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    #героическое фэнтези #Девин Мэдсон #сильная героиня

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю». Мир без надежды

    29 ноября 2021
    29.11.2021
    2547
    4 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #Девин Мэдсон #сильная героиня

    Кисианская империя переживает не лучшие времена — хотя когда они вообще были хорошими? Долгие годы она пребывала в шаге от войны с соседним государством Чилтеем, и вот этот предательский шаг сделан… Трое — юная принцесса, воин-кочевник и убийца, слышащая голоса мертвых — какова будет их роль в истории, которая пишется на их глазах и их руками, и смогут ли они оседлать бурю войны?

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».

    Devin Madson
    We Ride the Storm
    Роман
    Жанр: героическое фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Художник: В. Иванова
    Переводчик: Н. Рокачевская
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    480 с., 4000 экз.
    «Возрождённая империя», часть 1
    Похоже на:
    Дж. Р. Р. Мартин, цикл «Песнь льда и огня»
    Джо Аберкромби, цикл «Первый Закон»

    История Девин Мэдсон — воплощение мечтаний многих авторов. Начав с самиздата, она быстро обрела поклонников, а в прошлом году одно из крупных издательств, специализирующихся на фантастике, Orbit Books, заключило с ней договор на целых семь книг! И всё после того, как её роман «Мы оседлаем бурю» заметили на конкурсе Self-Published Fantasy Blog-Off, где он занял лишь второе место.

    «Мы оседлаем бурю» входит в мета-серию «Киссия», состоящую из циклов «Трилогия Отмщения» и «Возрождённая империя», события которых разделяет семнадцать лет. Замахнуться на многотомник — достаточно самоуверенный поступок для начинающего автора, правда? Однако при чтении романа всё обретает смысл. Это жёсткое и динамичное повествование, аккуратно распределяющее внимание читателя между тремя сюжетообразующими персонажами, с чётким ведением линии каждого.

    Вот типичный young adult — линия Мико. Принцесса-подросток, решительная и амбициозная, на пару с братом представляет собой постоянную мишень для наёмных убийц. Она жаждет власти, хочет стать наследницей трона и сделает всё, чтобы получить своё. Мэдсон явно импонирует этот персонаж. Она прописывает дворцовые интриги, которые клубятся вокруг Мико, достоверно изображая психологию девушки-подростка, её максимализм и амбиции. Линия Мико насыщена «вот это поворотами», непредсказуемыми и внезапными, — настолько, что по сравнению с ней другие две линии ощущаются чуть более простыми и пресными.

    Вот шпионский и отчасти плутовской роман — приключения проститутки и наёмной убийцы Кассандры. Периодически кажется, что этот яркий и необычный персонаж автор несправедливо бросает на произвол судьбы. С Кассандрой, которая слышит голоса мёртвых, в основном и связана мистическая составляющая романа, а с Ней, голосом-личностью внутри Кассандры, — тонкая, едва уловимая трагедия.

    А вот классическое боевое фэнтези — история капитана Раха. В ней много сражений, крови, странных ритуалов с отрезанием голов. Есть ощущение, что нечто подобное мы уже читали: предательство и честь, кровь и пот, клинки и лошади… Любопытный сюжет попадает в ловушку привычных искушённому читателю декораций и вырывается из неё с трудом.

    Мэдсон грамотно комбинирует главы, обрывая повествование на самом интересном месте и заставляя читателя листать далее. Однако она не учла, что в желании поскорее узнать о судьбе полюбившегося персонажа читатель может пропускать менее интересные сцены. Как правило, выбор падает на главы Раха.

    Ещё один недочёт заключается в слишком быстрой «прокачке» героев. Мико и Кассандра уже в самом начале превосходят многих в умениях и интеллекте, а ближе к концу становятся поистине Чудо-женщинами (и капельку МэриСью, чего уж там).

    Но самый важный недостаток состоит в другом. Увлёкшись описанием действий, Мэдсон забывает про фон. Война изображена крупными мазками, а особенности культуры и социального строя разных государств вообще намечены лишь контурно. Киссия — что-то среднее между Японией и Китаем, Чилтей — явно наследник гордого Рима, а левантийцы подозрительно похожи на монголов… Мило, симпатично; читатели, следуя аналогиям, могут дофантазировать детали. По сути дела, кроме обычая левантийцев отрезать умершим головы, ничего уникального в культуре этих государств нет.

    А вот минимальное присутствие мистики, способное некоторых разочаровать, наоборот, играет истории на руку. Классический штамп — о мире в упадке, мире, который вместе с надеждой покинула и магия, — считывается легко и превращает фэнтези-боевик в притчу-иносказание о том, что люди не меняются, в каких бы декорациях ни оказались. Интриги, война, смерть и предательство одинаковы везде, где есть человек.

    Итог: крепкая, динамичная, насыщенная событиями история «на троих» о политике и жажде власти. Мистики тут чайная ложка — зато вся к месту.

    Слово творца

    В шесть лет я написала историю о маленькой елочке, которая перед Рождеством видит, как срубают ее мать, и плачет, в то время как остальные деревья насмехаются над ней. Затем срубают и эту елочку, отправляют в магазин, где она никому не нужна, — и она плачет там снова. А в тринадцать лет я написала про собаку, которая зимой заснула под деревом, а с ветвей упал снег и задушил её…

    Смерть звала меня и с улиц этого городка. Не целый хор, внедрявшийся в мою голову днем и ночью, как в Женаве, но мертвецы все равно постоянно присутствовали. Раньше я отзывалась на призывы в надежде, что они умолкнут, однако всегда находила только тела. Безжизненные. Искалеченные. Они умолкали только от разложения.

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».
    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю»
    Стоит ли читать?
    Если вы любите несколько повествовательных линий, сильные женские персонажи и не требовательны к наличию магии, то вполне.
    Удачно
    динамика повествования
    яркие персонажи
    клиффхэнгеры в конце глав
    Неудачно
    недостаточное раскрытие мира
    слишком быстрая «прокачка» героев
    не очень продуманные интриги
    8
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