Во что поиграть в сентябре 2023: Starfield, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077 и не только

Сентябрь горит, горят костры рябин, ba-du-da, ba-du-da, ba-du-da, ba-du. А теперь, когда покончено со всеми формальностями, можем поговорить об играх. И в этом месяце их обсуждения будут особо ожесточёнными: от споров вокруг геймдизайна от Bethesda до нового витка плача о том, что Bloodborne всё ещё нет на ПК.

Starfield

Когда и где: 6 сентября на PC, XSXS

Что: Skyrim / Fallout 4 в космосе

Перевод: нет

О чём: 2330 год, человечество активно осваивает космос. Главный герой отправился работать шахтёром — но тронул в шахте какую-то непонятную загадочную штуку, отчего получил странные видения. Теперь он один из авантюристов, ищущих другие части этого артефакта.

Почему ждали: это первая за восемь лет крупная одиночная игра от Bethesda Game Studios с геймплеем в привычном им стиле, где можно пойти куда угодно. Стиль — ещё не слишком примелькавшийся «NASA-панк». Да ещё говорят, что у игры очень любопытные НГ+.

Чего опасаемся: тотальной копипасты всего и вся из-за обещания показать игроку тысячу планет. Морально устаревшего движка. Не особо впечатляющего гейм-дизайна, который не сильно изменился со времён Fallout 4. И слабого главного квеста в худших традициях Bethesda.

Mortal Kombat 1

Когда и где: 19 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch

Что: кровавый файтинг с магией и фаталити

Перевод: текст

О чём: ещё один перезапуск вселенной Mortal Kombat. Чёрт ногу сломит со всем тем, что творилось с сюжетом серии, но в этот раз всё вертится вокруг жизни в новой вселенной, созданной Лю Кангом после событий в Mortal Kombat 11. И в ней снова всё пришло к мордобою.

Почему ждали: сейчас по сути есть только две серии файтингов, релизы которых замечают далеко не только фанаты жанра, — Street Fighter и Mortal Kombat. В этот раз кроме обновлённой графики разработчики обещают «камео-бойцов» — они будут вмешиваться в бой только для того, чтобы игрок провёл совместную атаку с ними.

Чего опасаемся: недостаточного числа нововведений, плохой поддержки игры и того, что скоро может быть ещё один ребут.

Lies of P

Когда и где: 19 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: соулслайк про Пиноккио

Перевод: текст

О чём: юный Пиноккио очнулся в городе Крат, не понимая, что вокруг творится. А там хаос, убийства, чудовища и взбесившиеся автоматоны Джеппетто. Нужно разобраться в том, что произошло, и решить, говорить ли правду.

Почему ждали: раз уж Bloodborne не выходит за пределы PlayStation, то ожидающие её порта могут пока сыграть в Lies of P. У неё схожий стиль, и она вроде бы неплохо справляется с геймплеем соулслайков. Дело ещё и в любопытной интерпретации Пиноккио, меняющего части тела, чтоб более эффективно резать монстров.

Чего опасаемся: что игра так и останется тем, что будут называть «Bloodborne дома». Да и ещё стандартной болезни соулслайков не от FromSoftware — больших проблем с боёвкой, левел-дизайном и прогрессией.

Witchfire (ранний доступ)

Когда и где: 20 сентября на PC

Что: роуглайт-шутер от первого лица

Перевод: нет

О чём: между церковью и ведьмами идёт ожесточённая война. Чтобы победить, Ватикан решил отправлять добровольца, снаряжённого огнестрелом и запретной магией, и забрать у одной могущественной колдуньи один важный артефакт.

Почему ждали: мы ждали эту игру с 2017 года, потому что геймплейные ролики показывали сочную стрельбу в духе Painkiller и Bulletstorm. К тому же с дизайном «фэнтезийные чудовища против огнестрела», который ещё не приелся, и интригующими обещаниями сделать игру похожей на Dark Souls.

Чего опасаемся: что всё удовольствие от стрельбы и дизайна съест унылая рандомная генерация.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Когда и где: 26 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-RPG в мире киберпанка

Перевод: полный

О чём: шаттл президента Новых Соединенных Штатов Америки сбили над самым неблагополучным районом очень неблагополучного города Найт-Сити. Нужно пойти спасти его, а потом выполнять правительственные заказы в надежде, что так можно предотвратить неминуемую гибель главного героя.

Почему ждали: это первое и единственное масштабное дополнение для Cyberpunk 2077 — спорной, но всё же во многом прекрасной игры. Кроме того в виде бесплатного патча разработчики отсыплют целую кучу нововведений от переделки боевой системы до улучшения полиции (что обещали чуть ли не с каждым крупным апдейтом).

Чего опасаемся: скучного сюжета, ценность которого может быть ещё меньше из-за того, что мы-то теперь знаем финал всей истории. А ещё того, что CD Projekt RED лишь сильнее закопает свою репутацию: почти все улучшения в патче взяты из бесплатных модов, авторов которых даже не поблагодарили за их работу.

El Paso, Elsewhere

Когда и где: 26 сентября на PC

Что: экшен от третьего лица со слоу-мо

Перевод: нет

О чём: иди в Эль-Пасо и уничтожь в местном отеле всю нечисть. А всё потому, что ваша бывшая, графиня Дракула, хочет уничтожить мир, а вы всё ещё переживаете из-за разрыва с ней.

Почему ждали: это очень атмосферная неонуарная лоу-поли версия Max Payne про охотника за нечистой силой.

Чего опасаемся: однообразия и повторов — там же будет 46 уровней.

Cocoon

Когда и где: 29 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: экшен-адвенчура

Перевод: полный (текст)

О чём: путешествуй по фантастическим мирам и пытайся разгадать их секреты.

Почему ждали: новая минималистическая игра от автора Limbo и Inside, двух крайне атмосферных приключений. К тому же в Cocoon очень интересная механика сфер, в которых заключены целые миры — но их можно таскать на себе и потом перемещаться в них, чтобы решать головоломки.

Чего опасаемся: что фишка с мирами внутри миров внутри миров быстро наскучит, а всё происходящее будет чрезмерно стремиться к тому, чтобы казаться чем-то большим.

Во что ещё поиграть:

Tiny Witch (1 сентября на PC): милая пиксельная игра про ведьмочку, работающую в специализированном магазине для властелинов подземелий, где ей нужно из разных ингредиентов готовить им миньонов.

Chants of Sennaar (5 сентября на PC, X1, XSXS, Switch): экшен-адвенчура о загадочном страннике, который путешествует по миру Вавилонской башни и учит многочисленные языки, чтобы разрушить барьеры между народами.

Girl Genius: Adventures In Castle Heterodyne (5 сентября на PC, Switch): экшен-адвенчура по мотивам веб-комикса «Девушка-гений» про одарённую наследницу рода великих инженеров, живущую в мире победившего стимпанка. В этот раз героине нужно совладать с ИИ, захватившим замок её предков.

Enchanted Portals (6 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): бюджетный клон Cuphead о двух юных магах Бобби и Пенни, которые стремятся вернуть утерянную волшебную книгу.

Final Fantasy VII: Ever Crisis (7 сентября на Android, iOS): F2P-JRPG, пересказывающая события Final Fantasy VII и её спин-оффов. Для тех, кто сильно любит серию и не боится лутбоксов.

The Many Pieces of Mr. Coo (7 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): отлично анимированная сюрреалистическая адвенчура о жёлтом мистере Ку, который попал в ловушку в странном мире, отчего ему теперь нужно собирать себя заново.

Fae Farm (8 сентября на PC, Switch): симулятор фэнтезийной фермы с коопом на четырёх игроков.

Synced (8 сентября на PC): научно-фантастический F2P-шутер PvP и PvE про перестрелки команд из четырёх человек. Может, его сервера не закроются спустя полгода.

MythForce (12 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): мультяшный шутер от первого лица про команду приключенцев в классическом фэнтезийном подземелье.

Eternights (12 сентября на PC, PS4, PS5): помесь хак’н’слэша и симулятора свиданий. Наступил апокалипсис, люди превращаются в монстров. Из-за этого парень лишился руки — но девушка, с которой он познакомился в приложении для знакомств, ему присобачила новую, волшебную руку. Естественно, всё в стиле аниме.

Super Bomberman R 2 (12 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): новая часть аркады, где нужно бросать бомбы, взрывать каменные стены, подрывать соперников и время от времени случайно бомбить самого себя. Разработчики обещают чуть ли не ультимативный вариант этого развлечения.

Thunder Ray (14 сентября на PC): Punch-Out в мире киберпанка, где на ринге нужно боксировать со всякими панками, киборгами и прочими опасными персонажами не особо благополучного будушего.

Ad Infinitum (14 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): хоррор о немецком солдате, вернувшемся с Первой мировой. Его мучают кошмары с войны, к которым ещё добавились страхи о своей семье. Из этих жутких видений всё труднее выбираться в реальность.

Deceit 2 (14 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): сиквел мультиплеерной вариации «мафии» в формате ужастика, неожиданно ставшей адски популярной. Действие происходит в 1979 году во время неудачного оккультного ритуала. Двое людей играют за заражённых, а остальные четверо-семеро человек должны угадать жертв потусторонних сил, чтобы они не выполнили своих задач и не обрекли остальных на погибель.

Ugly (14 сентября на PC, Switch): пазл-платформер об аристократе, которому нужно столкнуться с жуткими тайнами своего прошлого. Одна из главных фишек игры — частая необходимость создавать своё «отражение», которое повторяет за вами каждое движение.

Railroads & Catacombs (15 сентября на PC): карточный роуглайт, где надо создавать свои карты с нуля, управлять поездом и воевать с разными фэнтезийными тварями, нарисованными в стиле Darkest Dungeon.

Boti: Byteland Overclocked (15 сентября на PC): ли 3D-платформер о кибермире, по которому прыгают и скачут роботы с головами-мониторами.

Wandering Sword (15 сентября на PC): JRPG в стиле 1990-х с пошаговой боёвкой — но в стиле уся, китайского фэнтези. История посвящена молодому фехтовальщику, который постигает боевые искусства и пытается понять, почему его пытались убить с помощью «замороженной жабы».

Party Animals (20 сентября на PC, X1, XSXS): весёлый мордобой для небольшой компании друзей в стиле Gang Beasts — но про милых животных.

Warhaven (21 сентября на PC): F2P PvP-слэшер про эпические битвы в фэнтезийном псевдосредневековье, где по ходу матча можно на время превратить в могучего аватара одного из богов.

RIN: The Last Child (21 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): метроидвания о последнем ребёнке бога-творца, сражающемся со своими преображёнными братьями и сёстрами, чтобы разобраться в том, что лучше: выбрать свободу или последовать воле отца.

Hellsweeper VR (21 сентября на PC VR, Oculus Quest, PSVR2): кровавый VR-шутер об отстреле орд демонов в аду.

Project Planet — Earth Vs Humanity (25 сентября на PC): игра для компании из пяти человек, которые с помощью смартфонов будут управлять разными слоями общества, столкнувшегося с глобальной катастрофой, — чтобы наконец-то уничтожить человечество новым тупым способом. Ну, или, для разнообразия, спасти его.

Mineko’s Night Market (26 сентября на PC, PS4, PS5, Switch): адвенчура о девочке, которая переехала в маленький японский посёлок на острове у подножия горы Фугу. Ей предстоит с помощью местных духов вроде Солнечного кота Никко вернуть городку былую славу.

Harvest Moon: The Wind of Anthos (26 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): симулятор фермы, где нужно восстанавливать деревни по просьбе богини урожая и исследовать большой открытый мир.

Paleo Pines (26 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): ещё один симулятор фермы — теперь с динозаврами.

Underground Blossom (27 сентября на PC, Android): новая адвенчура от Rusty Lake. В этот раз нужно отправиться в метро, чтобы на каждой новой станции видеть одно из воспоминаний о жизни и будущем Лоры Вандербум.

Pizza Possum (27 сентября на PC): аркада про опоссума, который хочет поглотить всю еду, что он увидит в маленьком городке — и чтобы ему за это ничего не было.

Wildmender (28 сентября на PC, XSXS): экшен-адвенчура, где нужно обустроить свой маленький уютный оазис в пустыне. И для этого изучать магию, подружиться с духами и богами, а также расправляться со злобными тенями.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (28 сентября на PC, XSXS, PS4, PS5): JRPG по мотивам аниме «Драгон Квест: Приключения Дая», сделанного по мотивам JRPG. Будет ли экранизация этой игры — пока неизвестно.

Fortune’s Run (ранний доступ 28 сентября на PC): помесь классического псевдотрёхмерного шутера и иммёрсив-сима про ставший никому не нужным индустриальный мир, где остались жить разные существа, которые как-то продолжают влачить своё ещё более жалкое существование.

A Quest That Became Legend (29 сентября на PC): фэнтезийная ролёвка в духе олдскула вроде вроде Wizardry и Might & Magic.

Inspector Gadget: Mad Time Party (когда-то в сентябре на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): игра про инспектора Гаджета, которая походит на SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom и The Simpsons Hit & Run настолько сильно, что кажется, будто она должна была выйти в один год с ними.

Главные нефантастические игры февраля:

NBA 2k24 (8 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): новый баскетбольный симулятор. Теперь настолько продвинутый, что он потребует на жёстком диске больше места, чем Starfield.

The Crew: Motorfest (11 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): гоночный симулятор на уменьшенной копии гавайского острова Оаху.

Men of War II (20 сентября на PC): игра о Второй мировой, тактика в реальном времени, которая должна немного подтянуть наработки прошлых частей до современных стандартов. А ещё её создали Best Way — авторы оригинала, вернувшиеся к своей главной серии спустя много лет.

Payday 3 (21 сентября на PC, XSXS, PS5): кооперативный шутер про ограбления банков и всего того, откуда вообще можно унести что-то ценное. По сюжету ваша банда грабителей переехала из Вашингтона в Нью-Йорк, и геймплейно появится много новых приятных мелочей.

EA Sports FC 2024 (29 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): не обращайте внимания на название, это новая часть «Фифы». Всё так же, как и всегда, но с графикой чуть лучше, анимации чуть разнообразнее и теперь без сотрудничества с международной футбольной ассоциацией.