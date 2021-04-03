Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021

В апреле издатели налегли на мистику — появится несколько ярких новинок и от мастеров жанра вроде Роберта Маккаммона и Адама Нэвилла, и от новых авторов. Выйдет несколько книг в жанре ориентальной фантастики, навеянных историей и мифологией Востока, — особенно привлекает внимание завершение трилогии «Опиумная война» Ребекки Куанг. Ну и, конечно, поклонники магического реализма оценят объёмный (более тысячи страниц!) роман-долгострой «Иерусалим» от легендарного автора комиксов Алана Мура. Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее»

«В Талсе, штат Оклахома, жил да был писатель, который одно время был самым лучшим автором короткой прозы в мире. Звали его Р. А. Лафферти» (Нил Гейман). Герои Лафферти способны творить совершенно невероятные вещи: прокатиться через галактику в консервной банке, разгадать загадку кладбища звездолётов на далекой планете и даже выиграть пари у самого Бога.

Что нас ждёт: сборник лучших рассказов классика американской фантастики, чьи произведения раньше выходили у нас, как правило, только в самиздате. Причем каждый из рассказов сопровождается предисловиями известных авторов вроде Нила Геймана, Сэмюела Дилэни и Харлана Эллисона.

Аркади Мартин «Память, что зовется империей»

Леди Махит, посол небольшого космического государства, оказывается втянута в многоступенчатые интриги при дворе могущественной галактической империи Тейкскалаан. Её предшественник, якобы умерший естественной смертью, на самом деле был убит из-за этих интриг. Махит предстоит разобраться в происходящем не просто, чтобы выжить: удачное расследование — единственное, что может спасти ее родину от агрессивных планов имперцев.

Что нас ждёт: начальный роман космической эпопеи «Тейкскалаан», который на Западе сравнивают с Хайнским циклом Урсулы Ле Гуин. Эта дебютная книга получила «Хьюго»-2020, была номинантом «Небьюлы», «Локуса», премии Артура Кларка.

ФЭНТЕЗИ

Ребекка Куанг «Пылающий бог»

После спасения Никана от захватчиков и кровавой гражданской войны великая воительница-колдунья Рин не получила никакой награды. Её предали и оставили умирать.

Однако Рин не просто жаждет мести — она сражается против возникшей на обломках империи Республики Дракона ради миллионов людей, доверившихся ей.

Что нас ждёт: финальный роман трилогии ориентального фэнтези «Опиумная война».

Хафса Файзал «Охотники за пламенем»

Молодая Зафира притворяется мужчиной, потому что только так она может выполнять функции Охотника и кормить свой народ. Если Зафиру разоблачат, ее ждёт смерть. Принц Назир — ассасин, убивающий всякого, кто пытается противостоять его отцу-султану. Если Назир проявит хоть каплю милосердия, его ждёт смерть. Оба они охотятся за артефактом — и чтобы добыть его, обязательно нужно убить соперника. Однако ради борьбы с древним злом Принцу и Охотнику приходится объединиться.

Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Пески Аравии». В начале нынешнего года канал STXtv анонсировал экранизацию этого цикла.

МИСТИКА И ХОРРОР

Роберт Маккаммон «Слышащий»

Молодой носильщик на вокзале Нью-Орлеана по имени Кертис Мэйхью обладает необычной способностью. Он может слышать даже то, что люди не произносят вслух: мысли, намерения, желания. Однажды этот дар сталкивает Кертиса с красавчиком Джоном Партлоу и обаятельной Джинджер ЛаФранс. Они аферисты, жулики, мошенники, которые решили заняться более прибыльным, но и опасным делом — киднеппингом. Если, конечно, Кертису не удастся их остановить.

Что нас ждёт: внецикловый мистический триллер в духе «Сияния» Стивена Кинга.

Адам Нэвилл «Под неусыпным надзором»

Писатель Себ Логан в смятении. Встреча со старым приятелем оборачивается каким-то мистическим кошмаром. Похоже, Логан стал жертвой загадочного заговора, который грозит разрушить всю его устоявшуюся жизнь.

Что нас ждёт: внецикловый мистический детектив с отсылками к Лавкрафту.

Роберт Эйкман «Холодная рука в моей руке»

Хоррор британца Роберта Эйкмана, хоть и написан под занавес XX века, продолжает традиции классической английской прозы викторианской эпохи. Это заметно и по стилистике, и по сюжетам, и по содержанию рассказов.

Герои Эйкмана сталкиваются с проявлением ужасного — причем происшествия с одинаковой вероятностью могут носить сверхъественный характер или быть порождением больного разума самих героев, одиноких и страдающих.

Что нас ждёт: сборник рассказов классика хоррора, вышедший на языке оригинала в 1975 году — причём, ранее на русский из него почти ничего не переводилось.

Хэзер Уэббер «Полночь в кафе «Чёрный дрозд»»

Анна-Кейт приезжает из Бостона в маленький городок американского юга по семейным делам — это родина её матери. Здесь девушку ждет наследство — кафе «Чёрный дрозд», своеобразный местный символ. Анна-Кейт не может сразу прикрыть кафе, поскольку у жителей города с ним очень многое связано. По легенде, только наследственная хозяйка кафе способна правильно приготовить пироги с дроздами, которые имеют мистические свойства…

Что нас ждёт: внецикловый роман, напоминающий по духу и атмосфере знаменитый сериал «Твин Пикс».

Джонатан Симс «Тринадцать этажей»

Жилой комплекс Баньян-Корт, построенный таинственным миллиардером Тобиасом Феллом, считается одним из самых странных лондонских зданий, где дорогущие апартаменты премиум-класса соседствуют с убогими клетушками для малоимущих.

И вот в годовщину строительства владелец здания приглашает на званый обед в свой пентхаус двенадцать человек, которых на первый взгляд ничего между собой не связывает. На самом же деле у всех приглашенных, включая хозяина, есть одна общая черта: все они пережили в стенах Баньян-Корта нечто шокирующее…

Что нас ждёт: внецикловый мистический роман об одном из самых необычных «домов с привидениями».



МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Алан Мур «Иерусалим»

Местечко Боро — часть древнего английского города Нортгемптон, который некогда был столицей саксонских королей. Сюжет книги охватывает около тысячи лет истории Боро, среди героев появляются как вымышленные, так и исторические персонажи вроде Оливера Кромвеля. В центре рассказа — семья Верналлов, некоторые члены которой имеют необычные способности. «Иерусалим» — калейдоскоп литературных жанров: в нем сталкиваются реалистическая драма, волшебная сказка, мистика, фэнтези, историческая проза, семейный роман…

Что нас ждёт: огромный том в 1360 страниц от автора знаменитых комиксов «V — значит вендетта», «Хранители» и «Лига выдающихся джентльменов», который писал эту книгу около десяти лет.

Владимир Сорокин «Доктор Гарин»

Доктор Гарин возвращается в странный постапокалиптический мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева. Мир, где будущее имеет приметы дремучего прошлого. Несмотря на привычную иронию и пародийные отсылки к русской классике, роман отличается ощутимо новым уровнем тревоги, навеянным современными реалиями.

Что нас ждёт: продолжение повести «Метель», очередная часть специфической «Истории будущего» от признанного мастера литературного мейнстрима.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Брендон Сандерсон «Видящая звезды»

Даже после победы над креллами война с ними не окончена. Потому Спенса отправляется во вражеские владения: далеко не все креллы ненавидят людей, а значит, есть шанс закончить дело миром. Тем более что людям и креллам одинаково угрожают делверы, загадочные существа, приходящие из неведомого пространства… Может, именно общий враг способен усмирить давнюю вражду?

Что нас ждёт: второй роман цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо» известного мастера фэнтези.

Николай Горькавый «Курьер-619»

Начинающий и совсем ещё юный пилот Джер Брен получает рутинное задание — доставить груз на заброшенную научную базу в системе Юпитера. Однако обычный рейс оборачивается для юноши невероятными приключениями. Джеру предстоит спасти Землю от глобальной катастрофы, а марсианскую красавицу — от опасных врагов. И ещё неизвестно, что важнее…

Что нас ждёт: внецикловой роман от автора знаменитой «Астровитянки» — на сей раз в жанре космической оперы.

Дж. М. Ли «Приливы Тёмного Кристалла»

Амри, Найя и Кайлан отправляются в опасное путешествие к Серебряному морю, где они надеются заручиться поддержкой клана модры Этри. Но успеют ли разрозненные кланы гельфлингов объединиться, чтобы спасти Кристальное сердце Тра от коварных скексисов?

Что нас ждёт: третий роман цикла «Тёмный Кристалл», спин-оффа сериала Netflix, с многочисленными иллюстрациями Кори Годби.

Люси Пьерра-Пажо «Эликсир власти»

Графиня Истина наконец-то добилась своего, захватив власть над великим городом Лариспемом, некогда известным как Париж. Для полного счастья ей не хватает лишь легендарной алхимической субстанции — эликсира власти, с помощью которого можно управлять народом силой мысли. И лишь трое юных героев способны остановить коварную графиню, которая мечтает ввергнуть Европу в жестокую войну…

Что нас ждёт: финальный том трилогии юношеского стимпанка «Тайны Лариспема», имевшего большой успех во Франции.

Джордан Ривет «Художница проклятий»

Юная Брайер бежит от своих алчных родичей, скрывшись под чужим именем в маленьком городке. Дело в том, что у девушки очень опасный дар — она маг искусства, способная одним лишь рисунком влиять на людей: заставить кого-то полюбить, а кого-то умереть. Сейчас Брайер промышляет мелким колдовством, однако ее подлинный облик становится известен авантюристу Арчеру, который хочет использовать девушку, чтобы спасти отпрыска вельможи — естественно, за приличный гонорар. Но операция идёт не по плану…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Маги искусств», идея которого, по словам автора, родилась под влиянием легенд о знаменитом разбойнике Робине Гуде.

Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»

Мрачный мир, напоминающий времена викингов. Четыре молодые наёмницы — Фрей, Ови, Джунипер и Руна — отряд «Бессердечного милосердия», которые убивают, чтобы принести избавление от болезни или мучительной казни. Но Фрей мечтает о великих подвигах и, узнав о безжалостном монстре, опустошающем соседнее королевство, она подбивает подруг отправиться в опасное путешествие, чтобы убить чудовище.

Что нас ждёт: внецикловы й роман с сильным уклоном в феминизм, навеянный легендой о Беовульфе.



ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Ингела Корсель «Скандинавский бестиарий»

Во все времена люди пытались объяснить то, чего понять не могли. Фольклор помогал им справиться с пугающими явлениями жизни. Так возникли истории о волшебных существах вроде троллей или мюлингов. В справочнике представлены двенадцать существ из шведского фольклора с легендами о них и объяснениями того, что они значили для людей древности. Хотя справочник предназначен для детей, его текст выверен видным шведским учёным, профессором этнологии Ульфом Пальменфельтом.

Что нас ждёт: справочник магических существ северного фольклора, богато иллюстрированный Рейне Русенбергом.