Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала

Мы уже несколько раз рассказывали о малобюджетном или малоизвестном кино. Однако есть ещё и сериалы, вполне достойные просмотра, которые по разным причинам проходят мимо широкой аудитории телефантастики. В новой подборке мы расскажем о дорамах — так на Западе называют телесериалы, выпущенные в странах Юго-Восточной Азии. Азиаты делают вполне качественные продукты, практически ничем не уступающие западным сериалам. И хотя дорамы имеют у нас весомый контингент поклонников, многие до сих испытывают предубеждения к азиатскому кино. Пора их развеять… Три сериала, о которых мы расскажем, выпущены в Южной Корее. По жанру они разные: романтическое фэнтези, мистический детектив, комедийный исекай. Но есть у них и общие черты, присущие всем корейским сериалам. И об этом мы тоже немного поговорим.

Корейские дорамы: 8 причин, почему их стоит смотреть

Южнокорейские сериалы пользуются большой популярностью как в Азии, так и далеко за её пределами. И тому есть несколько причин:

Мультижанровость. Корейцы овладели умением совместить в одном проекте зачастую совершенно несовместимые жанры — от откровенного фарса до душещипательной мелодрамы. Конечно, не всегда удаётся соблюсти грамотный баланс, но многие корейские дорамы способны заинтересовать самые широкие слои зрителей. С южетная изощренность. Корейцы — мастера придумывать самые невероятные сюжетные повороты. Причём они очень ловко используют известные сюжеты со всего мира, выворачивая их наизнанку и обыгрывая на свой лад. Сюжетная завершённость. Подавляющее большинство корейских дорам умещается в один сезон из 12, 16, 20 часовых эпизодов. Это большой плюс в сравнении с западными сериалами, популярность которых приводит к избыточной многосезонности. Правда, в последние годы корейцы тоже начали делать продолжения сериалов, но такое случается пока что крайне редко. Р омантичность. Корейская романтика — особая песня. Их романтические сказки и истории трагической любви способны покорить даже самого черствого и циничного зрителя. А ктёрская игра. Если дорамы других азиатских стран зачастую вызывают отторжение у западного зрителя из-за специфической актерской игры, то корейцы, как правило, играют строго «по Станиславскому». Есть, конечно, комедии, где актёры сознательно переигрывают, но большинство дорам воспринимается практически как реальная жизнь. А йдолы. Обычно так называют азиатских поп-звёзд, но в Корее к ним можно отнести всех актёров дорам. Столько красивых, очаровательных, обаятельных, харизматичных личностей не встретишь нигде! На любой вкус — от милых обаяшек до брутальных мачо. К расивая картинка и атмосферность. Корейские дорамы, даже самые реалистичные, это всё же сказка — особый мир, со своими условностями и правилами. Сказка очень красивая и притягательная. «Залипательность». Корейские дорамы — настоящий духовный наркотик. Стоит только его распробовать и пиши-пропало, соскочить практически невозможно. Даже когда знаешь наизусть все дорамные клише, продолжаешь их смотреть. Потому что это эскапизм самой высокой пробы. А разве отвлечься от житейских проблем не наше заветное желание?

А сейчас — небольшой рассказ о трёх корейских дорамах, которые вполне стоит глянуть. Может, именно они положат начало вашему новому увлечению?

Сказание о кумихо

Gumihodyeon / Tale of the Nine Tailed (2020, 16 серий)

Горе и радости влюблённого лиса

Девятихвостый кумихо (лис-оборотень) Ли Ён некогда был могущественным горным духом. Провинившись, он стал охотником за нечистью на побегушках у богини Талуипы, которая работает в иммиграционной службе загробной жизни. Однажды Ли Ён встречает проницательную, хоть и опрометчивую тележурналистку Чжи А, которая вызывает у кумихо противоречивые чувства. А еще младший братец Ли Ран — тот ещё паршивец — воду мутит. И пока очаровательно-самоуверенный лис пытается разобраться в своих душевных переживаниях, над любовью Ли Ёна и миром вообще нависает смертельная угроза — от многовековой спячки пробуждается Имуги, бог-дракон, несущий горе всему живому…

В 2017 году прогремела дорама «Токкэби» («Гоблин»), ставшая одним из главных хитов среди корейских сериалов. Романтическая сказка о красивой, забавной и драматичной любви сверхъестественного существа и человеческой девушки покорила множество сердец — неудивительно, что успех сериала неоднократно пытались повторить. «Сказание о кумихо» — ещё одна попытка дотянуться до «Токкэби»: тем более, что влюблённого лиса-оборотня играет красавчик Ли Дон-ук, который и в «Гоблине» был на заметных ролях.

«Сказание» явно копирует несколько твистов «Гоблина», переделывая их на свой лад. Но при этом новый сериал более остросюжетен: — хотя романтическая линия занимает важное место, ключевую роль в интриге всё же играет противостояние героев с Имуги. Впрочем, в «Сказании» много смыслов, что типично для корейских дорам. Один из главных — борьба с предопределением. Можно ли побороть судьбу? На первый взгляд кажется, что героям это не удаётся. Однако изменить ситуацию способно самопожертвование — другое дело, что далеко не каждый к нему готов…

У корейских дорам есть слабое место — герои часто ведут себя неразумно. Авторы заставляют героев делать глупости, чтобы зрители чувствовали себя более умными. И наряду с чувством превосходства испытывали больше волнения за героев — типа: «Куда идешь, дурашка! Тебя же там съедят!» Потому, очень радуют герои умные и предусмотрительные — в дорамах такие тоже бывают. Ли Ён как раз довольно хитрый (лис же!), что позволяет на протяжении почти всего сериала заманивать в ловушку уже зрителя. Кажется, что героя ждёт неминуемое поражение — но нет, это лишь часть его очередного хитроумного плана. Правда, ближе к финалу герои все же попадают впросак из-за излишней самоуверенности кумихо. Ну, так Имуги тоже не лыком шит — хоть и гад ползучий, но все-таки дракон. К тому же слабые места кумихо — его сердечные привязанности: любимая девушка и непутёвый братец. Впрочем, слабость при определённых обстоятельствах может стать силой…

Кому стоит смотреть? Поклонникам красивого романтического фэнтези о невозможной любви и схватке с судьбой. Хотя до «Токкэби» по эмоциональности сериал не дотягивает: очаровательный лис, конечно, хорош, но вот его пассия заметно уступает возлюбленной гоблина. Тем не менее, «Сказание» более сбалансировано с точки зрения сюжетной интриги — особенно под занавес.

Пропавшие без вести: Они были там

Missing: Geudeuli Itseodda / Missing: The Other Side (2020, 12 серий)

Призраки тоже плачут

Благородный жулик Ким Ук случайно оказывается в загадочной деревне Дуон, которую видят лишь люди, обладающие особыми способностями. Дело в том, что обитатели деревни — души умерших, чьи тела так и не были обнаружены. В общем, пропавшие без вести. В деревне также обосновался живой человек Чан Пан-сок, который разыскивает тела пропавших, помогая душам обрести упокоение и перейти в иной мир. И Ким Ук тоже начинает участвовать в поисках, одновременно пытаясь понять, почему у него столь внезапно появился дар общения с мёртвыми.

Эта дорама — пример удачного синтеза очень разных настроений. Ведь сериал во многом трагичен. Среди жителей мистической деревни — доброжелательные старички, очаровательные девушки, милейшие детишки. И все они мертвы, причём многие погибли самым брутальным образом. Например, став жертвами жестоких убийств.

В процессе поиска их тел двое невольных шаманов ведут расследование некоторых дел, чьи подробности зачастую ужасают. И контраст между милым бытом призрачной деревни с рядом забавных мелочей и реальными трагедиями её обитателей производит сильное впечатление. В некоторых моментах просто невозможно удержаться от слез. В то же время в сериале немало философских рассуждений и моральных уроков, заставляющих смотреть на окружающий мир с надеждой и умеренным оптимизмом.

Кому стоит смотреть? Любителям мистики «со смыслом», авторам которой удалось объединить воедино детектив, триллер, комедию, драму, романтику, трагедию. Причём, несмотря на жестокие и тягостные сцены, сериал оставляет приятное послевкусие.

Королева Чорин

Cheorin Wanghoo / Mr. Queen (2021, 20 серий)

Новаторский исекай по-корейски

Душа шеф-повара Голубого дома, резиденции президента Кореи, из-за несчастного случая переносится в прошлое — в середину XIX века, самый излёт эпохи Чосон. Причём душа самоуверенного плейбоя Чан Бон-хвана занимает тело… королевы Чорин, супруги одного из самых ничтожных чосонских монархов Чольчхона. Мало того, что Бон-хвану с его гипертрофированным эго и маскулинными повадками придётся привыкать жить как женщина. Оказывается, королевский быт далеко не рай — из-за придворных интриг можно запросто лишиться свободы, здоровья, а то и жизни. Поначалу Бон-хван намерен просто приспособиться и выжить, но, обретя дорогих его сердцу людей, попаданец из будущего начинает перекраивать историю…

Один из главных хитов нынешнего года, который нашумел и в Корее, и далеко за её пределами. Причём по-разному. Западным и российским дорамщикам сериал просто понравился как задорная комедия с увлекательным сюжетом и яркими героями. В Корее же сериал вызвал неоднозначную реакцию. Так, его многие критиковали — даже петицию об отмене показа инициировали.

Дело в том, что в Корее есть свои «духовные скрепы». Местные консерваторы болезненно реагируют на попытки пересмотра корейской истории. А в «Королеве Чорин» это происходит самым недвусмысленным образом — и, пожалуй, едва ли не впервые. Обычно в попаданческих корейских сериалах (а их немало) возможны только мелкие изменения, которые влияют на судьбы отдельных людей. Но чтобы взять целый исторический период и полностью его перекроить, меняя как события, так и судьбы реальных личностей? Такого ещё не бывало…

В общем, защитники истории брызгали ядом, однако массовому зрителю дорама понравилась. Ведь это действительно остроумная комедия про эгоистичного и самоуверенного мужчину, матёрого бабника и циника, попавшего в женское тело. Причём тело королевское, да ещё и замужнее. Здесь стоит отметить блестящую работу известной актрисы Син Хе-сон, которая очень убедительно изобразила «волка в овечьей шкуре». Да, временами она несколько переигрывает, однако для фарсовой комедии такая манера оправдана. Впрочем, корейцы не были бы собой, если бы не разбавили комедию драмой. Кое-кто из героев погибает, есть даже пытки и казни — что поделаешь, время было жестокое.

К счастью, типичное для корейских сериалов «стекло» (так поклонники дорам именуют переживания, вызывающие океан слёз) тут довольно незначительно. «Королева Чорин» — прежде всего комедия с элементами альтернативной истории. Есть в сериале и романтика, причём очень милая, достоверная и разумно обоснованная. Даже без шуток «про это» на грани фола не обходится…

Кому стоит смотреть? Любителям историй про попаданцев, которым действительно удалось изменить прошлое (причём в реалистичном ключе). Ещё тем, кому нравятся гендерные комедии с добротной романтикой. Правда, в сериале немало фарса, но авторы все же держатся в рамках. Кстати, «Королева Чорин» — ремейк китайского сериала: вот его многие западные зрители точно смотреть не смогут, ведь с фарсом китайцы явно переборщили.

Надеемся, наш рассказ о дорамах вас заинтересовал. Если так, мы ещё вернёмся к азиатскому кинематографу. Ведь вполне занимательную фантастику снимают также в Японии, Китае, Тайване — да и интересных корейских дорам ещё немало.