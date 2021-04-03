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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021

    3 апреля 2021
    Борис Невский
    03.04.2021
    1175
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 18

    В апреле издатели налегли на мистику — появится несколько ярких новинок и от мастеров жанра вроде Роберта Маккаммона и Адама Нэвилла, и от новых авторов. Выйдет несколько книг в жанре ориентальной фантастики, навеянных историей и мифологией Востока, — особенно привлекает внимание завершение трилогии «Опиумная война» Ребекки Куанг. Ну и, конечно, поклонники магического реализма оценят объёмный (более тысячи страниц!) роман-долгострой «Иерусалим» от легендарного автора комиксов Алана Мура.

    Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1

    «В Талсе, штат Оклахома, жил да был писатель, который одно время был самым лучшим автором короткой прозы в мире. Звали его Р. А. Лафферти» (Нил Гейман). Герои Лафферти способны творить совершенно невероятные вещи: прокатиться через галактику в консервной банке, разгадать загадку кладбища звездолётов на далекой планете и даже выиграть пари у самого Бога.

    Что нас ждёт: сборник лучших рассказов классика американской фантастики, чьи произведения раньше выходили у нас, как правило, только в самиздате. Причем каждый из рассказов сопровождается предисловиями известных авторов вроде Нила Геймана, Сэмюела Дилэни и Харлана Эллисона.

    Аркади Мартин «Память, что зовется империей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021

    Леди Махит, посол небольшого космического государства, оказывается втянута в многоступенчатые интриги при дворе могущественной галактической империи Тейкскалаан. Её предшественник, якобы умерший естественной смертью, на самом деле был убит из-за этих интриг. Махит предстоит разобраться в происходящем не просто, чтобы выжить: удачное расследование — единственное, что может спасти ее родину от агрессивных планов имперцев. 

    Что нас ждёт: начальный роман космической эпопеи «Тейкскалаан», который на Западе сравнивают с Хайнским циклом Урсулы Ле Гуин. Эта дебютная книга получила «Хьюго»-2020, была номинантом «Небьюлы», «Локуса», премии Артура Кларка.

    ФЭНТЕЗИ

    Ребекка Куанг «Пылающий бог» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2

    После спасения Никана от захватчиков и кровавой гражданской войны великая воительница-колдунья Рин не получила никакой награды. Её предали и оставили умирать.
    Однако Рин не просто жаждет мести — она сражается против возникшей на обломках империи Республики Дракона ради миллионов людей, доверившихся ей. 

    Что нас ждёт: финальный роман трилогии ориентального фэнтези «Опиумная война».

    Хафса Файзал «Охотники за пламенем» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 3

    Молодая Зафира притворяется мужчиной, потому что только так она может выполнять функции Охотника и кормить свой народ. Если Зафиру разоблачат, ее ждёт смерть. Принц Назир — ассасин, убивающий всякого, кто пытается противостоять его отцу-султану. Если Назир проявит хоть каплю милосердия, его ждёт смерть. Оба они охотятся за артефактом — и чтобы добыть его, обязательно нужно убить соперника. Однако ради борьбы с древним злом Принцу и Охотнику приходится объединиться.

    Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Пески Аравии». В начале нынешнего года канал STXtv анонсировал экранизацию этого цикла.

    МИСТИКА И ХОРРОР 

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 6

    Молодой носильщик на вокзале Нью-Орлеана по имени Кертис Мэйхью обладает необычной способностью. Он может слышать даже то, что люди не произносят вслух: мысли, намерения, желания. Однажды этот дар сталкивает Кертиса с красавчиком Джоном Партлоу и обаятельной Джинджер ЛаФранс. Они аферисты, жулики, мошенники, которые решили заняться более прибыльным, но и опасным делом — киднеппингом. Если, конечно, Кертису не удастся их остановить.

    Что нас ждёт: внецикловый мистический триллер в духе «Сияния» Стивена Кинга.

    Адам Нэвилл «Под неусыпным надзором» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 4

    Писатель Себ Логан в смятении. Встреча со старым приятелем оборачивается каким-то мистическим кошмаром. Похоже, Логан стал жертвой загадочного заговора, который грозит разрушить всю его устоявшуюся жизнь. 

    Что нас ждёт: внецикловый мистический детектив с отсылками к Лавкрафту.

    Роберт Эйкман «Холодная рука в моей руке» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 7

    Хоррор британца Роберта Эйкмана, хоть и написан под занавес XX века, продолжает традиции классической английской прозы викторианской эпохи. Это заметно и по стилистике, и по сюжетам, и по содержанию рассказов. 

    Герои Эйкмана сталкиваются с проявлением ужасного — причем происшествия с одинаковой вероятностью могут носить сверхъественный характер или быть порождением больного разума самих героев, одиноких и страдающих.

    Что нас ждёт: сборник рассказов классика хоррора, вышедший на языке оригинала в 1975 году — причём, ранее на русский из него почти ничего не переводилось.

    Хэзер Уэббер «Полночь в кафе «Чёрный дрозд»» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 8

    Анна-Кейт приезжает из Бостона в маленький городок американского юга по семейным делам — это родина её матери. Здесь девушку ждет наследство — кафе «Чёрный дрозд», своеобразный местный символ. Анна-Кейт не может сразу прикрыть кафе, поскольку у жителей города с ним очень многое связано. По легенде, только наследственная хозяйка кафе способна правильно приготовить пироги с дроздами, которые имеют мистические свойства…
    Что нас ждёт: внецикловый роман, напоминающий по духу и атмосфере знаменитый сериал «Твин Пикс».

    Джонатан Симс «Тринадцать этажей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 5

    Жилой комплекс Баньян-Корт, построенный таинственным миллиардером Тобиасом Феллом, считается одним из самых странных лондонских зданий, где дорогущие апартаменты премиум-класса соседствуют с убогими клетушками для малоимущих.
    И вот в годовщину строительства владелец здания приглашает на званый обед в свой пентхаус двенадцать человек, которых на первый взгляд ничего между собой не связывает. На самом же деле у всех приглашенных, включая хозяина, есть одна общая черта: все они пережили в стенах Баньян-Корта нечто шокирующее…
    Что нас ждёт: внецикловый мистический роман об одном из самых необычных «домов с привидениями».

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Алан Мур «Иерусалим» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 9

    Местечко Боро — часть древнего английского города Нортгемптон, который некогда был столицей саксонских королей. Сюжет книги охватывает около тысячи лет истории Боро, среди героев появляются как вымышленные, так и исторические персонажи вроде Оливера Кромвеля. В центре рассказа — семья Верналлов, некоторые члены которой имеют необычные способности. «Иерусалим» — калейдоскоп литературных жанров: в нем сталкиваются реалистическая драма, волшебная сказка, мистика, фэнтези, историческая проза, семейный роман…

    Что нас ждёт: огромный том в 1360 страниц от автора знаменитых комиксов «V — значит вендетта», «Хранители» и «Лига выдающихся джентльменов», который писал эту книгу около десяти лет. 

    Владимир Сорокин «Доктор Гарин» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 11

    Доктор Гарин возвращается в странный постапокалиптический мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева. Мир, где будущее имеет приметы дремучего прошлого. Несмотря на привычную иронию и пародийные отсылки к русской классике, роман отличается ощутимо новым уровнем тревоги, навеянным современными реалиями.

    Что нас ждёт: продолжение повести «Метель», очередная часть специфической «Истории будущего» от признанного мастера литературного мейнстрима.

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Брендон Сандерсон «Видящая звезды»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 10

    Даже после победы над креллами война с ними не окончена. Потому Спенса отправляется во вражеские владения: далеко не все креллы ненавидят людей, а значит, есть шанс закончить дело миром. Тем более что людям и креллам одинаково угрожают делверы, загадочные существа, приходящие из неведомого пространства… Может, именно общий враг способен усмирить давнюю вражду? 

    Что нас ждёт: второй роман цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо» известного мастера фэнтези.

    Николай Горькавый «Курьер-619» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 12

    Начинающий и совсем ещё юный пилот Джер Брен получает рутинное задание — доставить груз на заброшенную научную базу в системе Юпитера. Однако обычный рейс оборачивается для юноши невероятными приключениями. Джеру предстоит спасти Землю от глобальной катастрофы, а марсианскую красавицу — от опасных врагов. И ещё неизвестно, что важнее… 

    Что нас ждёт: внецикловой роман от автора знаменитой «Астровитянки» — на сей раз в жанре космической оперы.

    Дж. М. Ли «Приливы Тёмного Кристалла» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 13

    Амри, Найя и Кайлан отправляются в опасное путешествие к Серебряному морю, где они надеются заручиться поддержкой клана модры Этри. Но успеют ли разрозненные кланы гельфлингов объединиться, чтобы спасти Кристальное сердце Тра от коварных скексисов? 

    Что нас ждёт: третий роман цикла «Тёмный Кристалл», спин-оффа сериала Netflix, с многочисленными иллюстрациями Кори Годби.

    Люси Пьерра-Пажо «Эликсир власти» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 16

    Графиня Истина наконец-то добилась своего, захватив власть над великим городом Лариспемом, некогда известным как Париж. Для полного счастья ей не хватает лишь легендарной алхимической субстанции — эликсира власти, с помощью которого можно управлять народом силой мысли. И лишь трое юных героев способны остановить коварную графиню, которая мечтает ввергнуть Европу в жестокую войну…

    Что нас ждёт: финальный том трилогии юношеского стимпанка «Тайны Лариспема», имевшего большой успех во Франции.

    Джордан Ривет «Художница проклятий» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 14

    Юная Брайер бежит от своих алчных родичей, скрывшись под чужим именем в маленьком городке. Дело в том, что у девушки очень опасный дар — она маг искусства, способная одним лишь рисунком влиять на людей: заставить кого-то полюбить, а кого-то умереть. Сейчас Брайер промышляет мелким колдовством, однако ее подлинный облик становится известен авантюристу Арчеру, который хочет использовать девушку, чтобы спасти отпрыска вельможи — естественно, за приличный гонорар. Но операция идёт не по плану… 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Маги искусств», идея которого, по словам автора, родилась под влиянием легенд о знаменитом разбойнике Робине Гуде.

    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17

    Мрачный мир, напоминающий времена викингов. Четыре молодые наёмницы — Фрей, Ови, Джунипер и Руна — отряд «Бессердечного милосердия», которые убивают, чтобы принести избавление от болезни или мучительной казни. Но Фрей мечтает о великих подвигах и, узнав о безжалостном монстре, опустошающем соседнее королевство, она подбивает подруг отправиться в опасное путешествие, чтобы убить чудовище. 

    Что нас ждёт: внецикловыЧто почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 13 Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 14 Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 15 Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 16 Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17й роман с сильным уклоном в феминизм, навеянный легендой о Беовульфе.

    ЭНЦИКЛОПЕДИИ

    Ингела Корсель «Скандинавский бестиарий» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 15

    Во все времена люди пытались объяснить то, чего понять не могли. Фольклор помогал им справиться с пугающими явлениями жизни. Так возникли истории о волшебных существах вроде троллей или мюлингов. В справочнике представлены двенадцать существ из шведского фольклора с легендами о них и объяснениями того, что они значили для людей древности. Хотя справочник предназначен для детей, его текст выверен видным шведским учёным, профессором этнологии Ульфом Пальменфельтом. 

    Что нас ждёт: справочник магических существ северного фольклора, богато иллюстрированный Рейне Русенбергом.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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