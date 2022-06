Что почитать? Пять законченных фэнтези-романов про храбрых героев

Мы напомним нашим читателям о полностью написанных и сюжетно завершённых книгах. От общепризнанной классики, с которой читатели помоложе могут быть не знакомы, до не слишком раскрученных произведений, проскользнувших мимо массового внимания. В каждом мини-топе будет по пять названий, объединённых темой, приёмами, антуражем.

И начнём мы с внецикловых фэнтезийных романов, герои которых, оказавшись в критической ситуации, мечом, магией, отвагой или умом прокладывают себе путь к счастливому финалу. В общем, пять романов авантюрного и героического фэнтези.

Three Hearts and Three Lions, 1961