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    #драконы #Что почитать

    Что почитать? Современные фэнтези-книги про драконов

    16 декабря 2023
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    16.12.2023
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    3 минуты на чтение
    #драконы #Что почитать

    Традиционно одним из символов жанра фэнтези наряду с волшебниками и эльфами были драконы. И кажется, что в последние годы интерес к ним вспыхнул с новой силой — как у писателей, так и у читателей. Галина Бельтюкова рассказывает про пять недавних книг и циклов, где драконы играют существенную роль в сюжете.

    Р. Дж. Баркер «Дитя приливов»

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы

    Эта эпическая трилогия, заслужившая похвалы Робин Хобб и Адриана Чайковски, относится к поджанру морского фэнтези. В мире Разбросанных островов идёт непрекращающаяся война всех против всех. Дерева на островах мало, и потому корабли предпочитают строить из костей морских драконов. Только сами ящеры давно уже вымерли, и суда постепенно изнашиваются, что делает драконью кость бесценным ресурсом для воюющих сторон. Но в далёких и неизведанных водах впервые за многие годы замечен дракон, и тот, кто захватит его, может стать победителем в бесконечной войне.

    На охоту отправляется и Удачливая Миас, дочь верховной правительницы. Миас стала капитаншей корабля «Дитя приливов», на котором служат преступники, приговоренные к смертной казни. Чтобы успешно справиться с драконом, ей придётся сделать из разномастного сброда сплоченную команду. Но она ещё не знает, что дракон совсем не один: морские чудовища древних эпох начинают возвращаться.

    Анастасия Гор «Рубиновый лес»

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы 1

    В своей новой дилогии создательница цикла «Ковен озера Шамплейн» смешивает скандинавскую и кельтскую мифологию, создавая мир, в котором люди и драконы долгое время мирно жили бок о бок. Но в какой-то момент всё пошло не так. Молодой дракон Солярис был послан отомстить смертным и убить новорождённую королевскую дочь Рубин, но совершил ошибку, и оказался скован могучей магией, навеки привязавшей его к принцессе.

    С тех пор прошло семнадцать лет, и теперь людям и драконам грозит общая опасность: на их поселения наступает таинственный красный туман, из которого не возвращаются. Рубин и Солярис собираются остановить бедствие, но для этого им нужно сделать невозможное — найти способ примирить враждующие расы.

    Ксения Хан «Дракон и Тигр»

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы 2

    Трилогия Ксении Хан порадует любителей корейских дорам, поскольку именно ими вдохновлялась писательница. Главная героиня по имени Сон Йонг, отправившись на прогулку с молодым человеком, не знала, что волшебным образом перенесётся в средневековый Чосон. Но этот мир не похож на наш, хотя бы потому, что в нём существуют драконы.

    Чосон увяз в долгой войне с Японией, и единственная надежда выиграть — поставить себе на службу крылатых ящеров. Знания Сон Йонг о современной Корее и историческом Чосоне не всегда полезны в альтернативном мире, а значит, ей придется разобраться и в политических хитросплетениях, и в военном деле, и в своём собственном сердце. Ведь, как водится в дорамах, на девушку кладут глаз сразу два красавчика, один из которых — харизматичный капитан драконьего войска, а другой — настоящий корейский принц.

    Тэд Уильямс «Братья ветра»

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы 4

    Уильямс — живой классик фэнтези, который во многом задал жанру новый вектор развития своей грандиозной трилогией «Память, Скорбь и Шип». Хотя она вышла еще в 80-е, в последние годы Уильямс снова обратился к придуманному им миру Светлого Арда — на радость многочисленным поклонникам. Сначала вышел небольшой роман-продолжение, а следом стартовал новый эпический цикл «Последний король Светлого Арда».

    Параллельно Уильямс начал писать книги, расширяющие историю вселенной, и «Братья ветра» — первый из них. Его можно читать даже без знания основного цикла. Поклонники высокого фэнтези оценят сюжет, напоминающий средневековые легенды — в нём два брата дали клятву уничтожить дракона, разоряющего города людей. Но те, кто знакомы с циклом, смогут прочувствовать роман совсем на другом уровне — ведь в мире Светлого Арда с легендой о двух братьях знакомы все. И неслучайно — охота на дракона кончится тем, что один из братьев станет заклятым врагом людей Королем бурь, главным антагонистом оригинальной трилогии.

    Дженн Лайонс «Хор драконов»

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы 5

    Цикл Лайонс состоит из пяти романов, из которых на русском уже вышло два, а третий готовится к изданию. Писательница создаёт грандиозный и сложный мир богов, демонов, людей — и, конечно, драконов. В этой фэнтезийной вселенной только что закончилась война между богами и демонами, в результате которой демонов связали магическими камнями. Но пророчества гласят, что однажды явится избранный, который освободит их и развяжет новую войну, поставив под угрозу будущее мира.

    Станет ли им Кирин — юный воришка, который, забравшись в чужой дом, стал случайным свидетелем ритуала? Теперь его душа навсегда связана с королем демонов, и эта связь всё крепнет, увлекая Кирина по дороге приключений. Чем дальше он рассказывает свою историю обучения магии, поиска семьи и служения драконам, тем понятнее становится — именно от него зависит, сбудется ли пророчество.

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     Борис Невский |  07.06.2022 |  3192

    Рассказываем о романах, герои которых мечом, магией, отвагой или умом прокладывают себе путь к счастливому финалу.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».
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