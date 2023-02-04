Какие фильмы смотреть в феврале 2023? Отмена апокалипсиса!

Последние время в мире стоит неспокойная обстановка. Неудивительно, что эта тревожность передалась и авторам фильмов. Киногерои февраля всеми силами стараются предотвратить катастрофу, оплакивают близких и сражаются с самой тканью времени — иногда даже успешно. Интересно, что эти мотивы звучат как в фестивальной арт-фантастике, так и в новых кинокомиксах про героев Marvel и DC. Где же искать спасения? Например, в живописном мире французской анимации или шедеврах прошлого! В подборку вошли мировые премьеры — к сожалению, не все из них можно легально посмотреть в РФ.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Когда? 15 февраля (кинотеатры, за исключением РФ).

Что? Фантастический боевик, начало пятой фазы Киновселенной Marvel.

О чём? Несколько лет назад Мстители использовали квантовую реальность, чтобы перенестись в прошлое и победить космического тирана Таноса. Но путешествия во времени — лишь толика возможностей этого удивительного субатомного мира.

Исследуя потенциал квантовой реальности, Скотт Лэнг (бывший вор, а ныне супергерой по кличке Человек-Муравей) по ошибке застревает там вместе с семьей. В надежде вернуться домой и исправить былые ошибки, Скотт заручается поддержкой гениального учёного Канга. Однако их союз грозит ужасающими последствиями для всей мультивселенной.

Что известно? Новая глава кинофраншизы Marvel наконец-то обретает очертания. За последние два года зрители познакомились со следующим поколением героев, теперь же на большие экраны явился их противник — безжалостный повелитель времени Канг в исполнении Джонатана Мэйджерса («Страна Лавкрафта»). Похоже, «Квантомания» станет одним из самых важных и амбициозных фильмов вселенной: его сценарист Джефф Лавнесс уже работает над пятой серией «Мстителей».

Ставки возросли, и «Человек-муравей» изменился им под стать. Предыдущие сольные фильмы про героя были дурашливыми приключениями, теперь же всё серьезно и эпично. Фантастические пейзажи квантовой реальности тянутся до горизонта, огромные армии и диковинные существа сходятся в масштабных битвах, а персонажи жертвуют собой ради любимых. Для комедийного режиссёра Пейтона Рида это, безусловно, творческий вызов. Впрочем, судя по его работе над эмоциональным финалом второго сезона «Мандалорца», драматичные сцены Риду даются не хуже, чем юмор.

Стук в дверь

Knock at the Cabin

Когда? 2 февраля (кинотеатры, за исключением РФ).

Что? Психологический хоррор от режиссёра «Шестого чувства».

О чём? Молодая семья решает отдохнуть от городской суеты и арендует домик в лесной глуши. Неожиданно в их дверь стучится группа незнакомцев под предводительством татуированного гиганта. Получив отпор, незваные гости вламываются внутрь, связывают обитателей хижины и ставят перед ними ужасную дилемму. В ближайшие 24 часа один из членов семьи должен добровольно пожертвовать собой. В противном случае по миру прокатится серия ужасных катастроф и наступит конец света.

Что известно? М. Найт Шьямалан — один из самых непредсказуемых режиссёров Голливуда. И речь не только о его фирменных сюжетных поворотах, но и о траектории его карьеры. После «Шестого чувства» его величали новым Спилбергом, затем череда провалов превратила его в посмешище, а в последние годы Шьямалан сделал ставку на недорогие камерные триллеры («Сплит», «Визит», «Время») с оригинальной концепцией и яркими актёрскими работами.

«Стук в дверь» держится того же курса, правда, с одним важным отличием. Здесь нет шокирующих твистов; даже того, что был в романе-первоисточнике Пола Тремблея «Хижина на краю света». Шьямалан снял искреннее, местами даже философское кино о невозможном выборе между благом всего человечества и семьёй, которую герои строили с огромным трудом. Многих критиков такая прямолинейность смутила, другие, наоборот, называют «Стук» лучшей работой режиссёра за долгое время. При этом все сходятся в похвалах Дэйву Батисте, который сыграл предводителя налётчиков — одновременно жуткого и очень трогательного.

После Янга

After Yang

Когда? 16 февраля (кинотеатры).

Что? Фантастическая драма по рассказу Александра Вайнштейна.

О чём? Ближайшее будущее. Человечество вовсю использует клонов и роботов — вернее, «техносапиенсов», внешне неотличимых от обычных людей. Одного из таких андроидов, Янга, покупает тихий торговец чаем Джейк, чтобы облегчить адаптацию своей приёмной дочери к новым условиям. Необычная семья живёт душа в душу, но однажды идиллии наступает конец: Янг зависает. В поисках решения Джейк изучает записи воспоминаний андроида, и механический «сын» открывается ему с совершенно неожиданной стороны.

Что известно? «После Янга» не сразу добрался до больших экранов. Премьера картины состоялась в 2021 году, и ещё тогда критики окрестили новую работу известного видеоэссеиста Когонады современной классикой фантастики. С тех пор многие поклонники жанра уже успели посмотреть фильм в сети; казалось бы, какой смысл выпускать его в кинотеатрах?

А смысл есть: «После Янга» — невероятно красивое и атмосферное размышление о любви и памяти, какой бы «искусственной» она ни была. Фильм едва ли стоит смотреть на диване после работы; он благоволит тем, кто готов погрузиться в неторопливый быт его героев и разделить с ними скорбь по ушедшему члену семьи. Неслучайно стиль Когонады сравнивают с изящной, и при этом эмоциональной прозой Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня», «Клара и Солнце») и тихими драмами Ясудзиро Одзу («Токийская повесть»).

Эрнест и Селестина: Новые приключения

Ernest et Célestine, le voyage en Charabie

Когда? 9 февраля (кинотеатры).

Что? Продолжение популярного европейского мультфильма, номинанта на «Оскар».

О чём? Предприимчивая мышка Селестина живет по соседству с угрюмым, но заботливым медведем Эрнестом. Как-то раз происходит беда: Селестина случайно разбивает бесценную скрипку своего друга. Починить инструмент могут только в Тарабарии, стране медведей, но Эрнест не горит желанием возвращаться на родину.

Тарабарские бюрократы насаждают железный порядок и запрещают всё, что не вписывается в их представления о традициях — например, музыку. Волею судьбы Эрнест и Селестина присоединяются к загадочной преступнице Мифасоль, намеренной во что бы то ни стало вернуть своей стране свободу и радость.

Что известно? Живописные сказки Габриэль Венсан уже давно стали неотъемлемой частью франко-бельгийской детской литературы, и неудивительно, что их бережная экранизация в 2012 году снискала восторженные отзывы зрителей и номинации на «Оскар», «Сезар» и «Энни». За фильмом последовал не менее успешный сериал: уже от другой студии, но всё с тем же озорным настроением и ярким «акварельным» стилем.

Новый полнометражный фильм — по сути, продолжение этого мультсериала, хотя и рассказывает самостоятельную историю в новом сеттинге Тарабарии, абсурдистской антиутопии на стыке «Бразилии» Терри Гиллиама и царской России. Французские критики приняли сиквел благосклонно, особенно отметив завораживающий саундтрек, эффектную анимацию и ненавязчивый юмор.

Легион супергероев

Legion of Super-Heroes

Когда? 7 февраля (онлайн).

Что? Супергеройский мультфильм по комиксам DC, часть цикла Tomorrowverse.

О чём? Чудом уцелев после гибели родной планеты Криптон, на Землю прибывает Кара Зор-Эл, двоюродная сестра Супермена. Гордая и самоуверенная девушка презирает «примитивные» технологии землян и не считается с ущербом, который наносит сама. По совету кузена Кара отправляется в XXXI век и поступает в академию Легиона супергероев, где её учат работать в команде и защищать простых людей. Однако кто-то из юных воспитанников академии замыслил неладное, и подозрения Кары падают на Брейниака 5 — потомка одного из величайших злодеев вселенной…

Что известно? Пока кинофраншиза DC хромает на обе ноги, в её тени уже третий год развивается анимационный цикл Tomorrowverse. И развивается вполне успешно! «Супермен: Человек завтрашнего дня» и «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» были тепло приняты как критиками, так и публикой, а на ближайший год намечен большой кроссовер «Лига Справедливости: Мир Войны». Последний кирпичик в его фундаменте — история становления Супергёрл, которую и рассказывает «Легион супергероев».

Зрителей постарше фильм вряд ли заинтересует, зато порадует молодое поколение фанатов. Сценарий Джози Кэмпбелл («Ши-Ра и непобедимые принцессы») скроен по всем канонам подросткового кино: чувство неприкаянности, первая любовь, примирение с родными и простенькая детективная интрига. В то же время отдельные сцены «Легиона» отличаются недетской жестокостью. Например, одному из героев сжигают пол-лица, а главный злодей выглядит на редкость омерзительно.

У нас привидение!

We Have a Ghost

Когда? 24 февраля (Netflix).

Что? Мистическая комедия от режиссёра «Счастливого дня смерти».

О чём? Семья Пресли переезжает в Чикаго и на чердаке своего нового дома обнаруживает леденящий душу сюрприз. Неупокоенный дух по имени Эрнест пытается навести жуть на непрошенных соседей — но те лишь смеются и снимают его на видео. Вскоре Эрнест становится интернет-сенсацией, а дом Пресли осаждают журналисты и зеваки. И пока отец семейства наслаждается славой, его младший сын Кевин решает разгадать тайну гибели Эрнеста и помочь призраку перейти в мир иной.

Что известно? За последние годы Кристофер Лэндон стал одним из самых заметных авторов американского хоррора. Начав со сценариев к сиквелам «Паранормального явления», он скоро переключился на остроумные комедии ужасов («Счастливого дня смерти», «Дичь»), так что забавная история о дружбе с призраком в эпоху социальных сетей подходит ему как нельзя лучше. Интересная деталь: дух Эрнеста не может говорить с живыми людьми, поэтому актёру приходится полагаться только на выразительность своего тела. К счастью, для неизменно обаятельного Дэвида Харбора («Очень странные дела») это вовсе не проблема!

Быть

Когда? 9 февраля (кинотеатры).

Что? Российская семейная комедия про «попаданца» в лихие 1990-е.

О чём? Молодой москвич Илья все свои силы вкладывает в музыкальную карьеру и с каждым днём всё больше удаляется от семьи. Незапланированная беременность девушки ставит пару на грань разрыва, а отношения с отцом у парня давно в разладе. На помощь приходит новогоднее чудо и таинственный таксист, которые переносит Илью в январь 1993 года, незадолго до его рождения. Чтобы ткань времени не «стёрла» юношу из настоящего, ему придётся помочь своим родителем сохранить семью и спастись от криминальных авторитетов.

Что известно? По трейлеру может показаться, что «Быть» — это российский ответ «Назад в будущее». На самом деле всё сложнее: фильм вырос из одноименной короткометражки про доктора, который в разгар нестабильных 1990-х отговаривает молодую семью от аборта. Полнометражную версию (уже с фантастическими элементами) попытались спонсировать через краудфандинг, но в итоге поддержку проекту обеспечили общественные организации в сфере защиты семьи. Так что перед нами не столько приключенческая фантастика, сколько очередной гимн во славу «традиционных ценностей».

А ещё: ужасы и мистика со всего света

Февраль оказался неожиданно богат на недорогие, но заметные фильмы ужасов, от стильного исторического триллера из Швейцарии до фестивального хита из Мексики. Мы решили объединить эти проекты в отдельный тематический блок и кратко рассказать про каждый из них.

Винни-Пух: Кровь и мед (16 февраля, кино) — радикальное прочтение сказки Алана Милна, которая в руках режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда превратилась в кровавый трэш-ужастик. Согласно сюжету, медвежонок Винни и Пятачок одичали в лесу, сожрали бедного ослика Иа и затем отправились на поиски новых жертв. Авторы не скрывают, что сам фильм снят максимально быстро и дёшево, просто ради баловства: в январе 2022 года истёк срок авторских прав на «Винни-Пуха», поэтому теперь кинематографисты могут издеваться над героями в своё удовольствие. Фрейк-Уотерфилд уже анонсировал аналогичные слэшеры по мотивам «Бэмби» и «Питера Пэна».

Дитя дьявола. Экзорцизм (23 февраля, кино) — мексиканский боди-хоррор про муки материнства. Девушка Валерия необычайно тяжело переживает беременность: её терзают боли и жуткие видения, а долгожданный ребёнок, кажется, подчиняет себе само сознание героини. Фильм с успехом прошёл по международным фестивалям и был встречен прессой с почти единодушным восторгом (97% положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes). Критики хвалят «Дитя дьявола» за стильную режиссуру, умеренное использование скримеров и виртуозную работу со звуком.

Заклятие Абизу (9 февраля, кино) — американский религиозный хоррор по мотивам древнееврейского фольклора. Молодой человек Артур после долгой разлуки приезжает мириться с отцом, строгим хозяином хасидской похоронной конторы. Но именно в этот момент туда привозят труп мужчины, который, судя по символам на его груди, заточил в своём теле ужасного демона. Разумеется, дух вырывается на свободу, и начинается светопреставление. Согласно рецензиям, не слишком оригинальный сюжет авторы сполна компенсируют изобретательной операторской работой и эффектными, почти готическими декорациями похоронного бюро.

Проклятие черного паука (9 февраля, кино) — европейская мистическая драма по одноименной повести классика швейцарской литературы Иеремии Готхельфа. Средневековые крестьяне изнывают под непосильной барщиной своего господина, безжалостного тевтонского рыцаря, и, дабы помочь общине исполнить очередной приказ самодура, девушка Кристина заключает опасную сделку с чёртом. Вслед за первоисточником фильм исследует конфликт народных предрассудков и христианской веры, а ужасам здесь уделено меньше внимания, чем деревенскому быту XIII века. Судя по отзывам, получилось атмосферно, хотя и немного занудно.

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Малые, но потенциально интересные премьеры месяца — одной строкой.