Какие книги выйдут в 2024 году: Фэнтези

Вторая часть нашего рассказа о новинках книгоиздания в 2024 году посвящена переводным книгам в жанре фэнтези всех направлений — от эпопей и героики до технофэнтези и гримдарка.

Смотрите в первой части книгоожиданий Какие книги выйдут в 2024 году: Научная фантастика | Книги | Мир фантастики и фэнтези Очередной секретный роман Брендона Сандерсона, опередивший своё время киберпанк, альтернативная история с Оппенгеймером в главной роли и книга ведущего научного фантаста Германии.

Брендон Сандерсон, Yumi and the Nightmare Painter («Юми и Художник кошмаров»)

Небольшой роман технофэнтези из «секретного проекта». Действие разворачивается в Космерской вселенной.

На планете Комаши есть разные причудливые страны. В одной из них, постоянно окутанной тёмным смогом, живёт художник Никаро, который с помощью рисованной магии уничтожает рождённых в тумане монстров. В другой стране живёт девушка Юми, способная управлять духами. Однажды Юми и Никаро меняются телами, пытаясь постичь образ жизни и умения друг друга. Они им понадобятся, чтобы победить управляющий их миром тоталитарный ИскИн.

Выйдет в «Азбуке».

Кен Лю, The Dandelion Dynasty («Династия Одуванчика»)

Тетралогия ориентального фэнтези, первый роман которой, «Королевские милости», ранее выходил у нас, но продолжения не получил. Сейчас обещают выпустить весь цикл полностью.

Великая империя, похожая на средневековый Китай, но с воздушными кораблями и богами-метаморфами, находится в кризисе. Однако революция не шибко исправляет ситуацию. Двое друзей-повстанцев, аристократ Мата и бандит Куни, после крушения империи становятся врагами. Хаос нарастает, бывшие имперские земли сотрясают бесконечные мятежи и заговоры…

Выйдет в «Азбуке».

Брайан Макклеллан, In the Shadow of Lightning («В тени молнии»)

Начальный роман цикла эпического фэнтези о мире, где заканчивается магия.

Аристократ Демир Граппо не пожелал стать главой своего рода и влачит жалкое существование бродяги. Однако, узнав о жестоком убийстве матери, Демир возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти преступника. Для этого ему придётся возглавить семью. А скоро и вовсе может начаться масштабная война. А ведь Демир — наследственный полководец…

В сборник также войдёт примыкающая к роману повесть «Монтего». Это история о крестьянском мальчике-сироте, который становится одним из помощников Граппо.

Выйдет в «Азбуке».



Стивен Эриксон, The Forge of Darkness («Зарождение тьмы»)

Начальный роман трилогии «Харканас», которая служит приквелом к знаменитой фэнтезийной эпопее «Малазанская Книга Павших».

В царстве Тьмы наступают смутные времена, когда разные силы выдвигают своих претендентов на роль принца-консорта для правительницы… Действие трилогии происходит за тысячи лет до событий основного цикла.

Выйдет в «Азбуке».

Райан Кейхилл, Of Blood and Fire («Сквозь кровь и пламя»)

Первый роман цикла эпического фэнтези «Связанные и сломленные» в духе Тэда Уильямса, то есть очень обстоятельное чтение с упором на драму и психологию.

Королевство Эфирия погрязло в бесконечной междоусобице высших лордов. Житель маленькой деревни, юный Кейлен Брайер, случайно повстречав трёх незнакомцев, отправляется в опасное странствие, во время которого ему придётся стать воином и, возможно, самым настоящим героем.

Выйдет в Fanzon.

Дэниел Абрахам, Age of Ash («Время пепла»)

Первый роман трилогии авантюрного фэнтези.

Древний город Китамар — центр мировой торговли и жемчужина цивилизации. Живущая в городских трущобах воровка Элис пытается найти убийц своего брата. Поиски приводят Элис к древним тайнам Китамара, из-за чего девушка оказывается в смертельной опасности.

В каждом романе трилогии общим служит лишь место действия, город Китамар, а вот герои и сюжеты разные.

Выйдет в Fanzon.

Р. Р. Вирди, The First Binding («Первая Формула»)

Первый роман цикла «Сказания Тремейна», довольно очевидного подражания Патрику Ротфуссу.

Сказитель и маг Ари, человек с очень мрачной репутацией, в мемуарах

рассказывает историю своей жизни, где нашлось место самым невероятным приключениям. Действие происходит в землях, напоминающих Южно-Восточную Азию, а Ари — авантюрист, жаждущий как знаний, так и богатств. И действует он соответственно — иногда как великий герой, а бывает, и как настоящий злодей.

Выйдет в Fanzon.

Марта Уэллс, Witch King («Король ведьм»)

В романе 2023 года автор популярнейших «Дневников Киллербота» возвращается к авантюрному фэнтези, с которого и начинала свою писательскую карьеру.

Король-чародей Кай — бессмертный демон, способный менять тела как перчатки. Освободившись из многовекового заточения, он пытается понять, кому можно за это отомстить. Одновременно мы узнаём подробности его прошлого, ещё тех времён, когда Кай был обычным человеком и участвовал в мятеже против очень плохих парней.

Выйдет в Fanzon.

Ангус Уотсон, You Die When You Die («Умрёшь, когда умрёшь»)

Первый роман трилогии исторического фэнтези с элементами альтернативной истории.

Отряд викингов добрался до Северной Америки и сумел поладить с местными индейцами, которые восприняли пришельцев как посланников богов. Несколько поколений потомки викингов и аборигены жили в мире и добрососедстве, пока однажды вожди индейцев не получили пророчество о том, что белые их погубят. Потому индейцы нападают на поселение скандинавов, однако самые лучшие воины во главе с отважным Финном умудряются спастись. И вот небольшой отряд из мужчин и женщин должен преодолеть тысячи миль неизведанных земель, чтобы попасть в легендарное место, где царят мир и покой.

Выйдет в АСТ.

Теа Гуанзон, The Hurricane Wars («Ураганные войны»)

Дебютный роман, который должен положить начало трилогии эпического фэнтези.

Ураганные войны — так называют многолетний конфликт, развязанный Империей Ночи против своих соседей. Девушка-солдат Таласин кроме войны ничего и не знает — она осиротела из-за имперцев, а потому страстно их ненавидит и готова сражаться до конца. Причём Таласин может использовать магию света, которая много лет считалась утерянной. Однажды во время битвы девушка пересекается с Алариком, наследным принцем Империи Ночи, который мастерски владеет магией теней. Столкновение света и тени может погубить весь мир или спасти его. По какому пути пойдут Таласин и Аларик — пути разрушения или созидания?

Выйдет в АСТ.

Кассандра Клэр, The Sword Catcher («Ловец мечей»)

Роман взрослого фэнтези, написанный известным мастером фэнтези юношеского. Ориентировочно начало цикла.

Сирота Кел из города-государства Кастеллан — Ловец мечей: двойник наследного принца Конора, специально обученный для того, чтобы служить мишенью покушений вместо своего господина. И хотя Кел и Конор растут как братья, Ловец мечей знает — в будущем его ждут только опасность и смерть. Однажды Кел чудом выживает во время покушения, и судьба сводит его с владеющим магией начинающим врачом Лин Кастер. Им обоим предстоит раскрыть многие тайны Кастеллана или умереть в процессе.

Выйдет в АСТ.

Генри Нефф, The Witchstone («Ведьмин камень»)

Дебют в юмористическом фэнтези для взрослых известного американского автора детской фантастики. В оригинале роман выйдет летом 2024-го, на русском должен появиться под занавес года.

Демону Ласло 800 лет, и он самый ленивый Хранитель адских проклятий. Объект его опеки, проклятие семьи Дрейкфордов, берёт начало ещё с колониальных времён, в нём задействованы загадочный чёрный камень и мутирующие жертвы. Инициативному демону есть где развернуться — но Ласло не заинтересован в том, чтобы потенциал проклятия раскрылся на максимум. Он предпочитает загорать на пляже с бокалом мартини. К сожалению, в Аду новый босс, который даёт Ласло шесть дней на то, чтобы улучшить показатели. Иначе… Вот так и пересекаются пути Ласло и нынешней носительницы проклятия Мэгги Дрейкфорд. Ушлый демон делает девушке предложение, от которого та не может отказаться…

Выйдет в АСТ.

Ши Лян Хуанг, The Water Outlaws («Речные разбойники»)

Роман в жанре уся, основанный на классической китайской легенде XIV века. Причём автор, американка китайского происхождения, ― профессиональный голливудский каскадёр, специалист по холодному оружию.

В землях Цзянху закон соблюдают только лузеры. Однако Линь Чун — опытный инструктор, обучающий солдат Императора обращению с оружием, — с этим не согласна. Линь просто хорошо делает свою работу и живёт по правилам — пока прихоть власть имущих не разрушает её жизнь. Опозоренная, с татуировкой преступника, преследуемая имперскими убийцами, Линь Чун вступает в ряды разбойников Ляншаня…

Выйдет в АСТ.

Грегори Киз, The Born Queen («Истинная королева»)

Финальный роман тетралогии эпического фэнтези «Королевство Костей и Терний». Предыдущие три романа выходили в «Эксмо», которое по какой-то причине так и не выпустило заключительный том. На сей раз в течении года обещают издать всю тетралогию.

Принцесса Энни Отважная взошла на трон Кротении и объявила войну святой Церкви, которая фактически находится на содержании агрессивного королевства Ханза. Энни пытается договориться с ханзийцами по-хорошему, но королю Мракомиру нужна масштабная война — ведь он уверен в победе. Грядёт эпическая битва…

Выйдет в Fanzon.

Джеймс Блэйлок «Последняя мечта»

Сборник из двух романов оригинального американского фантаста, по манере письма напоминающего гибрид Нила Геймана и Чарльза де Линта. Романы сборника объединяет только место действия — Калифорния 1980-х.

В «Стране грёз» действие происходит в маленьком городке на побережье, где трое отважных подростков сталкиваются с чередой странных событий. Зловещий передвижной цирк, выброшенные на морской берег гигантские башмаки величиной с лодку, похожие на мышей крошечные человечки, призраки, скелеты… В общем, что-то страшное грядёт. Кажется, нечто подобное уже где-то было?

В «Последней монете» зловещий тип по имени Пеннимен собирает сребреники, которые Иуда получил за предательство Христа. Если Пеннимен найдёт все 30, он обретёт чудовищную магическую силу, с помощью которой планирует уничтожить мир. Пока у него их 29, а самая последняя монета находится в руках у хозяина маленького отеля Эндрю Ванбергена, ленивого и капризного недотёпы. И теперь лишь этот неудачник может спасти мир…

Выйдет в Fanzon.

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