Какие сериалы смотреть в августе 2020? Расисты, волшебники и биохакеры

Дайджест сериалов не опаздывает, он всегда приходит вовремя. В августе онлайн-сервисы и телеканалы обойдутся без мейнстрима — разве что записать сюда «Страну Лавкрафта» по книге Мэтта Раффа и первый за почти 50 лет мультсериал по «Звёздному пути».
А вот авторских и нетипичных проектов предостаточно. Здесь и немецкая фантастика про исследование ДНК, и азиатская фантастика про то, как внедряются в сновидения, а еще финал датского постапокалипсиса и фэнтези-мультсериала Гильермо дель Торо.
Страна Лавкрафта
Lovecraft Country
Когда и где? С 16 августа на HBO (в России — с 17 августа на «Амедиатеке»).
Что? Социальный хоррор.
О чём? О темнокожем парне Аттикусе Фримане, ветеране Корейской войны. Вместе с подругой детства и дядей он отправляется на поиски отца. По пути героям предстоит иметь дело с пугающими и злобными созданиями, которые будто сошли со страниц произведений Говарда Лавкрафта, — белыми американцами 1950-х. Ну, и пару сверхъестественных монстров тоже наверняка встретят.
Чего ждём? Одноимённый роман Мэтта Раффа, на котором основан сериал, подкупал литературной игрой, интересными отсылками и мистическими приключениями, хотя в целом звёзд с неба не хватает. Сценарист Джордан Пил («Прочь», «Мы»), продюсер Джей Джей Абрамс («Остаться в живых») и шоураннер Миша Грин («Сыны анархии», «Герои») могут превратить первоисточник как в отличный фантастический триллер с социальным уклоном, так и в достаточно тривиальное высказывание «расизм — это плохо, п’нятненько?».
Звёздный путь: Нижние палубы
Star Trek: Lower Decks
Когда и где? С 6 августа на CBS (в России — неизвестно).
Что? Комедийный мультсериал по вселенной «Звёздного пути».
О чём? О «краснорубашечниках» и остальных незначительных членах экипажа, которые выполняют поручения на нижних палубах самого захудалого корабля Звёздного флота. Пока основная команда спасает миры и проводит время с разноцветными инопланетянками, эти ребята занимаются всей грязной работой.
Чего ждём? Первой полноценной комедии по «Звёздному пути». А также первого мультсериала по вселенной со времён Star Trek: The Animated Series, выходившего с 1973 по 1974 годы. Шоураннером проекта выступает Майк Макмэхан («Рик и Морти», «Солнечные противоположности»), а стиль рисунка напоминает «Крайний космос». Курирует «Нижние палубы» Алекс Куртцман, который отвечает также за «Дискавери» и «Пикара». Руководство канала уже продлило анимационную комедию на второй сезон.
Истории Аркадии: Волшебники
Tales of Arcadia: Wizards
Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 7 августа (в России — там же).
Что? Фэнтези-мультсериал.
О чём? О троллях, людях, волшебниках и даже пришельцах, которые отправляются во времена короля Артура. Это финальная глава «Историй Аркадии» о Джиме и его друзьях, ставших охотниками на троллей. Они защищали родной город, разгадывали древние тайны, боролись с бессмертной мумией и хитроумными перевёртышами, отбивали поселение добрых троллей и даже путешествовали по миру теней. Теперь им предстоит сразиться за судьбу мира и магии. А в центре событий окажется ученик самого Мерлина — парнишка Докси.
Чего ждём? Возвращения старой доброй компании. Не факт, что авторам удастся переплюнуть масштабную битву за Аркадию, в которой армия троллей разоряла городок, — но это и не так важно. Гильермо дель Торо и его команда обещают нам последнее путешествие в атмосферный фэнтези-мир с полюбившимися персонажами (и парочкой новых). Тут, пожалуй, самое интересное кроется во взаимодействии героев: шуточках Тоби, подколках Крела, мудрости Моргунчика и, конечно, неиссякаемом оптимизме Джима.
О связанных сериалах
«Охотники на троллей»: мультсериал Гильермо Дель Торо
За стандартной завязкой этого городского фэнтези скрываются цепляющие персонажи и проработанная мифология.
«Трое с небес: Истории Аркадии»: технофэнтези от Гильермо Дель Торо
Мы посмотрели мультсериалы, выходившие этой зимой на Netflix, и посвятили им серию постов. В первом мы рассказываем о спин-оффе «Охотников на троллей».
Бесконечный поезд, 3 сезон
Infinity Train
Когда и где? С 13 августа на HBO Max (в России — неизвестно).
Что? Сюрреалистический фэнтезийный мультсериал-антология.
О чём? О новых героях, чья судьба связана с загадочным бесконечным поездом. Каждый вагон в нём — отдельный поразительный мир, «больше внутри, чем снаружи». Третий сезон расскажет о Грейс и Саймоне, лидерах подросткового отряда «Апекс», которые тоже оказываются в поезде. В одной из миссий герои случайно отделяются от остальной группы — и теперь этой парочке как-то надо найти путь к своим друзьям.
Чего ждать? Каждый сезон — новый взгляд на бесконечный поезд. Первый был рассуждением на тему личной психотерапии девочки Тюльпан, второй рассказывал о её зеркальном отражении и больше раскрывал тайны этого странного места. Третий, по всей видимости, будет посвящен обитателям поезда, которые пытаются тут выживать и решать свои проблемы.
О сериале
Сериал «Бесконечный поезд»: постой, паровоз, не так быстро!
Новый мультсериал Cartoon Network можно сравнить с «По ту сторону изгороди» — правда, не в пользу новинки.
«Бесконечный поезд»: 2 сезон раскрывает тайны
Продолжение уже меньше похоже на психоанализ в форме мультфильма, зато мир раскрыт гораздо подробнее.
Биохакеры
Biohackers
Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 20 августа (в России — там же).
Что? Околонаучный триллер.
О чём? О девушке по имени Миа — студентке медфака одного из лучших университетов Германии. Она знакомится с другими студентами, каждый из которых ведёт свой необычный проект — кто-то, например, внедряет ген флюоресценции в животных, а кто-то создаёт органическое пианино. Вскоре Миа знакомится с выдающейся преподавательницей и профессором Лоренц. И Лоренц обнаруживает, что молодая студентка скрывает некую тайну — которая, как обещает синопсис, может изменить судьбу человечества.
Чего ждём: Ещё одного локального телепроекта. Немецкая «Тьма» завершилась совсем недавно, самое время выписать из Германии на Netflix новый сериал. Стриминг выпускает локальные шоу едва ли не каждый месяц — и многие из них радуют местной спецификой, в самый раз для тех, кому наскучили типичные американские проекты. Работал над «Биохакерами» Кристиан Диттер, создатель романтических комедий «С любовью, Рози» и «В активном поиске», а также комедийного сериала Netflix «Начальница».
Похититель снов
Dream Raider
Когда и где? С 16 августа на HBO Asia (в России — неизвестно).
Что? Научная фантастика.
О чём? О команде учёных и полицейских, которые идут по следу преступной группировки, промышляющей манипуляциями с человеческим сознанием. Всё начинается с расследования дела о пропавших девушках — одну из них находят, но она оказывается в коме. Сыщики обращаются к удивительной технологии, которая позволяет контактировать с человеком в бессознательном состоянии и проникать в мир сновидений. Поразительное устройство может стать ключом к разгадке многих тайн.
Чего ждать? Ещё одного интересного высказывания на тему вторжения в мир сновидений. Если «Начало» Нолана ограничивалось личной драмой, а «Комы» и «Клетки» вам недостаточно, стоит присмотреться к «Похитителю снов». Судя по трейлеру, тайваньская команда создателей решила показать мир сновидений действительно фантастическим местом, с монстрами и разрушенным городом.
Аггрецуко, 3 сезон
Aggretsuko
Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 августа на Netflix (в России — там же).
Что? Сатирический аниме-сериал.
О чём? Об антропоморфной красной панде Рецуко, которая трудится в торговой компании, постоянно перерабатывает и сталкивается с неуважительным отношением со стороны коллег. Спускать пар ей приходиться по ночам в караоке-баре, где Рецука распевает death-метал. В какой-то момент она решает изменить жизнь самым неожиданным образом.
Чего ждём: Всё той же увлекательной жизненной комедии для взрослых, эдакой японской вариации анимационного блока Adult Swim. После того как проектом заинтересовалась Netflix (первоначально команда делала мультсериал для TBS Television), авторы затронули и несколько серьёзных тем — вплоть до половой дискриминации на рабочем месте.
А ещё
«Дождь», 3 сезон (The Rain) — финальный сезон датского постапокалипсиса, в котором дождь разносит страшный вирус, выкосивший почти всю Скандинавию. Герои как никогда близки к тому, чтобы получить лекарство, способное всех спасти. Все эпизоды выйдут на Netflix 6 августа.
«Люцифер», первая половина 5-го сезона (Lucifer) — Netflix не просто спас мистический комедийный процедурал с Томом Эллисом в главной роли, но и дал проекту вторую жизнь. У шоу впереди две половинки пятого сезона и ещё целый шестой сезон. Дьявол возвращается на стриминг 21 августа.
О сериале
«Люцифер». 2 сезон: дьявол стал веселее
По сравнению с первым сезоном история о дьяволе-детективе стала более забавной и… семейной.
«Битые пиксели» (Dead Pixels) — комедия, якобы «снятая геймерами для геймеров». С таким же девизом когда-то заявила о себе на всю сеть Фелиция Дэй, выпустив «Гильдию». Здесь похожая история про друзей-геймеров, посвятивших себя онлайн-игре Kingdom Scrolls. Ради неё они готовы поругаться с родителями или даже сбежать со свидания. Шоу стартовало ещё в 2019-м на канале E4, в этом году его будет показывать The CW и «КиноПоиск» — когда-то в августе.
«Рекорд» (High Score) — ещё один гик-проект. На сей раз — документальное шоу из шести эпизодов, в котором создатели планируют рассказать про золотой век видеоигр. В сериале осветят процесс создании Mortal Kombat, Doom, Final Fantasy, Space Invaders, Street Fighter II, Sonic the Hedgehog, Madden NFL и Pac-Man, а также разработки консолей Nintendo и Sega. Премьера — 19 августа на Netflix.
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