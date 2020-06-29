Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн». Мозаика кровавой пандемии.

В Нью-Йорке происходит серия жестоких убийств — жертвы буквально разорваны на части. Когда преступника удаётся поймать, выясняется, что он не совсем человек. А вскоре и другие люди по всему миру начинают превращаться в чудовищ, питающихся кровью…

V Wars

Межавторская антология

Жанр: «мозаичный роман» про вампиров

Выход оригинала: 2012

Составитель: Джонатан Мэйберри

Художник: Тревор Хатчисон

Переводчик: В. Соломахина

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «КиноBest»

640 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Макс Брукс «Мировая война Z»

Джастин Кронин «Перерождение»

Клыкастые тени, скользящие в ночи, всегда будили в нас животный страх. Создатели межавторского цикла V Wars решили вновь пощекотать читательские нервы, взглянув на вампиров с не самой привычной точки зрения. Здесь эти существа — не мистическая нежить, а просто мутировавшие люди. Фактически перед нами смесь вампирятника с постапокалиптикой.

Причём это не просто межавторская антология, а «мозаичный роман». Автор идеи и составитель «Вампирских войн» Джонатан Мэйберри использовал тот же приём, что и Джордж Мартин в цикле «Дикие карты». В сборнике, к которому приложили руку восемь писателей, — семь сквозных повестей, разбитых на части. Эти части чередуются между собой и перемежаются отдельными рассказами. Конечно, никто не мешает сперва прочесть полностью одну повесть, а затем переключиться на следующую, — но такого искушения лучше избежать, ведь это явно противоречит замыслу составителя. А замысел у него, безусловно, есть: уже к середине книги мир V Wars вырисовывается очень чётко.

Причиной возвращения кровососов к жизни послужил вирус, активирующий генетические нарушения, которые превращают людей в вампиров. А там, где вирус, недалеко до эпидемии, ведь число вампиров растёт с угрожающей скоростью. И наступает паника, а паникующие люди способны на любые глупости, к тому же многие из них склонны решать все проблемы с позиции силы. Так что на страницах антологии мы увидим и нарастание беспорядков, и религиозный фанатизм, и геноцид.

В «Вампирских войнах» хватает аллюзий на современные проблемы. Так, на появление вампиров люди реагируют по-разному: интеллигентные учёные рассуждают об «обоснованной терпимости» к «несправедливо опороченным», а у маргиналов отношение к мутантам сугубо «прикладное», звериное. Авторы говорят о проблемах нелегалов, число которых возрастает по мере изменения старого мира, о бедах лиц с ограниченными возможностями (хотя здесь их возможности скорее альтернативные).

Начинается история с появления самого первого современного вампира (повесть Мэйберри «Мусор»). Нулевой пациент — Майкл Фэйн, бывший актёр, самый несчастный человек днём и самое ужасное чудище ночью. Подхватив во время съёмок на севере некий ледниковый вирус, Майкл после заката перерождается в сильное, быстрое, жаждущее крови существо, которое считает всё живое лишь мясом и мусором.

Понятно, что персонаж построен по образу Джекила-Хайда, причём автор великолепно демонстрирует контраст между терзаниями дневного Фэйна-человека и наслаждением ночного Фэйна-вампира своей мощью.

Вообще, в цикле немало разных видов вампиров: русские вурдалаки, индейские вороны-пересмешники, китайские вампиры, потребляющие жизненную силу. Упоминаются румынские, греческие, индийские, филиппинские, африканские кровопийцы — каждый со своими физиологическими особенностями и кулинарными предпочтениями. Вурдалак, к примеру, может питаться только кровью родных и близких людей, на чём построен сюжет повести Джона Эверсона «Любовь зла».

Любопытно наблюдать за реакциями людей, обнаруживших в себе вампирскую сущность. Кто-то упивается свободой и могуществом. Кто-то пытается приспособиться к обстоятельствам, заботясь об относительном комфорте «еды». Кто-то скрывает своего внутреннего зверя от окружающих и упорно не трогает людей, питаясь различной живностью. А кто-то и вовсе преследует сородичей-убийц. Моральным аспектам перерождения в книге уделено немало места.

Кстати, многие вампиры — выходцы из богемной среды: бывшие актёры, телевизионщики, продюсеры, ведущие ток-шоу, журналисты. Интересно, это сознательный ход или просто так карта легла?

Итог: довольно любопытный и нетривиальный взгляд на избитую тему. И хотя антология вышла в оригинале в 2012 году, когда о нынешнем всемирном коронапугале ещё слыхом не слыхивали, смотрится она на удивление актуально.

Больше вампиров Всего в цикл V Wars входит три антологии под редакцией Джонатана Мэйберри. А в 2019-м на экраны вышел сериал «Вампирские войны» от Netflix. Правда, успеха он не снискал, ограничившись одним сезоном — продолжения не будет.

Когда стало ясно, что лекарство найти не удастся, предметами обсуждения стали терпимость и мирное сосуществование, словно вампиры и вервольфы стали просто новыми ингредиентами замысловатого блюда, варящегося в мировом котле.