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    #Netflix #Ведьмак (Witcher) #героическое фэнтези #тёмное фэнтези

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?!

    10 декабря 2021
    10.12.2021
    2830
    6 минут на чтение
    #Netflix #Ведьмак (Witcher) #героическое фэнтези #тёмное фэнтези
    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон?

    Геральт наконец-то встречает своё Предназначение — Цириллу из Цинтры. Ведьмак решает отвезти княжну в Каэр Морхен, где её могут защитить. Тем временем после Битвы при Содденском холме в себя приходит Йеннифэр. В сражении она обратилась к запретной магии огня, за что пришлось заплатить необычайно высокую цену. А расстановка сил на политической карте Континента вот-вот снова изменится — отброшенный Нильфгаард решает заключить союз с эльфами.

    The Witcher

    Жанр: высокое фэнтези
    Шоураннер: Лорен Шмидт Хиссрич
    В ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллен, Имон Фаррен
    Премьерный показ: 17 декабря 2021, Netflix
    Продолжительность: 8 эпизодов
    Похоже на: «Мандалорец», «Игра престолов», «Последнее королевство»

    Дисклеймер: Netflix высылал только шесть серий из восьми, поэтому финальный вердикт мы пока не выносим. Но и шесть эпизодов позволяют составить впечатление и поразмышлять, куда движется сериал.

    Первый сезон «Ведьмака» пнули, кажется, все: профессиональные критики, поклонники саги и игр, любители фэнтези. Даже те, кому сериал понравился (я в их числе) соглашались, что в нём масса слабых мест: от небрежного отношения к деталям и откровенно бюджетных сцен до суматошного знакомства со вселенной. Но неожиданно весь этот шквал недовольства оказался нипочём. Сериал полюбили — отчасти вопреки, отчасти благодаря.

    Да, создатели смогли более-менее успешно познакомить зрителей с героями, сносно синхронизировать сюжетные линии и адаптировать некоторые рассказы. Может, этого оказалось достаточно, а может, было что-то ещё. Например, «Чеканная монета», которая сводила нас с ума в конце 2019-го и в начале 2020-го (и видит бог, всему миру был необходим этот заряд позитива перед глобальной пандемией и карантином). Противники могут сколько угодно костерить продюсеров, актёров, сценаристку, весь головной офис Netflix и лично пана Сапковского за компанию — но сериал стал настолько популярным, что проекту почти сразу одобрили и второй сезон, и приквел, и аниме-фильм. 

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    «Ведьмак»: все плюсы и минусы сериала про чеканную монету

     Алексей Ионов |  26.12.2019

    Самый ожидаемый и самый противоречивый сериал года, который вызвал и восторги, и много критики. Его достоинства становятся видны постепенно.

     

    Краткий путеводитель для новичка: Лютик рассказывает о событиях первого сезона. В хронологическом порядке

    Какого-то грандиозного чуда в продолжении не случилось. Второй сезон — это снова хмыкающий Геральт, снова дописывание оставленных в саге где–то за кадром эпизодов, снова проблемы с темпом повествования и балансом сюжетных арок. Поклонники посрамлены? Нет, хоть чуда и не было, зато и без волшебства не обошлось. Второй сезон вышел однозначно объёмнее, искреннее и изобретательнее первого. Сложно сказать, в чём тут дело — может, и впрямь это заслуги Кавилла, который на съёмках, цитируя по памяти книги и игры, предлагал что-то добавить или поменять. Нет, если вам категорически не понравился первый сезон (по любым причинам), то второй, пожалуй, и начинать не стоит — только если уж велико желание догрызть начатый кактус. Зато если первый показался небезнадёжным и вы решили дать сериалу шанс, то вот он!

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? 1

    Возрадуйтесь все, кто ждал больше «ведьмачьего канона» — всё-таки «они, *****, научились». Ведьмак собирает информацию, ходит по следам, отслеживает угрозы по медальону, вовсю пользуется Знаками, глотает зелья и, в конце концов, машется с чудовищами (и людьми, которые порой опаснее чудовищ). Почти каждую серию какая-нибудь тварь пытается отвинтить Геральту голову. Но после первого сезона, где большинство сражений проходили впотьмах абы как, во втором каждым боем хочется любоваться. И это заслуга не столько большого бюджета, сколько нетривиального подхода. Например, в одной схватке надо кого-то защищать (чаще всего Цири, но не только). В другой — биться с летающим монстром. В третьей — пойти на исключительный шаг, совершить меньшее зло ради предотвращения большего. 

    Атмосфера в целом стала ближе к тому, что зрители ждут от «Ведьмака» — особенно в Каэр Морхене. Будто не Геральт приезжает в безопасное убежище и встречает собратьев по ремеслу, а зритель возвращается в дом родной к старым друзьям. Может, дело в мелочах, на которые решили не забивать? Во втором сезоне создатели словно как следует протёрли тусклые стеклянные кусочки, и витраж  стал выглядеть совсем иначе — хотя, безусловно, остался таким же. Небольшие отсылки к играм. Канонический ожог на лице. Отношение Геральта к Плотвичке. И, только представьте, новые доспехи Нильфгаарда! 

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? 8

    Ким Бодниа в роли Весемира

    Увы, повествование вышло не настолько упорядоченным, как обещала Хиссрич после первого сезона. Да, сюжетные линии больше не разбросаны во времени (по крайней мере, не так сильно), но какой-то слаженности им сильно не хватает. Можно сколько угодно нахваливать линию Геральта и Цири, но остальные ей уступают и по увлекательности, и по тональности. Но отчасти проблема может быть в том, что эти линии как раз и следуют глобальному сюжету саги! Политические игры правителей, заговоры чародеев, поиск новых союзников и тому подобное — неужто я очутился в том лагере фанатов, которые считают, что первые книги про Ведьмака самые интересные, а дальше повествование уже проседает? Может быть. 

    Во втором сезоне Хиссрич снова заполняет оставленные Сапковским лакуны. В первом нам показывали прошлое Йеннифэр, а в продолжении мы узнаём, чем занималась чародейка после Соддена — и как именно она пыталась справиться со своей травмой. Ещё одна линия посвящена эльфийке Францеске, которая стремится помочь своему народу. Судя по всему, её происхождение сильно переписали в сравнении с сагой, в сериале мы только-только наблюдаем её восхождение. Ещё одна линия — история Фрингильи, которая руководит делами Нильфгаарда в Цинтре; с одной стороны она старается угодить Белому Пламени, а с другой, выстраивает союз с эльфами. Ещё одна линия показывает Кагыра и его попытки добраться до Нильфгаарда — сюжет от первоисточника почти не отличается, разве что Кагыр оказался в совсем другой тюрьме. Ещё одна линия посвящена, конечно же, Лютику. Ну и куда тут без новой песни, даже краше «Чеканной монеты» (кстати, исполнена она в духе музыкальной группы Джои Бэти The Amazing Devil)! Ещё одна линия… 

    Не устали? А именно так сумбурно и выглядит попытка утрамбовать все эти толкающиеся арки вместе. Каждую серию нам показывают центральный сюжет про Геральта и Цири и параллельно — одну из вышеперечисленных арок. Понятное дело, первая всегда будет смотреться выигрышнее. 

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? 9

    Отсебятины хватает во всех линиях. Чаще всего она вполне вписывается в сериальный канон и помогает свести сюжеты между собой. Например, к Нивеллену в гости (Кристофер Хивью опять немного одичал, но ему идёт) наведываются и Геральт, и Цири, что сильно меняет отношения между персонажами. Колдуна Риенса решили ввести сильно раньше положенного. Это добавило огоньку, но как минимум в одной сцене его появление смотрелось необычайно странно и лишь вызвало вопрос «А что, так можно было?». При этом каноничный бой Геральта с его приспешниками — одна из лучших боевых сцен в сериале за два сезона! Ещё одна из лучших сцен сериала — уже с точки зрения эмоциональности и драмы — полностью выдумана, в книгах её не было. В ней сходятся интересы Йеннифэр, Францески и Фрингильи. Спойлерить не будем, лишь напомним о кадрах с Избушкой на курьих ножках из трейлера. 

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? 6

    Месия Симсон в роли Францески

    Ещё одна придумка Хиссрич и вовсе бьёт сразу по нескольким фронтам. Когда Геральт пытается разобраться в необычном происхождении чудовищ, он обращается к чародею Истредду. Они отправляются исследовать гигантское ущелье, а параллельно Истредд читает ведьмаку лекцию о Сопряжении сфер и истории Континента. И, разумеется, вскоре они натыкаются на следы монстров! Эпизод, во-первых, здорово вписан в упомянутый в начале «ведьмачий канон». Во-вторых, показывает занятную динамику между героями (ведь чародей когда-то был любовником Йеннифэр). А главное, весь этот сюжет с монстрами и Сопряжением сфер плавно подводит к будущему сериалу-приквелу про… Сопряжение сфер! 

    Пожалуй, главная удача второго сезона в том, что авторы смогли уловить контраст между прямолинейностью Геральта и творящимся вокруг хаосом. Одна из особенностей книжного цикла — у Сапковского почти отсутствуют классические свет и тьма. Нет, при желании мы можем обозначить пунктирные границы: есть условно «хорошие ребята» (северные королевства), условно «плохие ребята» (Нильфгаард) и условно «злые ребята» (Дикая Охота). Но всё же большинство событий в мире «Ведьмака» запускают сильные мира всего — действуя прежде всего из каких-то личных убеждений. Одни жаждут достать Дитя Предназначения. Другие мечтают о власти. Третьи хотят вернуть былое могущество. И, если так подумать, сериал своей разрозненностью отлично передаёт творящуюся в мире суматошность, когда каждый тянет одеяло на себя. Ну а нам, подобно впутанному в политику Геральту из  Ривии, тоже только и остаётся зыркать на всех этих интригадов и приговаривать «Зараза». 

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? 2
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    Редактор
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