар, к месту приходится и ротоскопия — сюрреализм на экране расцветает буйным цветом, и мы видим подлинно фантастические видения. В остальное время использование этой технологии кажется лишним ещё и потому, что здесь очень тёмная цветовая гамма с доминирующим коричневым, — поэтому яркой картинки можно не ждать. Зато местные пейзажи часто нарисованы «от руки» в духе экспрессионизма, так что глазу всё же есть за что зацепиться.

Сериал Undone: девушка, которая играла со временем 2

Едва ли такие пейзажи встречаются в реальной жизни

Из-за такого ненадёжного героя, как Альма, под угрозой оказывается сама цель их совместного с отцом предприятия. Такая неопределённость выделяет Undone в череде подобных произведений с предсказуемой концовкой. Ну а мы в итоге получаем историю про несовершенство в самом широком смысле слова: несовершенство отдельного человека, несовершенство людских идеалов и поступков. Как ни странно, в этом ключе начинают органично смотреться и недоработки проекта: что, если и рассказать такую историю можно только несовершенными методами?

Undone — точно не идеал, но, как и в случае с реальным человеком, влюбиться в него можно, и закрыв глаза на недостатки. Рекомендуем его любителям историй о путешествиях во времени — со скидкой на то, что хронофантастика тут лишь инструмент, а в основе лежит трогательная и понятная многим история о попытке дочери быть полезной своему отцу. Даже если для этого придётся повернуть время вспять.

ХОРОШО
ХОРОШО
Удачно
использование путешествий во времени
логичное поведение персонажей
хорошая драматургия
Неудачно
не всегда уместная ротоскопия
скудная цветовая гамма
мало Боба Оденкёрка!
8
ХОРОШО

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