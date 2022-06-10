Фэнтези, где мало магии

В фэнтези важную роль играют магия и сверхъестественное. Но есть и авторы, в книгах которых волшебство отодвинуто на второй план или не присутствует вовсе. И речь даже не о «Песни льда и огня» или «Отблесках Этерны», в которых, если присмотреться, достаточно магии и мифических существ. Есть в фэнтези произведения, которые ещё ближе к нашей реальности. Они зачастую концентрируются на чисто человеческих проблемах, часто с политическим уклоном. Их герои не могут решить свои проблемы при помощи заклинаний, они вынуждены строить многоступенчатые схемы достижения целей и демонстрировать ум и хитрость. В таком «реалистичном» фэнтези встречаются проработанные и логичные вселенные, и в них реже появляются «боги из машины». Галина Бельтюкова рассказывает про хорошие фэнтези-романы, в которых почти нет магии.

«Львы Аль-Рассана» Гая Гэвриела Кея

За исключением самой ранней трилогии «Гобелены Фьонавара», романа «Изабель» и, в меньшей степени, «Тиганы» все романы Кея — псевдоисторическое фэнтези без ярко выраженной магии. Книги автора фокусируются на развитии и взаимоотношениях персонажей, политических или шпионских интригах и вдохновляется реальными событиями.

Мир Джада, где происходят события значительной части романов Кея, похож на Землю, но отличается от неё в деталях, например, на небе не одна, а две Луны. Так и действие книг происходит в эпохах и локациях напоминающих то раннюю Византию, то древний Китай, то Европу времён Ренессанса. Герои похожи на существовавших исторических деятелей, но имеют другие имена и подчас несколько иные характеры и судьбы. Кей так старается обособляться от реальной истории, чтобы не вводить читателей в заблуждение и поднимать универсальные политические, социальные и философские вопросы.

В «Львах Аль-Рассана» писатель на материале испанской Реконкисты рассказывает о межконфессиональных и межэтнических конфликтах и о гражданской войне, которая способна разорвать даже самые крепкие семейные, дружеские или любовные связи. Три главных героя — Аммар ибн Хайран, Родриго Бельмонте и Джеана бет Исхак — принадлежат разным народам и религиям, но это не помешало им стать соратниками, а затем друзьями. Но когда начинается война, всем приходится выбирать сторону и решать, что важнее — личные отношения или долг родине. В книге некоторыми сверхъестественными способностями обладает только один второстепенный персонаж, и с ними связана небольшая сюжетная линия. Но Кею интересна не магия, а взаимодействие между героями и события — случайные и преднамеренные, ведущие их к трагическому и неизбежному финалу.

То же можно сказать и про «Сарантийскую мозаику», и про «Блеск минувших дней», и про «Поднебесную», и про большинство других романов Кея — в них есть и волшебные существа, и ясновидение, и магия, но в принципе без этого всего можно обойтись. Поклонников писателя прежде всего привлекает психологизм и сложная эмоциональность его прозы, обстоятельное развитие сюжета, а также блестящие герои, оказывающиеся в ситуациях, когда победа одного означает поражение другого. И Кей каждый раз выдерживает этот баланс.

«Мы оседлаем бурю» Девин Мэдсон

Первый том тетралогии «Возрожденная империя» полон политических интриг, тайных убийств, предательств и мести. Киссианская империя, напоминающая средневековый Китай, держится кажется только на стальной воле стареющего императора, силой захватившего власть, и с трудом сохраняет мир с соседним государством. Но сложившаяся система находится под угрозой. На приёмных детей императора постоянно совершают покушения, придворные интригуют друг против друга, и все ближе армия кочевников, ищущая новое место для жизни после изгнания из родной степи.

Рассказ ведётся от лица трёх главных персонажей — молодой принцессы Мико, капитана кочевников Раха и наёмной убийцы Кассандры. Сверхъестественное более-менее заметно проявляет себя только в линии Кассандры — она слышит голоса мёртвых, и в неё периодически вселяется непонятная субличность «Она». Но при желании это можно списать на шизофрению или другое психическое заболевание. Да и ещё один персонаж, кажется, умеет возвращаться из мёртвых.

Но в основной части сюжет мрачен, жесток и реалистичен. Герои борются за жизнь, организовывают мятежи, сталкиваются с кризисом идеалов и заставляют себя идти дальше. В последующих книгах автор раскрывает историю голосов в голове Кассандры и воскрешений одного из «игроков в престолы», но по-прежнему концентрируется не на мистике, а на совершенно человеческой борьбе за власть.

«Та, что стала Солнцем» Шелли Паркер-Чан

Переосмысление истории Чжу Юаньчжана, крестьянина-мятежника XIV века, который сыграл важнейшую роль в изгнании монголов из Китая и стал императором, основателем династии Мин. В романе есть элементы мистики, но по духу и стилю он близок к историческим романам.

Чжу, простой крестьянке, родившейся в эпоху смертельных засух и обнищания, судьба не сулит ничего примечательного, в отличие от её брата, которому ещё в детстве предсказали небывалое величие. Но когда бандиты нападают на их деревню, брат и родители Чжу погибают. Чтобы выжить, Чжу берет имя брата и выдаёт себя за него. А ещё — «похищает» его судьбу. Она живёт в буддистском монастыре, притворяясь послушником, пока встреча с генералом, который верно служит монголам, несмотря на то, что был когда-то ими оскоплен, не направляет ее на обещанный путь к величию. И она полна решимости добиться его любой ценой.

Из волшебной составляющей в романе есть разве что тема предсказаний и судьбы, распространенная в китайской истории и фольклоре, а также эпизодические появления духов. Но намного более важна динамика отношений между героями, напряженные интриги и предательства — ведь на пути к величию гораздо больше врагов, чем друзей.

«Королевские милости» Кена Лю

Цикл Кена Лю иногда называют китайской «Игрой престолов» из-за эпичности и беспощадной борьбы за власть, которой посвящена значительная часть цикла. К тому же автор при написании книг тоже опирался на историю — правда, древнего Китая. Однако с точки зрения атмосферы и стилистики циклы очень отличаются.

«Династия Одуванчика» написана более отстранённо, с упором на общую картину, а не на переживания отдельных персонажей, что, впрочем, позволяет показывать грандиозный масштаб событий. В центре сюжета первого романа находятся выходец из крестьян Куни Гару и аристократ Мата Зинду, которые сначала вместе возглавили восстание против Императора, но потом стали противниками. Через призму происходящего писатель рассматривает вопросы эффективного управления государством, преимущества разных политических режимов, возможности технологического прогресса…

На первый взгляд, циклу не место в подборке книг, в которых мало магии, ведь в мире Лю действуют боги. Однако на самом деле боги — скорее элемент антуража, а не двигатель повествования. Они по большей части не влияют на действия людей, ведь им запрещено напрямую вмешиваться в человеческие судьбы. При этом много внимания уделяется науке, развитию технологий и изменению облика войны. Такое доминирование науки над сверхъестественным в фэнтези на восточно-азиатском фоне сам Кен Лю называет «силкпанком».

Смотрите также Кен Лю «Королевские милости». Начало романа Первая глава эпического ориентального фэнтези от американо-китайского автора, получившего за этот роман «Локус» и номинацию на «Небьюлу».

«Герои» Джо Аберкромби

Роман, который многие поклонники Аберкромби называют его самой сильной работой. В нем есть все особенности, принёсшие писателю славу, — неоднозначные персонажи, переворачивание штампов фэнтези, жестокость и насилие, чёрный юмор. И это один из самых мрачных и реалистичных его романов, а действие происходит на ограниченном пространстве и в очень ограниченный период времени. В других книгах цикла «Земной круг» автор тоже ограниченно использует магию, здесь её и того меньше.

Весь роман посвящён трёхдневной битве — одной из многих в долгом противостоянии между Союзом и Севером в борьбе за власть и территорию. Кто победит, не так уж важно, ведь в данном случае во главе угла стоит не сложный и многосоставной сюжет, а истории персонажей. И они действительно получились глубокими и психологически проработанными. Аберкромби даёт голос многим людям из противостоящих армий — от рядовых солдат до военачальников, иногда на пару предложений перед смертью, иногда на сотню страниц.

Разные цели, точки зрения, страхи и надежды сталкиваются, перемешиваются, отражаются друг в друге, но из этого хаоса невозможно выйти героем-победителем. Война — жестокое, грязное и кровавое дело, отчасти поэтому здесь нет места чудесам, почти все решается силой или удачей. А главное, книга, несмотря на обилие боев, дуэлей и смертей (или благодаря этому), имеет сильнейший антивоенный посыл.