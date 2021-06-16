Каково жить, когда тебе нет места в реальности? Локи познаёт это на собственной шкуре: могущественное «Управление временными изменениями» едва не дезинтегрировало бога обмана за то, что тот посмел сбежать от предначертанной ему судьбы. И выжил он лишь потому, что хитроумный чиновник Мёбиус решил использовать Локи для охоты на неуловимого преступника, который создаёт временные аномалии и устраняет агентов УВИ. Однако прислуживать жалким бюрократам — доля, недостойная бога! И вот Локи начинает собственную игру…

Надо отдать должное Кевину Файги. Любой другой мега-продюсер, имея на руках успешную комикс-франшизу, пошёл бы по пути наименьшего сопротивления. Вот вам мускулистый герой, вот злодейская кучка пикселей, а вот они зрелищно сражаются друг с другом на протяжении пары часов — и так пока лицензия не выдохнется. Но у Marvel Studios другие планы. Свой заход на телевидение они начали с ситкома про преодоление травмы, продолжили политическим триллером о сути героизма, а теперь и вовсе ушли в абсурдистскую комедию, исследующую свободу воли.

Уже первый эпизод «Локи» напоминал не какого-нибудь «Венома», а скорее «Думаю, как всё закончить». Это история человека (хуже того, бога!), который впервые осознаёт, что он не более чем вспомогательный элемент чужого сценария, и любой шаг в сторону от предписанной ему роли карается расстрелом. Стало быть, чтобы разорвать порочный круг, персонажу нужно победить автора — будь то троица космических рептилоидов или шоураннер Майкл Уолдрон. «Я такая пост-пост, я такая мета-мета», как слагает великий философ нашей эпохи, певица Монеточка.

Осторожно, спойлеры! В подробности не вдаёмся и секретов не раскрываем, но анализируем общий ход сюжета и развитие героев.

Вторая серия только усиливает давление на героя. Несмотря на стабильный поток шуток и визуальных гэгов (ах, эта метафора с салатом!), настроение у сериала довольно-таки мрачное. Подчас «Локи» превращается в гимн нигилизму: какой смысл жить, если конец предписан заранее и обжалованию не подлежит, а все наши мечты и стремления — не более чем фейк?

Неслучайно эпизод стартует в средневековом городке… который на деле оказывается балаганом из середины 1980-х. А кульминационная битва разворачивается в декорациях опустошённого торгового центра: безлюдные ряды, забитые пустыми обещаниями комфортной жизни. Даже сотрудники всесильного «Управления» понимают бесперспективность своих личных надежд. Их создали единственно для работы на благо Порядка, а все альтернативы — в лучшем случае на страницах журналов.

По изуверской иронии, комфортнее всего Локи чувствует себя на краю апокалипсиса. Когда сюжет заносит бога обмана в Помпеи за минуту до извержения, он не может сдержать истеричной радости: «Всё бессмысленно! Ешьте и танцуйте, пока можете!» И это лишь один из локальных концов света в серии. С точки зрения УВИ, Армагеддон — настолько привычное дело, что рядовые агенты не проявляют даже толики симпатии к обречённым людям. Горевать по статистам не положено.

Майкл Уолдрон и его соавтор, режиссёр Кейт Хэррон, даже к стилю сериала относятся с чёрным юмором. Второй эпизод неожиданно полон отсылок к легендарному триллеру Дэвида Финчера «Семь»: тут и погружённые в полумрак места преступлений, и бессонные ночи за разбором бумаг, и даже проход по библиотеке под сюиту Баха. Да и сам сюжет — классический детектив про двух сыщиков (из полиции времени, но что с того?), которые идут по следу таинственного маньяка.

Дуэт Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона продолжает творить чудеса. Даже простые разговорные сцены — которые, как и прежде, занимают львиную долю хронометража — актёры превращают в захватывающее и остроумное столкновение характеров. Локи и Мёбиус стоят друг друга: оба не брезгуют манипуляциями, оба скрывают за дружеской улыбкой жёсткий прагматизм, а за прагматизмом — трогательную уязвимость. В зависимости от обстоятельств любого из них можно представить как героем, так и злодеем. Да, за Локи числится вторжение на Землю и убийство невинных. Но сильно ли лучше чиновники из бездушной бюрократической машины, которая перемалывает всех, кто отклонился от заданного ею курса?

Тем интереснее, как изменит динамику персонажей появление нового могущественного героя. Несмотря на вроде бы размеренный темп повествования, уже вторая серия «Локи» серьёзно меняет правила игры — как для сериала, так и, потенциально, для всей кинематографической вселенной Marvel. Но эти спойлеры мы, пожалуй, спрячем отдельно.

Нажмите, если хотите узнать разгадку! В финале серии таинственный убийца проводит массированную «бомбардировку» таймлайна, открывая сразу множество временных аномалий. Вдоволь наигравшись с Локи, преступник открывается ему. Но кто же эта белокурая девушка в исполнении британской актрисы Софии Ди Мартино? По версии УВИ, за аномалиями стоит «вариант» Локи, и вроде бы арсенал злодейки действительно выглядит знакомо. Та же способность подчинять себе чужое сознание, то же смертоносное владение клинками, та же кривая ухмылка и любовь к рогатым доспехам, наконец. Казалось бы, перед нами Леди Локи; одна из множества итераций персонажа, давно известная поклонникам Marvel. Вот только обычно её рисуют с тёмными, а не русыми волосами — эта черта характерна для абсолютного большинства комикс-версий Локи, вне зависимости от пола и возраста. Неужто создатели сериала проглядели такой очевидный «ляп»? Или же перед нами — лишь маска для совершенно иного персонажа? Ключ к разгадке неожиданно обнаружился в титрах испанского дубляжа, где персонаж «Вариант» проходит как «Сильвия». В комикс-мифологии Локи это имя отнюдь не случайно: в одном из сюжетов бог обмана дарует свои способности девушке Сильвии Лаштон (также известна как «Чаровница»), которая затем присоединяется к команде «Юных мстителей» и вовлекает их в разрушительный конфликт. Учитывая, что многие члены «Юных мстителей» уже заявлены в предыдущих сериалах КВМ, такое совпадение кажется совсем не случайным. И да, в комиксах Сильвия Лаштон — как раз-таки блондинка.

В любом случае, загадок, сюрпризов и личностных кризисов в сериале хватит надолго. Шоураннер Майкл Уолдрон на редкость умело держит интригу, а попутно подталкивает киновселенную Marvel к ранее неизведанным жанрам и сюжетам. Нелепых комиксовых персонажей автор использует для того, чтобы исследовать реальные экзистенциальные тревоги — не ударяясь, впрочем, в излишнюю серьёзность. Нетрудно понять, как Уолдрон стал одним из ведущих новых авторов Disney: за последний год-полтора он также работал над сиквелом «Доктора Стрэнджа» и секретным проектом по «Звёздным войнам».