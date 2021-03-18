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    #Корея #что посмотреть

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала

    18 марта 2021
    Борис Невский
    18.03.2021
    12519
    6 минут на чтение
    #Корея #что посмотреть

    Мы уже несколько раз рассказывали о малобюджетном или малоизвестном кино. Однако есть ещё и сериалы, вполне достойные просмотра, которые по разным причинам проходят мимо широкой аудитории телефантастики.

    В новой подборке мы расскажем о дорамах — так на Западе называют телесериалы, выпущенные в странах Юго-Восточной Азии. Азиаты делают вполне качественные продукты, практически ничем не уступающие западным сериалам. И хотя дорамы имеют у нас весомый контингент поклонников, многие до сих испытывают предубеждения к азиатскому кино. Пора их развеять…

    Три сериала, о которых мы расскажем, выпущены в Южной Корее. По жанру они разные: романтическое фэнтези, мистический детектив, комедийный исекай. Но есть у них и общие черты, присущие всем корейским сериалам. И об этом мы тоже немного поговорим.

    Корейские дорамы: 8 причин, почему их стоит смотреть

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 6

    Южнокорейские сериалы пользуются большой популярностью как в Азии, так и далеко за её пределами. И тому есть несколько причин:

    1. Мультижанровость. Корейцы овладели умением совместить в одном проекте зачастую совершенно несовместимые жанры — от откровенного фарса до душещипательной мелодрамы. Конечно, не всегда удаётся соблюсти грамотный баланс, но многие корейские дорамы способны заинтересовать самые широкие слои зрителей.
    2. Сюжетная изощренность. Корейцы — мастера придумывать самые невероятные сюжетные повороты. Причём они очень ловко используют известные сюжеты со всего мира, выворачивая их наизнанку и обыгрывая на свой лад.
    3. Сюжетная завершённость. Подавляющее большинство корейских дорам умещается в один сезон из 12, 16, 20 часовых эпизодов. Это большой плюс в сравнении с западными сериалами, популярность которых приводит к избыточной многосезонности. Правда, в последние годы корейцы тоже начали делать продолжения сериалов, но такое случается пока что крайне редко.
    4. Романтичность. Корейская романтика — особая песня. Их романтические сказки и истории трагической любви способны покорить даже самого черствого и циничного зрителя.
    5. Актёрская игра. Если дорамы других азиатских стран зачастую вызывают отторжение у западного зрителя из-за специфической актерской игры, то корейцы, как правило, играют строго «по Станиславскому». Есть, конечно, комедии, где актёры сознательно переигрывают, но большинство дорам воспринимается практически как реальная жизнь.
    6. Айдолы. Обычно так называют азиатских поп-звёзд, но в Корее к ним можно отнести всех актёров дорам. Столько красивых, очаровательных, обаятельных, харизматичных личностей не встретишь нигде! На любой вкус — от милых обаяшек до брутальных мачо.
    7. Красивая картинка и атмосферность. Корейские дорамы, даже самые реалистичные, это всё же сказка — особый мир, со своими условностями и правилами. Сказка очень красивая и притягательная.
    8. «Залипательность». Корейские дорамы — настоящий духовный наркотик. Стоит только его распробовать и пиши-пропало, соскочить практически невозможно. Даже когда знаешь наизусть все дорамные клише, продолжаешь их смотреть. Потому что это эскапизм самой высокой пробы. А разве отвлечься от житейских проблем не наше заветное желание?

    А сейчас — небольшой рассказ о трёх корейских дорамах, которые вполне стоит глянуть. Может, именно они положат начало вашему новому увлечению?

    Сказание о кумихо

    Gumihodyeon / Tale of the Nine Tailed (2020, 16 серий)

    Горе и радости влюблённого лиса

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 4

    Девятихвостый кумихо (лис-оборотень) Ли Ён некогда был могущественным горным духом. Провинившись, он стал охотником за нечистью на побегушках у богини Талуипы, которая работает в иммиграционной службе загробной жизни. Однажды Ли Ён встречает проницательную, хоть и опрометчивую тележурналистку Чжи А, которая вызывает у кумихо противоречивые чувства. А еще младший братец Ли Ран — тот ещё паршивец — воду мутит. И пока очаровательно-самоуверенный лис пытается разобраться в своих душевных переживаниях, над любовью Ли Ёна и миром вообще нависает смертельная угроза — от многовековой спячки пробуждается Имуги, бог-дракон, несущий горе всему живому…

    В 2017 году прогремела дорама «Токкэби» («Гоблин»), ставшая одним из главных хитов среди корейских сериалов. Романтическая сказка о красивой, забавной и драматичной любви сверхъестественного существа и человеческой девушки покорила множество сердец — неудивительно, что успех сериала неоднократно пытались повторить. «Сказание о кумихо» — ещё одна попытка дотянуться до «Токкэби»: тем более, что влюблённого лиса-оборотня играет красавчик Ли Дон-ук, который и в «Гоблине» был на заметных ролях.

    «Сказание» явно копирует несколько твистов «Гоблина», переделывая их на свой лад. Но при этом новый сериал более остросюжетен: — хотя романтическая линия занимает важное место, ключевую роль в интриге всё же играет противостояние героев с Имуги. Впрочем, в «Сказании» много смыслов, что типично для корейских дорам. Один из главных — борьба с предопределением. Можно ли побороть судьбу? На первый взгляд кажется, что героям это не удаётся. Однако изменить ситуацию способно самопожертвование — другое дело, что далеко не каждый к нему готов…

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 5

    У корейских дорам есть слабое место — герои часто ведут себя неразумно. Авторы заставляют героев делать глупости, чтобы зрители чувствовали себя более умными. И наряду с чувством превосходства испытывали больше волнения за героев — типа: «Куда идешь, дурашка! Тебя же там съедят!» Потому, очень радуют герои умные и предусмотрительные — в дорамах такие тоже бывают. Ли Ён как раз довольно хитрый (лис же!), что позволяет на протяжении почти всего сериала заманивать в ловушку уже зрителя. Кажется, что героя ждёт неминуемое поражение — но нет, это лишь часть его очередного хитроумного плана. Правда, ближе к финалу герои все же попадают впросак из-за излишней самоуверенности кумихо. Ну, так Имуги тоже не лыком шит — хоть и гад ползучий, но все-таки дракон. К тому же слабые места кумихо — его сердечные привязанности: любимая девушка и непутёвый братец. Впрочем, слабость при определённых обстоятельствах может стать силой…

    Кому стоит смотреть? Поклонникам красивого романтического фэнтези о невозможной любви и схватке с судьбой. Хотя до «Токкэби» по эмоциональности сериал не дотягивает: очаровательный лис, конечно, хорош, но вот его пассия заметно уступает возлюбленной гоблина. Тем не менее, «Сказание» более сбалансировано с точки зрения сюжетной интриги — особенно под занавес.

    Пропавшие без вести: Они были там

    Missing: Geudeuli Itseodda / Missing: The Other Side (2020, 12 серий)

    Призраки тоже плачут

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 3

    Благородный жулик Ким Ук случайно оказывается в загадочной деревне Дуон, которую видят лишь люди, обладающие особыми способностями. Дело в том, что обитатели деревни — души умерших, чьи тела так и не были обнаружены. В общем, пропавшие без вести. В деревне также обосновался живой человек Чан Пан-сок, который разыскивает тела пропавших, помогая душам обрести упокоение и перейти в иной мир. И Ким Ук тоже начинает участвовать в поисках, одновременно пытаясь понять, почему у него столь внезапно появился дар общения с мёртвыми.

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 2

    Эта дорама — пример удачного синтеза очень разных настроений. Ведь сериал во многом трагичен. Среди жителей мистической деревни — доброжелательные старички, очаровательные девушки, милейшие детишки. И все они мертвы, причём многие погибли самым брутальным образом. Например, став жертвами жестоких убийств.

    В процессе поиска их тел двое невольных шаманов ведут расследование некоторых дел, чьи подробности зачастую ужасают. И контраст между милым бытом призрачной деревни с рядом забавных мелочей и реальными трагедиями её обитателей производит сильное впечатление. В некоторых моментах просто невозможно удержаться от слез. В то же время в сериале немало философских рассуждений и моральных уроков, заставляющих смотреть на окружающий мир с надеждой и умеренным оптимизмом.

    Кому стоит смотреть? Любителям мистики «со смыслом», авторам которой удалось объединить воедино детектив, триллер, комедию, драму, романтику, трагедию. Причём, несмотря на жестокие и тягостные сцены, сериал оставляет приятное послевкусие.

    Королева Чорин

    Cheorin Wanghoo / Mr. Queen (2021, 20 серий)

    Новаторский исекай по-корейски

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала

    Душа шеф-повара Голубого дома, резиденции президента Кореи, из-за несчастного случая переносится в прошлое — в середину XIX века, самый излёт эпохи Чосон. Причём душа самоуверенного плейбоя Чан Бон-хвана занимает тело… королевы Чорин, супруги одного из самых ничтожных чосонских монархов Чольчхона. Мало того, что Бон-хвану с его гипертрофированным эго и маскулинными повадками придётся привыкать жить как женщина. Оказывается, королевский быт далеко не рай — из-за придворных интриг можно запросто лишиться свободы, здоровья, а то и жизни. Поначалу Бон-хван намерен просто приспособиться и выжить, но, обретя дорогих его сердцу людей, попаданец из будущего начинает перекраивать историю…

    Трейлер

    Один из главных хитов нынешнего года, который нашумел и в Корее, и далеко за её пределами. Причём по-разному. Западным и российским дорамщикам сериал просто понравился как задорная комедия с увлекательным сюжетом и яркими героями. В Корее же сериал вызвал неоднозначную реакцию. Так, его многие критиковали — даже петицию об отмене показа инициировали.

    Дело в том, что в Корее есть свои «духовные скрепы». Местные консерваторы болезненно реагируют на попытки пересмотра корейской истории. А в «Королеве Чорин» это происходит самым недвусмысленным образом — и, пожалуй, едва ли не впервые. Обычно в попаданческих корейских сериалах (а их немало) возможны только мелкие изменения, которые влияют на судьбы отдельных людей. Но чтобы взять целый исторический период и полностью его перекроить, меняя как события, так и судьбы реальных личностей? Такого ещё не бывало…

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 1

    В общем, защитники истории брызгали ядом, однако массовому зрителю дорама понравилась. Ведь это действительно остроумная комедия про эгоистичного и самоуверенного мужчину, матёрого бабника и циника, попавшего в женское тело. Причём тело королевское, да ещё и замужнее. Здесь стоит отметить блестящую работу известной актрисы Син Хе-сон, которая очень убедительно изобразила «волка в овечьей шкуре». Да, временами она несколько переигрывает, однако для фарсовой комедии такая манера оправдана. Впрочем, корейцы не были бы собой, если бы не разбавили комедию драмой. Кое-кто из героев погибает, есть даже пытки и казни — что поделаешь, время было жестокое.

    К счастью, типичное для корейских сериалов «стекло» (так поклонники дорам именуют переживания, вызывающие океан слёз) тут довольно незначительно. «Королева Чорин» — прежде всего комедия с элементами альтернативной истории. Есть в сериале и романтика, причём очень милая, достоверная и разумно обоснованная. Даже без шуток «про это» на грани фола не обходится…

    Кому стоит смотреть? Любителям историй про попаданцев, которым действительно удалось изменить прошлое (причём в реалистичном ключе). Ещё тем, кому нравятся гендерные комедии с добротной романтикой. Правда, в сериале немало фарса, но авторы все же держатся в рамках. Кстати, «Королева Чорин» — ремейк китайского сериала: вот его многие западные зрители точно смотреть не смогут, ведь с фарсом китайцы явно переборщили.

    Надеемся, наш рассказ о дорамах вас заинтересовал. Если так, мы ещё вернёмся к азиатскому кинематографу. Ведь вполне занимательную фантастику снимают также в Японии, Китае, Тайване — да и интересных корейских дорам ещё немало.

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     Борис Невский |  10.08.2020

    Истории про попаданцев, многие из которых дадут фору даже популярным аниме

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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