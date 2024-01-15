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    #Гай Гэвриел Кей #рецензии на книги

    Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

    15 января 2024
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    15.01.2024
    15036
    3 минуты на чтение
    #Гай Гэвриел Кей #рецензии на книги

    Новая книга Гая Гэвриела Кея возвращает читателя в мир под двумя лунами, узнаваемо похожий на наше Средневековье и начало эпохи Возрождения — его обычно называют мир Джада, по имени солнечного бога, местного эквивалента Христа.

    Истории этого цикла — сложнейшее переплетение судеб стран, семейств и отдельных людей. Здесь нет ничего случайного, каждое решение, каким бы малым оно ни казалось, меняет весь рисунок, и каждый поступок героев влияет на дальнейшие события, даже много лет — и много книг — спустя.

    Гай Гэвриел Кей «Все моря мира» 1

    Guy Gavriel Kay

    All the Seas of the World

    Роман

    Жанр: историческое фэнтези

    Выход оригинала: 2022

    Художники: В. Лебедева, А. Юнусова

    Переводчик: Н. Ибрагимова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

    Серия: «Fanzon. Фэнтези Г. Г. Кея»

    Возрастной рейтинг: 18+

    560 с., 5000 экз.

    Похоже на:

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    Генри Лайон Олди, «Хёнингский цикл»

    «Все моря мира» искусно вписываются в этот узор. Роман позиционируется как самостоятельное произведение, и его действительно можно читать отдельно — но слишком много отсылок, смыслов и мотивов персонажей в этом случае останется для вас за кадром.

    Да и сами персонажи в основном или родом из других книг, или неразрывно с ними связаны, как Ления, главная героиня и потерянная сестра наездника Карло из «Блеска минувших дней».

    Перед нами тот же период, что и в двух предыдущих книгах, через несколько лет после событий «Блеска минувших дней» и за пару десятилетий до «Детей земли и неба». Мир джадитов (христиан) ещё не оправился от падения великого города Сарантия (в нашей реальности Константинополь), ещё мучится стыдом и мечтает о реванше, когда убийство халифа одного прибрежного городка запускает цепь масштабных событий, которые затронут множество государств по берегам Срединного моря.

    Но, несмотря на всю эпичность истории и впечатляющий список правителей среди действующих лиц, это не роман о сильных мира сего. В центре повествования — двое изгнанников, которые по разным причинам лишились дома ещё детьми и не нашли его во взрослой жизни. Это корсар и торговец Рафел — киндат (еврей), переживший изгнание своего народа из Эспераньи (Испании), и его помощница Надия-Ления, совсем юной похищенная и попавшая в рабство. Став наёмниками, именно они берут и выполняют заказ на убийство халифа, не подозревая, что это сделает их, изгоя и бывшую рабыню, участниками глобальной политической игры и частыми гостями во дворцах правителей вплоть до Верховного патриарха, местного аналога Папы Римского.

    Как обычно у Кея, текст полон лирических отступлений и размышлений о судьбе, которые вылезают в самые неподходящие моменты вроде драки или бегства наперегонки со смертью. Вмешиваясь в судьбы народов и государств, обретая друзей и врагов, то и дело уворачиваясь от гибели и напропалую философствуя, герои мучительно ищут собственную идентичность и то место под двумя лунами, которое могло бы стать им новым домом взамен утраченного. Вопрос, рефреном звучащий на протяжении всей истории, — не «что будет дальше», а «кто я после этого». Эту неспешную задумчивость посреди экшена, внимание к внутренней жизни персонажей наравне с внешней смело можно назвать главным, хоть иногда и раздражающим достоинством прозы Кея.

    Герои получились яркие, убедительные, несмотря на некоторую вторичность, — их типажи вы уже встречали у автора, и не раз — все как на подбор с неоднозначной моралью и сложной мотивацией.

    Мир книги по глубине и многослойности как минимум не уступает реальному. Кей ни в чём не ограничивается набросками: сравнительная цена страховки торгового судна так же важна для общей картины, как любое сражение, а дальнейшей судьбе подростка, подручного одного из погибших злодеев, внимания уделено не меньше, чем историям царственных особ. Такие подробности работают на объём и достоверность, но могут и утомить читателя — текст словно балансирует на грани между захватывающим авантюрным романом и скучной летописью.

    Итог: очередной роман от мастера исторического фэнтези глубоко раскрывает тему изгнания, скитаний, поисков себя и своего места в мире, полном опасностей и несправедливости.

    Слово творца

    Центральные персонажи этой книги вынуждены покинуть родной дом, и основа коллизии в том, что они пытаются как-то выжить вдали от родных мест. На мой взгляд, это та тема, которая сейчас откликается в душе очень многих людей, причём в самых разных частях мира. Собственно говоря, и в моей собственной семье по материнской линии — мои прапрадедушка и прапрабабушка покинули Россию в самом начале XX века и переехали в Канаду, совершенно новое, незнакомое для них место. В том числе и об этом моя новая книга «Все моря мира».

    Из видеоинтервью издательству «Эксмо» (январь 2022 года).

    Есть много способов потерять дом, но эта утрата будет определять твой мир.

    Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам автора и любителям серьёзного исторического фэнтези — наверняка.
    Удачно
    проработанный до мелочей мир
    интересное переосмысление реальной истории
    яркие, объёмные персонажи
    богатство внутренних переживаний
    раскрытие темы изгнанничества и поиска себя
    Неудачно
    переизбыток скучных подробностей
    однообразные философские рассуждения
    некоторая вторичность характеров и судеб
    8
    Оценка
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