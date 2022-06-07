Что почитать? Пять законченных фэнтези-романов про храбрых героев

Многие поклонники фантастики, особенно фэнтези, обожают многотомные циклы. Именно в таком формате автор способен наиболее полно развернуть масштабный сюжет, населённый яркими персонажами. Но такие циклы зачастую пишутся годами, могут остаться не законченными или не переведёнными. Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем мы дождёмся финала эпопей Мартина, Ротфусса или Скотта Линча? И дождёмся ли вообще? Оттого особую ценность имеют отдельные романы или очень короткие циклы с абсолютно законченным сюжетом.

Мы напомним нашим читателям о полностью написанных и сюжетно завершённых книгах. От общепризнанной классики, с которой читатели помоложе могут быть не знакомы, до не слишком раскрученных произведений, проскользнувших мимо массового внимания. В каждом мини-топе будет по пять названий, объединённых темой, приёмами, антуражем.

И начнём мы с внецикловых фэнтезийных романов, герои которых, оказавшись в критической ситуации, мечом, магией, отвагой или умом прокладывают себе путь к счастливому финалу. В общем, пять романов авантюрного и героического фэнтези.

Пол Андерсон «Три сердца и три льва»

Three Hearts and Three Lions, 1961

Сюжет: датчанин Хольгер Карлсен во время боя с немецкими нацистами внезапно переносится в фэнтезийный мир, напоминающий мир легенд раннего Средневековья. Король Артур и рыцари Круглого стола, Карл Великий и его паладины, фея Моргана и злокозненные фейри, гномы и тролли здесь вполне реальные действующие лица. Хольгер поначалу просто хочет вернуться домой, но постепенно понимает, что именно в мире меча и колдовства его настоящее место…

Впечатления: классика американской фантастики, на первый взгляд, должна быть хорошо известна любому почитателю жанра. Но в наши дни, когда полно разных книг, зарубежных и отечественных, даже такие популярные в прошлом произведения способны ускользнуть от внимания современных читателей — особенно тех, кто помоложе. Тем более что книга Андерсона не то чтобы устарела, но выглядит сейчас несколько архаично. Впрочем, у романа до сих пор имеются явные достоинства.

В первую очередь это герой-попаданец, который на фоне нынешних товарищей по жанру смотрится реалистично. Трезвомыслящий инженер Хольгер привык воспринимать жизнь исключительно с научных позиций. Поначалу ему сложно поверить в ожившие мифы, да и в дальнейшем герой старается оценивать всё, что видит, с точки зрения материалиста XX века. И немало своих побед он одерживает не с помощью меча или магии, а благодаря приёмам логики и диалектики или знаниям физики и термодинамики.

А ещё датчанин не лишён естественных человеческих слабостей — временами он испытывает гнев, зависть, похоть. Да и мелочным бывает — в общем, Хольгер хоть и положительный герой, но далеко не идеал. Оттого он выглядит особенно человечным и вызывает симпатию читателя. В конце концов, кто из нас совершенен?

К достоинствам книги можно отнести простой, но вменяемый (в рамках одного законченного романа) сюжет. Квест героя — в первую очередь поиск истинной сущности. И прежде чем Хольгер узнает наконец свое предназначение, смысл существования и даже настоящее имя, ему придётся многое испытать, сделать и понять.

А ещё в довольно небольшой текст Андерсон умудрился вместить немало разных идей и тем, многие из которых затем использовались сотнями других авторов. Причём смысловое наполнение романа не приводит к громоздкости или недостатку динамики. Ну разве что самое начало, до того как Хольгер попал в другой мир, несколько притормаживает — к счастью, это всего с полдюжины страниц.

Вердикт: на фоне современного фэнтези, особенно западного, роман Андерсона может показаться простоватым. Однако в этом и его особая прелесть. Без лишнего пафоса и надрыва, без уклона в изощрённый психологизм и без навязчивого стремления актуализировать текст, автор спокойно сделал свою работу, написав неглупую и увлекательную сказку почти для любого возраста.

Джон Диксон Карр «Дьявол в бархате»

The Devil in Velvet, 1951

Сюжет: 1926 год, профессор истории Кембриджского университета Николас Фентон накануне своей смерти от болезни ухитряется вызвать самого дьявола, чтобы заключить с ним сделку. Цена стандартная: добродетельная душа профессора, которую дьявол получит, впрочем, лишь выиграв пари. Личность историка отправится в Лондон 1675 года, в тело молодого аристократа сэра Ника Фентона, распутника и бретёра, с целью раскрыть или даже предотвратить грядущее убийство его жены Лидии. Если Фентону удастся поймать преступника, он сможет прожить достойную жизнь в этом времени. А если нет, то дьявол заберёт его душу. Фентон, знающий о периоде Реставрации практически всё, уверен в успехе. Но Дьявола неспроста именуют Отцом лжи…

Впечатления: Джон Диксон Карр заслуженно считается одним из ведущих детективных авторов середины прошлого века. Среди его многочисленных романов — около десятка исторических детективов, причём есть и с элементами фантастики. «Дьявол в бархате», пожалуй, лучшая такая работа. Хотя, говоря по совести, фантастика не сильная сторона Карра. В том числе и в этом романе. Зато у книги немало других достоинств.

В первую очередь, конечно, здесь есть детективный сюжет с неожиданным исходом. Нельзя сказать, что Карр изобрёл нечто совершенно сногсшибательное, но вычислить преступника будет сложно практически до самого финала книги.

Но главная приманка романа — безусловно, его антураж. Карр действительно хорошо знал и любил английскую историю, особенно бурный и противоречивый период Реставрации. Если кто не помнит, речь о десятилетиях правления короля Карла II Стюарта, восстановившего монархию после периода Английской революции.

В романе много подробно выписанных деталей эпохи — от манеры одеваться, есть и говорить до общественных нравов и характеристик исторических личностей. Читатель «Дьявола в бархате» словно воочию увидит Лондон XVII века — прогуляется по его улочкам и паркам, побывает в аптеке, в таверне, в королевском дворце, узнает мелочи быта того времени. Никакой учебник не даст такого ощущения!

Герой романа, кстати, один из первых попаданцев в прошлое, который, опираясь на современные знания, пытается изменить историю — по мелочи, конечно, но всё же. Чтобы выиграть пари у дьявола, Фентону придётся знатно поработать мозгами, однако и шпагой он будет махать изрядно. Про фехтование того времени из романа можно узнать очень занимательные вещи, после которых подвиги мушкетёров Дюма, почти современников Фентона, начнут смотреться совершенно по-новому.

Вердикт: отличная историческая авантюра с неочевидным детективным сюжетом и вниманием к деталям. Конечно, фэнтезийно-мистический элемент здесь невелик, но он всё же играет значительную роль не только в завязке, но и в развязке книги. Однако главное достоинство романа — исторический фон.

Саймон Грин «Кровь и честь»

Blood and Honor, 1992

Сюжет: известный в прошлом актёр Джордан, переживающий ныне тяжёлые времена, получает опасное, но выгодное предложение. За большие деньги ему нужно стать магическим двойником принца Виктора, среднего сына недавно почившего короля. Три брата-принца ведут смертельную борьбу за опустевший трон, завладеть которым также стремятся инфернальные силы. Поначалу Джордан должен лишь появиться на паре приёмов вместо Виктора, который оправляется после отравления. Однако скоро актёру придётся применить все свои способности, чтобы остаться в живых…

Впечатления: формально роман относится к серии из дюжины книг, действие которых разворачивается в едином мире. Однако с другими томами серии «Кровь и честь» никак не связана — и по сюжету, и по героям это совершенно отдельное произведение.

Это скорее фэнтези авантюрное, чем героическое, ведь протагонист в основном работает мозгами, а не мечом и магией. Точнее, Джордан вообще не маг (его «колдовство» — лишь ловкость рук), а за меч он берётся только в критических ситуациях. Да и героем актёра поначалу вряд ли можно назвать. Он скорее жертва обстоятельств. Однако в глубине души Джордан всё же настоящий герой, причём намного больший, чем окружающие его напыщенные аристократы — лицемерные, алчные и подлые.

Хотя роман довольно короткий, всего 400 страниц, автор сумел втиснуть в него много событий и персонажей. Да и мир здесь хоть и фрагментарный, но насыщенный. Правда, иногда кажется, что книге мало места — из этой истории могла получиться как минимум дилогия. Некоторые линии только намечены и толком не отработаны, другие быстро сворачиваются — потому роман местами смотрится как синопсис чего-то большего. Но в итоге автор умудрился толково и логично завершить все сюжетные завихрения: и личностные, и детективные, и политические, и даже романтические. Поэтому книга очень быстро читается, и со временем её легко перечитывать.

Сюжетную идею Грин, не скрывая того, позаимствовал из классики приключенческой литературы конца XIX века — некогда знаменитого романа Энтони Хоупа «Узник Зенды». Причём главное достижение Грина — это переосмысление решающего выбора героя. У Хоупа двойник никчёмного принца до конца остается «хорошим парнем», отчего финал романа выглядит насмешкой над здравым смыслом. Герой, рискуя жизнью, совершает невероятные вещи ради мерзкого и подлого принца, из которого наверняка выйдет паршивый правитель. В итоге этот урод незаслуженно получает трон, славу, уважение подданных, наконец, прекрасную и благородную невесту. Герою же остаётся разбитое сердце и моральное удовлетворение. Ну, он же английский джентльмен, положение обязывает. Глупо? Ещё как!

Гриновский Джордан делает совершенно иной выбор. И пусть он нарушает «правила игры», но этот выбор смотрится и разумным, и закономерным. И послевкусие от романа совершенно иное — ведь герой поступает как вменяемый человек, а не как высосанная из пальца ходячая добродетель.

Вердикт: весьма читабельный роман с готической атмосферой, бодрым сюжетом, обильным кровопусканием и многослойными интригами. И главное — с толковым, рассудительным и симпатичным героем, который, случайно оказавшись не на своём месте, удивительно ловко сумел сделать его полностью своим.

Кшиштоф Пискорский «Тенеграф»

Cienioryt, 2013

Сюжет: приморский город Серива, столица некогда великого королевства, наполнен интригами, жестокостью и предательством. Слабого монарха окружают шесть семейств грандов, которые ожесточённо сражаются между собой за власть и влияние. А ещё есть местная инквизиция — Светлый Капитул, и многочисленные тенемастера, владеющие опасной магией. В этом гадюшнике пытается выжить великий мастер клинка Арахон Каранза Мартенес И’Грената И’Барратора, учитель фехтования, известный в определённых кругах как наёмный убийца. И вот однажды в его руки попадает тенеграф — выжженная на стекле картинка, имеющая загадочную силу…

Впечатления: по атмосфере роман более всего напоминает знаменитую серию Переса-Реверте про капитана Аластристе. Неудивительно, ведь действие происходит в стране, похожей на Испанию примерно XVII века, когда мировая гегемония великой империи, где не заходило солнце, покатилась под откос. Вот и Серива, ещё не так давно могущественная держава, явно пережила свою славу. Упадок и тлен чувствуются во всем. И главный герой соответствует общей атмосфере гниения. Некогда прославленный вояка и королевский агент, ныне Арахон И’Барратора всего лишь умелый убийца, который за горсть монет режет глотки по заказу криминальных боссов и жуликоватых купцов.

Но он ещё цепляется за остатки былого достоинства. Именно потому, поневоле оказавшись в центре невероятной интриги, он пытается найти выход, позволяющий сохранить честь, которая иногда может быть дороже жизни. Ещё одна параллель с тем же Алатристе…

Сюжет книги увлекателен, однако не то чтобы запутан, а скорее излишне зависит от стиля, выбранного автором. Дело в том, что временами Пискорский чрезмерно увлекается стилизацией под исторический роман XIX века с упором на витиеватую манеру изложения. Отсюда многочисленные отступления от основной сюжетной линии, подобные тем, что были у Александра Дюма. Помните, сколько занимательных подробностей эпохи можно было узнать из его книг про мушкетёров? Вот и Пискорский насыщает текст схожими моментами, которые притормаживают сюжет, зато делают мир романа более зримым. Стоит ещё отметить явное внимание автора к сценам поединков, описанных со знанием дела.

Удивительно, что «Тенеграф» — совершенно отдельное произведение. Ведь автору удалось придумать яркий сеттинг, где привязанный к реальной истории антураж разбавлен оригинальной магической системой, в центре которой тенепространство — нечто вроде параллельной реальности, прямо влияющей на жизнь людей. Легко представить если не продолжение приключений Арахона И’Барраторы, то вспомогательные или даже независимые книги, действие которых разворачивалось бы в этом колоритном мире. Однако автор по каким то своим причинам решил ограничиться одним романом — во всяком случае, пока.

Вердикт: увлекательный роман «плаща, шпаги и магии», который, поначалу притормаживая, затем разгоняется во всю прыть. Псевдоисторический антураж, оригинальная магическая система, качественный экшен и довольно разумный герой, который, впрочем, иногда несколько раздражает излишней положительностью. А впрочем, разве не таким обязан быть настоящий идальго?

Терри Пратчетт «Финт»

Dodger, 2012

Сюжет: Лондон XIX века. Однажды дождливой ночью уличный паренёк по кличке Финт (настоящего имени он и сам не помнит) видит, как на юную, красивую и, похоже, благородную девушку нападают какие-то громилы. Обычно Финт не ввязывается в подобные переделки, но тут он не может оставаться в стороне и выручает несчастную.

Из-за этого его жизнь стремительно меняется. Финт знакомится со множеством необычных для него людей — от журналиста и писателя Чарльза Диккенса до самой королевы Виктории, завоёвывает любовь замечательной девушки, ловит серийного убийцу, зарабатывает кучу денег… Ну разве не фантастика?

Впечатления: этот роман Пратчетта совершенно не похож на книги из его знаменитого цикла о Плоском мире. Если только чисто стилистически. В остальном же перед нами литературный комикс в духе «романов за пенни» — популярных в Англии XIX века авантюрных историй для широких масс.

Впрочем, Пратчетт считал эту книгу своеобразным фэнтези. Точнее, его роман — литературоцентричная фантазия, чьё действие происходит в альтернативной Англии примерно 1830-х годов. Мир здесь похож на наш исторический, но не до конца — есть мелкие отличия. Но главное, некоторые герои романа пришли из вторичных книжных вселенных. Например, Финт — альтернативная версия второстепенного персонажа знаменитой книги Диккенса «Оливер Твист», а серийный убийца, с которым герою придётся столкнуться, — безумный парикмахер Суини Тодд, порождение английской бульварной литературы.

И сюжет книги, и её герои, и некоторые особенности изложения — всё укладывается в каноны плутовского романа, разбавленного тем же Диккенсом. Отсюда изрядная доля условности событий. Например, герою просто умопомрачительно везёт. У Диккенса Финт пришёл к логичному для того времени финалу — уличный мальчишка стал ловким карманником, а затем отправился на каторгу. Волею Пратчетта юный Финт спас умного еврея Соломона, который стал наставником паренька. В результате Финт выбрал карьеру тошера — искателя ценностей в недрах лондонской канализации. Да и моральные принципы у парня появились, хоть и довольно гибкие. Ловкость, находчивость, острый ум, крепкие кулаки… А после спасения «девы в беде» ещё и невероятная удача. Как итог, «Финт» — настоящий гимн принципу меритократии: любой человек, вне зависимости от происхождения, должен занимать в обществе то место, которого заслуживает по своим способностям.

Вердикт: на первый взгляд Финт выделяется на фоне наших сегодняшних героев. Однако если присмотреться, то этот лондонский пройдоха мало отличается от привычных для жанра рыцарей и авантюристов. Разве что в его руках не меч или шпага, а отмычки и опасная бритва. Ведь роман Пратчетта — тоже приключенческая сказка про доброго молодца, который благодаря хитрости и ловкости побеждает врагов, преодолевает все преграды, чтобы в результате получить в награду прекрасную принцессу и счастливую жизнь.

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Надеемся, наша подборка романов с законченным сюжетом поможет тем, кто их ещё не читал, найти для себя что-нибудь интересное. И, если этот материал вам понравится, мы продолжим рассказывать о небольших фантастических произведениях, которые зачастую способны доставить не меньше удовольствия, чем объёмные циклы.