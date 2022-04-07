Джон М. Форд «Дракон не дремлет»

В этом мире история пошла по иному пути: император Юлиан Отступник сумел сделать так, что христианство не превратилось в доминирующую религию, а осталось лишь одной из множества ересей, ислам не зародился, крестовые походы не состоялись… И в XV веке Византия всё ещё процветает, подчинив себе или просто добившись контроля над большей частью Европы. Четверо — валлийский волшебник Хивел, беглый наследник византийского престола Димитрий, флорентийская женщина-врач Цинтия и немецкий инженер Грегор — попадают в самый круговорот событий, дабы возвести на английский престол Ричарда Глостерского. Того, кого мы знаем как Ричарда III…

John M. Ford

The Dragon Waiting

Роман

Жанр: альтернативно-историческое фэнтези

Выход оригинала: 1983

Художник: Стефан Мартинье

Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

416 с., 3000 экз.

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Роман Джона М. Форда, получивший в 1984 году Всемирную премию фэнтези (обойдя, среди прочих, «Шум Армагеддона» Джорджа Мартина, «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга и «Лионесс» Джека Вэнса), достаточно долго после смерти автора не переиздавался — по юридическим причинам. Однако сейчас, спустя почти сорок лет после написания, он не выглядит ни наивным, ни архаичным, ни устаревшим — ни нашпигованным штампами. Да, квартет основных персонажей невольно или специально включает в себя до боли знакомые архетипы: воин, маг, целитель, тварь. За тварь выступает Грегор: он — как и некоторые известные исторические личности в этом романе — вампир. Однако «Дракон не дремлет» — не вампирский роман в том смысле, в каком его представляет массовый читатель. Но это повествование и не о магах — и тем более не о драконах. Фактически в один-единственный том автор упаковал альтернативную историю, кровавое фэнтези, политический триллер, метаигру по Шекспиру и современной массовой культуре — но при этом избежал проблемы «сборной солянки», характерной для многих схожих книг. Ведь Форд не только аккуратно расставляет жанровые метки, но и полноценно разворачивает ту или иную затронутую тему.

Разумеется, дотошный читатель может указать на то, что вряд ли при тех исторических допущениях, которые декларирует автор, сохранились бы знакомые нам реалии: от генеалогических линий (они в основном держались на династических браках) до имён (часть из них связана с конкретными христианскими святыми). Но суть в том, что под альтернативную историю Форд маскирует литературно-историческую игру.

Роман «Дракон не дремлет» пропитан аллюзиями, литературными и историческими отсылками, подтекстом — всё это требует вдумчивой интерпретации. Нередко даже слишком серьёзной — настолько они локальны и специализированы. Увы, российский читатель, не погруженный в контекст, вряд ли считает все. Даже Draco Concordans — путеводитель-комментарий по тексту романа, составленный англоязычными энтузиастами, — охватывает в лучшем случае лишь половину всех элементов этой интеллектуальной игры.

А ещё «Дракон не дремлет» не затрагивает читательские эмоциональные струны: если в тексте нет ваших личных триггеров, то к повествованию можно остаться холодным. Однако это не значит, что сами персонажи холодные, безэмоциональные или картонные — нет, все они, вплоть до второстепенных, очень сложные и даже травмированные личности. Но Форд не тычет их надломленностью в читателя, не превращает их в одноногих собачек: их травмы сделали героев такими, какие они есть. Именно они свели их вместе.

Форд мастерски вводит читателя в свой мир: нет полотнищ текста или диалогов, пересказывающих очевидные для собеседников вещи, нет всевидящего авторского ока — лишь кусочки информации, которые постепенно сливаются в общую картину. Однако, к сожалению, действие нередко развивается слишком стремительно — и ради драйва Форд выкидывает из повествования целые куски биографий, огромные эпизоды истории, что может разочаровать самых дотошных и голодных читателей.

Итог: любопытная, насыщенная (даже перенасыщенная) историко-литературная игра

под маской авантюрно-интриганского фэнтези.



Слово творца Немногие люди знают Шекспира наизусть, но большинство впитали отрывки из него и почти бессознательно воспроизводят фразы типа «Быть или не быть». Современная речь так же насыщена ссылками и аллюзиями, как и любая другая, а может, и в большей степени. И то, что это аллюзии уже на заголовки таблоидов или на сериал о Баффи, ничего ровным счетом не меняет.

Следующие пятнадцать минут по часам все молчали. Затем Лоренцо начал читать стихи. То был Данте Алигьери, из Commedia dell’Uomo [«Человеческая комедия» — прим. «МирФ»], та часть, где поэт находит наконец правильный выход из дворов и коридоров Плутонова царства. Ему всегда нравились каламбуры о Платоновой пещере и Плутоновой.