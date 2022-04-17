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    #подборка #Что почитать

    Герои, получившие дар сродни проклятию

    17 апреля 2022
    17.04.2022
    22875
    3 минуты на чтение
    #подборка #Что почитать
    Герои, получившие дар сродни проклятию 1

    Порой в фантастических историях события начинаются с того, что герой обретает дар, который меняет всю его жизнь. Но иногда этот дар приносит обладателю не меньше проблем, чем пользы. О нескольких таких персонажах мы и хотим рассказать.

    Иг Перриш («Рога», Джо Хилл)

    Герои, получившие дар сродни проклятию 2

    Дар: дьявольские рога на голове

    Плюсы: люди говорят правду

    Минусы: подпорченная внешность, люди говорят всю правду

    Проснувшись однажды с рогами на голове, Иг Перриш быстро выясняет, что теперь один лишь его вид вызывает у людей неконтролируемую жажду признаваться в таком, о чем обычно не принято говорить даже наедине с самим собой. А простое прикосновение дает ему возможность прямо заглянуть в голову собеседника. Случайные откровения в больнице, куда он по поводу рогов и пришел, еще как-то можно пережить, но потом Иг отправляется к родителям. Вы хотели бы узнать, что мать жалеет, что родила вас? Вот и Иг не хотел, а узнал.

    Впрочем, кошмар оборачивается подарком судьбы: первое же соображение, что выпаливает ему под властью рогов брат, — имя убийцы, который год назад жестоко надругался над девушкой Ига. То имя, которое он так стремился узнать весь последний год. И теперь, с силой рогов, Иг наконец-то может отомстить.

    Рин («Опиумная война», Ребекка Куанг)

    Герои, получившие дар сродни проклятию

    Дар: контакт с богом огня

    Плюсы: возможность повелевать стихией

    Минусы: жажда разрушения

    У девочки-сироты, которую на воспитание-то взяли только из-за законов и корысти, не слишком много возможностей прожить счастливую полную жизнь. Скорее, семейство пристроит ее в жены куда повыгоднее, сбыв с рук. Так семья Фан и планирует, но Рин, узнав про это, решает воспользоваться единственным шансом выбраться: поступить в военную академию.

    Уже в академии она узнает, что можно открыть свой разум богам и получить божественные силы. Этот путь непрост, но в итоге учитель берётся раскрыть дремлющий в ней опасный талант. Вот только с «большой силой приходит большая ответственность», и когда четыре года спустя начинается война, Рин отправляется туда, в самое пекло, чтобы принимать ужасные решения и видеть последствия собственными глазами.

    Джонни Смит («Мёртвая зона», Стивен Кинг)

    Герои, получившие дар сродни проклятию 5

    Дар: ясновидение

    Плюсы: можно увидеть будущее собеседника

    Минусы: нужно решать, что делать с этим знанием

    Побывав в коме, Джон Смит вернулся со способностями к ясновидению: иногда он видит, что ждет человека в будущем. И однажды он видит такое, что делает вопрос «Что, если вернуться в прошлое и убить Гитлера» вполне насущным. Как остановить мировую катастрофу? Имеет ли человек право убить одного, чтобы спасти миллионы?

    Тему влияния личности на историю Кинг потом еще раз подробно поднимет в «11/22/63», посвященной убийству Кеннеди, но в «Мертвой зоне» он тоже приходит к вполне определенному выводу. А попутно показывает, что делает с человеком даже, казалось бы, вполне благой дар видеть и предотвращать ужасные события будущего.

    Адди Ларю («Незримая жизнь Адди Ларю», Виктория Шваб)

    Герои, получившие дар сродни проклятию 4

    Дар: бессмертие

    Плюсы: вечная жизнь

    Минусы: вечное забвение

    Заключив много лет назад контракт, чтобы спастись от нежеланного брака, Адди теперь не стареет, смерть ей тоже не грозит. Она путешествует по миру и живет, как ей вздумается. Вот только у ее бессмертия есть побочный эффект: никто не может запомнить ее. Едва она скрывается с глаз, и все, знакомиться можно заново. В таких условиях не построить дружбу и любовь, а еще — не оставить следа в истории. Или так только кажется?

    Адди не может творить, может лишь вдохновлять художников и музыкантов, которые потом и сами не вспомнят, что за таинственная незнакомка так впечатлила их. Обреченная не оставлять следа в жизни, кроме такого опосредованного, Адди и сама уже не понимает, живет ли она на самом деле.

    Кассандра («Мы оседлаем бурю», Девин Мэдсон)

    Герои, получившие дар сродни проклятию 3

    Дар: слышать голоса мертвых

    Плюсы: возможно, когда-нибудь пригодится?

    Минусы: в придачу к хору мертвых идет назойливая «квартирантка» в голове, которая не дает покоя и время от времени захватывает контроль над телом

    У Кассандры не самое простое ремесло: прикидываясь простой шлюхой, она убивает тех, за кого ей заплатили. Единственное развлечение — Пойло, опасное, но позволяющее забыться. А голос в ее голове не одобряет такого образа жизни. Она вообще мало что одобряет из действий Кассандры.

    В таких условиях трижды подумаешь, прежде чем лезть в политику, но новый таинственный заказчик хорошо знает, чем зацепить Кассандру: ей предлагают познакомить ее со Знахарем, единственным человеком, который способен спасти ее от ее сомнительного дара. А ради такого она сунет голову и в пасть дикого зверя.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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