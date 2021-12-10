«Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?!

Геральт наконец-то встречает своё Предназначение — Цириллу из Цинтры. Ведьмак решает отвезти княжну в Каэр Морхен, где её могут защитить. Тем временем после Битвы при Содденском холме в себя приходит Йеннифэр. В сражении она обратилась к запретной магии огня, за что пришлось заплатить необычайно высокую цену. А расстановка сил на политической карте Континента вот-вот снова изменится — отброшенный Нильфгаард решает заключить союз с эльфами.

The Witcher Жанр: высокое фэнтези

Шоураннер: Лорен Шмидт Хиссрич

В ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллен, Имон Фаррен

Премьерный показ: 17 декабря 2021, Netflix

Продолжительность: 8 эпизодов

Похоже на: «Мандалорец», «Игра престолов», «Последнее королевство»

Дисклеймер: Netflix высылал только шесть серий из восьми, поэтому финальный вердикт мы пока не выносим. Но и шесть эпизодов позволяют составить впечатление и поразмышлять, куда движется сериал.

Первый сезон «Ведьмака» пнули, кажется, все: профессиональные критики, поклонники саги и игр, любители фэнтези. Даже те, кому сериал понравился (я в их числе) соглашались, что в нём масса слабых мест: от небрежного отношения к деталям и откровенно бюджетных сцен до суматошного знакомства со вселенной. Но неожиданно весь этот шквал недовольства оказался нипочём. Сериал полюбили — отчасти вопреки, отчасти благодаря.

Да, создатели смогли более-менее успешно познакомить зрителей с героями, сносно синхронизировать сюжетные линии и адаптировать некоторые рассказы. Может, этого оказалось достаточно, а может, было что-то ещё. Например, «Чеканная монета», которая сводила нас с ума в конце 2019-го и в начале 2020-го (и видит бог, всему миру был необходим этот заряд позитива перед глобальной пандемией и карантином). Противники могут сколько угодно костерить продюсеров, актёров, сценаристку, весь головной офис Netflix и лично пана Сапковского за компанию — но сериал стал настолько популярным, что проекту почти сразу одобрили и второй сезон, и приквел, и аниме-фильм.

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Какого-то грандиозного чуда в продолжении не случилось. Второй сезон — это снова хмыкающий Геральт, снова дописывание оставленных в саге где–то за кадром эпизодов, снова проблемы с темпом повествования и балансом сюжетных арок. Поклонники посрамлены? Нет, хоть чуда и не было, зато и без волшебства не обошлось. Второй сезон вышел однозначно объёмнее, искреннее и изобретательнее первого. Сложно сказать, в чём тут дело — может, и впрямь это заслуги Кавилла, который на съёмках, цитируя по памяти книги и игры, предлагал что-то добавить или поменять. Нет, если вам категорически не понравился первый сезон (по любым причинам), то второй, пожалуй, и начинать не стоит — только если уж велико желание догрызть начатый кактус. Зато если первый показался небезнадёжным и вы решили дать сериалу шанс, то вот он!

Возрадуйтесь все, кто ждал больше «ведьмачьего канона» — всё-таки «они, *****, научились». Ведьмак собирает информацию, ходит по следам, отслеживает угрозы по медальону, вовсю пользуется Знаками, глотает зелья и, в конце концов, машется с чудовищами (и людьми, которые порой опаснее чудовищ). Почти каждую серию какая-нибудь тварь пытается отвинтить Геральту голову. Но после первого сезона, где большинство сражений проходили впотьмах абы как, во втором каждым боем хочется любоваться. И это заслуга не столько большого бюджета, сколько нетривиального подхода. Например, в одной схватке надо кого-то защищать (чаще всего Цири, но не только). В другой — биться с летающим монстром. В третьей — пойти на исключительный шаг, совершить меньшее зло ради предотвращения большего.

Атмосфера в целом стала ближе к тому, что зрители ждут от «Ведьмака» — особенно в Каэр Морхене. Будто не Геральт приезжает в безопасное убежище и встречает собратьев по ремеслу, а зритель возвращается в дом родной к старым друзьям. Может, дело в мелочах, на которые решили не забивать? Во втором сезоне создатели словно как следует протёрли тусклые стеклянные кусочки, и витраж стал выглядеть совсем иначе — хотя, безусловно, остался таким же. Небольшие отсылки к играм. Канонический ожог на лице. Отношение Геральта к Плотвичке. И, только представьте, новые доспехи Нильфгаарда!

Увы, повествование вышло не настолько упорядоченным, как обещала Хиссрич после первого сезона. Да, сюжетные линии больше не разбросаны во времени (по крайней мере, не так сильно), но какой-то слаженности им сильно не хватает. Можно сколько угодно нахваливать линию Геральта и Цири, но остальные ей уступают и по увлекательности, и по тональности. Но отчасти проблема может быть в том, что эти линии как раз и следуют глобальному сюжету саги! Политические игры правителей, заговоры чародеев, поиск новых союзников и тому подобное — неужто я очутился в том лагере фанатов, которые считают, что первые книги про Ведьмака самые интересные, а дальше повествование уже проседает? Может быть.

Во втором сезоне Хиссрич снова заполняет оставленные Сапковским лакуны. В первом нам показывали прошлое Йеннифэр, а в продолжении мы узнаём, чем занималась чародейка после Соддена — и как именно она пыталась справиться со своей травмой. Ещё одна линия посвящена эльфийке Францеске, которая стремится помочь своему народу. Судя по всему, её происхождение сильно переписали в сравнении с сагой, в сериале мы только-только наблюдаем её восхождение. Ещё одна линия — история Фрингильи, которая руководит делами Нильфгаарда в Цинтре; с одной стороны она старается угодить Белому Пламени, а с другой, выстраивает союз с эльфами. Ещё одна линия показывает Кагыра и его попытки добраться до Нильфгаарда — сюжет от первоисточника почти не отличается, разве что Кагыр оказался в совсем другой тюрьме. Ещё одна линия посвящена, конечно же, Лютику. Ну и куда тут без новой песни, даже краше «Чеканной монеты» (кстати, исполнена она в духе музыкальной группы Джои Бэти The Amazing Devil)! Ещё одна линия…

Не устали? А именно так сумбурно и выглядит попытка утрамбовать все эти толкающиеся арки вместе. Каждую серию нам показывают центральный сюжет про Геральта и Цири и параллельно — одну из вышеперечисленных арок. Понятное дело, первая всегда будет смотреться выигрышнее.

Отсебятины хватает во всех линиях. Чаще всего она вполне вписывается в сериальный канон и помогает свести сюжеты между собой. Например, к Нивеллену в гости (Кристофер Хивью опять немного одичал, но ему идёт) наведываются и Геральт, и Цири, что сильно меняет отношения между персонажами. Колдуна Риенса решили ввести сильно раньше положенного. Это добавило огоньку, но как минимум в одной сцене его появление смотрелось необычайно странно и лишь вызвало вопрос «А что, так можно было?». При этом каноничный бой Геральта с его приспешниками — одна из лучших боевых сцен в сериале за два сезона! Ещё одна из лучших сцен сериала — уже с точки зрения эмоциональности и драмы — полностью выдумана, в книгах её не было. В ней сходятся интересы Йеннифэр, Францески и Фрингильи. Спойлерить не будем, лишь напомним о кадрах с Избушкой на курьих ножках из трейлера.

Ещё одна придумка Хиссрич и вовсе бьёт сразу по нескольким фронтам. Когда Геральт пытается разобраться в необычном происхождении чудовищ, он обращается к чародею Истредду. Они отправляются исследовать гигантское ущелье, а параллельно Истредд читает ведьмаку лекцию о Сопряжении сфер и истории Континента. И, разумеется, вскоре они натыкаются на следы монстров! Эпизод, во-первых, здорово вписан в упомянутый в начале «ведьмачий канон». Во-вторых, показывает занятную динамику между героями (ведь чародей когда-то был любовником Йеннифэр). А главное, весь этот сюжет с монстрами и Сопряжением сфер плавно подводит к будущему сериалу-приквелу про… Сопряжение сфер!

Пожалуй, главная удача второго сезона в том, что авторы смогли уловить контраст между прямолинейностью Геральта и творящимся вокруг хаосом. Одна из особенностей книжного цикла — у Сапковского почти отсутствуют классические свет и тьма. Нет, при желании мы можем обозначить пунктирные границы: есть условно «хорошие ребята» (северные королевства), условно «плохие ребята» (Нильфгаард) и условно «злые ребята» (Дикая Охота). Но всё же большинство событий в мире «Ведьмака» запускают сильные мира всего — действуя прежде всего из каких-то личных убеждений. Одни жаждут достать Дитя Предназначения. Другие мечтают о власти. Третьи хотят вернуть былое могущество. И, если так подумать, сериал своей разрозненностью отлично передаёт творящуюся в мире суматошность, когда каждый тянет одеяло на себя. Ну а нам, подобно впутанному в политику Геральту из Ривии, тоже только и остаётся зыркать на всех этих интригадов и приговаривать «Зараза».