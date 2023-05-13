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    #военное фэнтези #Что почитать

    Фэнтезийные баталии и сражения: 5 интересных романов

    13 мая 2023
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    13.05.2023
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    4 минуты на чтение
    #военное фэнтези #Что почитать
    Батальное фэнтези 2

    Сложно отыскать такое фэнтези, в котором не было бы битв и сражений, но для тех, кто ценит в книгах именно такие сцены, существует отдельный поджанр военного фэнтези. А в нем порой встречаются книги, которые целиком построены вокруг одной масштабной баталии или военной кампании. Галина Бельтюкова рассказывает про несколько именно таких романов, которые заинтересуют всякого, кто в школе читал в «Войне и мире» только боевые сцены.

    Джо Аберкромби «Герои»

    Батальное фэнтези 1

    После завершения своей знаменитой трилогии «Первый закон» Джо Аберкромби написал еще несколько отдельных романов, действие которых происходит в той же вселенной. «Герои» — один из них, немедленно ставший классикой военного фэнтези: практически весь роман описывает одну-единственную трехдневную битву. С момента событий «Первого закона» прошло около семи лет: между Союзом и северянами вновь разгорается война, в которой участвуют многие знакомые читателям трилогии персонажи — лорд-маршал Крой, Бремер ван Горст или принц Кальдер, и две армии сходятся в отчаянной схватке.

    Аберкромби описывает эту грандиозную битву словно с высоты птичьего полета, порой спускаясь и выхватывая из толпы отдельные лица с обеих сторон — от зеленого новичка, мечтающего отличиться, до закаленного в боях маршала. Не все из них доживут до конца книги, и никто не останется таким же, что был в начале. Свойственный Аберкромби сарказм и черный юмор лучше всего показывает всю жестокость и бессмысленность войны: в «Героях» нет никаких героев, есть только усталые и озлобленные люди, пытающиеся убить друг друга и не погибнуть самим.

    Кэмерон Джонстон «Мерзкая семерка»

    Батальное фэнтези

    Молодой писатель Кэмерон Джонстон переосмысливает классический сюжет, известный по фильму «Семь самураев» — маленький городок осаждают полчища врагов, а защищать его придется семерым злодеям. Сорок лет назад все они были генералами в победоносной армии, но перед решающей битвой их полководец Черная Герран сбежала, оставив соратников на произвол судьбы. Теперь она собирает их снова, чтобы противостоять общей угрозе, но прежние союзники уже не те. Они постарели, затаили немало обид, они больше не доверяют ни Герран, ни друг другу, плетут интриги и во всем ищут выгоду только для себя.

    Каждый из семерки не только наделен уникальными умениями — здесь и некромантка, и вампир, и безумный алхимик, и настоящий бог войны — но и обладает индивидуальностью, своими уникальными чертами характера. Удастся ли Герран сколотить из этой разношерстной компании сплоченную команду — отдельная интрига. Тем более что ей придется это делать под напором превосходящих сил противника — религиозных фанатиков, готовых хоть завалить врага телами своих солдат ради победы над последними, кто готов им сопротивляться.

    Тэд Уильямс «Сердце того, что было утеряно»

    Батальное фэнтези 3

    Этот роман Тэда Уильямса занимает промежуточное место в его фэнтезийном цикле «Светлый Ард»  — между двумя эпическими сюжетами. Действие «Сердца» начинается сразу после окончания первой из них: люди только что одержали победу над ужасным Королем Бурь, который люто ненавидел человечество. Теперь его армия норнов в смятении отступает обратно на север из людских земель, чтобы окопаться в неприступной крепости Наккиге. Но по пятам за ними следует армия людей, которая собирается окончательно разгромить норнов.

    Весь роман — почти непрерывная цепочка стычек и сражений, которые мы видим с точки зрения, как людей, так и норнов. Как и у Аберкромби, война показана с самой неприглядной стороны, и точно так же абсолютно положительных героев в романе нет. Поначалу кажется, что норны — безжалостные завоеватели, которые наконец получают по заслугам, но чем ближе Наккига, тем отчаяннее они сражаются и тем больше их понимает читатель: теперь уже они защищают свою землю от чужаков. А люди по мере продвижения на север, наоборот, перестают понимать, чего ради они продолжают этот кровавый поход.

    Замиль Ахтар «Стальные боги»

    Батальное фэнтези 4

    События этого романа вдохновлены ближневосточной историей, в частности осадами Константинополя и крестовыми походами. Читатель легко узнает реальные прототипы географических и культурных реалий мира Замиля Ахтара. Две могущественные державы сходятся в священной войне под стенами города Костана — одни верят в Архангела с двенадцатью апостолами, другие в богиню Лат, несколько напоминающую Аллаха. В центре сюжета — противостояние двух прославленных воинов. Михей Железный, который находится в расцвете сил и зените славы, ведет на Костан армию из тысяч паладинов, чтобы отомстить за погибшую дочь. А единственный, кто может его остановить — пожилой янычар Кева, который некогда сумел убить мага и теперь вынужден снова взять в руки меч.

    В отличие от других книг в подборке, «Стальные боги» рассказывает не про одно сражение или кампанию, а про серию боевых действий вокруг святого города, в которой атакующие и защищающиеся подчас меняются местами. И все эти маневры и столкновения ведут к одному моменту, когда два воина наконец сойдутся для решающего сражения и осознают, что все это время были пешками в игре чудовищных божеств, напоминающих монстров Лавкрафта.

    К.Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»

    Батальное фэнтези 6

    Том Холт пишет в самых разных направлениях, а под псевдонимом К.Д Паркер сочиняет фэнтези, вдохновленное историей, в котором часто встречаются герои-инженеры, поклонники технологий и любители мастерить что-то своими руками. Его роман «Шестнадцать способов защиты при осаде» тоже вдохновлен осадой Константинополя, но вместо мрачного кровопролитного фэнтези Замиля Ахтара у Паркера получилась книга, полная иронии и остроумия, иногда напоминающая работы Терри Пратчетта.

    Империя вроде бы находится в зените могущества, но один непродуманный поступок приводит к тому, что под стенами столицы оказывается многотысячное войско неприятеля. Единственный офицер, оставшийся в городе, командир инженерного полка Орхан, славится тем, что непревзойденно умеет строить мосты, но ситуация требует от него возглавить сопротивление и защитить осажденную столицу, не имея ни армии, ни достаточных ресурсов. И когда Орхан понимает, что ни один из пятнадцати способов защиты при осаде, описанных в учебниках, не работает, ему придется использовать весь свой ум и мастерство, чтобы придумать шестнадцатый.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».
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