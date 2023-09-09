Во что поиграть? Настольные игры сентября 2023

Вжух — и промчалось лето! Школьники вновь идут на уроки, студенты — на пары, а любители настольных игр — на регулярные встречи, которым больше не мешают отпуска и поездки на дачи. В сентябре у них куча достойных поводов для сбора — в Россию приезжает долгожданный «Ведьмак», а также одна из лучших игр легендарного Витала Ласерды. Впрочем, отечественным гейм-дизайнерам есть чем составить конкуренцию! Подробности — в нашем ежемесячном дайджесте.

Ведьмак: Старый мир

Коротко: ролевое приключение в мире Анджея Сапковского

Количество игроков: 1–5

Время игры: 90–150 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.2

О чём? Эпическое настольное приключение от Лукаша Возняка отправит игроков в мир ведьмаков и чудовищ за много лет до рождения Геральта из Ривии, так что известных вам персонажей тут не ждите. Зато будет много другого знакомого: ведьмачьи школы, тренирующие охотников на монстров, чародеи, короли и представители различных рас. Правда, в основе всего этого всё-таки компьютерные игры от CD Projekt RED, а не книжный цикл Анджея Сапковского.

Геймплей: игроки берут на себя роли ведьмаков из разных школ и отправляются за чеканную монету избавлять людей от чудовищ. Победит тот, кто первым наберёт достаточно трофеев. Для этого придётся путешествовать по большому открытому миру, прокачивать личную колоду умений и сражаться с монстрами (а иногда и друг с другом).

Спонсоры заочно показали, что верят в успех «Старого мира» — сборы на предзаказах били рекорды и за рубежом, и в России. К сожалению, в феврале 2022 года польское издательство Go On Board отменило договорённости о печати экземпляров для российской розницы, поэтому в продаже в магазинах «Ведьмак» не появится. Однако предзаказов было несколько тысяч, так что «Старый мир» однозначно можно будет поймать на игротеках или в продаже с рук.

Галерист

Коротко: хардкорная стратегия о картинной галерее

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–150 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? Ваша профессия — торговать искусством! С помощью механики размещения рабочих вам предстоит управлять картинной галереей, раскручивать новых художников, скупать картины и продавать билеты на выставки.

Геймплей: португальского гейм-дизайнера Витала Ласерду уже давно называют среди настольщиков «великим и ужасным», ведь игры от него — это всегда невероятно глубокие стратегии с комплексными правилами и высоким порогом вхождения. Его детища, что называется, на любителя — сложные, мозголомные, заставляющие игроков задействовать все свои мыслительные способности и строить планы на много ходов вперёд. Но таких любителей с каждым годом появляется всё больше и больше!

К счастью, российские издательства потихоньку выпускают на русском языке все главные хиты Ласерды. В сентябре настанет очередь и «Галериста» — одной из самых популярных игр Витала. В ней привлекает, во-первых, нетипичная для настольной стратегии тема: управление картинной галерей. Во-вторых, это одна из самых простых в освоении игр Ласерды — рейтинг её «тяжести» на BGG «всего» 4.26 из 5. Так что «Галерист» — отличный способ познакомиться с творчеством этого уникального автора.

Неон

Коротко: настольная королевская битва

Количество игроков: 2–6

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: –

О чём? Долгожданный проект от авторов карточного Master of Orion, Игоря Склюева и Екатерины Горн представляет собой напряжённую битву между игроками, развернувшуюся на улицах мрачного города будущего. Бойцы-киборги сражаются друг с другом, отстаивая честь своей корпорации.

Геймплей: «Неон» представляет сразу несколько режимов игры. Если игроки выберут «Возрождение», то никто не вылетает в середине партии — персонажи будут возвращаться на арену после каждого поражения, а победит тот, кто в сумме нанесёт врагам больше урона. В «Королевской битве», напротив, смерть окончательна и бесповоротна, и последний выживший станет победителем. Наконец, «Командный» режим делит противников на несколько противоборствующих сторон, и победит или проиграет каждый вместе со всей своей командой.

Авторы игры обещают большое разнообразие в игровом процессе. Умения шести героев уникальны, разные локации города оказывают влияние на сражение, а толстые стопки карт брони и оружия позволят менять тактику в зависимости от найденных предметов.

Амулет

Коротко: приключения + тетрис

Количество игроков: 2–5

Время игры: 45–90 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? Герои игроков разгуливают по карте волшебного мира, выполняя действия в локациях, время от времени сокрушают монстров, оплачивают новые умения на древе развития персонажа опытом и получают за всё это очки, которые и определят победителя.

Геймплей: этот отечественный проект сочетает элементы ролевой игры и евростратегии. Битвы проходят весьма оригинально: изображение противника необходимо перекрыть тетрисоподобными тайлами оружия. Оружие имеет не только разные формы, но и свои особенности — одно может дать дополнительный опыт, другое заколдовано и лечит героя, третье приносит золотую монету и т.д.

«Амулет» получил множество хвалебных отзывов на прошедшей в 2021 году выставке в Эссене, и в сентябре он наконец-то доберётся до наших игровых столов.

Федерация

Коротко: космическая стратегия на размещение двусторонних рабочих

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Каждый участник представляет планету, которая хочет присоединиться к Федерации. Но та готова принять только одного кандидата. Вам на протяжении пяти лет-раундов придётся бороться за влияние в сенате, чтобы доказать: именно вы достойны пополнить ряды самых развитых рас Галактики.

Геймплей: основная механика «Федерации» — размещение рабочих, но здесь оно реализовано с изюминкой. Все миплы рабочих двусторонние: одна сторона означает, что вы готовы вложиться в финансирование выбранного проекта, другая нужна для сбора голосов в сенате. Борьба за сенатские кресла — это отдельная часть игры. Высокое влияние поможет вам продвинуть нужный закон и вовремя подрезать оппонентов. Наконец, третья составляющая «Федерации» — развитие личного планшета, которое поможет выстроить собственный движок для получения ресурсов и победных очков.

Дикая природа Серенгети

Коротко: семейная стратегия с очаровательными миплами-животными

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30–120 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.1

О чём? Игрокам предстоит заполнять животными бескрайние равнины Серенгети (это национальный парк в Восточной Африке), чтобы сделать самые красивые фотоснимки дикой природы. Но важно не столько то, о чём игра, сколько то, как она выглядит. Деревянные миплы в форме различных животных так и хочется покрутить в руках. А уж как они смотрятся на шикарной картонной скале — словно прямиком из «Короля Льва»! Прекрасный выбор для заманивания новичков в хобби или игры в кругу семьи.

Геймплей: для получения победных очков животных необходимо размещать на поле в определённом порядке. Как именно — укажут карты из колоды сцен. Иногда требуется сделать групповой снимок животных разных видов, а в другой раз нужно заснять, например, целый прайд львов. По сути, перед нами превосходно оформленная пространственная головоломка. Базовая коробка поступает в продажу одновременно с дополнением, внутри которого — ещё больше очаровательных обитателей Африки.

Время кофе

Коротко: быстрый способ стать бариста

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? О профессии баристы, которому надо уметь отличать раф от латте, а капучино от американо. Ещё одна шикарно оформленная игра в нашем сентябрьском списке.

Геймплей: игрокам нужно выполнять заказы посетителей кофейни. Для этого они передвигают фигурку своего бариста по полю с нарисованными на нём ингредиентами и забирают их в свой запас. Кофейные зёрна, молоко, сахар, карамель — всё это надо не только накопить, но и заботливо разложить по маленьким пластиковым чашечкам (милота вновь льёт через край!). Правильно собранные заказы принесут победные очки, а пропущенные станут штрафами, ведь никому не нравится остывший кофе.

Покертаун

Коротко: «flip-and-wright» про Дикий Запад

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.7

О чём? В «Покертауне» есть много занятий для уважающего себя ковбоя (или бандита): исследование новых земель фронтира, добыча золота в шахтах, закупка полезного снаряжения в городе и, конечно, грабёж. А параллельно с этим нужно собирать сильные покерные комбинации.

Геймплей: перед нами игра жанра «flip-and-wright» («переверни-и-запиши»). Каждый ход игроки вскрывают карты, оформленные в виде классической колоды с четырьмя мастями, выбирают на одной из них цвет, а на другой — значение и отмечают маркерами на ламинированных планшетах действие, которое позволило выполнить получившаяся комбинация. Например, бубны позволяют отправиться в шахту, а червы — на фронтир. Чем выше цифра — тем успешнее действие. Только за особо засветившимися может отправиться на розыск шериф! В игре множество путей заработать победные очки, а мини-дополнение, лежащее в коробке, привносит ещё больше разнообразия.

Канопея

Коротко: щелчковая игра на ловкость о спасении птичек

Количество игроков: 2–6

Время игры: 20 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 5.1

О чём? Действие «Канопеи» происходит в том же мире, что и у настольной игры 2015 года «Селестия» (в ней игроки летали на дирижабле между городами и собирали сокровища). Вас вновь ждёт воздушный корабль, только на этот раз предстоит спасать ярких птиц от браконьеров.

Геймплей: «Канопея» — щелчковая игра на ловкость. Корабль необходимо подталкивать к месту обитания нужных вам птиц так, чтобы после столкновения жетоны упали с подставки. При успешном путешествии игроки забирают нужных птиц себе на корабль, но если полёт прошёл неудачно, браконьеры могут напасть на корабль и отобрать пойманных пернатых. Эта простенькая командная игра хорошо подойдёт для семейного круга или перерыва между большими сложными играми.

Шерлок Холмс: Агенты с Бейкер-Стрит

Коротко: детектив + комиксы

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.6

О чём? О знаменитом сыщике и его уличных помощниках. Игроки берут на себя роли банды мальчишек и девчонок, которые помогали Шерлоку Холмсу распутывать самые загадочные преступления.

Геймплей: в этой необычной игре детективный геймплей смешали с комиксами. Комикс-детективы, в которых подсказки и зацепки надо было внимательно искать на картинках, выходили уже неоднократно, однако все они были предназначены для классического соло-чтения. В «Агентов» же может играть четыре человека, и каждый из них попадает в шкуру собственного героя со своим отдельным буклетом комиксов. Один хорош в скалолазании, другой — в маскировке, так что и улики персонажи могут найти совершенно разные. В результате исход расследования зависит от правильно сделанных выборов — решение игроки принимают совместно.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Джон Компани. Второе издание

Коротко: симулятор дипломатии

Количество игроков: 1–6

Время игры: 90–240 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.3

О чём? Комплексная стратегия, в которой игроки совместно управляют Ост-Индской компанией. Но игра вовсе не кооперативная — каждому надо посадить на ключевые посты своих ставленников, чтобы получить больше власти. Разбогатевшие персонажи отправляются на пенсию, а на их место приходят новые молодые лица — и всё это на фоне исторических событий, войн и восстаний.

Геймплей: «Джон Компани» — необычная стратегия, в которой большую роль играет дипломатия. Здесь смешиваются и необходимость просчитать свои дальнейшие действия на несколько ходов вперёд, и броски кубов, показывающие успешность действий, и фаза голосования за новые законы, в которой можно уговорить оппонентов встать на вашу сторону. При этом вашей великой компании суждено рано или поздно обанкротиться и развалиться, но, как и в реальной жизни, победит тот, кто сможет извлечь большую выгоду из этой ситуации.

ДОПОЛНЕНИЯ

Ticket to Ride: Индия и Швейцария

Новые маршруты для прославленного хита отправят игроков в Индию 1911 года и зелёную Швейцарию. Каждое поле имеет свои особенности: в Индии, помимо железных дорог, есть ещё и паромы, которые соединяют маршруты по воде, а в Швейцарии встречаются горные регионы, через которые придётся прокладывать туннели.

Манчкин 10. Искривляние времени

Уже десятое дополнение для самой зловредной карточной игры добавит в колоду новые шмотки, оружие и монстров, которые оформлены в тематике различных эпох и исторических периодов. Фирменный юмор, конечно же, присутствует!

Ужас Аркхэма: Карточная игра. Махинации сквозь время

Очередное мини-дополнение, которое можно сыграть отдельно или в качестве ответвления сюжетной кампании. Сыщики отправятся на поиски пропавших лауреатов Нобелевской премии, чьи открытия, попавшие не в те руки, могут нести угрозу всему человечеству.

Взрывные котята: Лающие котята

20 новых карт, которые помогут разнообразить незамысловатый игровой процесс, и шикарная картонная корона не оставят равнодушным ни одного любителя оригинальной игры.

Бумажные подземелья. Особые поручения

Дополнение для игры жанра «кинь-и-напиши» об исследовании подземелий разнообразит геймплей сундуками с сокровищами, которые стерегут охранники, а также картами особых поручений, выполнение которых добавит победных очков.