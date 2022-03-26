Кристофер Руоккио «Демон в белом»

Адриан Марло в юности мечтал стать учёным и ради этого даже сбежал с родной планеты. А ещё он задался целью найти мирное решение конфликта между человеческой Империей и племенем космических кочевников-сьельсинов, который тянется уже многие века. Однако вместо этого Адриан прославился как герой войны и даже заслужил благосклонность самого Императора, но заочно нажил себе немало врагов в его окружении. Оказавшись в столице, Марло, прозванный Полусмертным, попадает в пучину придворных интриг…

Christopher Ruocchio

Demon in White

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2020

Переводчик: Ю. Павлов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Звёзды новой фантастики»

Возрастной рейтинг: 16+

800 с., 3000 экз.

«Пожиратель солнца», часть 3

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В интервью нашему журналу Кристофер Руоккио отмечал, что намеренно делает каждую следующую книгу цикла «Пожиратель солнца» несколько отличной от других. «Империя тишины» была романом взросления о герое, что погнался за мечтой, но получил совсем не то, чего желал. В «Ревущей тьме» автор отправлял Адриана Марло в погоню за древними и запретными знаниями, а также проводил героя через испытания, которые закладывали фундамент его славы и в то же время разбивали его идеалистические стремления. Третья книга цикла тоже получилась не такой, как предыдущие. Правда, на сей раз её сложно охарактеризовать лаконично, один предложением, ведь «Демон в белом», по сути, три романа в одном.

Начинается книга как политический триллер. Военные успехи, а также окружающие его имя легенды сделали Адриана заметной фигурой при императорском дворе. Хотя Марло приходится дальним родственником Вильгельму XXIII и пользуется его покровительством, столичная элита считает его выскочкой. Причём выскочкой опасным, которого надо поставить на место или устранить. Герою приходится лавировать в грязном омуте закулисных интриг, чтобы сохранить жизнь и положение. Ситуация осложняется ещё и тем, что сам Император, отдавая ему под опеку одного из своих сыновей и суля руку дочери, явно использует Адриана как фигуру в собственной шахматной игре. В какой-то момент в придворные интриги Руоккио встраивает ещё и детективную составляющую — неудачное покушение на Адриана ставит его перед загадкой: кто же организовал попытку убийства?

Политические махинации, кажущая почти невыполнимой миссия и ситуация с покушением умещаются примерно в первую половину романа. И здесь Руоккио, доселе предпочитавший развивать сюжеты книг относительно неспешно, демонстрирует, что способен писать динамичные, насыщенные действием истории.

Но затем писатель резко сбавляет темп и уводит сюжет в новом направлении. Адриан пытается разобраться в сути тех событий, благодаря которым заслужил прозвище Полусмертный, и ему удаётся получить доступ в запретный архив Имперской библиотеки. Тут Руоккио показывает нам Адриана в несколько новом свете — он предстаёт увлечённым исследователем, стремящимся раскрыть секреты прошлого. В компании с таким проводником очень интересно разбираться в тайнах мира, который, хотя и скроен из традиционных для жанра космооперы элементов, вышел весьма ярким. На страницах «Демона в белом» мы узнаём о нём немало нового.

Наконец ближе к финалу роман превращается в эдакий боевик, завершаемый масштабной битвой со сьельсинами. Здесь автор проявляет себя ещё и как отличный баталист. Причём, поскольку расклад сил оказался заведомо не в пользу людей и главного героя, сражение получается не только эпическим и захватывающим, но и весьма драматичным.

Итог: «Демон в белом» сохранил все достоинства, за которые мы полюбили цикл Руоккио, но при этом заметно прибавил в событийности. Драйва, действия и батальных сцен, каких в предыдущих томах несколько недоставало, в третьей книге предостаточно.

Большой год для «Пожирателя солнца» Среди достоинств Кристофера Руоккио нельзя не отметить его изрядную трудоспособность. Он регулярно радует поклонников новыми романами, причём объёмными. А в этом году у писателя и вовсе выйдет три книги. В марте вышел четвёртый роман цикла, Kingdoms of Death, за которым в декабре последует пятый, пока что безымянный. Кроме того, летом Руоккио планирует выпустить второй сборник рассказов о мире «Пожирателя солнца».

— Это правда? — спросил он. (Я сразу понял, о чем он, но позволил продолжить.) — То, что вас невозможно убить. Помня о камерах, я не мог сказать ему всей правды. Даже если бы мог, он все равно не поверил бы. Если бы я ответил «да», Каракс счел бы меня аферистом. «Нет» — лжецом. — Так считают.