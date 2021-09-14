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    #военное фэнтези #Джо Аберкромби #рецензии на книги

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от финала трилогии о революции в фэнтезийном мире

    14 сентября 2021
    14.09.2021
    10941
    3 минуты на чтение
    #военное фэнтези #Джо Аберкромби #рецензии на книги

    Сегодня на английском языке выходит одна из самых ожидаемых фэнтезийных книг 2021 года — «Мудрость толпы» Джо Аберкромби, завершающая трилогию «Эпоха безумия». В России релиз ожидается уже в ноябре, пока же мы делимся первыми впечатлениями от романа.

    Обзор обойдётся без обсуждения конкретных сюжетных поворотов и судеб персонажей — это мы оставим до развёрнутой рецензии на русскоязычное издание книги, — но небольшие спойлеры в тексте всё же имеются.

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от романа о революции

    По ходу романа хитроумная и язвительная Изерн-и-Фейл, наставница одной из главных героинь трилогии, Рикке, говорит, что правителю следует «сделать своё сердце каменным». Тот же совет мы можем дать всем перед прочтением «Мудрости толпы», ведь автор не раз сделает больно своим героям и любящим их читателям. В отличие от Джорджа Мартина, с которым Аберкромби нередко сравнивают, Джо не склонен убивать героев (хотя без смертей финал «Эпохи безумия», конечно, не обойдётся), предпочитая обрушивать на них один за другим жестокие удары судьбы. Даже триумфы у Аберкромби зачастую имеют горький привкус, а то и вовсе оборачиваются новыми бедами или суровыми испытаниями.

    Это ощущается уже в начале «Мудрости толпы». Почти избавившийся от былой легкомысленности король Орсо сумел одолеть превосходящего по силам врага и подавить мятеж. Казалось, что, ознаменовав начало правления военным успехом, молодой король может почивать на лаврах. Но не тут-то было. Маленькая победа не затушила недовольство обездоленных низов, о котором Аберкромби немало писал в двух предыдущих романах трилогии. Орсо возвращается в столицу, преисполненный оптимизма, но там его ждёт не благодарный, а озлобленный народ и пламя разгорающейся революции.

    Именно вокруг революции и построен основной сюжет «Мудрости толпы». Аберкромби ярко и живо описывает последствия Великой перемены. Изображает вакханалию насилия, устроенную беснующейся толпой, которая не разбирает правых и виноватых. Демонстрирует, как революционный угар возносит на вершины власти демагогов и фанатиков и даёт шанс вчерашним неудачникам. Показывает, как искренние надежды на изменения к лучшему вскоре сменяются глухим разочарованием и атмосферой всеобщего страха, а жизнь простых людей после Великой перемены становится даже хуже, чем до неё. И конечно, как и в нашем мире, на страницах «Мудрости толпы» революция пожирает своих творцов и детей. 

    Революционный водоворот засасывает и главных героев «Эпохи безумия». Одни почти безропотно несутся, влекомые его волнами, другие действуют по принципу «не можешь победить — возглавь», а кто-то даже, вопреки собственным правилам, решается бороться с неудержимой стихией. Герои преподносят сюрпризы, восхищают, ужасают и дарят множество сильных, хотя и полярно разных эмоций. 

    Любую революцию сопровождают слухи о тайных заговорщиках или кукловодах, что стоят за происходящим. В мире Земного круга действительно идёт долгая закулисная борьба, в которой не только простые люди, но даже правители и целые государства подчас оказываются пешками. И хотя эта сторона истории не находится в фокусе внимания, о ней автор тоже не забывает. Революция тут действительно оказывается инструментом, хотя и не вполне послушным, в руках ловкого манипулятора. После событий «Мудрости толпы» положение вещей для сил, что влияли на судьбы Земного круга на протяжении многих поколений, существенно изменится. 

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от романа о революции 1

    Особняком стоит сюжетная линия, посвящённая Северу, — она лишь под конец романа переплетается с событиями, происходящими в Союзе. Рикке смогла прибрать к рукам власть над северянами, но теперь дочка Ищейки должна выполнить не менее сложную задачу — попытаться её удержать. Здесь тоже не обходится без интересных действий и неожиданных поворотов сюжета. Вдобавок Джо вновь показал себя мастером батальных сцен, выписав сравнительно короткое, но захватывающее сражение. И всё же эта сюжетная линия получилась менее драматичной, чем столичная. 

    На протяжении всего романа Аберкромби мастерски держит читателя в напряжении, метко стреляет из предварительно развешанных ружей, в своей фирменной манере ловко играет с читательскими ожиданиями, не раз удивляет и красиво, хотя порой и безжалостно, завершает сюжетные арки героев. А ещё закладывает прочный фундамент для возможного возвращения в мир Земного круга. Да, основной конфликт «Эпохи безумия» получил развязку, но вековая закулисная борьба не закончена, и для некоторых персонажей всё явно только начинается. А последние главы романа недвусмысленно намекают на вероятное продолжение, задают для него направление и ключевых действующих лиц. Выглядит это крайне любопытно и перспективно. 

    Мощный финал великолепной трилогии. Аберкромби нарисовал одну из самых впечатляющих и пронзительных картин революции не только в фэнтези, но и в художественной литературе вообще.

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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