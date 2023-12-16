Что почитать? Современные фэнтези-книги про драконов

Традиционно одним из символов жанра фэнтези наряду с волшебниками и эльфами были драконы. И кажется, что в последние годы интерес к ним вспыхнул с новой силой — как у писателей, так и у читателей. Галина Бельтюкова рассказывает про пять недавних книг и циклов, где драконы играют существенную роль в сюжете.

Р. Дж. Баркер «Дитя приливов»

Эта эпическая трилогия, заслужившая похвалы Робин Хобб и Адриана Чайковски, относится к поджанру морского фэнтези. В мире Разбросанных островов идёт непрекращающаяся война всех против всех. Дерева на островах мало, и потому корабли предпочитают строить из костей морских драконов. Только сами ящеры давно уже вымерли, и суда постепенно изнашиваются, что делает драконью кость бесценным ресурсом для воюющих сторон. Но в далёких и неизведанных водах впервые за многие годы замечен дракон, и тот, кто захватит его, может стать победителем в бесконечной войне.

На охоту отправляется и Удачливая Миас, дочь верховной правительницы. Миас стала капитаншей корабля «Дитя приливов», на котором служат преступники, приговоренные к смертной казни. Чтобы успешно справиться с драконом, ей придётся сделать из разномастного сброда сплоченную команду. Но она ещё не знает, что дракон совсем не один: морские чудовища древних эпох начинают возвращаться.

Анастасия Гор «Рубиновый лес»

В своей новой дилогии создательница цикла «Ковен озера Шамплейн» смешивает скандинавскую и кельтскую мифологию, создавая мир, в котором люди и драконы долгое время мирно жили бок о бок. Но в какой-то момент всё пошло не так. Молодой дракон Солярис был послан отомстить смертным и убить новорождённую королевскую дочь Рубин, но совершил ошибку, и оказался скован могучей магией, навеки привязавшей его к принцессе.

С тех пор прошло семнадцать лет, и теперь людям и драконам грозит общая опасность: на их поселения наступает таинственный красный туман, из которого не возвращаются. Рубин и Солярис собираются остановить бедствие, но для этого им нужно сделать невозможное — найти способ примирить враждующие расы.

Ксения Хан «Дракон и Тигр»

Трилогия Ксении Хан порадует любителей корейских дорам, поскольку именно ими вдохновлялась писательница. Главная героиня по имени Сон Йонг, отправившись на прогулку с молодым человеком, не знала, что волшебным образом перенесётся в средневековый Чосон. Но этот мир не похож на наш, хотя бы потому, что в нём существуют драконы.

Чосон увяз в долгой войне с Японией, и единственная надежда выиграть — поставить себе на службу крылатых ящеров. Знания Сон Йонг о современной Корее и историческом Чосоне не всегда полезны в альтернативном мире, а значит, ей придется разобраться и в политических хитросплетениях, и в военном деле, и в своём собственном сердце. Ведь, как водится в дорамах, на девушку кладут глаз сразу два красавчика, один из которых — харизматичный капитан драконьего войска, а другой — настоящий корейский принц.

Тэд Уильямс «Братья ветра»

Уильямс — живой классик фэнтези, который во многом задал жанру новый вектор развития своей грандиозной трилогией «Память, Скорбь и Шип». Хотя она вышла еще в 80-е, в последние годы Уильямс снова обратился к придуманному им миру Светлого Арда — на радость многочисленным поклонникам. Сначала вышел небольшой роман-продолжение, а следом стартовал новый эпический цикл «Последний король Светлого Арда».

Параллельно Уильямс начал писать книги, расширяющие историю вселенной, и «Братья ветра» — первый из них. Его можно читать даже без знания основного цикла. Поклонники высокого фэнтези оценят сюжет, напоминающий средневековые легенды — в нём два брата дали клятву уничтожить дракона, разоряющего города людей. Но те, кто знакомы с циклом, смогут прочувствовать роман совсем на другом уровне — ведь в мире Светлого Арда с легендой о двух братьях знакомы все. И неслучайно — охота на дракона кончится тем, что один из братьев станет заклятым врагом людей Королем бурь, главным антагонистом оригинальной трилогии.

Дженн Лайонс «Хор драконов»

Цикл Лайонс состоит из пяти романов, из которых на русском уже вышло два, а третий готовится к изданию. Писательница создаёт грандиозный и сложный мир богов, демонов, людей — и, конечно, драконов. В этой фэнтезийной вселенной только что закончилась война между богами и демонами, в результате которой демонов связали магическими камнями. Но пророчества гласят, что однажды явится избранный, который освободит их и развяжет новую войну, поставив под угрозу будущее мира.

Станет ли им Кирин — юный воришка, который, забравшись в чужой дом, стал случайным свидетелем ритуала? Теперь его душа навсегда связана с королем демонов, и эта связь всё крепнет, увлекая Кирина по дороге приключений. Чем дальше он рассказывает свою историю обучения магии, поиска семьи и служения драконам, тем понятнее становится — именно от него зависит, сбудется ли пророчество.