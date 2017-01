Выход новой консоли всегда вызывает интерес. Ведь это не просто очередной кусок железа, а устройство, на котором появятся следующие игры любимых серий — и наверняка нечто невиданное и оригинальное. Новостей о консоли Nintendo под названием Switch мы ждали с нетерпением. Nintendo владеет такими хитовыми игровыми линейками, как Pokémon, Mario, The Legend of Zelda, Fire Emblem, а значит, их продолжения обязательно выйдут на новой консоли. К тому же компания известна своими инновациями и нестандартным подходом, и было любопытно, что она изобретёт на этот раз.

Нам посчастливилось подержать Nintendo Switch в руках и опробовать несколько стартовых игр для неё почти за полтора месяца до выхода. И впечатления от личного знакомства с консолью оказались лучше, чем те, что остались после первых пресс-релизов и рекламных роликов. Смотрится новоиспечённый гибрид домашней и портативной приставки лаконично. Nintendo Switch состоит из консоли, док-станции, которая заряжает её и позволяет подключить к телевизору, а также пары небольших контроллеров — их можно использовать в разной конфигурации. Несмотря на несколько экзотический вид и миниатюрность, привыкаешь к этим контроллерам очень быстро. Да и саму консоль с её немаленьким шестидюймовым экраном приятно держать в руках и легко носить с собой: весит она для своих габаритов на удивление мало. Но, хотя вид и удобство в обращении было интересно оценить, узнать, на что способна приставка, было ещё любопытнее.

Первые впечатления

В качестве домашней приставки Switch вызывает смешанные впечатления. Она компактна и удобна в обращении, но технически отстаёт от своих конкурентов — это видно невооружённым глазом. На фоне PlayStation 4 Pro и Project Scorpio с поддержкой разрешения 4K её 720p смотрятся совсем уж скромно. Так что неземных красот, увы, от игр на Switch ждать не придётся. Да и сделать домашний кинотеатр из неё вряд ли получится: воспроизведение медиафайлов и работа со стриминговыми сервисами на консоли вообще не предусмотрены. Будем надеяться, что эту возможность добавят позже в одном из обновлений системы. Конечно, консоли покупают в первую очередь для игры, но многофункциональность ещё ни одной из них не повредила.

Похоже, в Nintendo понимают, что в плане железа им с Sony и Microsoft не тягаться. Поэтому, несмотря на возможность играть без отрыва хоть целый день, продвигается Switch не как машина для хардкорных игроков, а в первую очередь как консоль для казуального и семейного отдыха. Недаром из шести выходящих вместе с консолью игр две предназначены для вечеринок. Да, такого фурора, как во время выхода Wii десять лет назад, размахивание руками перед экраном уже не произведёт. Но здесь козырем может стать портативность Switch. С ней изображать ковбоев или боксёров, играть в аркады или гонки с друзьями можно будет не только дома, но и в гостях, в парке или на пикнике. Для нашей страны, где мало у кого есть просторная гостиная, подходящая для активных игр, это будет особенно актуально.

В качестве портативной игровой платформы Nintendo Switch смотрится уже лучше. Смерть карманных приставок и замену их мощными смартфонами предрекают уже который год, однако именно благодаря Nintendo этот формат консолей до сих пор живёт и развивается. Хотя именно как портативная консоль Switch не предлагает ничего нового. По сути, это просто заточенный под игры планшет со съёмными контроллерами и тачскрином. Проработать без подзарядки он сможет от трёх до шести часов. Это немного, но, к счастью, Switch можно будет зарядить через USB, в том числе и от внешнего аккумулятора. И, главное, его коронная фишка действительно работает. Консоль превращается из домашней в портативную и обатно за считаные секунды, стоит только достать её из док-станции или положить обратно. Никакой возни с настройками или считыванием сохранённых данных.

Во что поиграть?

Но хватит о самой консоли. В конце концов, судьбу платформы всегда определяли игры. С этой стороны Nintendo Switch выглядит перспективно. Впрочем, из шести выходящих вместе с консолью игр на звание хита может претендовать только одна. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — яркая, добротная приключенческая игра с открытым миром. Называть её шедевром рано, но с сагой о вечном спасителе волшебного мира Линке Nintendo всегда обращалась аккуратно, и будет очень странно, если новая игра серии, да ещё и приуроченная к запуску консоли, будет сделана спустя рукава. Приятный бонус: игра станет первой в серии, которая полностью (включая озвучку) переведена русский язык. Правда, владельцам Wii U покупать новую приставку для игры в Breath of the Wild не обязательно: на прошлой она тоже выйдет. Ещё две стартовые игры — ежегодный танцевальный симулятор Just Dance 2017 и сборник подвижных мини-игр 1–2-Switch — нацелены на казуальную аудиторию. Детишки смогут поиграть в уже вышедший на всех остальных консолях Skylanders: Imaginators. А более взрослую публику заинтересуют разве что пазл Super Bomberman и кросс-платформенная ролевая игра I am Setsuna.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild За двадцать минут тонкости сюжета и сложность головоломок оценить не удалось. Но впечатление игра произвела приятное: прославившие серию дух приключений и атмосфера волшебной сказки чувствуются с первых мгновений.

Ближайшие после выхода консоли релизы тоже не слишком впечатляют. Кооперативный паззл Snipperclips, гонки Fast RMX и Mario Kart 8 Deluxe и файтинг Arms могут стать неплохим развлечением для семьи или компании, а кооперативный шутер Splatoon 2 наверняка порадует поклонников жанра, но вряд ли кто-то побежит покупать ради них приставку. Тем более что в Mario Kart 8 можно спокойно поиграть и на Wii U. Такие масштабные и эксклюзивные проекты, как Super Mario Odyssey и Xenoblade Chronicles 2, появятся ближе к концу года, а продолжения Fire Emblem и No More Heroes и новой игры о покемонах придётся ждать и того дольше. Так что библиотека собственных игр у Nintendo Switch будет впечатляющая, но, увы, нескоро. Зато в отсутствие региональной защиты можно будет не переживать о том, что какую-либо игру издадут в Европе с задержкой или не издадут вовсе.

1–2-Switch Сборник из шести мини-игр — типичное развлечение для вечеринки. Играть легко, наблюдать за чужой игрой со стороны уморительно. Вот только место такой игры должно быть в коробке с консолью, а не на полке магазина с ценником в три тысячи рублей.

Объявлено, что для консоли разрабатываются новые игры серий Tales of и Shin Megami Tensei. Пока неизвестно, когда они выйдут и станут ли они эксклюзивами, но внимание любителей японских ролевых игр к Nintendo Switch они уже привлекли. Кросс-платформенных проектов тоже заявлено немало. Но крупных западных игр среди них не видно, за исключением разве что Yooka-Laylee да стареньких хитов вроде Rayman Legends и The Elder Scrolls V: Skyrim. Так что для вещиц вроде Mass Effect: Andromeda придётся держать мощный компьютер или одну из консолей конкурентов. Зато небольших игр от независимых разработчиков на Switch будет в достатке. Но тут важную роль сыграет ценовая политика их издателей. Возможность играть в Stardew Valley или Shovel Knight в дороге звучит привлекательно, но много ли найдётся желающих ждать и платить цену европейского или американского Nintendo e-shop за игру, которую давным-давно можно взять за копейки в Steam?

Arms Хотя оригинальные способности и экипировка персонажей позволяют разнообразить геймплей файтинга Arms, играется он всё равно достаточно монотонно. Но как развлечение для компании боксёрские поединки с фантастическими элементами смотрятся недурно.

С ценником беда и у самой Nintendo Switch. В России цена консоли составляет двадцать две с половиной тысячи рублей. На первый взгляд сопоставимо с тем, что просят за приставки конкурентов. Вот только Switch проигрывает им и по мощности, и по комплектации. В комплекте с консолью нет ни игры, ни даже пробной подписки на какой-нибудь онлайн-сервис. Чтобы хотя бы испробовать её в действии, придётся отдать ещё три тысячи за 1–2-Switch, а за игры посолиднее и того больше. Тем более что на традиционно недешёвую периферию для приставки тоже рано или поздно придётся раскошелиться. Для игры в тот же файтинг Arms вдвоём нужна ещё пара контроллеров, для питания этих контроллеров пригодится заряжающий держатель, да и встроенной памяти в тридцать два гигабайта хватит всего на пару скачанных игр, надо будет взять карту памяти побольше. В итоге цена выходит кусачая, а играть пока особо и не во что.

Mario Kart 8 Deluxe Как нетрудно догадаться из названия, Mario Kart 8 Deluxe — это гонки с персонажами игр про водопроводчика Марио, причём далеко не первые в своём роде. Тут Nintendo уже набила руку, так что игра вышла традиционно яркая, динамичная, разнообразная и удобная в управлении даже с одним крохотным контроллером для Switch.

Snipperclips Кооперативный паззл Snipperclips выглядит как типичное японское безумие, но разработан он британцами. Возможно, поэтому он недостаточно упорот, чтобы заинтересовать взрослых. Зато детишкам решать задачки на пространственное мышление может быть любопытно.

Брать?

Несмотря на всё перечисленное, Nintendo Switch однозначно заслуживает внимания. Стоит ли купить эту консоль? Пожалуй, да. Особенно интересна она будет тем, кто даже на ходу хочет играть в настоящие игры, а не урезанные аркады и миллионную вариацию пазла «три в ряд». Любители японских игр тоже вряд ли пройдут мимо, ведь эксклюзивно на Switch выходят очередные части таких серий, как Fire Emblem и Xenoblade Chronicles. К тому же благодаря отсутствию региональной защиты на Switch можно будет запускать японские картриджи с играми, которые не локализуют на западе. Языковой барьер всё равно будет мешать, но, например, в ритм-играх вроде Taiko: Drum Master знание японского не критично. Казуальную и семейную публику консоль тоже привлечёт. Благодаря портативности Switch легко станет и звездой вечеринки, и отличным способом занять ребёнка в очереди или в дороге. Ну а ориентация игр Nintendo и многих её партнёров на аудиторию всех возрастов давно известна.

Стоит ли срочно оформлять предзаказ и брать консоль прямо на старте? Только если вы преданный фанат Nintendo или достаточно богаты, чтобы без раздумий потратить под тридцать тысяч на новую игрушку. Остальным же, пожалуй, имеет смысл немного подождать. Особенно обладателям консолей Nintendo текущего поколения, которым и так выпадет возможность сыграть в новую «Зельду». В середине года выйдут Splatoon 2 и Fire Emblem Warriors, ближе к концу — Super Mario Odyssey и Xenoblade Chronicles 2. А под Рождество, глядишь, или консоль немного подешевеет, или в комплект к приставке добавят игру-другую. С библиотекой пошире и ценником поскромнее Switch будет смотреться гораздо привлекательнее, чем сейчас.