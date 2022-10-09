Какие сериалы продолжатся в октябре 2022? «Ходячие мертвецы», «Чаки», «Пенниуорт», «Авеню 5» и «Дом совы»

Во второй части сериального дайджеста разбираемся, новые сезоны каких сериалов стоит смотреть в октябре. Наконец-то закончатся «Ходячие мертвецы», выйдет долгожданное продолжение «Дома совы», но в остальном каких-то больших премьер не предвидится. Но это не значит, что смотреть будет нечего.

Ходячие мертвецы, 3-я часть 11-го сезона

The Walking Dead

Когда и где? С 2 октября на AMC.

Что? Долгожданное завершение затянувшийся зомби-эпопеи.

О чём? Уже больше десяти лет герои сериала выживают в условиях зомби-апокалипсиса. Если вы не следите за происходящим, то вам достаточно знать, что зомби здесь давно ушли на третий план, герои озабочены проблемами революции, Ниган стал хорошим… А впрочем, разобраться во всём этом смогут только те, кто всё ещё находит в себе силы продолжать следить за этой историей.

Чего ждём? Просто чтобы всё это наконец закончилось. Несмотря на всю важность и культовость «Ходячих», трудно спорить с тем, что AMC их катастрофически затянула. Так или иначе, это именно тот случай, когда говорят «ушла эпоха». В лучшие годы это был редкий сериал, способный объединить вокруг себя самых разных людей, погрузив и домохозяйку из Бруклина, и студента из Саратова в проблемы Рика Граймса и компании. Если чего-то и не хватает современной сериальной индустрии, то вот таких вот проектов-феноменов. Ну а тех, кто всё ещё не может отпустить эту вселенную, будут ждать спин-оффы про Нигана и Рика с Мишонн.

A Sinister Halloween Scary Opposites Solar Special

Когда и где? С 3 октября на Hulu.

Что? Хэллоуинский спецвыпуск сериала «Обратная сторона Земли».

О чём? Прилетевшая с уничтоженной планеты семья пришельцев пытается приспособиться к жизни на Земле. Теперь им придётся выяснить, зачем эти странные люди раз в год переодеваются в костюмы разнообразных героев.

Чего ждём? Solar Opposites, также известный как «”Рик и Морти” для тех, кому надоели выпендрёж и постмодернизм Дэна Хармона», продолжает расцветать с каждым новым сезоном. Чувствуется, что, освободившись от ответственности, связанной с производством «Рика и Морти», Джастин Ройланд наконец-то может позволить себе сделать лицо попроще и пуститься в чистые и незамутнённые фан и безумие. Чего-то такого ждём и от специального эпизода, приуроченного к Хэллоуину, — вдруг авторы скажут что-то, чего не успели сказать сценаристы «Симпсонов» за 32 эпизода «Дома ужасов».

Чаки, 2-й сезон

Chucky

Когда и где? С 5 октября на Syfy и USA.

Что? На удивление удачная попытка превращения серии фильмов «Детские игры» в сериал.

О чём? Забитый школьник Джейк покупает странную игрушку… которая начинает терроризировать жителей американского пригорода. Классика!

Чего ждём? После концовки первого сезона, где выясняется, что существует целая армия Чаки, был велик риск, что сериал свернёт куда-то не туда, превратившись в безмозглый слэшер. Но, судя по трейлеру продолжения, авторы всё ещё сохраняют акцент на ярких героях и юморе. А ещё здесь герои отправляются в католический пансионат. Как мы знаем, это всегда плодотворная почва для циничного хоррора!

Пенниуорт, 3-й сезон

Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler

Когда и где? С 6 октября на HBO Max.

Что? Продолжение неожиданного приквела, который всё больше сходит с ума с каждым сезоном.

О чём? Начавшись как вполне приземлённая предыстория Альфреда Пенниуорта, к концу второго сезона сериал пустился во все тяжкие: здесь и монстры, и суперзлодеи, и неожиданные члены семьи Уэйнов.

Чего ждём? «Пенниуорт» — редкий для DC-линейки сериал, который на деле оказывается интересней, чем кажется по описанию. Сериалу даже удалось пережить масштабную чистку, организованную новым руководством Warner Bros., перебраться на более престижный HBO Max и обзавестись подзаголовком The Origin of Batman’s Butler (видимо, для самых недогадливых). К третьему сезону всё, правда, стало ещё больше походить на CW-балаган, а не на интеллигентный шпионский триллер, но у фанатов DC сейчас не лучшее время, чтобы воротить нос от более-менее компетентно сделанных проектов.

Авеню 5, 2-й сезон

Avenue 5

Когда и где? С 10 октября на HBO.

Что? Продолжение сатиры Армандо Ианнуччи, ставшее со временем лишь злободневнее и актуальнее.

О чём? Сатирическая комедия про сбившийся с курса звёздный туристический лайнер. Каждый герой — в большей или меньшей степени идиот или проходимец.

Чего ждём? Первый сезон был очень неровным, постоянно балансировал между неловкостью, скукой и блестящими юмористическими находками. Но со временем эта история о самодурстве, тотальной некомпетентности и противостоянии «авось» со здравым смыслом заиграла новыми красками. С большим интересом ждём того, что приготовил Ианнуччи во втором сезоне, ведь в финале первого герои усугубили своё положение.

Дом совы, 3-й сезон

The Owl House

Когда и где? С 15 октября на Disney Channel.

Что? Продолжатель идей «Гравити Фолз» — мультипликационное шоу для всех возрастов, припасшее для взрослых зрителей второе и даже третье дно.

О чём? Девочка Лиз оказывается в волшебном мире, где ей предстоит побороть свою самоуверенность, завести новых друзей и научиться магии у местных ведьм.

Чего ждём? «Дом совы» за первые два сезона стал культовым в узких кругах. Авторы поднимают важные проблемы самоопределения, принятия и поиска себя в мире, не забывая о юморе, обаятельных героях и ярких ситуациях, притягивающих к экрану даже самых непоседливых юных зрителей.

Американская история ужасов, 11-й сезон

American Horror Story

Когда и где? С 19 октября на FX.

Что? Хоррор-антология Райана Мёрфи.

О чём? На данный момент неизвестно.

Чего ждём? Несмотря на многочисленные призывы остановиться, шоураннер Райан Мёрфи упорно продолжает выпускать по несколько проектов за год. «Американская история ужасов» уже десять лет беспрерывно выходит каждый год, и даже знает чем удивить.

Чему будет посвящён новый сезон, неизвестно. Единственная достоверная информация сейчас — это название New York City и то, что от прошлогоднего эксперимента с разделением сезона на две отдельные истории решили отказаться.

А ещё

Star Trek: Prodigy (2-я часть 1-го сезона) — завершение первого сезона мультсериала для юных зрителей. Кажется, Paramount пытается покрыть все демографические группы новыми проектами по вселенной Джина Родденберри. Вряд ли мы вас удивим, сказав, что этому сериалу чужда философия оригинала — на экране что-то постоянно взрывается, кто-то неуместно шутит, а проблемы решаются самым прямолинейным способом. Одним словом, любовь к «Звёздному пути» новому поколению зрителей это шоу вряд ли привьёт. С 27 октября на Paramount+.

Dead End: Paranormal Park (2-й сезон) — другое детское шоу, напоминающее о лучших временах канала Nickelodeon. По-хорошему странное и сумасшедшее, с притягательными героями и обаятельным юмором. Если Netflix и способен продолжать чем-то регулярно радовать, то вот такими проектами. С 13 октября на Netflix.

Mob Psycho 100 (3-й сезон) — одно из самых ярких аниме последних лет возвращается. Как это часто бывает с хорошими историями, фантастическая составляющая (главный герой Сигэо владеет псионическими способностями) служит для того, чтобы рассказать о простых и понятных любому проблемах. В первых двух сезонах авторы экранизировали 12 из 16 томов оригинальной манги, так что третий сезон наверняка станет для шоу последним. С 5 октября на Crunchyroll.

Big Mouth (6-й сезон) – лучший проводник в мир сексуального просвещения для всех возрастов (пускай он и выглядит как похабный мультик для взрослых) возвращается уже с шестым сезоном. Похоже, что у авторов ещё не заканчиваются вопросы, которые стоит поднять, и идеи безумного юмора. С 28 октября на Netflix.