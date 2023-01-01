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    #комедия #обзор сериала #супергеройские сериалы #трагикомедия

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel 

    22 марта 2023
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    22.03.2023
    7386
    4 минуты на чтение
    #комедия #обзор сериала #супергеройские сериалы #трагикомедия
    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  2

    Джен — 25-летняя продавщица в магазине праздничных костюмов. Наглая, взбалмошная, любящая выпивку. И очень страдающая из-за того, что все вокруг получили суперспособности в день совершеннолетия, а она — нет. Люди могут управлять техникой на расстоянии (как её мама), летать (как её бывший), говорить с мертвецами (как её подруга Кэрри) и даже отматывать время вспять (как парень подруги, Кэш). А Джен ничего не может. 

    Близкие советуют Джен обратиться в клинику, где специалисты готовы раскрыть потенциал. Но девушке то некогда, то лениво, то дорого, то вдруг уличный кот оказывается не тем, чем кажется! 

    Extraordinary

    Жанр: супергеройская трагикомедия
    Шоураннер: Эмма Моран
    В ролях: Марэйд Тайерс, София Оксенхам, Билал Хасна, Люк Ролласон
    Премьера: 25 января 2023 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Продолжительность: 8 серий по ~30 минут
    Похоже на: «Отбросы» (2009), «Дрянь» (2016), «Долбанутые» (1999)

    Праздник на улице поклонников «марвеловской» супергероики! На Disney+ наконец-то вышел остроумный, изобретательный, очень искренний и обаятельный супергеройский сериал. Целая фаза Киновселенной за это время успела начаться и завершиться! Но ожидание того стоило. Правда, есть пара нюансов… Во-первых, это никакой не Marvel — и слава богу. Во-вторых, после «Экстраординарной» Marvel уже не особо нужен — всё равно будет смотреться бедно и фальшиво. 

    Сериал появился почти незаметно, без громкой рекламы и анонсов. «Экстраординарную» придумала во время учёбы ирландская сценаристка и комик Эмма Моран. Идея заинтересовала руководство Disney+, и сериал попал в первую волну британских проектов компании, подготовленных для релиза во всём мире. Ставка сыграла. «Экстраординарная» вышла в январе и сразу завоевала признание критиков и зрителей: 100% «свежести», неплохие рейтинги, 7,8 на IMDb и даже сравнение с потрясающей «Дрянью» Фиби Уоллер-Бридж. Сериал за два дня до старта продлили на второй сезон. Видимо, боссы что-то знали. Или у кого-то из них тоже была суперсила, отматывающая время.

    В чём же секрет? На самом деле ничего экстраординарного.

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  1

    Это взрослый сериал. И одновременно он полон подростковых неловкостей. Формально главные герои — живущие вместе Джен, Кэрри и Кэш — уже повзрослели, уже съехали от родителей, но в душе остались всё такими же тинейджерами. Живут для себя, думают о сексе, ищут работу, дурачатся и избегают ответственности. Пошлость и дурацкость (не глупость — дурацкость!) в духе «Отбросов» идут рука об руку, и это вызывает сперва неловкость, потом улыбку, а затем даже восторг — ну как до такого можно додуматься! Взять хотя бы скромную и очень любящую своего молодого человека Кэрри. У них всё хорошо, только с сексом не очень. И к кому она решает обратиться? К парню немного ботанского вида, способному вызвать оргазм одним прикосновением. Это же не будет изменой, верно?..

    Но даже с такими шутками «Экстраординарная» всё же драматический сериал. Несмотря на вал гэгов, забавных ситуаций и немного придурошных персонажей, в его основе — попытки справиться с жизненными и семейными трудностями. Правда, неплохо бы научиться эти трудности замечать. Если семья говорит, что ты эгоистка, если лучшая подруга говорит, что ты эгоистка, то, может, ты и впрямь?.. А если твой парень предпочитает проводить время с новыми дружками, играя в «Мстителей» и забив на работу, может, стоит задуматься? Моран постоянно бросает персонажей в новые ситуации и мастерски раскрывает их новые грани и отношения. Лучший маркер — сцена разговора с отцом Джен в конце первой серии. Если проняло, значит, сериал ваш. 

    Несовершенные герои — лучшее, что есть в сериале. Хочется как следует отчитать почти всех персонажей, потом обнять, а затем с ними напиться. Только в разной последовательности. Троица вызывает вагон противоречивых ощущений, и это, пожалуй, один из главных маркеров хорошей британской трагикомедии, такой как та же «Дрянь», «Сексуальное просвещение» или оригинальные «Бесстыдники». 

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  5

    Разве что особняком стоит новый друг троицы Джиззлорд (прозвище персонажа пошло от слэнгового Jizzlord, которое переводят кто во что горазд). Сыгранный британским комиком с характерной внешностью Люком Ролласоном, он воплощает собой простоту, непосредственность и безграничную наивность. И именно Джиззлорд становится едва ли не единственным голосом разума, когда задаёт вопросы прямолинейно и без обиняков: «А почему ты сердишься? А почему это сложно? А почему с ней не поговорить? А ты хочешь с ней дружить?» А всё потому, что часть общественных норм, из-за которых люди склонны «загоняться», он попросту забыл из-за своей суперсилы.

    К слову, суперсилы в «Экстраординарной» — нечто особенное. Кажется, главный принцип сериала — сверхспособности для персонажей, а не наоборот. Моран не строит какую-то супергеройскую вселенную (или, упаси вдруг, мультивселенную), а просто показывает британский уголок, в котором все ведут себя как раньше. Просто умеют что-то необычное. Иногда это забавно, иногда очень забавно, но, как правило, скорее трагично. Какой прок уметь манипулировать техникой, если ни бельмеса в ней не разбираешься? Быть сильным, как Халк, круто, но вдруг это навредит твоему сексуальному партнёру? Печатать любые вещи, как 3D-принтер, ещё круче, только вы не захотите знать, откуда они выходят наружу… 

    Через Джен, у которой нет никаких сил, Моран выводит главную мысль — сверхспособности не характеризуют человека. В сериале люди получают сверхсилы случайным образом, но некоторые считают: раз уж им уготовано летать или быстро бегать, это значит, что они лучше. Как бы не так! Чекни свои супергеройские привилегии! Может, тобой интересуются только потому, что ты умеешь летать? 

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  4

    А ещё «Экстраординарная» — просто улёт в плане стиля и саундтрека. Идея сделать главную героиню продавщицей карнавальных костюмов — фантастическая находка. Костюмеры оттягиваются почти в каждом эпизоде: от сцены с выступлением на кошачьих соревнованиях до прекрасного ужина с одним из британских монархов. Простенькие, но эффектные начальные и закрывающие титры отдают честь комикс-наследию. А музыка в сериале может послужить отличным проводником по британскому современному року и хип-хопу. Плейлисты на четыре часа уже в «Спотифае»!

    От супергероики, кажется, все устали. Гиганты Marvel и DC сдают в прокате. Студийные боссы и продюсеры или сдвигают, или и вовсе отменяют сериалы. Разве что за всех отдувается «Миротворец», да «Пацаны» по-прежнему вообще ребята. 

    И вдруг появляется новый замечательный сериал, дерзко напоминающий: ребята, дело не в камео, фазах и сценах после титров, а в человеческих историях, которые за ними стоят. Отпустите этот поезд с конвейера и посмотрите, что будет. Наверняка получится неуклюже и неловко, но всё лучше корпоративного гундежа и отслеживания пятой серии второго сезона четвёртого сериала шестой фазы.

    * * *

    P.S. Ладно, про сцены после титров мы немного слукавили. Не пропустите их! Особенно в конце восьмого эпизода. 

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  6
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    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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