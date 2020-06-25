Читаем книгу «Траун. Союзники» из нового канона «Звёздных войн»

На русском выходит «Траун. Союзники» — вторая книга Тимоти Зана о гранд-адмирале Трауне, входящая в новый канон «Звёздных войн». Книга издана благодаря сборам на CrowdRepublic. Действие происходит ещё до победы восстания. Адмирал вынужден заключить хрупкий союз с Дартом Вейдером, чтобы отразить новую угрозу Империи. Траун продолжает восхождение к вершинам имперской власти, но не может забыть свое прошлое. Время, когда он впервые столкнулся с человеком, который однажды станет Темным Лордом… С разрешения издательства мы публикуем пролог к книге.

ПРОЛОГ

СЕЙЧАС

– Я ощутил возмущение в Силе.

В ожидании реакции Император Палпатин обратился мыслями к двоим людям, стоявшим перед его троном.

Нет, конечно же, не людям. Люди – ничтожные, жалкие существа. Людьми можно только управлять. Их можно запугивать и посылать на смерть. Эти двое – куда больше, чем люди.

Чисс – гранд-адмирал, стратегический и тактический гений. Повелитель ситхов – безжалостный и могучий адепт Силы.

Они не сводили с него глаз, и каждый явно пытался взять в толк, зачем их вызвали. Гранд-адмирал Траун оценивал голос, выражение лица и осанку Императора. Повелитель Вейдер пытался распознать намерения учителя в Силе.

Палпатин все это чувствовал. Как чувствовал и напряжение, растущее между двумя его самыми полезными слугами.

Оно было вызвано не просто желанием каждого из них в одиночку стоять подле господина, воплощая имперское могущество, – хотя и без этого, безусловно, никуда.

Имелись и другие причины, намного более серьезные. Трауну недавно нанесли чувствительное поражение: кучка повстанцев, которую он успешно поймал в ловушку на планете Атоллон, смогла от него ускользнуть. Эта неудача вызвала презрение Вейдера.

Траун, в свою очередь, решительно выступал против проекта «Звезда Смерти», который поддерживали Вейдер, гранд-мофф Таркин и сам Палпатин. Вместо него адмирал продвигал собственный проект элитных СИДзащитников на Лотале. Пока что Траун не дошел до открытого противостояния, но Император понимал, что это лишь вопрос времени. То же самое не могло укрыться и от Вейдера.

Однако Палпатин вызвал их сюда не для того, чтобы дать возможность примириться. И не для того, разумеется, чтобы лично выступить посредником в их конфликте. Нет, у него мотивы были куда глубже.

Траун принес присягу Империи. Но его верность пока еще никто не успел испытать в полной мере. Вейдер стоял возле трона Палпатина в роли ученика ситха. Но его прошлую жизнь среди джедаев нельзя было просто так отбросить.

А сейчас, когда в Силе возникло это необычное возмущение, появилась возможность разобраться с обеими проблемами разом.

Палпатин бросил короткий взгляд сквозь высокое окно тронного зала. Едва различимый отсюда звездный разрушитель «Химера», похожий на наконечник стрелы, парил в вышине над корусантскими высотками и воздушными трассами. Как правило, военным кораблям такого размера дозволялось спускаться лишь на низкую орбиту. Но Палпатин пожелал, чтобы во время этой встречи корабль находился рядом, как будто напоминая обоим своим слугам о том, сколь многое дано Трауну и сколь многое можно у него забрать.

Вейдер заговорил первым, как Палпатин и предвидел.

– Возможно, вы ощущаете джедая-мятежника Кейнана Джарруса, – предположил он. – Или то существо, с которым адмирал Траун, по его словам, столкнулся на Атоллоне.

Тонкие губы Палпатина тронула мимолетная улыбка. Естественно, он ощущал не Джарруса. Возмущение, создаваемое Джаррусом, давно было замечено, классифицировано и не воспринималось всерьез, о чем было хорошо известно его ученику. Нет, Вейдер просто хотел напомнить Трауну – а заодно и Палпатину – об унизительном поражении чисса.

Внешне Траун никак не отреагировал на реплику темного владыки. Он уже пообещал Императору, что разберется с Джаррусом и повстанческой ячейкой «Феникс», не так давно сбежавшей от него. Во многом причиной этой неудачи послужили не зависящие от Трауна факторы, потому Палпатин и не снял его с командования Седьмым флотом.

Однако Вейдер не признавал неудач, каковы бы ни были их причины. Сейчас он выжидал, но был готов приступить к решению проблемы, если гранд-адмирал вновь потерпит поражение.

– У этого возмущения в Силе нет известных причин, – объяснил Император. – Это нечто иное. Нечто новое. – Он переводил взгляд с одного своего слуги на другого. – Это тайна, для раскрытия которой вам придется действовать сообща.

И снова ни один из них никак не отреагировал внешне, но Палпатин ощутил их удивление. Удивление и рефлекторный протест.

«Сообща?»

На этот раз первым заговорил чисс:

– При всем уважении, ваше величество, я считаю, что мой труд и мои способности лучше использовать в другом месте. Сбежавших с Атоллона повстанцев необходимо выследить и уничтожить, пока они не объединились с другими ячейками.

– Согласен, – ответил Император. – Но Седьмой флот и коммандер Волдар справятся с ними и без вас. Также к коммандеру присоединится гранд-мофф Таркин, пока для него готовится новое назначение.

Палпатин ощутил в эмоциях Вейдера неуловимую искру – возможно, искру надежды, что Траун сочтет нынешнее время и место подходящими, чтобы снова повторить возражения против проекта «Звезда Смерти». Палпатин помедлил, предоставляя гранд-адмиралу возможность это сделать.

Но Траун промолчал.

– Пока Волдар и Таркин будут разыскивать повстанцев и разделываться с ними, – продолжал Император, – вы с повелителем Вейдером возьмете ваш флагман и разберетесь с другим вопросом.

– Я понял, ваше величество, – ответил Траун. – Могу лишь отметить, что данную повстанческую ячейку губернатор Таркин знает не так хорошо, как я. Возможно, будет более эффективным выделить для повелителя Вейдера один из моих звездных разрушителей, чтобы он самостоятельно разобрался с этим возмущением в Силе.

Палпатин внезапно ощутил, как вспыхивают эмоции ученика из-за того, как неудачно Траун подобрал слова. Повелителю ситхов не выделяют корабль. Он сам берет то, что ему нужно и когда ему нужно.

Но, как и Траун, Вейдер знал, когда нужно промолчать.

– Вы меня удивляете, адмирал Траун, – промолвил Палпатин. – Я думал, вы с готовностью отправитесь в сторону родного дома.

Пылающие красные глаза Трауна слегка прищурились, и Палпатин почувствовал в нем настороженность.

– Простите, ваше величество?

– Возмущение проявилось на границе Неизведанных регионов, – пояснил Император. – Похоже, оно сосредоточено на планете под названием Батуу.

По эмоциональной реакции он понял, что это название знакомо обоим.

– Полагаю, вы о ней слышали?

Траун прикрыл глаза; выражение на его синем лице явно свидетельствовало о нахлынувших воспоминаниях.

– Да, – прошептал он. – Я о ней слышал.

Как и Вейдер, конечно. Там они оба, пусть и невольно, помешали одному из собственных планов Палпатина.

Но Вейдер, как и раньше, промолчал.

– Очень хорошо, – постановил владыка Империи. – Адмирал, в этой экспедиции вы будете командовать войсками. – Он перевел взгляд на Вейдера. – Повелитель Вейдер, а вы разберетесь с возмущением в Силе.

– Так точно, ваше величество, – ответил Траун.

– Да, учитель, – подтвердил Вейдер.

Палпатин откинулся на спинку трона:

– Можете идти.

Они прошли к дверям между двумя шеренгами молчаливых имперских гвардейцев в алых одеяниях. Палпатин проводил взглядом обоих своих слуг: чисса в белом мундире гранд-адмирала и ситха в черном облачении и длинном плаще, развевающемся за спиной.

Для решения этой головоломки действительно требовались усилия их обоих. Но, что еще важнее, головоломка касалась далеко идущих планов Палпатина.

Он улыбнулся. Пришло время Трауну встретиться со своим будущим.

А Вейдеру – со своим прошлым.

ПРОЛОГ

ТОГДА

Энакин Скайуокер поджал губы.

– Нет, – сказал он. – Никогда о ней не слышал.

– Да ты и не должен был, – ответила Падме Амидала, покачав головой. Сегодня она оставила волосы распущенными. На колышущихся прядях мерцали слабые огоньки, и Энакину это нравилось. – Она находится на краю Внешнего кольца, совсем рядом с Неизведанными регионами.

– И что в ней такого важного?

– Не знаю, – призналась Падме. – У меня есть лишь одно сообщение Дуджи, что она наткнулась на что-то, происходящее где-то на Батуу, и считает, что нужно это расследовать.

– Что-то, происходящее где-то, – повторил Энакин. – Не самые четкие разведданные из тех, что мне доводилось встречать.

– Верховное командование думает так же. – Падме помолчала, и Энакин ощутил, как у нее на душе растут беспокойство и решимость. – Поэтому я собираюсь лично отправиться туда и все проверить.

Энакин достаточно хорошо знал жену, чтобы догадаться, к чему она клонит. И, несмотря на это, он словно ощутил удар под дых.

– Одна? – охнул он. Не то чтобы требовалось это спрашивать.

– Конечно, нет, – ответила Падме. – Там же Дуджа, помнишь? О, не смотри на меня так.

– Как – так?

– Как… – Сделав едва заметную паузу, она почти неосознанно отметила, где находятся все прочие лица, которые присутствовали в офисном здании, и убедилась, что никто не может их подслушать. – Как муж. Или, по крайней мере, как джедай-телохранитель, – добавила она с лукавой улыбкой.

Энакин улыбнулся в ответ. Когда-то он был для нее всего лишь телохранителем. Хотя уже тогда хотел большего.

– Знаешь ли, я и есть джедай-телохранитель, – сказал он. – Нет причин, почему я не должен так смотреть или говорить. – Он на мгновение стиснул зубы, задавив охватившие душу сильные чувства, в точности, как его учили в Храме джедаев. – К сожалению, я еще и генерал, поэтому должен возглавить армию в грядущей битве. Если бы…

Он умолк. Если бы только Асока не ушла из Ордена джедаев. Но, увы, она это сделала, и ее очень сильно недоставало – причем не только по причине ее боевой выучки.

Возможно, Падме думала о том же самом, и ей не хватало юной ученицы Энакина почти так же сильно, как и ему. По крайней мере, ей хватило мудрости не спрашивать, сможет ли кто-то другой занять ее место в предстоящей битве.

– Все будет хорошо, – вместо этого пообещала она. – Ты знаешь моих бывших служанок. Они прекрасно подготовлены и к разведке, и к бою.

– Дуджа хороша в своем деле?

– Одна из лучших, – заверила его жена. – Как только мы встретимся, беспокоиться придется уже нашим врагам – и их телохранителям.

– Возможно. – Энакин поднял бровь. – Но бой – это не твоя специальность.

– Я знаю, – ответила Падме. – Обычно я воюю в Сенате. – Она вздохнула. – Энакин, как ты думаешь, эта война когда-нибудь закончится?

– Конечно, – машинально ответил Скайуокер – с энтузиазмом, которого не испытывал.

Потому что этот вопрос задавали все. Когда же это кончится?

Война уже длилась дольше, чем он ожидал. Возможно, дольше, чем ожидал кто бы то ни было. Пока что канцлер Палпатин контролировал ситуацию, и Республика под его руководством была сосредоточена и непоколебима. Но вряд ли даже он сможет делать это вечно.

Столько народу уже погибло. Очень, очень много.

Но Падме среди них не окажется. Энакин себе это пообещал.

– Когда ты вернешься? – спросил он.

– Не знаю. В том районе не так много устойчивых гипертрасс, поэтому потребуется некоторое время, чтобы просто туда добраться.

– Хочешь, я проложу для тебя маршрут? – предложил Скайуокер. – В джедайских архивах может быть больше информации, чем в общедоступных картах.

– Нет, не надо. О твоем запросе могут узнать, а я не хочу, чтобы еще кто-то проведал, куда я собираюсь. Прибереги свое рвение до того момента, когда отправишься за нами – когда нам действительно понадобится, чтобы ты был молниеносен.

– Поверь, я буду. – Энакин покачал головой. – Не знаю, Падме. Мне действительно не нравится, что ты улетаешь так надолго.

– Мне тоже это не нравится, – призналась она. – Голосвязь на таких расстояниях никогда не работала хорошо, даже до войны, и я сомневаюсь, что положение улучшилось. Но в том регионе работают пять частных служб связи, поэтому, хоть и с задержкой, ты все равно сможешь получать от меня весточки. – Она коснулась его руки. – Со мной все будет в порядке, Эни. Честное слово.

– Я знаю, – сказал он.

Ничего он, конечно же, не знал. На Корусанте он еще мог как-то защитить Падме, но на самом краю известной галактики – нет.

Однако она уже приняла решение, и Энакин знал, что спорить бесполезно. Бывшие служанки всецело преданы Падме – равно, как и она им. Дуджа попала в беду или просто столкнулась с неприятностями, но она попросила Падме о помощи, и никакая сила во вселенной не могла помешать бывшей королеве прилететь за ней.

– Только пообещай мне, что дашь знать о том, что там происходит, как только появится возможность, – попросил он, взяв ее за руку – естественно, левой ладонью, той, что из плоти и крови. Похоже, Падме не беспокоила разница между его руками, зато Энакин никогда о ней не забывал.

– Обещаю, – сказала она. – Быстро прилечу туда, быстро оценю ситуацию – и сразу домой. Скорее всего, я вернусь раньше тебя.

– Ты уж не забудь свое обещание, – предупредил он. – И кстати, чтобы оно лучше запомнилось…

Он шагнул к ней вплотную, и мгновение они стояли, обнявшись, словно островок мира и покоя посреди жестокой бури, бушующей по всей галактике.

Слишком маленький и недолговечный островок.

– Мне нужно идти, – проговорила Падме ему в плечо, осторожно отстраняясь.

– Мне тоже, – отозвался он с тихим вздохом. – Я буду скучать.

– Я тоже буду скучать. – Девушка снова улыбнулась, на этот раз не лукаво, а скорее устало. – С тобой, по крайней мере, будет Оби-Ван.

Энакин скорчил гримасу:

– Это не совсем то.

– Я знаю. – Она снова прижалась к нему и быстро поцеловала. – Мы побудем вместе, когда вернемся. И на этот раз подольше.

– Ты всегда это говоришь.

Но и он всегда это говорит.

– Будь осторожна, Падме, и возвращайся невредимой.

– Ты тоже, Энакин. – Она погладила его по щеке. – Не забывай, тебе предстоит идти в бой. А я просто повидаюсь со старой подругой.

– Да, – пробормотал он. – Верно.

Бой мало отличался от всех прошлых: достигли успехов в одних аспектах, понесли потери в других, и все это – и успехи, и потери – потонуло в неизбежном водовороте смертей и разрушений.

Когда усталые бойцы вернулись на Корусант, Падме до сих пор не объявилась. Более того, от нее не было ни весточки. Энакин проверил службу связи, которой она собиралась воспользоваться, а затем обратился и в остальные, работавшие в той части Внешнего кольца. Никаких новостей. Тогда он просмотрел множество отчетов, обычно поступавших на Корусант для рассмотрения и последующего хранения, задавая поиск по ее имени, по типу ее корабля, по ее внешнему виду, даже по описанию украшений, которые она обычно носила. Тоже ничего. Он обратился к Совету джедаев с прошением разрешить ему лично отправиться на поиски Падме, но граф Дуку снова атаковал, и его просьбу отклонили. Еще один бой, на этот раз короткий, и он снова вернулся на Корусант.

Сообщений по-прежнему не поступило. Но на сей раз заданный им поиск по документам выдал одно совпадение. Корабль Падме или другой, но такого же класса и типа был обнаружен на Батуу. Нашедшие его местные охотники сообщили, что он показался им брошенным.

Падме Амидала, сенатор и бывшая королева Набу, бесследно исчезла.