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    #альтернативная история #фэнтези

    Джон М. Форд «Дракон не дремлет». Классика фэнтези, дошедшая до России «сорок лет спустя»

    7 апреля 2022
    07.04.2022
    16160
    3 минуты на чтение
    #альтернативная история #фэнтези

    В этом мире история пошла по иному пути: император Юлиан Отступник сумел сделать так, что христианство не превратилось в доминирующую религию, а осталось лишь одной из множества ересей, ислам не зародился, крестовые походы не состоялись… И в XV веке Византия всё ещё процветает, подчинив себе или просто добившись контроля над большей частью Европы. Четверо — валлийский волшебник Хивел, беглый наследник византийского престола Димитрий, флорентийская женщина-врач Цинтия и немецкий инженер Грегор — попадают в самый круговорот событий, дабы возвести на английский престол Ричарда Глостерского. Того, кого мы знаем как Ричарда III…

    Фантастика-2022: 10 книг, которые выйдут на русском 1

    John M. Ford
    The Dragon Waiting
    Роман
    Жанр: альтернативно-историческое фэнтези
    Выход оригинала: 1983
    Художник: Стефан Мартинье
    Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    416 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    Ким Стэнли Робинсон «Годы риса и соли»
    Джон Кортней Гримвуд «Падший клинок»

    Роман Джона М. Форда, получивший в 1984 году Всемирную премию фэнтези (обойдя, среди прочих, «Шум Армагеддона» Джорджа Мартина, «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга и «Лионесс» Джека Вэнса), достаточно долго после смерти автора не переиздавался — по юридическим причинам. Однако сейчас, спустя почти сорок лет после написания, он не выглядит ни наивным, ни архаичным, ни устаревшим — ни нашпигованным штампами. Да, квартет основных персонажей невольно или специально включает в себя до боли знакомые архетипы: воин, маг, целитель, тварь. За тварь выступает Грегор: он — как и некоторые известные исторические личности в этом романе — вампир. Однако «Дракон не дремлет» — не вампирский роман в том смысле, в каком его представляет массовый читатель. Но это повествование и не о магах — и тем более не о драконах. Фактически в один-единственный том автор упаковал альтернативную историю, кровавое фэнтези, политический триллер, метаигру по Шекспиру и современной массовой культуре — но при этом избежал проблемы «сборной солянки», характерной для многих схожих книг. Ведь Форд не только аккуратно расставляет жанровые метки, но и полноценно разворачивает ту или иную затронутую тему.

    Разумеется, дотошный читатель может указать на то, что вряд ли при тех исторических допущениях, которые декларирует автор, сохранились бы знакомые нам реалии: от генеалогических линий (они в основном держались на династических браках) до имён (часть из них связана с конкретными христианскими святыми). Но суть в том, что под альтернативную историю Форд маскирует литературно-историческую игру.

    Роман «Дракон не дремлет» пропитан аллюзиями, литературными и историческими отсылками, подтекстом — всё это требует вдумчивой интерпретации. Нередко даже слишком серьёзной — настолько они локальны и специализированы. Увы, российский читатель, не погруженный в контекст, вряд ли считает все. Даже Draco Concordans — путеводитель-комментарий по тексту романа, составленный англоязычными энтузиастами, — охватывает в лучшем случае лишь половину всех элементов этой интеллектуальной игры.

    А ещё «Дракон не дремлет» не затрагивает читательские эмоциональные струны: если в тексте нет ваших личных триггеров, то к повествованию можно остаться холодным. Однако это не значит, что сами персонажи холодные, безэмоциональные или картонные — нет, все они, вплоть до второстепенных, очень сложные и даже травмированные личности. Но Форд не тычет их надломленностью в читателя, не превращает их в одноногих собачек: их травмы сделали героев такими, какие они есть. Именно они свели их вместе.

    Форд мастерски вводит читателя в свой мир: нет полотнищ текста или диалогов, пересказывающих очевидные для собеседников вещи, нет всевидящего авторского ока — лишь кусочки информации, которые постепенно сливаются в общую картину. Однако, к сожалению, действие нередко развивается слишком стремительно — и ради драйва Форд выкидывает из повествования целые куски биографий, огромные эпизоды истории, что может разочаровать самых дотошных и голодных читателей.

    Итог: любопытная, насыщенная (даже перенасыщенная) историко-литературная игра
    под маской авантюрно-интриганского фэнтези.

    Слово творца

    Немногие люди знают Шекспира наизусть, но большинство впитали отрывки из него и почти бессознательно воспроизводят фразы типа «Быть или не быть». Современная речь так же насыщена ссылками и аллюзиями, как и любая другая, а может, и в большей степени. И то, что это аллюзии уже на заголовки таблоидов или на сериал о Баффи, ничего ровным счетом не меняет.

    Следующие пятнадцать минут по часам все молчали. Затем Лоренцо начал читать стихи. То был Данте Алигьери, из Commedia dell’Uomo [«Человеческая комедия» — прим. «МирФ»], та часть, где поэт находит наконец правильный выход из дворов и коридоров Плутонова царства. Ему всегда нравились каламбуры о Платоновой пещере и Плутоновой.

    Фантастика-2022: 10 книг, которые выйдут на русском 1
    Джон М. Форд «Дракон не дремлет»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите политические триллеры, хорошо относитесь к альтернативной истории — и не против вампиров.
    Удачно
    яркие персонажи
    любопытный конструкт мира
    интересная игра с историческими личностями
    Неудачно
    слишком стремительное действие
    неявность и точечность многих отсылок
    условность возможности многих исторических коллизий
    8
    хорошо

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