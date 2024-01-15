Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

Новая книга Гая Гэвриела Кея возвращает читателя в мир под двумя лунами, узнаваемо похожий на наше Средневековье и начало эпохи Возрождения — его обычно называют мир Джада, по имени солнечного бога, местного эквивалента Христа. Истории этого цикла — сложнейшее переплетение судеб стран, семейств и отдельных людей. Здесь нет ничего случайного, каждое решение, каким бы малым оно ни казалось, меняет весь рисунок, и каждый поступок героев влияет на дальнейшие события, даже много лет — и много книг — спустя.

Guy Gavriel Kay All the Seas of the World Роман Жанр: историческое фэнтези Выход оригинала: 2022 Художники: В. Лебедева, А. Юнусова Переводчик: Н. Ибрагимова Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023 Серия: «Fanzon. Фэнтези Г. Г. Кея» Возрастной рейтинг: 18+ 560 с., 5000 экз. Похоже на: Джордж Мартин «Игра престолов» Генри Лайон Олди, «Хёнингский цикл»

«Все моря мира» искусно вписываются в этот узор. Роман позиционируется как самостоятельное произведение, и его действительно можно читать отдельно — но слишком много отсылок, смыслов и мотивов персонажей в этом случае останется для вас за кадром.

Да и сами персонажи в основном или родом из других книг, или неразрывно с ними связаны, как Ления, главная героиня и потерянная сестра наездника Карло из «Блеска минувших дней».

Перед нами тот же период, что и в двух предыдущих книгах, через несколько лет после событий «Блеска минувших дней» и за пару десятилетий до «Детей земли и неба». Мир джадитов (христиан) ещё не оправился от падения великого города Сарантия (в нашей реальности Константинополь), ещё мучится стыдом и мечтает о реванше, когда убийство халифа одного прибрежного городка запускает цепь масштабных событий, которые затронут множество государств по берегам Срединного моря.

Но, несмотря на всю эпичность истории и впечатляющий список правителей среди действующих лиц, это не роман о сильных мира сего. В центре повествования — двое изгнанников, которые по разным причинам лишились дома ещё детьми и не нашли его во взрослой жизни. Это корсар и торговец Рафел — киндат (еврей), переживший изгнание своего народа из Эспераньи (Испании), и его помощница Надия-Ления, совсем юной похищенная и попавшая в рабство. Став наёмниками, именно они берут и выполняют заказ на убийство халифа, не подозревая, что это сделает их, изгоя и бывшую рабыню, участниками глобальной политической игры и частыми гостями во дворцах правителей вплоть до Верховного патриарха, местного аналога Папы Римского.

Как обычно у Кея, текст полон лирических отступлений и размышлений о судьбе, которые вылезают в самые неподходящие моменты вроде драки или бегства наперегонки со смертью. Вмешиваясь в судьбы народов и государств, обретая друзей и врагов, то и дело уворачиваясь от гибели и напропалую философствуя, герои мучительно ищут собственную идентичность и то место под двумя лунами, которое могло бы стать им новым домом взамен утраченного. Вопрос, рефреном звучащий на протяжении всей истории, — не «что будет дальше», а «кто я после этого». Эту неспешную задумчивость посреди экшена, внимание к внутренней жизни персонажей наравне с внешней смело можно назвать главным, хоть иногда и раздражающим достоинством прозы Кея.



Герои получились яркие, убедительные, несмотря на некоторую вторичность, — их типажи вы уже встречали у автора, и не раз — все как на подбор с неоднозначной моралью и сложной мотивацией.

Мир книги по глубине и многослойности как минимум не уступает реальному. Кей ни в чём не ограничивается набросками: сравнительная цена страховки торгового судна так же важна для общей картины, как любое сражение, а дальнейшей судьбе подростка, подручного одного из погибших злодеев, внимания уделено не меньше, чем историям царственных особ. Такие подробности работают на объём и достоверность, но могут и утомить читателя — текст словно балансирует на грани между захватывающим авантюрным романом и скучной летописью.

Итог: очередной роман от мастера исторического фэнтези глубоко раскрывает тему изгнания, скитаний, поисков себя и своего места в мире, полном опасностей и несправедливости.



Слово творца Центральные персонажи этой книги вынуждены покинуть родной дом, и основа коллизии в том, что они пытаются как-то выжить вдали от родных мест. На мой взгляд, это та тема, которая сейчас откликается в душе очень многих людей, причём в самых разных частях мира. Собственно говоря, и в моей собственной семье по материнской линии — мои прапрадедушка и прапрабабушка покинули Россию в самом начале XX века и переехали в Канаду, совершенно новое, незнакомое для них место. В том числе и об этом моя новая книга «Все моря мира». Из видеоинтервью издательству «Эксмо» (январь 2022 года).

Есть много способов потерять дом, но эта утрата будет определять твой мир.