«Аллоды Онлайн» снова живы! Стоит ли пробовать их 2022 году?

За последние два месяца санкции, ограничения и другие нехорошие явления изменили образ жизни российских игроков. Воспользоваться онлайн-магазинами крупнейших платформ нельзя, ритейлеры не завозят диски и картриджи с новинками, а именитые издатели просто-напросто обрубают доступ к своим онлайн-проектам. Особенно в этом деле преуспела Activision Blizzard, оставившая миллионы фанатов World of Warcraft без возможности продлить подписку, а соответственно, и продолжить свои приключения на полях Азерота. А для многих поклонников это не просто лишение доступа к любимой игре, а потеря целой части жизни, куда были потрачены тысячи часов времени и приличные суммы денег.

Геймеры дружно начали поносить разработчиков World of Warcraft на чём свет стоит и искать достойную альтернативу проекту, к которому привыкли. Так, игроки довольно быстро вспомнили о существовании «Аллодов Онлайн» — нашего отечественного «убийцы WoW», который не только все эти годы держится на плаву, но и предлагает массу действительно уникального и адаптированного под российский менталитет контента. Всего за пару недель популярность «Аллодов» взлетела до небес: разработчики открыли ещё четыре подписочных сервера (последние девять лет игре хватало всего одного), в срочном порядке начали расширять команду проекта, а также заявили о дальнейших планах по развитию игровой вселенной.

Сейчас, в период долгожданного «возрождения» главной отечественной MMORPG, мы решили рассказать о проекте тем, кто с ним ещё не знаком, сравнить его с World of Warcraft, а заодно помочь определиться — стоит ли тратить на «Аллоды Онлайн» время в 2022 году.

О чём эти ваши «Аллоды»?

События игры разворачиваются в мире под названием Сарнаут. Тысячи лет назад это была самая обычная планета, однако всё изменилось из-за таинственной катастрофы, получившей название Великий Катаклизм. Этот самый Катаклизм расколол Сарнаут на множество десятков аллодов (островов), плавающих в Астрале — космическом пространстве, крайне опасном для простых смертных.

В дальнейшем благодаря гению инженерной мысли и паре кружек крепкого спиртного (об этом в истории местного мира есть несколько забавных упоминаний) были придуманы специальные астральные корабли, позволяющие свободно перемещаться между аллодами и вести как торговлю, так и военную деятельность. Стоит добавить, что эта часть игровой вселенной также является одной из главных геймплейных фишек проекта — на высоких уровнях можно построить собственный корабль, набрать команду отважных моряков и отправиться в астральное путешествие — на поиски славы и сокровищ.

В Сарнауте главенствуют две масштабные фракции (местные аналоги Орды и Альянса), объединяющие в своих рядах представителей самых разумных и развитых рас планеты. С одной стороны баррикад процветает благородная Лига, ценящая личную свободу и состоящая из добродушных канийцев (людей), утончённых эльфов и изобретательных мохнатых гуманоидов гибберлингов. С другой стороны — прагматичная Империя, признающая только коллективное благо и состоящая из верных делу хадаганцев (людей), прямолинейных орков и хитроумных восставших — наполовину мертвецов, наполовину высокотехнологичных роботов.

Помимо Лиги и Империи, в Сарнауте есть две условно-нейтральные расы, которые могут присоединиться к одной из фракций по выбору самого игрока. Это звероподобные прайдены (местные пандарены), выбирающие свою сторону во время специального обряда инициации. И словно высеченные из камня аэды — одним из них персонаж игрока может стать только на 70-м уровне, после того, как пройдёт процедуру перерождения (фракция при этом наследуется).

Каждая фракция начинает свои приключения в Сарнауте с уникальной цепочки заданий, помогающей немного познакомиться с особенностями местного мира, а заодно и вплести вашего персонажа в общую нить повествования. У Лиги это история о покушении на жизнь великого мага и о дальнейшем расследовании, а у Империи — стажировка на астральном корабле и посещение ужасно колоритного госпиталя «Здравница “Небесная”». Ну а дальше по всем канонам жанра: тысячи мелких поручений, путешествия в разные уголки планеты и эпическая миссия по спасению мира и одержанию победы над ужасным злом.

Почему люди в это играют?

Киллер-фича «Аллодов Онлайн» — сеттинг и его проработка. Все элементы местного мира буквально кричат русскоязычному игроку: «Забудь обо всех заботах! Ты наконец-то дома!» И вот ты уже наливаешь себе кружечку медовухи, гуляешь по живописным ромашковым полям, любуешься колышущимися на ветру ветвями берёзок и в голос смеёшься над остротами, придуманными разработчиками. В «Аллодах» всё какое-то родное, своё.

Во многом это чувство приятной ностальгии создают довольно очевидные отсылки и референсы. Например, Лига явно вдохновлена Новгородской Русью — с её деревянными избушками, добрыми молодцами в косоворотках и «чисто русской» природой. А Империя — эдакий взгляд сбоку на ранний СССР — с его коммунальными квартирами, пионерами и памятниками вождю, стоящими на каждом углу.

Орки — это гопники, вечно сидящие на корточках и лузгающие семечки. А эльфы — надменные жители Рублёвки, привыкшие к роскоши и далёкие от проблем среднего класса. И даже стражники в крупных городах здесь называются милиционерами и носят уж очень знакомую форму. Чего уж говорить про стартовую квестовую цепочку прайденов, которая практически дословно воспроизводит сюжет советского мультфильма «Маугли» — включая знаменитое «Акела промахнулся!».

Есть отсылки и более современные. Так, в одном из относительно свежих обновлений появилась масштабная локация, толсто намекающая на пионерский лагерь «Совёнок» из игры «Бесконечное лето». А ещё там можно встретить несчастного орка Чемодана Бедных — это добрый стёб над Орком-подкастером, популярным YouTube-блогером, который частенько подшучивал над «Аллодами Онлайн» в своих роликах.

Тем не менее в «Аллодах» хватает и оригинального контента, сильно выделяющего игру на фоне собратьев по жанру. Например, интересные расовые решения вроде гибберлингов — одной из рас, доступных при игре за Лигу. Дело в том, что по сюжету проекта гибберлинги путешествуют только семьями, поэтому игроку предстоит создать не одного персонажа, а сразу трёх. Например, если вы захотите поиграть за гибберлинга-воина, то один мохнатый человечек будет носить меч, второй — щит, а третий — шлем. И в процессе сражения они будут забавно прыгать по кругу, прикрывая друг друга и разделяя обязанности в команде.

Здесь нужно упомянуть и любопытную систему классов, в которой каждый архетип персонажа получает своё уникальное название и особенности в зависимости от расы. Возьмём в качестве примера всё того же стандартного воина. У канийцев он называется ратник. У гибберлингов — вояка. У хадаганцев — солдат. У орков — боец. У прайденов — страж. А у аэдов — преторианец. И все эти воины выглядят по-разному и интересно вписываются в лор своей расы. Полную таблицу сочетаний рас и классов можно найти на официальном сайте игры — и надолго залипнуть там, изучая, как разработчики окрестили, например, бардов или инженеров для каждого из народов Сарнаута.

Помимо этого, в «Аллодах» есть «крафтовые» профессии, реализованные при помощи простых и понятных мини-игр. Есть всё те же полёты на астральных кораблях с постройкой собственного судна и наймом команды. Есть гоблинобол — уникальный PvP-режим, в котором игроки используют гоблина вместо футбольного мяча и стараются забить как можно больше голов сопернику. Есть целые квестовые цепочки по мотивам былин и русских народных сказок. И многое-многое другое — игре действительно есть чем удивить даже искушённого ценителя MMORPG.

Тогда почему «Аллоды» всё ещё не обошли WoW?

К сожалению, помимо яркого русского колорита мы наблюдаем и «чисто русское» отношение к разработке. Релиз «Аллодов Онлайн» состоялся в 2009 году, и даже сейчас, спустя 13 лет, они всё ещё выглядят и ощущаются как игра 2009 года. Отличный арт-дизайн здесь соседствует с откровенно устаревшей графикой и ужасно топорными анимациями, а техническая часть заставляет схватиться за голову — даже на мощном железе «Аллоды» умудряются тормозить, зависать и периодически закрываться с выводом критической ошибки на пол-экрана.

Если вспоминать путь, который прошла World of Warcraft с 2004 по 2022 год, то на выходе мы увидим совершенно другую игру — и как бы кто ни относился к «актуалу», это действительно современный и очень симпатичный проект, полностью соответствующий сегодняшнему дню. Да, разработчики «Аллодов Онлайн» тоже периодически решались на смелые эксперименты по осовремениванию игры, но чаще всего это заканчивалось оглушительным ничем. Например, в 2019 году команда выпустила полноценный спин-офф «Аллодов» с подзаголовком «Край мира», обновив визуальную часть, переработав многие механики и добавив полноценную non-target систему боёв. Однако из-за метаний между двумя, по сути, самостоятельными проектами сил у разработчиков не хватило ни на один из них.

Масла в огонь подливает и довольно сомнительная репутация «Аллодов», сформировавшаяся за те годы, когда игра обходилась без каких-либо серьёзных изменений. Дело в том, что издателем проекта выступает корпорация Mail.ru (ныне My.Games), широко известная в игровом сообществе как компания, которая «выкачивает все деньги из игроков, бросает проект и сразу переходит к следующему». Довольно справедливо это и в отношении «Аллодов» — играть на бесплатном сервере без доната невозможно в принципе, а чтобы обеспечить своего персонажа достойным снаряжением и усилениями, нужно вливать в игру приличные суммы денег. Частично эту проблему решило создание подписочного сервера «Нить судьбы», но к моменту его запуска геймеры потеряли интерес к приключениям в Сарнауте. Для полного понимания картины: даже в специализированном игровом лаунчере My.Games «Аллоды Онлайн» все эти годы находились не на первой странице — вот настолько издатель не верил в медленно умирающий проект.

Чего ждать от игры дальше?

Впрочем, поводом для написания статьи стало именно долгожданное возрождение «Аллодов», поэтому стоит рассказать и о возможном будущем проекта. Точнее, о тех планах разработчиков, что уже открыто озвучены в многочисленных интервью, появившихся за последние два месяца.

Прежде всего, авторы игры уверяют, что они уже готовы к постепенному падению популярности «Аллодов» и оттоку игроков. Например, специально на этот случай была разработана особая межсерверная система, позволяющая пользователям из разных миров играть вместе. Так разработчикам не придётся в спешке закрывать появившиеся за последние месяцы подписочные серверы, а у геймеров не будет проблем с поиском группы или соперников для PvP.

Помимо этого, на подписочных серверах уже появился свой магазин с косметическими предметами, все покупки в котором, естественно, совершаются за реальные деньги. Разработчики отмечают, что особенно об этом просили «выходцы из World of Warcraft», привыкшие к возможности заплатить за редкий костюм или уникального ездового питомца. Впрочем, такие предметы не будут влиять на игровой процесс — только на внешний вид героя и его окружения. Добавился к этому и вездесущий «боевой пропуск», который сейчас есть чуть ли не в каждой онлайн-игре.

А что же по поводу нового контента и расширения мира? Авторы обещают, что всё будет. Прямо сейчас команда «Аллодов» активно ищет новых специалистов, которые в дальнейшем займутся разработкой дополнительного контента и развитием центральной сюжетной линии. В ближайшем же обновлении игроков ждут изменения в балансе классов, а также несколько новых локаций с PvE- и PvP-активностями. Новые игровые расы и классы, вероятно, тоже появятся, но в актуальном «чек-листе» разработчиков они обладают самым низким приоритетом.

Так стоит ли пробовать в это играть?

Совершенно точно стоит. Как минимум попробовать побегать по Сарнауту хотя бы пару часов в такой исторический для игры период. Тем более что все новые пользователи сейчас получают возможность две недели бесплатно поиграть на подписочном сервере — этого времени точно хватит, чтобы полюбить игру или окончательно отказаться от неё. А вот бесплатных серверов лучше избегать, потому что в конечном итоге они вытянут из вас куда больше средств, чем ежемесячная подписка.

«Аллоды Онлайн» — это самобытный и бесконечно талантливый проект, хоть и регулярно захлёбывающийся в потоке технических проблем и страдающий от наплевательского отношения издателей. Остаётся лишь надеяться, что сумасшедшая популярность и новые финансовые вливания обеспечат игре достойное будущее и качественное наполнение новым контентом — и дело не ограничится донат-магазинами и тематическими костюмами для персонажей. Конечно, достигнуть планки World of Warcraft проекту будет невероятно трудно, но хотя бы на российском рынке «Аллоды» вполне могут стать самым настоящим титаном игровой индустрии — как минимум благодаря сердцу и душе, которые были у игры ещё с самого релиза.