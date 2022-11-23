Кэролайн Черри «Камень грёз»: лирическое фэнтези о «кельтских сумерках» и закате магии

Элдвуд — мрачный и древний лес, под сенью которого сокрыты настоящие чудеса. Но чудеса эти отнюдь не добры к людям. Последняя из народа Ши, оставшаяся в этих землях, несёт свой дозор. Вот только кого она защищает — лес от незваных гостей или людей от хищных теней леса? Если вас поздней осенью тянет читать лиричные и вдумчивые истории, «Камень грёз» Кэролайн Черри вполне может подойти под такое настроение. Это омнибус, в который вошли два романа о «кельтских сумерках» и закате магии. Впрочем, лирическое настроение — не единственная причина познакомиться с этой классической фэнтезийной дилогией.

В 2015 году «Небьюла», одна из самых престижных литературных премий в области фантастики и фэнтези, присудила Кэролайн Черри статус Грандмастера. Эта номинация вручается за особые заслуги перед жанром. Начиная с 1976 года Черри действительно написала и издала множество романов: как научно-фантастических, так и фэнтези, вдохновенного мифологическими сюжетами. Тем не менее, возможности российских читателей познакомиться с творчеством писательницы довольно скромны — далеко не все её книги добрались до нас, да и не издавались они уже давно.

Но если вам хочется наверстать упущенное, в продажу поступает переиздание дилогии Черри «Камень грёз», также известной как The Dreaming Tree или, по имени одной из главных героинь, Arafel. Арафель — страж магического леса под названием Элдвуд. Это одно из последних мест в мире, которое сохранило в себе архаичное волшебство; здесь люди всё ещё чувствуют, что в мире есть нечто большее, чем они сами. Надо сказать, большинство потенциальных грибников это само по себе отваживает от Элдвуда. Но всегда есть отчаянные и отчаявшиеся.

Остальные герои дилогии — люди, так или иначе связанные с крепостью Кер Велл. Некогда эти земли подчинялись королю, но короля убил предатель пять лет назад, его арфист вероломно повешен, а наследника до поры скрывают от врагов среди холмов. Разбойники (как их называют наши герои) из соседних Ан Бега и Кер Дава творят, что им вздумается. А сам Кер Велл в руках предателя, того самого убийцы короля. Судьба этих земель и без того непроста, а соседство с Элдвудом делает её ещё сложнее.

Персонажи, которые приходят в лес и встречают Арафель, относятся к разным поколениям и семьям. Первый — Нэаль Кервален, некогда прославленный воин и законный владыка Кер Велла. Не в силах найти приют, измождённый, он скрывается в Элдвуде от вражеских воинов. Второй — юный арфист, потомок того музыканта, которого казнили предатели короны. Третий — своенравный всадник королевской армии, Киран из Донна, который спешит в Кер Велл с важным посланием. Каждый из них обладает своим неповторимым обаянием, но именно третий оказывается действительно особенным.

Когда Киран ступает в лес, наследник истинного короля уже вырос и ведёт войну, чтобы вернуть себе законные земли. Кер Веллом вновь правит законный лорд, но и теперь враги короля угрожают приграничным землям. Киран должен доставить в замок приказ — во что бы то ни стало держаться в случае осады, помощь на подходе! Но в Элдвуде юноша попадает в засаду, которая заканчивается для него настоящей гонкой со Смертью. Спасшая его Арафель узнаёт в Киране нечто родное и давно забытое — в этом человеке течёт крупица крови высших ши. Герой получает рану, которая может никогда не зажить на самом деле, необычное покровительство и дар, которого не ждал. А во второй части дилогии уже именно Киран, его семья и близкие соратники станут основными действующими лицами (конечно, наряду с их волшебной соседкой).

Структура первого романа довольно необычна — писательница дорабатывала его из созданных ранее повести и рассказа, отдельные сюжеты дополняют друг друга, создавая ощущение мозаики. Вместе с тем именно в этом разнообразии персонажей, в стремительном течении их судеб заключена поэзия истории самой Арафели. Человеческие жизни текут мимо неё, но раз за разом ей не удаётся оставаться совсем безучастной. Черри удалось показать действительно нечеловеческую логику (что, кстати, будут впоследствии хвалить в её НФ-работах при описании внеземных рас). Ощущение одиночества и векового спокойствия следуют за фигурой в невзрачном сером плаще, которая скользит из смертного мира в другой, незримый человеческому глазу, и обратно. Арафель — создание магии, а магию в романе Черри невозможно постичь до конца, она всегда остаётся чем-то немного недостижимым, загадочным, неуловимым. И писательнице удалось блестяще создать атмосферу её торжественного увядания.

Второй роман объемнее первого, и тут проявляются другие таланты Черри. Сам Кер Велл обретает характер и становится не просто крепостью, а домом. Киран, его супруга и близнецы-дети наполняют это место жизнью и повседневными заботами перед лицом медленно надвигающейся беды. Ненавязчиво и изящно раскрываются характеры, представляя читателям живых, неоднозначных людей. Жена Кирана — властная и заботливая, проживающая боль из-за того, что её муж и дети причастны к чему-то, что ей недоступно. Прямолинейный воитель Барк, ближайший соратник Кирана, готовый пойти до конца. Двоюродный брат Барка, юный Донал, мечтающий совершить подвиг в тяжёлые для родины времена. Все они, а также детишки Мев и Келли, наполняют Кер Велл ощущением искреннего тепла, из-за чего легко почувствовать, что действительно проживаешь историю вместе с героями. Это паутина глубоких и сложных связей такого характера, который на удивление нечасто встречается в фэнтези-литературе.

В целом, если нужно поставить «Камень грёз» на шкале истории фэнтези между Толкином и, например, Джорджем Мартином, то романы Черри однозначно ближе к Толкину. Здесь даже есть свой народ эльфов, уплывший за море. Эти книги настолько пронизаны духом мифологии, что иногда больше напоминают воссоздание потерянной легенды. Писательница обладает большими познаниями в области языков, истории, археологии и психологии, и это помогло ей создать на страницах «Камня грёз» очень атмосферное кельтское фэнтези. Очень детальна и «человеческая» часть истории, где воссозданы определённые быт и менталитет, крепко переплетается с «волшебной», где обитают эквиски, охотится Смерть и звенят на дереве в сердца леса оставленные магические медальоны.

Нельзя сказать, что эта книга придётся по душе любому читателю (впрочем, а когда так можно сказать?), но наверняка найдётся немало тех, для кого окажется долгожданным сокровищем.