Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

Guy Gavriel Kay

All the Seas of the World

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Выход оригинала: 2022

Художники: В. Лебедева, А. Юнусова

Переводчик: Н. Ибрагимова

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Фэнтези Г. Г. Кея»

Возрастной рейтинг: 18+

560 с., 5000 экз.

Похоже на:

Джордж Мартин «Игра престолов»

Генри Лайон Олди, «Хёнингский цикл»