Читаем отрывок из книги «Блог Бабы Яги» Натали Смит

Ягу нельзя рассматривать как человека, ее нужно принимать как явление. Нити, которыми сшит ее характер, гораздо крепче обычных — они железные.

Сколько раз мы думали, что все пропало, что нам конец и Лукоморье сгинет, но она шла вперед сквозь все препоны. «Помирать — так с музыкой!» — таков ее девиз.

Летописец Тихон, заметка из книги отчетов «Яга новой эры»

Вакансия

Январь 2019

— Здравствуйте! Меня зовут Янина Воронцова. Я по объявлению, звонила вам утром. Вакансия на роль Бабы Яги.

— Ах да, конечно. Проходите, присаживайтесь.

Серьезная девушка лет двадцати на вид, в очках и с папкой в руках, уверенно села в кресло напротив рекрутера, заправила рыжую прядь за ухо и сдержанно улыбнулась. Безликая женщина в сером скучном костюме и с пучком на затылке (выйди за дверь — и не вспомнишь, как выглядит) в ответ дернула уголком рта и щелкнула мышкой, что-то открывая в компьютере.

— Итак. У вас есть портфолио, и в резюме указано, что опыт работы аниматором — три года.

— Да, — весело сверкнули за стеклами зеленые глаза, от кивка непослушная прядь снова упала на лицо. — Я бы хотела добавить в свои роли и Бабу Ягу.

— Похвальное желание, горизонты необходимо расширять. Наша компания государственная и узкоспециализированная — мы поставляем на праздники леших, домовых, русалок, и никаких супергероев и трансформеров. Вы, возможно, не в курсе, но спрос на сказочных персонажей очень велик, и мы отдаем предпочтение постоянным актерам. Заработная плата — стабильный оклад вне зависимости от наличия заказов, соцпакет, официальное трудоустройство и даже личное жилье.

— Жилье?

— Да, именно так. Квартира-студия. Вы же иногородняя студентка, Янина, в общежитии живете?

— Да, верно. Но собственное жилье, вот так просто?

— Не совсем. Пока вы работаете на нас, других ролей у вас не будет. Это правило. Актер должен являться по вызову. Вам подходит?

Янина прикусила губу и задумалась. Перспективы съехать из общаги в квартиру, больше не видеть тараканов и соседей по комнате и приходить когда вздумается, а не торопиться до комендантского часа, очень вдохновляли. Она и не рассчитывала на такие условия. И все же.

— В вакансии не было такой информации.

— Конечно нет. Иначе в приемной стояла бы толпа халявщиков. А вы девушка серьезная, как я вижу, и по типажу нам подходите. Предложение будет аннулировано, если вы выйдете за дверь, будет жаль потерять такой кадр. — Рекрутер подала девушке стопку бумаги. — Если раздумываете, то ваш оклад прописан во втором абзаце первой страницы, обратите внимание.

Янина наклонилась вперед, нашла цифры и округлила глаза. Безликая женщина подала ей ручку, и после беглого просмотра контракта девушка поставила подпись на каждой странице.

— Поздравляю, вы наняты в компанию «Лукоморье» штатной Бабой Ягой. Вот ключи от квартиры, там же найдете необходимый реквизит, адрес указан в контракте. — Безликая подала конверт с ключами и снова «улыбнулась»: — Ожидайте звонка.

Янина как во сне шла к двери, не веря своему счастью.

— Позовите Кощея, пожалуйста, он в приемной.

! ! !

Девушка с объемным чемоданом стояла у входной двери по означенному адресу, теребя в руках связку ключей, не решаясь войти. Наконец любопытство взяло верх. Тряхнула локонами, выдохнула, открыла свою квартиру, щелкнула выключателем.

Маленькая студия в деревенском стиле, чисто, прибрано и очень антуражно: пучки трав, котелки разных размеров, черепа животных, какие-то банки на полках, открытый шкаф с одеждой. В одном углу что-то похожее на большую бочку с метлой внутри.

— Мя-я-яу-у-у!

Янина подпрыгнула и взвизгнула от неожиданности. Черный кот бросился под ноги и, продолжая мяукать, стал тереться вокруг.

Девушка присела на диван, вздохнула и открыла контракт, желая убедиться, что не спит.

Мелкий шрифт на последней странице гласил:

«Штатная Баба Яга ООО „Лукоморье“ нанимается один раз до конца срока службы, равного пятистам пятидесяти пяти годам. Срок жизни работника продлевается автоматически магическим путем без участия работника. Со службы нельзя уволиться, нельзя умереть, нельзя не исполнять обязанности».

— В смысле? — хихикнула девушка.

— В прямяум смысле, хозяйка.

Черный кот сел рядом и асинхронно моргнул желтыми глазами:

— Добро пожаловать домой, Баба Яга. Мыр-р.

! ! !

«Со службы нельзя уволиться, нельзя умереть, нельзя не исполнять обязанности», — гласит контракт.

Играла с котом в гляделки. Кот выигрывал.

Происходящее не укладывалось в голове. Все, что случилось вечером, — привиделось, и не более того: после слов про «Добро пожаловать домой, Баба Яга» в квартире больше никто не разговаривал, только нервно хихикал и иногда бурчал под нос литанию против страха, да и то не целиком, а пару строчек. И это был не кот.

— Давай уже, осваивайся, надоело таращиться на тебя. Истеричка. Понаберут по объявлению «Хочу работать Бабой Ягой»…

Кот нахально отвернулся, задрал лапу и принялся вылизываться под хвостом.

Все-таки он говорящий. Должна заметить, что наряду с речью недурно было бы обучить его еще и манерам.

! ! !

Мой кот — мохнатый комок дерзости.

— Как тебя зовут? — спросила я, немного придя в себя. «Кот Бегемот, наверное».

— У меняу нет имени.

— Почему у тебя нет имени?

— Мняу его должна дать хозяйка, такие правила. И чтоб ты знала — мы партнеры, побольше уважения! Так что никаких Василиев, Мурзиков и прочих. Я только месяц назад выпустился из Академии магических компаньонов и просиживал мех в пустой квартире, пока тебя не наняли.

— И как тебя в твоей Академии называли, чтобы идентифицировать?

— 645-в.

— Интересно…

Я осмотрела небольшую кухню в поисках самого необходимого в сложных ситуациях — чая. Чайник и кружка никуда не прятались, а вот главный ингредиент антистресса…

— Чай в пакетиках в крайнем левом шкафу, — смилостивился кот. — Сахар там же.

— Ага, с-спасибо.

— Пожалуйста.

— Меня зовут Янина.

— Сойдет, — фыркнул кот и поудобнее устроился на диване. — Сапоги сними, натоптала.

— Ничего, это теперь моя квартира, я и уберу, — осадила я нахала, но забытые сапоги сняла.

Пока чайник закипал, еще раз просмотрела контракт.

— А на работу нам вместе ездить?

— Аниматором яу не нанимался, это ты.

— Ну ладно.

— Ты хоть знаешь, кто такая Баба Яга?

— Читала сказки. — И снова осмотрелась. — Значит, я должна поселиться в избушке, или… Теперь изба Яги выглядит так?

Горячая кружка грела руки и как-то заземляла в этой ирреальности, но взгляд, как магнитом, притягивался к контракту.

— Нет, изба будет, но позже, — с ленцой протянул кот.

— Я так и не поняла, кто ты такой.

— Яу твой компаньон и наставник, лучший выпускник Академии. Учить тебяу баб-ёжеству буду яу. Путь труден, но, думаю, ты небезнадежна.

— Почему?

— Ты еще здесь.

Я не смогла сдержать смешок.

— Сама удивляюсь. Наверное, либо завтра ты замолчишь, либо я повредилась рассудком. В любом случае я отсюда не уйду, у меня контракт, хоть и странный. И в общежитие я не вернусь. Ну уж нет.

Поставила чашку и взялась за телефон. Кот, прищурившись, следил за каждым движением. Я же просто собиралась дать ему имя, раз уж так заведено… Что-то соответствующее его внешности и характеру.

— Бафомет? Нет. Илларион? Нет. Люцифер?

Котяра удивленно вытаращил глаза. Ну что так сразу, я только список открыла. Взгляд зацепился за имя.

— Бальтазар.

Кот помолчал, потом просто кивнул. Отлично, вроде бы доволен.

! ! !

Когда в окно на тринадцатом этаже постучали, я почти не удивилась.

За стеклом сидела ворона с конвертом в клюве. Я открыла створку, сказала спасибо и забрала конверт. Ворона-почтальон, говорящий кот? Почему бы и нет.

— Там твояу зарплатная карта и магические документы, — пояснил кот.

И правда, обычная пластиковая карта известного банка с моим собственным именем, удостоверение, похожее на автомобильные права, только на полеты на метле и в ступе, и еще какой-то маленький ключик, но не из металла, а прозрачный, с переливами.

— Для чего он? — спросила кота.

— Придет времяу — узнаешь.

— А на права сдавать не надо?

— Потом научишься. Единственное, что тебе в воздухе грозит, — обычные птицы.

Все как у людей: права купила, а научишься по ходу.

! ! !

— Консервы мняу открой!

— Ты волшебный кот, сам открой.

— Так у меняу же лапки!

Шел второй день совместной жизни…

! ! !

На учебу хожу, как обычно, вру только однокурсникам про жилье, мол, водить никого нельзя, строго следят. Сессия на носу, волнуюсь. Что родителям сказать — не знаю; хорошо, что они далеко, внезапно в гости не нагрянут.

Уживаюсь с котом как могу, вчера не разговаривал со мной весь вечер, обиделся. Кино смотрели, ну я и пошутила:

— А может, я буду как Джон Уик, а ты — как его собака?

— Совсем сдурела, рыжая? — Кот распушил хвост и злобно щелкнул зубами. — У него собаки меняются как перчатки.

— Ага.

— Я на тебяу жалобу подам, ведьма! За намеки…

Нежный какой, смотрите.

! ! !

Получила первый заказ — детский день рождения. Обычный телефонный звонок из «Лукоморья», никаких тебе сов за окном, ворон с письмами, блюдец с яблоком. Волновалась страшно: вдруг у меня по случаю горб вырастет и нос с бородавкой? Обошлось. Собрала себе наряд из предоставленного реквизита, загримировалась — вышла Баба Яга с налетом цыганщины. Бальтазар поморщился, но промолчал. Отыграла успешно. Стало как-то легче принимать реальность. Жду следующий заказ, живу хорошо, но странно.

Тут из шкафа выпали какие-то древние книги с заклинаниями. Кот сказал: «Пора учиться, Бабуся Ягуся» — и прикрыл лапой морду, глумливый перевозчик блох. Сижу, изучаю заклинания в стиле «заставить гостя плясать», или «завязать язык узлом», или «заклинание для наращивания бородавок». Интересно, есть ли заклинание против котов со скверным характером? Пока не нашла.

! ! !

— А что с моей предшественницей?

— На пенсию Ядвига вышла, живет в соседнем измерении с новым котом.

— Можно с ней поговорить?

Кот моргнул поочередно обоими глазами и дернул ухом:

— Ну-у-у… В правилах запрета на это нет. Тогда доставай ключик и оденься, не май месяц.

В недоумении стою перед собственной входной дверью, вставляю прозрачный ключик в замочную скважину. Ключ меняет форму в соответствии с замком.

— Чудеса! А я думала, какое-нибудь зеркало будет и мы через него пройдем.

Бальтазар фыркнул:

— Такое только в кино бывает. Все подобные артефакты в «Музее истории магии», изъяты службой собственной безопасности. С этим ключом ты любую дверь порталом сделать можешь. Открывай, хозяйка.

! ! !

Долго думала, что написать. Наверное, лучше подробно. Потом, лет через четыреста, память может быть уже не та: жизнь якобы продлевают (пока не могу сказать точно), а про память ничего не сказано.

В общем, за моей дверью оказалась другая дверь — деревянная, лакированная, с ручкой-кольцом. Я постучала, дверь со скрипом отворилась.

Милая седая старушка в кресле-качалке у камина, на коленях черный кот. Котелок бурлит, пахнет вкусно. Совсем не страшно: никаких тебе черепов человеческих и прочих ужасов. Чинно, по-домашнему. Только пол под ногами подрагивает и кажется, будто помещение меняет направление. «Избушка на курьих ногах», — шепнул мне Бальтазар.

Ого, они существуют?

— Добрый вечер, красавица.

— Меня зовут Янина.

— Ядвига Лукерьевна. С чем пожаловала?

Коты вовсю обнюхивали друг друга в каком-то ритуале.

Мы долго говорили, я со своими дурацкими вопросами все пыталась понять, во что ввязалась. Ядвига терпеливо объясняла, не забывая подливать травяной чай.

По ее словам, все правда: жить я буду долго, не умру, даже выпав из ступы без парашюта. Нет, детей есть не надо. Нет, стареть буду постепенно, в одночасье старухой не стану. Атрибуты вроде огромного носа, зубов и прочих гадостей можно наколдовать по случаю. Ступа и правда летает, но в холодное время года лучше порталами, а исконным транспортом — на всякие шабаши да общемагические сборы. Да, коты нынче не те, все хамят и места своего не знают (Бальтазар прижал уши и потупился), муштровать их надо, но без них молодой ведьме никуда — всё знают, всё подскажут.

Ядвига уверяла, что все будет хорошо и я научусь, но сама. Я так поняла, к ней за советом бегать не стоит — запрета нет, но это дело поправимое. Рассказала, где купить приличную колдовскую одежду и как правильно общаться с Казимиром Трехрогим — мастером по изготовлению и ремонту метел.

— А когда меня на шабаш позовут или другое магическое мероприятие?

— Еще не скоро, девочка. Учи заклинания, осваивай зелья, потихоньку познакомишься с другими персонажами.

Мы дружески попрощались.

! ! !

Бальтазар учит варить зелья. Вчера полночи отмывали кухню — что-то пошло не так. Сегодня над котелком с булькающей лиловой жижей я задумалась о Ядвиге. На мой последний вопрос она ответить не смогла. Лишь отвела глаза.

— Двадцать первый век, Ядвига Лукерьевна, как думаете, сколько нам осталось? Я имею в виду… прогресс и технологии. Как долго дети будут читать сказки про нас, когда наступит момент и мы канем в небытие?

— По крайней мере, контрактом ты обеспечена долгой жизнью и, может, однажды будешь летать среди звезд в космической ступе…

Поживем — увидим.

А пока… Терпеливое ожидание не входит в список моих положительных качеств. Пришла мысль найти сотрудников «Лукоморья» современным способом. Толком не знаю зачем, из любопытства, пожалуй. Кот сказал, что никаких магических интернет-сообществ нет.

Заведу блог и буду записывать свою жизнь — все равно обыватель не поверит, а знающие нелюди подтянутся сами.

Итак, запись первая:

«Играла с котом в гляделки. Кот выигрывал…»

Это не возраст, это титул

— Хватит меня Бабой Ягой звать! Какая я тебе баба?

— Баба Яга — это не возраст, а титул!

! ! !

Проснулась от щекотки и легких шлепков по голове. Бальтазар сидел рядом на столе и манипулировал хвостом: то нос пощекочет, то ухо, то стукнет по темечку.

— Вставай, засоня, экзамен проспишь.

Я махнула рукой, отгоняя назойливый хвост, отлепила щеку от гримуара, на котором уснула вчера, и со стоном разогнулась.

— Выглядишь на тридцать пять, — отвесил комплимент кот и ткнул хвостом в сторону своей миски: — Еда сама себяу не положит.

— Иди мышей лови!

— Окстись, безумная! Городские грызуны отравой напичканы под завязку и канцерогенами. Им хоть бы хны, а наш брат потом болеет. Не любишь ты меняу.

Мы состроили друг другу ехидные рожи.

— Крема побольше вотри, больно лицо помятое, — присоветовал кот.

Засыпала на ходу; какой билет вытащила, даже не поняла, но исправно забубнила:

— Exorciso te creatura aqua, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus et fons vitae et ablutio peccatonim… (Заклинаю тебя, тварь воды, чтобы ты была для меня соль и зола, зеркало Бога живого в творениях Его и источник жизни и омовения грехов (лат.).

— Янина, что за цирк? На вопрос отвечайте!

Экзамен сдала хуже, чем могла бы. В следующий раз засну на учебнике, а не на книге заклятий.

! ! !

В окно снова постучали. Ворона отдала черный конверт и, мерзко каркнув, улетела.

«Янина, ваши родители решили вас навестить, завтра позвонят и сообщат об этом. Не отказывайтесь, пусть убедятся, что с вами все хорошо, — проблем будет меньше.

С уважением, отдел безопасности ООО „Лукоморье“».

И сургучная печать с завитушками.

— Бальтазар! Что еще за отдел безопасности?

— Специально обученные домовые. Один такой подселен к твоей семье, чтобы сюрпризов не было. Разведчик.

— Так за ними следят?!

— Защита магического сообщества, нормальная практика, пока они живы. Наблюдение снимут, когда научишься носить два лица не напрягаясь, но присматривать все равно будут.

— А домовых как нанимают? Они же не люди, правда?

— Ха! Конечно нет. Фабрика домовых у нашей компании. Штампуют, как кукол, потом жизнь вдыхают.

Вот так-то…

Обычный родительский однодневный визит. Папа сурово хмурит брови, мама — сокрушается, что исхудала доченька и в доме грязно. Да и вообще квартира странная. Долго объясняла, что реквизит. И кот в довесок — якобы от прежних жильцов.

— Хороший кот, воспитанный, ласковый, проблем никаких от него, — уверяла я родителей, которые котиков не больно жалуют, а сама давилась от смеха. Мой кот и такие эпитеты несовместимы!

Бальтазар смотрел из-под полуприкрытых век, старательно мурчал, терся об ноги и гадил в лоток, а не в унитаз, как он умел.

Хороший актер. Оскары толпой за ним ходят и плачут: «Возьми нас, возьми…».

Потом долго шерсть дыбил и зло мявкал на меня по-кошачьи непонятно что. А я что, мы же оба повязаны. Куда я — туда и он.

! ! !

Кот заглядывает через плечо, смотрит, что я вам в блоге пишу. Контролирует, чтобы не приукрашивала. В той же группе, где я нашла вакансию Яги, наткнулись на объявление: «Набираем охранников в дружный коллектив „Богатыри“, соцпакет, официальное трудоустройство, полис ДМС. Писать Черномору М. Ю.».

— Смотри-ка, Бальтазар, даже не прячутся!

— А что им… Богатырей постоянно набирают — работа в Службе Сказочной Безопасности рискованная.

Посмотрела, кто лайкнул объявление. Дюжие ребята, надеюсь не иметь с ними конфликтов. В этот момент меня осенило, аж подпрыгнула:

— Я Кощея сама найду!

Полчаса поисков, и — вуаля! — неудаленное объявление. Один лайк, и… это парень из приемной, Андрей Матвеев. От волнения даже очки вспотели. Сохранила его страницу в закладках, буду чувствовать себя уверенней — напишу ему.

! ! !

23 февраля

Решила поздравить кота. Он же мужик, с явными подхвостными признаками — не перепутаешь. Купила дорогой рыбы без костей и перевязала красной ленточкой. Недолго думая, присовокупила открытку «Защитнику Отечества» с красной звездой и танком, как полагается. Кассирша странно посмотрела на набор, но не решилась спросить, что это за дичь. Надеюсь, Бальтазар будет доволен.

— Кот, у меня для тебя подарок!

— С чего вдруг? — подозрительно покосился мохнатый нахал, оторвавшись от когтеточки.

— Так праздник же, День защитника Отечества!

— Обхохочешься! В каких войсках я служил, по-твоему?

— В диванных. Очень почетно!

Кот зло прищурился:

— Троллить меняу вздумала? Я тебе волосы отгрызу во сне.

— Ну что ты, что ты… Ты же защищаешь отечество, только на магических границах. Вот тебе рыбка и открытка.

Бальтазар поел, подобрел и плюхнулся на диване рядом. Пузом кверху.

— Можешь почесать мне животик. Но только сегодня!

Вот спасибо. Я счастлива, так счастлива…

8 марта

Котяра ушел накануне вечером и домой не приходил. Волновалась сильно — вдруг съязвит кому-то посильнее себя.

Истошное «Мя-я-яу-у-у» за дверью вырвало из грустных мыслей. Открываю. Сидит кот, целый и невредимый, а над полом перед ним завис букет из синих роз.

— Давайте! — говорит кот, и из-под букета выползают крысы.

Я с визгом отпрыгиваю назад в безопасность квартиры, но грызуны сели в рядок и вдруг запищали:

— С восьмым марта тебя! Поздравляем, Яга! С восьмым марта тебя-я-я-я-я!

Допищали и бросились к запасной лестнице.

Обалдеть. Я подняла букет.

— Ты… Что… Как ты?.. — От неимоверного удивления фразы не складывались.

— Я — волшебный кот.

Бальтазар гордо прошел в квартиру.

— Ага, волшебный, а консервы открыть не можешь! У тебя же — лапки!

! ! !

Впереди мой день рождения и Новый год. До них еще далеко, но глаз дергается заранее.

Академия магических компаньонов

За окном обычная питерская погода: метель в середине марта. Причем новогодняя такая — только смотреть и пить чай, сидя на подоконнике… если бы я высоты не боялась. Кот еще не понял, что к окну я подхожу только за письмами, деревянной походкой и с вытаращенными глазами. К слову, скоро мне в ступе летать учиться… Жду с нетерпением.

В общем, снежный вечер, я грызу гранит науки, кот грызет сухарь.

— Бальтазар, а как ты попал в Академию? Как вообще животные туда попадают?

— Котенком попал. Вышел из подвала — отловили. Было страшно, а потом интересно. Много нас было, около сотни хвостов, но Академию закончило лишь двадцать.

— Почему?

— Сначала отбирают по масти, без единой белой шерстинки — это первый пункт отбора. Затем тестируют на интеллект — так еще часть отсеивается, а потом уже в процессе обучения выгоняют отстающих. Любой взрослый черный кот из подвала — не прошедший отбора кандидат.

— Ничего себе… Вот бы глянуть на эту вашу Академию!

Кот по своей привычке асинхронно моргнул, задумавшись.

— Это нелегко, но можно. Внутрь посторонним нельзя, охранники там просто звери, а ходить вдоль забора никто не запрещает. Я бы с подругой повидался. Скучаю иногда по Триста Тринадцатой.

— Красивая? — осторожно спрашиваю, стараясь не спугнуть нежданную откровенность кота.

— Да, метиска-потеряшка. Когда ее выловили, у нее ошейник был с именем. Она очень этим гордилась и хвасталась, пока дворовые по усам не надавали, чтобы нос не задирала.

— А сколько тебе лет, кот? — осенило меня.

— Почти десять. Где-то в середине марта я родился, не знаю точно.

Бальтазар догрыз сухарь и свернулся клубком, а я смотрела на танец снежинок и думала о том, мимо скольких черных котов я проходила на улице, не зная, как же удивительна их жизнь.

Следующим вечером мы стояли перед дверью. Я с волнением подносила прозрачный ключик к замочной скважине — кто его знает, что там, по ту сторону?

— Не трусь, не на Марс летишь, просто другое измерение, — как-то по-доброму муркнул кот, я удивленно покосилась на него, но промолчала.

Я открыла дверь… в поле. Ярко светит солнце. Мерзлая, припорошенная снегом земля под ногами. Впереди, метрах в двухстах, полоса леса. Пейзаж разбавляет выступающий из лесного массива высокий забор с чередующимися секциями из кирпича и кованых металлических завитушек и большими стальными воротами. Немного напоминает решетку Михайловского сада, только массивней.

Бальтазар сидел у меня на руках, фильтруя носом воздух.

— И что нам делать? — вопрошаю я.

— Надеятьсяу, что встретим у ограды учеников, а не охрану, больше ничего.

— Внутрь совсем нельзя? Секретный объект?

— Да, с учениками нельзяу встречаться. Испокон веков такие правила, не нам решать, а на границе можно встретить выпускников, в силу обстоятельств еще не обретших компаньонов, — к ним применяются значительные поблажки. Нарушение же периметра гостями чревато физической расправой.

— Кем охраняется-то?

Неприятный холодок кусочком льда прокатился вдоль позвоночника. Сказка имеет другую сторону.

— Лешими. — Кот еще раз втянул воздух. — Сейчас их рядом нет, даже ты бы учуяла — смердит от них жутко.

Прекрасно…

Весь масштаб сооружения я оценила, лишь стоя в двух шагах от ограды. Размах Академии — поистине королевский. Это был Версаль. И за оградой царило лето со всеми атрибутами: светило солнце, теплый ветерок касался лица, пели птицы в кронах деревьев и зеленела трава. Я оглянулась назад — зимнее поле и приоткрытая дверь посреди пустоши. Все. Мы буквально стояли на четкой границе времен года.

— Э… Бальтазар, мы во Франции?

— Нет, копияу дворца. Академию перестраивают раз в несколько столетий. Сейчас это Версаль.

Мы шли вдоль забора в поисках неведомо чего. Моя отвисшая челюсть покоилась на стоячем вороте куртки и ниже упасть не могла. Красиво, ни убавить ни прибавить…

На одном из участков ограды красовалась черная фигурка кошки. Эбонитовая, блестящая, изящная от ушек до миниатюрных лапок — само совершенство, творение неизвестного скульптора! Мысль свою развить я не успела — «скульптура» медленно открыла веки, сверкнув самыми зелеными глазами, какие только возможны в этой вселенной.

— Триста Тринадцатая! — радостно заорал Бальтазар, спрыгивая с моих рук. — Как всегда, на высоте — так, как ты, никто не умеет маскировать свой запах!

— И тебе привет, — равнодушно ответила «живая статуя», грациозно спрыгивая вниз. — Какими судьбами?

Они о чем-то переговорили на кошачьем, и Бальтазар, буркнув невнятное «яу-скоро-вернусь», исчез на летней стороне, невежливо оставив нас одних.

— Ты, значит, новая Яга?

— Да. А ты, значит, Триста Тринадцатая.

— Будем знакомы, — прищурилась кошка. — Я тебя примерно так и представляла, собирая образ из обрывков слухов, сплетен и нечетких фотографий.

— Я только месяц назад контракт подписала, а обо мне уже все знают? — искренне удивилась я. Слово «сплетни» мне немного не понравилось.

— Сейчас много кого набирают на долгие роли. Каждый участник игры вывешивается на доске информации в Академии. Кощея вместе с тобой взяли, но с ним проблемы.

— Не хочет из животных матрешку собирать? Ну, знаешь: игла в яйце, яйцо в утке, утка… бр-р… в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе…

— И это тоже. Видишь ли, у него по контракту смерть прописана, а он против.

— Серьезно? Удивительно… — ехидничаю я.

Кошка фыркает вполне по-человечески:

— В агентстве напортачили — взяли Кощеем студента юрфака, он нашел лазейку в своем контракте и теперь добивается не смерти от иглы, а отставки со стиранием памяти в случае провала. Все на ушах стоят! Начальство рвет и мечет: привыкли иметь дело с неграмотными работниками, а нынче жизнь другая — людям палец в рот не клади, все права свои знают и судом грозятся.

— Ясно… А кто начальство у нас?

— На самом деле, никто толком не знает, но все боятся.

Вот тебе и пища для размышлений: начальства никто не знает, однако система работает исправно.

— Бальтазар немного рассказывал о тебе, Триста Тринадцатая, — сменила я тему. — Говорит, ты потеряшка. Помнишь, как тебя называли хозяева?

— Конечно, помню, мне же не триста лет! Мелисса Бастет мое имя.

Я посмотрела на маленькую изящную кошку, ее гордый профиль напомнил мне о древнем Египте и поклонении котикам. Имя подходит на все сто процентов.

— Красиво! Но как же быть с правилами? Бальтазар сказал, что я должна ему дать имя — такие порядки.

— Моему компаньону, если он найдется, придется нарушить правила. Иначе мы с ним не поладим.

Я оглянулась по сторонам — Бальтазара нигде нет, можно и полюбопытствовать.

— Расскажи мне о моем коте, пожалуйста.

Кошка элегантно потянулась и ответила:

— У твоего Бальтазара самый невыносимый характер среди молодых магических компаньонов. Ох и дрался он из-за этого в Академии, едва не выгнали. Как только мы его не называли в разное время, только одно прозвище наш выпуск никогда не забудет…

— Я думала, у вас цифровые идентификаторы. Вот он был 645-в, а ты — 313.

— Для порядка — да, но мы-то друг друга иначе называли.

— И как же вы его звали? — напряглась я, предчувствуя недоброе.

— Исчадие.

Вот свезло так свезло.

Исчадие легок на помине — шустро перебирая лапами вдали от нас, буквально на бегу что-то промявкал Триста Тринадцатой и исчез в дверном проеме. Мне показалось, будто бежать ему было неудобно. Странно он себя ведет…

Кошка скомканно попрощалась со мной и исчезла за оградой.

Я неторопливо шла к двери, наслаждаясь солнечной погодой, думая о Кощее, начальстве и о том, за какую ниточку потянуть, чтобы узнать, кто владеет ООО «Лукоморье».

А дома меня ждал сюрприз: на диване сидели двое — Бальтазар и летучая мышь.

Супчик

Я молча разглядывала зверушку. Маленький черный комочек с беспомощно раскинутыми перепончатыми крыльями и огромными блестящими глазами. Он дрожал всем тельцем и жался к кошачьему боку.

— Что это? — строго спросила я, закрывая дверь на все замки. Если явится ССБ, будет хоть какая-то фора. Надеюсь. Кто его знает, что там за богатырей набрали.

Очевидно, мой компаньон совершил диверсию, пронеся одного из обитателей Академии под брюшком в другое измерение. Вот почему он так странно бежал по полю. Также очевидно, что меня в свои планы он посвящать не собирался.

— Хозяуйка, это не «что», а «кто». Суповой набор.

— Прекрасно, мы суп варить будем? Я предпочитаю мясо птицы, вообще-то. — Стальные нотки в голосе мне имитировать не пришлось. Очень не люблю, когда действуют у меня под носом без моего ведома.

— Я тоже, и вынес его как раз для того, чтобы суп из него не сварили. — Кот улегся вокруг мыши рогаликом и прикрыл лапой. Первый раз вижу в Бальтазаре заботу о ком-то, кроме себя. — Он может есть мой корм.

Я присела рядом, озадаченно разглядывая открывшуюся картину, и тут кота прорвало.

Не стану описывать всех красок, достаточно сказать, что летучие мыши в Академии — расходный материал для уроков зельеварения. В прямом смысле слова суповой набор. Когти, шерсть, кости, крылья… У меня холодела кровь от подробностей: ничего себе сказка, такие зверства. А ты как хотела, Яга? Откуда берутся все ингредиенты для зелий? Ради этого кто-то погибает. Ладно ящерица, но это существо обладает сознанием.

В общем, кот оказался сердобольным и припрятал одного мыша в укромном месте, кормил, а потом его определили ко мне и связь оборвалась. Не знал, жив ли еще его питомец, а как выдалась возможность, так и выкрал. Новое о моем коте: во-первых, он добрый. Во-вторых, умеет выжидать.

— Бальтазар, что же ты раньше не сказал?

— Присматривалсяу к тебе — люди разные бывают. Оказалось, ты животных любишь всяуких разных, вот я и рискнул. Триста Тринадцатая опекала его как могла, но не вечно этому длиться, того и гляди хозяина себе найдет.

— Я была волонтером в центре помощи бездомным животным, пока не переехала в Питер учиться. Ты мог мне довериться.

Кот опустил глаза и крепче притянул к себе крылатого. Без слов понятно, что друг о друге мы ничего толком не знаем, живем будто соседи. Я положила на блюдечко корма и поставила на диван.

— Бальтазар, если ты еще раз будешь действовать за моей спиной — я тебя побрею и стану называть Исчадием. Ты меня понял?

Кот прижал уши и мудро промолчал. Свой характер я проявляю редко, но есть моменты, которые я никому и никогда не спускаю; тогда летят искры. Нам еще предстоит узнавать друг друга, чтобы сработаться.

— Значит, Супчик, — подытожила я разговор, — останется жить у нас.

Окей, Гугл. Как ухаживать за летучей мышью?

Неделя была хлопотная. Летучая мышь в доме — то еще удовольствие: микроклимат, кормление, полеты. Выпускаем его на улицу полетать и справить потребности, лишь бы не сцапал никто.

— Хищных птиц в городе нет, Яга, только хищные люди, — отмахивался кот.

Супчик возвращается быстро, холодно для него. Спит либо в ванной — где влажно и микроклимат получается необходимый, там я соорудила ему что-то наподобие насеста у батареи, — либо с котом. Умилительная картина. Думаю выложить их фото в сеть, но кот против.

Бальтазар вернулся в свой саркастичный образ, будто ничего не было.

— Эй, Суповой набор, тащи корень мандрагоры с верхней полки!

Супчик послушно выполняет роль курьера и летает по квартире с ингредиентами в лапках. Существо оказалось понятливое, но не говорящее, что безмерно меня радовало — еще одного болтуна в доме я бы не вынесла.

Котлов Супчик боится, близко не подлетает, доставляя ингредиенты на самый дальний край столешницы.

Зелье для придания сил в итоге выглядело неплохо; надеюсь, что все верно сварила — занятий очень много, пригодится.

! ! !

Иногда у нас случаются странные разговоры.

— А правда, что у котов девять жизней?

— Не знаю, не проверял. Говорят.

— Почему именно девять?

— Эта цифра полна магии для очень многих культур. Легенда о кошке Баст гласит, что она девять раз умирает и воскресает в своем земном обличье. — Бальтазар зевнул. — Вообще, много мифов, но правды мы не узнаем. Я не встречал кота, который бы за чашкой молока рассказывал, что потратил очередную жизнь.

Я представила кошачий бар с разными видами молока. Смешно.

— И все-таки, если жизнь потратилась, теоретически кот должен ожить и вернуться, — рассудила я.

— Слушай, ты, кладбище домашних животных, о таких вещах не распространяются, но есть стойкий миф, что кот возрождается в другом месте, где его никто не знает, и ничего не помнит.

— А если бы помнил?

— Тогда бы ему не молока нужно было налить, а валерьянки. Никто не хочет помнить собственную смерть.

! ! !

В промозглом Питере простуда — состояние перманентное. Дорога на учебу долгая, среди шмыгающих носами людей схватить микробы раз плюнуть — я и схватила.

— До чего вы, люди, жидкость выделять любите: то слезы, то сопли… Фу! Давай лечиться.

Бальтазар морщился и указывал, какие книги смотреть. «Зелье от простуды» нашлось во втором гримуаре. Состав восхитительный: щепотка сушеных цветков кобровой лилии, крошка рога нарвала, тертые кости двуногой ящерицы, небольшой шарик (с горошину) неспелой клубники, — и все это на основе крови варана.

Приготовление: «Добавить воды, прокипятить, помешать по часовой стрелке столько-то раз, помешать против часовой столько-то…» Та-ак-с… «После помешиваний в разные стороны немного остудить. Зелье готово. Рекомендуется подавать теплым».

— А что, в аптеку мне теперь ходить нельзя? — ужаснулась я, представив двуногую ящерицу. — Порошок купил, в стакане развел — и хорошо!

— В человечью аптеку — нельзя! Только в лавку с ингредиентами для зелий. Ты Яга! Соответствуй. А то ходит она в джинсах тоненьких в облипку и в курточке короткой, да без шапки, а потом — «ой, я заболела»!

Сговорился с моей мамой, что ли? Достала котелок и ингредиенты. Кот продолжал бухтеть. Вообще, титул бабки здесь у меня…

Не знаю, что пошло не так: может быть, количество движений неверно посчитала, лево-право перепутала…

В общем, простуда прошла к следующему утру, а всю ночь я чихала розовыми клубничными соплями.

Осваивай зелья, говорил кот. Будет весело, говорил кот. Прогресс в том, что в этот раз хотя бы кухню не надо отмывать.

Ингредиенты стоит пополнить, вскоре поеду в лавку за запасами.

Гомер

Отношения с одногруппниками ухудшаются. Моя новая работа и бонус в виде жилья вызвали волну зависти и едва прикрытого недовольства. Шушуканье за спиной не прекращается. Меня почти не зовут на посиделки после занятий, но я слишком занята новыми знаниями и открытиями, чтобы переживать по этому поводу. Да и, честно говоря, я за три года учебы ни с кем близко не сошлась.

Наколдовала прыщ на носу нашей первой красавице — нечего было дразнить меня за провал на экзамене, вопрошая, что за ахинею я несла, отпускать шуточки про внешность Бабы Яги и спрашивать, где же мои бородавки. Теперь она прячется на задворках аудитории, но прыщ даже с первых рядов видно! Небольшие заклинания начинают получаться!

Рассказала об этом Бальтазару. Никогда не видела, как смеется кот: задирает верхнюю губу и издает щелкающие звуки с подмяукиванием.

— Дай пяуть, ведьма!

Самое странное в этой ситуации даже не то, что я наколдовала что-то работающее, как задумано, а то, что мне приятно одобрение… кота.

! ! !

Сегодня доставили заказ для кота — рюкзак с иллюминатором, чтобы по городу с ним передвигаться. Весь день в нем играл.

— Смотри, я в батискафе!

— Тебе надо худеть, Ягуся! А, нет, это пластиковое окно увеличивает твой… нос!

Высунет лапу и ловит из рюкзака, как из засады, переваливающегося с боку на бок неваляшкой Супчика. Кот есть кот, пусть и говорящий.

! ! !

— Кот, а как выглядят домовые?

— Квартирные домовые похожи на лохматых колобков разных цветов, и они исчезающий вид.

— Почему?

— Людей слишком много. Они и так селились выборочно, а теперь и вовсе днем с огнем не сыскать, когда нужны. Хотя в нашем доме живет кое-кто. Сейчас у «Лукоморья» политика оптимизации, то есть многофункциональность сотрудников. Например, дух дома замещает и квартирных домовых.

На моем лице, видимо, читалось непробиваемое недоумение, поскольку кот тяжело вздохнул, сменил позу из лежачей пузом кверху на сидячую и как заорет дурным голосом:

— Гоме-е-е-е-ер!

Супчик проснулся и, испуганно вереща, свалился со своего насеста в ванной.

К нам в квартиру зашли. Ну как зашли, прошли сквозь дверь, будто бы ее и нет. Моя очередь верещать.

Некое существо, отдаленно смахивающее на человека, ростом мне по колено, вместо одежды — обои в цветочек, вместо глаз — блестящие шляпки саморезов. Чудо чудное…

— Добрый день, Баба Яга, меня зовут Гомер, и я — дух дома.

— Д-драсьти…

Беседа вышла задушевная, хоть и малоинформативная.

Гомер знает не много, он год назад родился, точнее был создан. Прикреплен к этому дому, присматривает за жильцами, учится выполнять свою работу и все еще чувствует себя одиноким.

В этом мы с ним похожи…

Про ООО «Лукоморье» он вообще ничего не знает. Кажется, дирекция предприятия в ближайшее столетие нарвется на забастовку во всех своих отделах. У Гомера даже контракта нет. По идее, он мог бы взять и уйти, да только куда?

В качестве дружеского жеста закрасила его серийный номер на спине цветочками. Ушел с улыбкой.

Как я ступу осваивала

Честно говоря, к основным атрибутам баб-ёжества — ступе и помелу (с виду большая старая бочка и обычная метла, как у дворника дяди Миши в моем родном городе) — я долго не решалась притронуться, только пыль смахивала при уборке. Мне казалось, что если возьму в руки — все, безвозвратно обернусь каргой с носищем, бородавками и железными зубами, грызущими костяную ногу… Но время шло, я спокойно читала заклинания, учила латынь между лекциями, перелистывала тяжелые, плотные страницы гримуаров, испещренные записями древних колдуний, привыкла говорить с котом, открывать дверь в другие измерения и оставаться собой.

За окном снежный март, зима никак не отступает, а хочется тепла и новых ощущений. Я решительно подошла к углу с припаркованными летательными средствами.

— Бальтазар, ступа с виду тяжелая и старая, как она вообще взлетает?

— На магической тяге, конечно. Мастер во время изготовления заправляет на весь срок эксплуатации. С метлами немного и проще, и сложнее — там от прутьев зависит скорость.

— А кто изготавливает все это?

— Казимир Трехрогий, он у всего Лукоморья единственный мастер.

— А можно будет новое купить, и посимпатичнее?

— Так можно навестить лавку, посмотреть, что есть в наличии. Ступа твояу и правда старая, еще Ядвига на такой модели летала, так, почитай, полтыщи лет назад сделана.

— В музей просится прямо… За стекло.

Кот дернул ухом и прищурился:

— Кстати, можно сдать в «Музей истории магии». Надо им письмо направить с предложением, но вначале новую купи, а то останешься ни с чем.

Супчик перебирал лапками по черенку метлы туда-сюда — принимал участие в дебатах на свой манер, видимо. Старое, отполированное руками дерево, ветки сухие в венике, пыль и грязь сыпется на пол…

— Давай махнем, где потеплее, надо же начинать летать, лето скоро.

Это я говорю так решительно и спокойно, а сама прямо дышать не могу от страха, ладошки вспотели, сердце замирает. Как представлю себе полет… Яга, которая высоты боится, — прелесть просто, а не персонаж. Служба подбора персонала ООО «Лукоморье» изрядно напортачила и со мной, и с Кощеем, как я поняла. Мыш вспорхнул мне на плечо, острыми коготочками вцепился в старую домашнюю толстовку и пищит что-то Бальтазару.

Кот подозрительно покосился на меня, принюхался — и как хлопнет себя лапой по морде…

— Слышь, Яга, ты это… зелье успокоительное прими.

— Я такое еще не варила, — озадаченно отвечаю я, мысленно прикидывая, чьи части тел нужны для этого.

— В шкафу у тебяу стоит, красное полусладкое.

Шутку я оценила, нервно хихикнула и направилась к шкафчику за зельем, бормоча на ходу небезызвестное:

— А может, тебе вина красного да бабу рыжую?

Понятливые у меня компаньоны…

! ! !

Вышли из двери мы на летнее поле. Русью повеяло, не поверите, — казалось, вот-вот из рощи выйдут девки в сарафанах и с венками на головах да затянут что-то лирично-русское, не очень слуху понятное, на наречиях, оставшихся только в глухих деревнях.

Солнце клонилось к закату, было тепло и хорошо, совсем не страшно. Зелье действовало отлично, я его еще с собой прихватила — на всякий случай. За моей спиной низенько над землей левитировала ступа. В ходе выяснения подробностей удалось узнать, что волочить летательные средства из квартиры мне не нужно — на то они и летательные. У ступы есть крепкая веревка, стоит за нее взяться, как древний агрегат поднимается над любой поверхностью — и тащи за собой, как шарик.

Вот стою я в поле, в одной руке зелье, в другой — ступа, на плече мыш, а в ступе летит кот, и закат красивый. Жаль, девки из рощи не вышли.

Проблемы начались сразу: залезть в бочкообразную конструкцию высотой до пояса оказалось чуть сложнее, чем представлялось. Несколько раз я едва не упала вместе со ступой, затем приспособила метлу в качестве упора, и только после этого получилось.

— Святые суслики, как же старушки в нее залезают? — бурчала я себе под нос. — И ведь на мне джинсы, а не юбка до пят…

— Дело практики, — философски изрек кот, вылизывая лапу чуть поодаль от меня.

— А что, нельзя в этой бочке дверку сделать?

Бальтазар замер с лапой в пасти, асинхронно моргнул и пробубнил с набитым ртом:

— Нифто не допумався то эфово.

Супчик летал над нами и свистел очень заливисто. Могу поклясться — смеялся.

Я укоренилась в ступе, отхлебнула зелья, полюбовалась закатом, дальше оттягивать уже никак. Я закрываю глаза и собираю по сусекам всю свою храбрость. Сдала ведь я на права, и ступу освою!

— Как лететь-то? — спрашиваю я кота.

— Ты уже летишь!

Что? Я открываю глаза и сжимаю край ступы. Земля в паре метров внизу, кот тоже, Супчик нарезает круги рядом.

— Подумай опуститься вниз, — советует кот.

«Вниз!»

Ступа плавно опускается к земле. Ощущения сносные, никакого подскакивания желудка к горлу, как бывает у меня на мостиках Дворцовой набережной. Бальтазар прыгает ко мне.

«Вверх!»

Ступа плавно набирает высоту. Мои пальцы, наверное, оставили вмятины в дереве. Мыш садится рядом, гладит крылом по рукам. Становится легче.

«Вперед!»

Мы летим на небольшой скорости, не знаю, на какой высоте, до деревьев еще далеко.

— Скорость, конечно, вообще никакая. Надо ступу меняуть, бабуся, — совершенно серьезно ворчит кот. — На неделе заедем к Казимиру, он на Апрашке лавку держит.

— Сказочное существо обитает на рынке?! У всех на виду?

— Прятаться на видном месте — самая лучшаяу стратегия. Он торгует вениками и банными принадлежностями для людей. А дляу нелюдей у него отдельный товар. Уважаемый бес… э-э-э… человек, кстати.

— Ладно, а как рулить?

— Метлу возьми и греби, как в лодке. Лево-право, лево-право, мыр-р.

Я смотрела на кроны деревьев и училась поворачивать, не акцентируя внимания на том, что я не еду, а лечу. В принципе, ничего сложного, справлюсь.

Когда я приземлилась, была уже глухая ночь. Светила полная луна, Супчик объедался насекомыми, кот зевал. Я вылезла на ватных ногах и села рядом со своим транспортом. Руки тряслись.

— Утаила, что высоты боишься, — укоризненно сказал кот, садясь рядом. — Понаберут по объявлению…

— Я справлюсь! И вообще, «нельзя не исполнять обязанности», — процитировала я контракт. — И вроде как не умру, даже если выпаду. Не то чтобы я хотела проверить.

— Это да… Зелье сварим помощнее, чем у тебяу сейчас. Настоящее.

Я отхлебнула своего. Ничего, сейчас посижу немного — и домой пойдем. Вон дверь открыта, мошкары небось налетело… Будет Супчик всю ночь охотиться в четырех стенах.

! ! !

Сегодняшнюю историю пишу тайком, пока все спят…

Бальтазар — кот свой собственный, мы с ним компаньоны, я ему не хозяйка, хоть он так и говорит. В общем, иногда кот уходит гулять. Что он делает на улице — я не спрашиваю, это его личное дело, а вот блохи, которых он все-таки принес домой, коснулись всех.

Бальтазар чесался вечер, ночь, а утром чесался уже и Супчик. От задорного желания немного отомстить коту за его язвительность нестерпимо зудели руки! Я оставила компаньонов страдать, прихватила один из гримуаров и отправилась на учебу.

Рецепты красоты от ведьм — то еще чтиво, уж лучше советы бабки Аграфены в виде вонючих луковых отваров с уксусом для блеска волос, честное слово. Выискала рецепт для пушистости и естественных локонов без жертвоприношения и с улыбкой жду вечера.

В маленькой квартирке спрятаться негде, так что я тайком подмешала в шампунь от блох необходимые компоненты и позвала кота на банные процедуры.

Бальтазар хмуро терпел душ и намыливания, изредка прорывались животные мявки, спеси поубавилось.

— Да яу в жизни не полезу в тот подвал больше! Пусть эта киса сама ко мне ходит, — отплевывался кот от пены. — Нет, надо домашнюю найти, хоть блох не подцеплю.

— Герой-любовник, а алименты ты этой кисе платить собираешься за котят? — Я представила себе, как хожу с пакетами корма к неизвестной кошке. Бабка-кошатница.

— У меняу не может быть котят. Я однажды упал в котел с одним ядреным зельем.

Ничего себе новости.

Кот вздыхал, пыхтел и фыркал, прижав уши, — само смирение, но меня не проведешь!

Быстро обработала и мыша, вытерла, посадила их у батареи и ждала результата.

Что я могу сказать… Пушистость не взяла шерсть Супчика, а Бальтазар, оказывается, знает много ругательств. Его короткая шерсть распушилась во все стороны и завилась на кончиках. Выглядит так, будто мультяшного кота ударило мультяшным током. Уж он прилизывался, прилизывался, а Супчик закапывался в его шерсть и грелся.

Шалость удалась!

! ! !

Засоленные лягушки — экзотическое лакомство для некоторых обитателей моего нового мира и одна из составляющих различных зелий.

На днях кот напомнил о встрече с Казимиром и о необходимости задобрить беса. Взятку ему дать, в общем, чтобы покладистей стал.

Жду курьера с грузом замороженной вкусняшки.

В кулинарной книге, доставшейся мне в наследство, описано множество блюд, которые я не стану есть ни за какие коврижки. Более того, буду рекомендовать данные пищевые изыски в качестве диеты: «Хочется кушать? Открой книгу рецептов — и желание пропадет напрочь!».

Отличный слоган, как по мне.

Курьер отбыл, я вскрыла содержимое посылки, часть аккуратно отделила — на засол, часть в морозилку — на будущее.

Когда-нибудь размораживали лягушек в микроволновке? И не надо. Кот надавал мне по рукам: нельзя, говорит! Только при комнатной температуре!

— Зряу ты, Ягуся, нос воротишь и веснушки хмуришь, — читал мне лекцию Бальтазар. — Они живут только в чистых водоемах, а в их коже содержатся антибактериальные вещества. Мясо низкокалорийное, богато фосфором, кальцием, железом, витаминами С, В и В2.

— А можно мне суши, а?

В общем-то, готовлю я неплохо, так что абстрагировалась от непривычного вида и ловко упаковала в банку, залила рассолом, как в книге указано, и поставила в темное место.

Уф! Попробуй только, Казимир Трехрогий, не съесть!