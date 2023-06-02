Какие сериалы смотреть в июне 2023? Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь

Обычно первый летний месяц ТВ-сезона выдаётся спокойным, но не в этот раз. Июнь — месяц возвращений. Сериалы тут найдутся поистине на любой вкус. В новое приключение отправляется Геральт из Ривии, на новые миссии отправляется экипаж «Энтерпрайза», с новыми технострашилками вернулся Чарли Брукер. А ещё перед нами подающий надежды сериал Marvel, французская фантастика про глюки в виртуальной реальности и российская фантастика про глюки в настоящей реальности.

Чёрное зеркало, 6-й сезон

Black Mirror

Что? Антиутопическая антология.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 15 июня Netflix.

О чём? Девушка узнаёт, что крупная стриминговая платформа сняла о ней сериал. В альтернативном 1969 году двое мужчин отправляются на опасную миссию, чтобы устранить последствия масштабной катастрофы. Молодая пара приезжает в отдалённый городок снять документалку о природе, но вместо этого герои становятся свидетелями конфликтов местных жителей.

Что это будет? Возвращение одного из самых неоднозначных сериалов последних лет. Если сначала эта самая неоднозначность у «Чёрного зеркала» проявлялась в шокирующих и провокационных сценах, то в дальнейшем многие зрители стали упрекать автора сериала в смазанном посыле, смене интонации и даже беззубости. Многие и вовсе забыли (или решили забыть), что у сериала был пятый сезон — с тремя полуторачасовыми эпизодами, в которых шоураннер Чарли Брукер перестал предостерегать общество от опасных технологий, зато начал учить (и поучать) нас, как с ними жить! В новом сезоне он и вовсе обещает, что некоторые эпизоды сломают представление о «Чёрном зеркале».

В актёрском составе числятся Зази Битц, Аарон Пол, Сальма Хайек, Энни Мёрфи, Джош Хартнетт, Бен Барнс и многие другие звёзды.

Тайное вторжение

Secret Invasion

Что? Супершпионский боевик, часть Киновселенной Marvel

Когда и где? Стартует 21 июня на Disney+.

О чём? О заговоре скруллов, о котором узнаёт Ник Фьюри. Оказывается, пришельцы давно проникли на Землю и заменили высокопоставленных чиновников и влиятельных людей по всему миру. Доверять нельзя никому. Фьюри с командой проверенных напарников пытаются остановить скруллов — в том числе опираясь на помощь скруллов-союзников во главе с Талосом. Вот только очень скоро Фьюри оказывается в центре паутины заговора — и становится самым разыскиваемым человеком на планете.

Что это будет? Лучший сериал Marvel со времён последнего сериала Marvel? Если без иронии, у шоу действительно есть все шансы заинтересовать тех поклонников вселенной, которые успели разочароваться за последнее время.

Во-первых, всё выглядит как добротный шпионский боевик в духе «Зимнего солдата». Чего-то такого зрители и ждали от первого появления скруллов в КВМ, а то ранее мы получили скучных и второстепенных инопланетян на побегушках у Капитана Марвел.

Во-вторых, в сериале отличный актёрский состав — наконец-то можно зазвать позабытых персонажей более-менее «приземлённого уровня». К своим ролям вернулись не только Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон (Талос), но и Дон Чилдерс (Воин), Коби Смолдерс (Мария Хилл), Мартин Фриман (Эверетт К. Росс). Среди новичков — Кингсли Бен-Адир (играет главу мятежных скруллов), Эмилия Кларк (играет дочь Талоса), Оливия Колман (спецагент MI6).

В-третьих, сценаристом и продюсером «Вторжения» выступает Кайл Брэдстрит, работавший над фантастическим триллером про хакеров «Мистер Робот» и шпионской драмой «Берлинская резидентура». Режиссёром позвали Али Селима, который специализируется на триллерах и драмах.

Звёздный путь: Новые миры, 2-й сезон

Star Trek: Strange New Worlds

Что? Научная фантастика, космическая опера.

Когда и где? Стартует на Paramount+ с 15 июня.

О чём? О космосе, последнем рубеже. О зездолёте «Энтерпрайзе» под командованием капитана Кристофера Пайка. И о многочисленных планетах, где требуется помощь первопроходцев Звёздного флота. И о личных историях каждого члена команды.

Что это будет? Продолжение удивительных приключений экипажа «Энтерпрайза». Авторам сериалов по «Звёздному пути» после «Дискавери» и «Пикара» наконец-то удалось приблизиться к тому самому классическому Star Trek с его компактными историями (одна миссия — один эпизод) и немного наивными, но жизнеутверждающими сюжетами, в которых дипломатия и смекалка важнее умения стрелять.

К главным ролям вернулись Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн и Джесс Буш. Но ещё мы ждём эпизод-кроссовер, в котором вживую появятся герои мультсериала «Нижние палубы» — Брэда Боймлера сыграл Джек Куйэд («Пацаны»). А ещё на мостик снова обещают заглянуть молодые версии персонажей Star Trek: The Original Series — вроде Пола Уэсли в роли Джеймса Кирка.

Ведьмак, 3-й сезон (часть первая)

The Witcher

Что? Тёмное фэнтези, экранизация романов Сапковского.

Когда и где? Первая часть выйдет 29 июня.

О чём? О попытках Геральта из Ривии защитить Цири от смертельной опасности. По её следам идёт отряд людей, магов и нечисти — каждый желает использовать необычное дитя по своему усмотрению. На поиски отправилась даже жуткая и беспощадная Дикая Охота. Как будто бы этого мало, Континент вот-вот накроет большая война с Нильфгаардом.

Что это будет? Ещё один сезон вольной экранизации романов Анджея Сапковского. Первые два, хоть они и отошли от книжного канона, смогли завоевать преданную аудиторию. Приключения Геральта и Лютика вышли как минимум занимательными, но когда в дело пошла большая политика и война, интерес к шоу снизился (в этом сериал верно наследует первоисточнику).

Впрочем, у сериала есть все шансы растерять оставшихся зрителей, ведь после третьего сезона Кавилл покинет сериал, а Геральта будет играть Лиам Хемсворт. В комментариях под трейлером и в соцсетях хватает тех, кто считает, что никакого смысла смотреть «этот балаган» без Кавилла нет. Тех, кого не отвратит уход актёра, могут добить скандалы вокруг производства сериала. В сети появляется всё больше разговоров (правда, неподтверждённых) о сложностях на съёмках, неудачах сценаристов, отсутствии единого видения и конфликтах внутри команды.

Как бы там ни было, Netflix отступать не собирается. Скоро стартуют съёмки четвёртого сезона, а сценаристы начали было работать над пятым, но из-за забастовки сценаристов всё приостановилось. Параллельно разрабатывается ещё один спин-офф — про команду Крыс, на которых охотился охотник за головами Лео Бонарт. Своё участие в проекте, кстати, уже подтвердил Дольф Лундгрен.

Воронка времени

Vortex

Что? Французская научная фантастика, драма.

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 2 июня.

О чём? О расследовании полицейского капитана Людовика во Франции 2025 года. Благодаря новой технологии у полиции появилась возможность использовать виртуальную реальность, чтобы реконструировать места преступлений. Людовик начинает расследовать убийство на пляже, но из-за какого-то глюка сталкивается… с призраком бывшей возлюбленной, которая погибла на том же пляже 27 лет назад. Теперь Людовик будто обладает связью с другим временем. А заодно он выясняет, что смерть возлюбленной и жертвы в настоящем времени как-то связаны.

Что это будет? «Водоворот» вышел на родине в 2022-м и быстро стал хитом. В апреле 2023-го Netflix приобрёл права на дистрибуцию сериала по всему миру. Ничего удивительного, ведь интригующая завязка, фантастический элемент и неплохая драматургия вполне понятны далеко за пределами Франции. К тому же сервис постоянно расширяет портфель европейских сериалов.

Главные роли исполнили Томер Сисле, Камилль Клари и Зинеб Трики.

Ходячие мертвецы: Мёртвый город

The Walking Dead: Dead City

Что? Постапокалиптическая драма, спин-офф «Ходячих мертвецов».

Когда и где? Стартует 18 июня на AMC.

О чём? О вынужденном союзе Нигана и Мэгги. Последняя отправляется искать сына на Манхэттен, заполненный опасными зомби и не менее опасными выжившими. Нью-Йорк изменился за годы, прошедшие с конца света, и теперь напарникам предстоит во всём разобраться — если, конечно, они хотят выжить.

Что это будет? Уже четвёртый спин-офф «Ходячих мертвецов» — теперь со многими из самых запоминающихся персонажей основного сериала. «Мёртвый город» — не совсем спин-офф, а скорее продолжение, в котором мы можем узнать, как изменился мир после финала «Ходячих».

Всего в первом сезоне будет шесть эпизодов — история должна получиться короткой и насыщенной, и трейлер частично передаёт это ощущение. В комментариях отмечают, что за счёт короткого сезона шоу выглядит дороже и при этом отдаёт другим знаменитым постапокалипсисом — «Побегом из Нью-Йорка».

О франшизе Чем закончились «Ходячие мертвецы» и что ждёт их вселенную Рассказываем историю сериала, говорим о том, чем он кончился (спойлеры!), и об отличиях от комикса.

Я — Дева

I’m a Virgo

Что? Абсурдистская фантастическая комедия.

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Prime Video 23 июня.

О чём? Кути — 19-летний юноша ростом почти четыре метра. Всю жизнь он жил под опекой дяди и тёти в Окленде (Калифорния). Родственники не хотели выпускать его во внешний мир, чтобы не напугать людей вокруг, но однажды парень всё же оказывается снаружи и неожиданно сталкивается с подростками-активистами. А вскоре он узнаёт, что мир вокруг ещё удивительнее, чем было принято думать.

Что это будет? Неожиданная метафорическая комедия о неудобной роли в обществе вокруг и о принятии себя. По духу и настроению «Я — Дева» сильно напоминает недавний сериал Disney+ «Экстраординарная» (пусть завязка и звучит совершенно наоборот).

Первые три эпизода (всего их будет семь) показали на фестивале SXSW ещё в марте. Критики приняли их тепло — оценили уникальный визуальный стиль, необычный подход и трогательный месседж.

Ухожу красиво

Что? Фантастическая криминальная комедия.

Когда и где? Стартует 20 июня на сервисе Wink.

О чём? О неожиданной метаморфозе, которая случилась с оперуполномоченным ОВД Борисом Фадеевым. Когда-то он был тихим, ленивым и безынициативным сотрудником со сложностями в семье и проблемами с алкоголем. Но однажды ему поставили смертельный диагноз и предложили попробовать один метод… и теперь Борис не может умереть. Каждый день он рискует жизнью: перерезает провода у бомбы, вламывается к бандитам и становится мишенью снайпера. О том, что за перемены с ним произошли, Борис не говорит даже родным.

Что это будет? Новый ментовский сериал — с фантастическим допущением. В остальном плоть от плоти типичных телевизионных российских сериалов про бытовую драму, кризис среднего возраста и тому подобное. Только теперь добавили интригу и возможность забрасывать героя в самые опасные (и даже абсурдно опасные) ситуации.

Главные роли исполнили Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе и Алексей Макаров. Режиссёром выступил Михаил Поляков («Время жить, время умирать», «Секреты семейной жизни»), сценарий написали Павел Воронин («Крыша мира») и Денис Ворочай («ИП Пирогова»).

А что ещё?

Dragons: The Nine Realms, 6-й сезон. Продолжение комедийного приключенческого сериала во вселенной «Как приручить дракона». Теперь действие разворачивается в современном мире. Подростки обнаружили скрытый мир драконов, и те стали частью повседневной жизни города. Всадники открывают новое Царство Гигантов, где встречают самых огромных драконов Скрытого мира. Мультсериал возвращается 15 июня.

Трейлер

Чужестранка (Outlander), 7-й сезон. Эпическая романтическая история о попаданке в прошлое постепенно подходит к концу. Сперва выйдет седьмой сезон, а восьмой станет заключительным. После напряжённого финала шестого сезона Джейми и Иэн отправляются спасать Клэр — до того, как её несправедливо осудят за убийство Мальвы Кристи. Но всё значительно осложняется из-за геополитического шторма — назревает Американская революция. Неспроста в кадре мелькает Декларация независимости. С 16 июня на сервисе STARZ.