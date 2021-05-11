Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора»

В Смоленске под видом простых людей живёт вампирское семейство: тысячелетний пенсионер дед Слава, полицейская Анна Петровна Остроумова, заставшая Великую Отечественную, французский врач Жан Иванович, некогда служивший Наполеону, директор театра Ольга Анваровна и недавно обращённый упырёнок Женёк Дятлов. Вампиров не трогают, пока они чтут древний закон: не убивать людей. За этим следят Хранители — чиновники, знающие о существовании нечисти. Мирной не-жизни семейства приходит конец, когда в роще под Смоленском обнаруживают тела двух обескровленных парней. Под подозрение сразу попадает Женёк, чьи следы находят рядом. Шум поднимается как в человеческом мире, так и в потустороннем. Из Москвы присылают следователя Ивана Жалинского. А Хранительница Ирина Витальевна ставит вампирам ультиматум: если убийцу не найдут за неделю, за смерть людей ответит Женёк….

Вампиры средней полосы Жанр: комедийная мистическая драма

Шоураннер: Алексей Акимов

В ролях: Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Мединыч

Продолжительность: 8 эпизодов по 60 минут

Премьерный показ: 18 марта — 6 мая 2021, сервис Start

Похоже на: «Семейка Аддамс» (1991), «Ночной дозор» (2004), «Настоящая кровь» (2008), «Чем мы заняты в тени» (2019), неправильный Мир Тьмы

2004 год. По соседству друг с другом живут степенный и дружелюбный пенсионер Геннадий и его сын-подросток Костя Саушкин, модник и любитель гаджетов. Хорошие тихие соседи, только в холодильнике у них свиная кровь для пропитания, потому что они вампиры.

2021 год. По соседству друг с другом живут степенный и дружелюбный пенсионер Святослав Вернидубович (для близких просто дед Слава) и его внук-подросток Женёк Дятлов, модник и любитель гаджетов. Хорошие тихие соседи, только в холодильнике у них пачки донорской крови для пропитания, потому что они вампиры.

Новый сериал Start возрождает моду на мистику в декорациях стареньких обшарпанных однушек и заброшенных салонов красоты. Это не первая за последние годы попытка показать изнанку обыденной жизни в России: были и неубедительный боевик «Ночные стражи» с Ярмольником, и не оправдавшая ожиданий экранизация «Тайного города» Панова. Но только «Вампирам средней полосы» удалось в полной мере реализовать задумку и рассказать о скрывающихся среди людей сверхъестественных созданиях. Во многом благодаря прошлому опыту авторов, наследию вампирских историй, вниманию к деталям и верно расставленным акцентам.

Любовь к вампирам

Вампиры в современной России — сюжет не то чтобы новый. Во вселенной «Дозоров» тема вурдалаков не основная, но проблемы поднимаются примерно те же, что и в «Вампирах средней полосы». «Пищеблок» Алексея Иванова (сериал по книге скоро выйдет) обыгрывает классический троп «люди узнают о существовании вампиров» в декорациях советского лагеря. В постмодернистском Empire V Виктора Пелевина кровососы служат важным символом. А в «Киндрэте» Пехова показана война разных вампирских кланов.

В массовой культуре кровопийц часто подают одним из двух способов (или совмещая один и другой). Вампиры могут представать высшей расой, которая пользуется благами сверхъестественного дара и относится к остальным людям как к пище. В российских реалиях это работает как аллегория: «упыри во власти» «пьют кровь» простых людей. Либо кровососов, наоборот, ставят в положение угнетённых. Они те же люди, но ущемлённые в правах, они вынуждены скрываться и соблюдать многочисленные договорённости. Обстоятельства чаще играют против них. Нечто схожее мы видели в «Дозорах», где вампиры находились почти в самом низу иерархии Тёмных Иных.

«Вампиры средней полосы» прибегают ко второму способу, но заимствуют и приёмы, характерные для первого. Опираясь на опыт «Ночного дозора» (как книги, так и фильма) для построения мифологии, прихватив структуру ментовских сериалов, выпуклость характеров «Чем мы заняты в тени», семейную тему «Аддамсов» и ностальгический трагикомический тон «Ужасов нашего городка», создатели сериала не только переносят сюжет про общину «не таких, как все» в реалии российской глубинки, но и с успехом и, что важнее, с редкой искренностью разворачивают его в настоящую сагу.

Вампиры в 2021-м По неожиданному стечению обстоятельств (или кто-то откровенно нарушает Маскарад?) на этот год запланировано четыре громких проекта про вампиров. Помимо сериала с Юрием Стояновым, выходит «Пищеблок» и ожидается «Ампир V» по книге Пелевина. И есть шанс на премьеру «Караморы» — боевика Данилы Козловского про альтернативную Россию начала XX века. Главный герой — анархист, который теряет девушку из-за столкновения с вампирами, после чего клянётся положить конец их заговору. Смотрите также Российские фильмы и сериалы, которые выйдут в 2021 году: фантастика, сказки и ужасы Собрали в одной статье потенциально интересные проекты. Надеемся, они оправдают наши ожидания.

Любовь к необычным детективам

Пожалуй, чаще всего «Вампиров средней полосы» сравнивают с фильмом и сериалом «Чем мы заняты в тени» (даже сам шоураннер Алексей Акимов от этого не удержался). Но уже пилота хватает, чтобы увидеть ошибочность такого сравнения. Сериал использует разве что схожую концепцию — многолетние вампиры живут вместе, и их быт несколько отличается от человеческого. Ну и шутки шутят время от времени. А в том, что касается структуры, тональности и подачи, разница слишком велика. Да и псевдодокументальной съёмки здесь нет; есть лишь одна сцена в духе новозеландского фильма с объяснением особенностей мистического мира, которую зачем-то вклеили почти под конец сезона, хотя ей самое место в первой или второй серии.

Стержень «Вампиров средней полосы» — детективная сюжетная линия, которая позволяет повествованию не развалиться на отдельные мало связанные друг с другом эпизоды. А риск развалиться тем выше, чем больше сложных характеров со своими конфликтами. Сценаристы не останавливаются на тривиальном поиске преступника — во-первых, герои вместе со зрителями пытаются понять, действительно ли за убийством стоит вампир. А во-вторых, ещё увлекательнее, чем само расследование, вышли попытки Анны Петровны сбить людей с толку и заставить их думать, что никаких кровопийц в Смоленске нет и в помине.

Почти в каждом эпизоде дело принимает неожиданный оборот. То всплывают новые обстоятельства, из-за которых преступление предстаёт в совсем другом свете. То появляются новые лица, чью роль в произошедшем ещё предстоит установить. Во второй половине сезона эта центральная линия становится громоздкой и даже немного утомительной (уж лучше бы нам в течение часа показывали, как дед Слава подшучивает над Женьком). Но утомляет она ровно до тех пор, пока создатели не раскрывают карты.

Любовь к аллюзиям

Осторожно, спойлеры! Вот тут не обойтись без спойлеров!

Нажмите, если не боитесь спойлеров Итак, во всём виноват Клим — харизматичный вампир-индивидуалист в исполнении Александра Устюгова. С одной стороны, ход обескураживает тривиальностью — чувствуешь себя немного обманутым: как же так, оказалось, что за всем стоит герой, который в течение пяти эпизодов вообще не фигурировал в сериале (лично я искренне ставил на Захара)! С другой стороны, появление персонажа, выступающего против сотрудничества с людьми, позволяет создателям «Вампиров средней полосы» наконец-то порассуждать о человечности, морали и месте упырей в обществе. Сериал из мистического детектива становится полноценной драмой, в которой ставки растут с каждым эпизодом. В последнем и вовсе ставится под угрозу не-жизнь всего семейства. Вопросы здесь задаются, в общем-то, довольно привычные: «Человека определяют его поступки или его биологические особенности?», «Какова цена всех этих соглашений, если они не работают?», «Зверь я, или зверем стать мне суждено?» Но размышления создателей интересны не столько глубиной, сколько итоговыми неоднозначными выводами и аллюзией на отношения с власть имущими. Весь сезон дед Слава вместе с роднёй пытается жить по договору и вымаливает у Хранительницы больше времени на раскрытие преступления. Он идёт на уступки, чтобы уголок, в который загнали вампиров, оставили в покое. Но в итоге именно люди начинают нарушать установленные ими же правила, заключать сделки с сомнительными личностями, превышать полномочия и казнить вампиров без суда и следствия. После финальной сцены начинаешь сочувствовать Климу и поддерживать его точку зрения. Мирное сосуществование оборачивается лишь чередой всё новых и новых ограничений, которые прижимают и так бесправную группку кровопийц.

Пересъёмки У «Вампиров» сложная судьба. Пилотный эпизод сняли в Смоленске в 2018-м; его режиссёром был Александр Федотов, а роль Ольги Анваровны исполнила Александра Ребено́к (в сериале её сыграла Ольга Мединыч). Роль деда Славы сразу писалась под Юрия Стоянова. Серию показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове в сентябре того же года, и Стоянов завоевал награду как лучший актёр. Позже, когда команде одобрили производство восьми эпизодов, Стоянову пришлось выбыть из-за конфликта расписаний — на тот момент он снимался в сериале «Марлен» для НТВ. Актёр посоветовал на роль деда Славы своего друга Михаила Ефремова, но, когда успели отснять примерно половину материала, Ефремов оказался в тюрьме, и команда вновь обратилась к Стоянову. Уже готовые эпизоды с дедом Славой пришлось снимать заново. На производство повлияла и пандемия коронавируса.

Любовь к семейной теме

«Вампиры средней полосы» давят на тему «семью не выбирают» похлеще мелодрам с «России 1». Но благодаря фантастическому допущению (и гротеску) у авторов получается разыграть этот мотив сразу и трогательно, и смешно. Дед Слава с отеческой любовью и строгостью учит вампирским премудростям Женька. Ольга и Жан безостановочно плюются друг в друга ядом, но в нужный момент придут на помощь семье. А сцене с чемоданом и Женьком и вовсе место в особняке Аддамсов, а не в старенькой смоленской квартире, настолько она абсурдна и в то же время хороша.

В «Вампирах» семья — это не столько кровные родственники, сколько близкие по духу люди. Мало кто поймёт тебя лучше, чем тот, кто тоже испытывает сверхъестественный голод. И лучше всего семейная тема — что закономерно — раскрывается через Святослава Вернидубовича, наставника, сира и номинального отца всего семейства.

Герой Юрия Стоянова — степенный, рассудительный, всякое повидавший на своём веку вурдалак, предпочитающий решать конфликты миром. Древнему и могущественному вампиру мало кто может по-настоящему навредить, поэтому сценаристы раз за разом подвергают опасности близких Вернидубовича. Это позволяет, с одной стороны, показать его нечеловеческую (или, наоборот, чересчур человечную?) заботу о своих, а с другой — добавить глубины противостоянию деда Славы и Клима: к идеологическим разногласиям добавляются и личные счёты.

Важная черта, отличающая Святослава Вернидубовича от фигур наставников вроде Гесера из «Ночного дозора», — нежелание использовать близких ради каких-то своих целей, даже условного блага всего семейства. Дед Слава до конца не хочет выдавать Женька Хранителям, хотя этот шаг мог бы отвести от вампиров угрозу. Прожив с людьми бок о бок тысячу лет, он прекрасно понимает, что после одной такой уступки Хранители не остановятся: они потребуют ещё одну, а потом — ещё и ещё. Ровно по той же причине (а ещё — из-за мук совести) Вернидубович сперва отказывается обращать Ирину Витальевну, а потом и передавать ей лекарство. Впрочем, конкретно в этом ходе ощущается небрежность сценаристов: если бы лекарство передали Хранительнице, это сделало бы бессмысленной дальнейшую арку с Климом и закрыло бы конфликт раньше времени, — так что надо было придумать повод его не передавать.

Конфликт вампиров с Хранителями обостряет душевные травмы и других членов семейства. Так, Анна Остроумова из-за способности читать мысли при касании уже десятки лет не может завести даже мимолётный роман: её отталкивает то, что мужчины думают только о сексе. И когда её коллегой становится московский следователь Иван Жалинский, столичный мажор, это приводит к неизбежной романтической линии. К чести сценаристов — неплохо прописанной, последовательной, с рефлексией о любви между смертным и бессмертным существом и, что важнее, с раскрытием истинной природы героини. Это направляет сюжет в новую плоскость и создаёт пространство для драматичных и юмористических сценок (и очень-очень эмоциональной реплики интеллигента Жана).

Любовь к мифологии

Создатели «Вампиров средней полосы» бережно следят за своей небогатой, но чётко прописанной мифологией. Привычных слабостей вроде уязвимости к солнечному свету, серебру и чесноку у местных вурдалаков нет, осталась только жажда крови. Зато у каждого вампира к базовому набору сил прилагается своя выдающаяся способность. Вернидубович умеет летать, Жан определяет состояние человеческого организма по капле крови, Ольга может очаровывать жертв, а Клим мастерски владеет телекинезом. И только способности Женька неясны до самого финала — да и тот оставляет простор для интерпретаций (ведь не зря создатели акцентировали внимание на том, что у каждого вурдалака своя особенность).

Способности персонажей и их профессии складываются в чуть заезженные, но работающие образы вампиров, привычные нам по массовой культуре. Ольга — классическая упырица-обольстительница, Клим — раскидывающий врагов суровый бородатый мужик, Женёк — беззаботный неофит. Архетипы вызывают ассоциации даже не с «Чем мы заняты в тени», «Ночным дозором» или «Настоящей кровью», а с вселенной Vampire: The Masquerade. Любимая забава зрителей в соцсетях — попытки распределить персонажей по кланам.

Авторы сериала обращаются со знакомыми вампирскими сюжетами аккуратно, не пытаясь охватить всё подряд. Взять знакомую историю о дружбе или любви между смертным и бессмертным. Анна, открыв Ивану истинную сущность, будет убеждать того в тупиковости их романтических отношений: «Видишь того старичка на лавке? Когда-то хотел со мной встречаться». Конечно, есть вариант обращения, но пример Жана и Ольги показывает, что за годы бессмертия может произойти что угодно. Сценаристы не выбирают правильное решение этой дилеммы, а пытаются сформировать между героями новый тип отношений, которые сочетают и дружбу, и романтическую привязанность, и даже готический фатализм. Звучит неожиданно, но драма, которую мы привыкли видеть в декорациях средневековых замков, прекрасно вписалась и в кабинеты полицейского участка провинциального городка.

Но лучше всего проблема связи между смертными и бессмертными выражена через образ деда Славы. За тысячу человеческих жизней он потерял многих близких людей, но до сих пор не лишился сочувствия и сострадания. Он даже готов обратить в вампира случайного паренька, попавшего под автобус, чтобы мальчишка не умер на месте (но сама инициация явно не входила в его планы). Трагедия Вернидубовича сродни трагедии тех стариков, которым доводилось хоронить своих детей. Он не собирается покидать Смоленск, потому что здесь его родная земля. Может, дело в каких-то сверхъестественных правилах, а может, в том, что дед Слава — самый старый житель Смоленска и считает остальных горожан своими детьми. И потому должен оставаться с ними, чтобы снова и снова наблюдать, как они рождаются, растут и умирают.

Любовь к России

Искренность, с которой создатели подходят к сериалу, распространяется и на то, как они изображают российские реалии: с любовью и без купюр, играя на контрастах. Эпизоды с сексизмом на рабочем месте соседствуют с попытками добиться равноправия. Комедийная и в то же время пугающая своей обыденностью сцена с поиском «закладок» заканчивается появлением неравнодушных честных граждан. Старые дома и грязные переулки показывают столь же часто, как и березовую рощу и красивый заснеженный город. Не всегда честные полицейские всё же исправно делают свою работу. Разве что к властям отношение однозначное — чиновников неприкрыто критикуют за плохое обустройство дорог, недостаток финансирования больниц и отношение к пожилым людям.

Честное изображение современной провинции — редкое достижение для российских сериалов, которые обычно или показывают только Москву («Последний министр», «Метод»), или представляют Замкадье как нецивилизованную глухомань («Топи», «Территория»). Исключения есть — можно вспомнить драму «Чики» или сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (хотя там показано начало девяностых), но здорово, что растёт список городков, в которые так хочется вернуться и ворваться.

Любовь к бытовым мелочам добавляет достоверности и уюта: сразу видно, что это не западные вампиры заглянули в Смоленск, а родные упыри. Прежде всего, у каждого персонажа есть элемент гардероба, соответствующий его эпохе: Анна носит берет, Женьчик ходит в модной куртке, у деда Славы тулуп, у Жана — камзол, а в Ольге Анваровне и одежда, и манеры, и даже автомобиль выдают дворянку. Ещё один отличный маркер — особенности речи. Жан любит ругаться по-французски, Женьчик тараторит на «зумерском» жаргоне, дед Слава на каждый случай припоминает поговорку, а неспешная речь Клима пестрит архаичными и разговорными словечками. Кажущаяся простота фразочек вроде «начнём бодаться — людей ненароком зашибём» внушает больше угрозы, чем пафосные реплики, звучащие из уст антагонистов (особенно вампиров).

Но лучше всего с задачей погрузить зрителя в атмосферу сверхъестественной России справляется саундтрек, для которого взяли композиции «Мумий Тролля» и «Агаты Кристи». Этот приём срабатывает и на уровне контекста — Лагутенко, и сам сыгравший вампира в «Ночном дозоре», записал отличную и запоминающуюся песню для опенинга. А когда включается «Чёрная луна», волей-неволей ждёшь, как сейчас покажут чёрные дела и притаившегося зверя.