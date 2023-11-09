Брайан Стейвли «На руинах империи»

Минуло пять лет с тех пор, как Аннурская империя едва не погибла из-за внутренней междоусобицы, нашествия воинственных кочевников и интриг древнего врага рода человеческого. Но власть нового Императора не слишком сильна — тем более что трон практически лишился одной из своих главных опор, которой веками служили отряды гвардейцев-кеттрал, использующих в бою гигантских птиц. Чтобы восстановить подразделение, Император снаряжает экспедицию, которая должна отправиться на малоисследованный континент и добыть яйца этих птиц.

Brian Staveley

The Empire’s Ruin

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2021

Художник: В. Еклерис

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

832 с., 4000 экз.

«Пепел Нетёсаного трона», часть 1

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После окончания трилогии «Хроники Нетёсаного трона» Брайан Стейвли сразу объявил, что собирается задержаться в этом мире и написать несколько одиночных романов о нём. И действительно, вскоре после финала трилогии увидел свет роман «Присягнувшая черепу», где раскрывалась предыстория колоритной последовательницы бога смерти. Тогда же Стейвли рассказал о том, что следующий роман он посвятит одной из немногих выживших членов подразделения кеттрал — Гвенне Шарп. Однако этой книги читателям пришлось ждать уже четыре года, и, когда она вышла, оказалось, что роман, который планировался как спин-офф, стал началом новой трилогии — прямого продолжения «Хроник Нетёсаного трона».

Гвенна, впрочем, осталась центральным действующим лицом, и именно ей автор уделяет наибольшее внимание. Ей, как одному из немногих выживших кеттрал, Император поручает присоединиться к команде корабля, который отправляется на родной континент гигантских ястребов для того, чтобы найти их яйца. Конечно, и во время плавания, и на самом континенте путешественников ждёт немало трудностей. Более того, резкая и обладающая противоречивой репутацией Гвенна моментально наживёт себе врагов среди других членов экспедиции.

По сути история Гвенны — традиционный для фэнтези квест с поиском предметов, от которых зависит судьба государства, и попутным раскрытием древних тайн. Но сам Стейвли подобных историй раньше не писал — в первой трилогии он фокусировал внимание на борьбе за власть, интригах и войнах. Как оказалось, ничуть не хуже, чем с ними, писатель справляется и с приключениями. Стейвли подготовил для Гвенны и её товарищей множество опасностей, которые не только будут держать читателя в напряжении, но и раскроют новые грани мира, а также вызовут ощущение подступающей новой мировой угрозы.

А вот конфликт Гвенны с формальным антагонистом откровенно подкачал — получился тривиальным и предсказуемым, как и сам оппонент героини. В романе вообще недостаёт ярких отрицательных персонажей — их нет ни в одной из трёх сюжетных линий, что неприятно удивляет, ведь «Хроники Нетёсаного трона» могли похвастаться сразу несколькими колоритными антагонистами.

Кроме приключений Гвенны в романе есть ещё две сюжетные линии. Одна из них тоже посвящена нашему старому знакомому — бывшему вору, который стал монахом и теперь оказался при дворе Императора в весьма неожиданной и не слишком комфортной для себя роли. Здесь читателей ждёт «привычный Стейвли», который умеет писать о закулисье придворной жизни и попытках молодых героев разобраться в древних тайнах.

И ещё одна сюжетная линия переносит читателей в экзотический край Домбанг, который недавно избавился от власти Аннурской империи. Здесь центральным героем выступает священник Рук — он стремится следовать по пути мира, но его убеждениям предстоит пройти жестокие испытания. Пожалуй, именно Рук получился самым выразительным из трёх главных героев, и именно его история вышла наиболее драматичной и эмоциональной.

Итог: несмотря на внушительный объём, книга читается легко и быстро. Это многослойный и увлекательный роман, который здорово развивает уже знакомых персонажей, представляет интересных новых и закладывает хороший фундамент для дальнейшего развития истории.

Больше историй о кеттрал Кеттрал — эдакий фэнтезийный спецназ из мира Стейвли. Подготовку в его рядах проходил один из протагонистов первой трилогии. Это элитное подразделение очень полюбилось читателям, и они не раз спрашивали у автора, собирается ли он ещё писать о нём. Отчасти ответом на этот вопрос стал роман «На руинах империи». Кроме того, Стейвли говорил, что не прочь написать роман о происхождении кеттрал и приключениях легендарного командира одного из их отрядов, Блохи.

— Победа есть победа. Остальное — просто мудреные слова.

— Ну, вам победа не выпала. — Адер долго сверлила ее глазами и наконец устало вздохнула. — Вы как пьяный игрок в кости, Шарп. Слепая удача помогла вам выиграть пару очень трудных партий: Андт-Кил, Аннур, и вы, заполучив несколько кошельков с парой единиц на костях, забыли истину: семерка больше двойки. Только малые дети, пьяницы и глупцы думают иначе.