Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».

Кисианская империя переживает не лучшие времена — хотя когда они вообще были хорошими? Долгие годы она пребывала в шаге от войны с соседним государством Чилтеем, и вот этот предательский шаг сделан… Трое — юная принцесса, воин-кочевник и убийца, слышащая голоса мертвых — какова будет их роль в истории, которая пишется на их глазах и их руками, и смогут ли они оседлать бурю войны?

Devin Madson

We Ride the Storm

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2020

Художник: В. Иванова

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

480 с., 4000 экз.

«Возрождённая империя», часть 1

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Джо Аберкромби, цикл «Первый Закон»

История Девин Мэдсон — воплощение мечтаний многих авторов. Начав с самиздата, она быстро обрела поклонников, а в прошлом году одно из крупных издательств, специализирующихся на фантастике, Orbit Books, заключило с ней договор на целых семь книг! И всё после того, как её роман «Мы оседлаем бурю» заметили на конкурсе Self-Published Fantasy Blog-Off, где он занял лишь второе место.

«Мы оседлаем бурю» входит в мета-серию «Киссия», состоящую из циклов «Трилогия Отмщения» и «Возрождённая империя», события которых разделяет семнадцать лет. Замахнуться на многотомник — достаточно самоуверенный поступок для начинающего автора, правда? Однако при чтении романа всё обретает смысл. Это жёсткое и динамичное повествование, аккуратно распределяющее внимание читателя между тремя сюжетообразующими персонажами, с чётким ведением линии каждого.

Вот типичный young adult — линия Мико. Принцесса-подросток, решительная и амбициозная, на пару с братом представляет собой постоянную мишень для наёмных убийц. Она жаждет власти, хочет стать наследницей трона и сделает всё, чтобы получить своё. Мэдсон явно импонирует этот персонаж. Она прописывает дворцовые интриги, которые клубятся вокруг Мико, достоверно изображая психологию девушки-подростка, её максимализм и амбиции. Линия Мико насыщена «вот это поворотами», непредсказуемыми и внезапными, — настолько, что по сравнению с ней другие две линии ощущаются чуть более простыми и пресными.

Вот шпионский и отчасти плутовской роман — приключения проститутки и наёмной убийцы Кассандры. Периодически кажется, что этот яркий и необычный персонаж автор несправедливо бросает на произвол судьбы. С Кассандрой, которая слышит голоса мёртвых, в основном и связана мистическая составляющая романа, а с Ней, голосом-личностью внутри Кассандры, — тонкая, едва уловимая трагедия.

А вот классическое боевое фэнтези — история капитана Раха. В ней много сражений, крови, странных ритуалов с отрезанием голов. Есть ощущение, что нечто подобное мы уже читали: предательство и честь, кровь и пот, клинки и лошади… Любопытный сюжет попадает в ловушку привычных искушённому читателю декораций и вырывается из неё с трудом.

Мэдсон грамотно комбинирует главы, обрывая повествование на самом интересном месте и заставляя читателя листать далее. Однако она не учла, что в желании поскорее узнать о судьбе полюбившегося персонажа читатель может пропускать менее интересные сцены. Как правило, выбор падает на главы Раха.

Ещё один недочёт заключается в слишком быстрой «прокачке» героев. Мико и Кассандра уже в самом начале превосходят многих в умениях и интеллекте, а ближе к концу становятся поистине Чудо-женщинами (и капельку МэриСью, чего уж там).

Но самый важный недостаток состоит в другом. Увлёкшись описанием действий, Мэдсон забывает про фон. Война изображена крупными мазками, а особенности культуры и социального строя разных государств вообще намечены лишь контурно. Киссия — что-то среднее между Японией и Китаем, Чилтей — явно наследник гордого Рима, а левантийцы подозрительно похожи на монголов… Мило, симпатично; читатели, следуя аналогиям, могут дофантазировать детали. По сути дела, кроме обычая левантийцев отрезать умершим головы, ничего уникального в культуре этих государств нет.

А вот минимальное присутствие мистики, способное некоторых разочаровать, наоборот, играет истории на руку. Классический штамп — о мире в упадке, мире, который вместе с надеждой покинула и магия, — считывается легко и превращает фэнтези-боевик в притчу-иносказание о том, что люди не меняются, в каких бы декорациях ни оказались. Интриги, война, смерть и предательство одинаковы везде, где есть человек.

Итог: крепкая, динамичная, насыщенная событиями история «на троих» о политике и жажде власти. Мистики тут чайная ложка — зато вся к месту.

Слово творца В шесть лет я написала историю о маленькой елочке, которая перед Рождеством видит, как срубают ее мать, и плачет, в то время как остальные деревья насмехаются над ней. Затем срубают и эту елочку, отправляют в магазин, где она никому не нужна, — и она плачет там снова. А в тринадцать лет я написала про собаку, которая зимой заснула под деревом, а с ветвей упал снег и задушил её…

Смерть звала меня и с улиц этого городка. Не целый хор, внедрявшийся в мою голову днем и ночью, как в Женаве, но мертвецы все равно постоянно присутствовали. Раньше я отзывалась на призывы в надежде, что они умолкнут, однако всегда находила только тела. Безжизненные. Искалеченные. Они умолкали только от разложения.