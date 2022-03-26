    11
    Книги | Обзоры книг
    #космическая опера #Кристофер Руоккио

    Кристофер Руоккио «Демон в белом». В пучине придворных интриг

    26 марта 2022
    26.03.2022
    7860
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #Кристофер Руоккио

    Адриан Марло в юности мечтал стать учёным и ради этого даже сбежал с родной планеты. А ещё он задался целью найти мирное решение конфликта между человеческой Империей и племенем космических кочевников-сьельсинов, который тянется уже многие века. Однако вместо этого Адриан прославился как герой войны и даже заслужил благосклонность самого Императора, но заочно нажил себе немало врагов в его окружении. Оказавшись в столице, Марло, прозванный Полусмертным, попадает в пучину придворных интриг…

    Смотрите также

    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны» 1

    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны»

     Дмитрий Злотницкий |  25.03.2020

    Действие разворачивается в далёком будущем, когда человеческая Империя раскинулась на множество звёздных систем, а Земля превратилась в легенду.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4

    Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

     Дмитрий Злотницкий |  16.05.2021

    Масштабная эпопея о далеком будущем от новой звезды космической оперы.

    Что почитать: «Траун. Доминация», Кристофер Руоккио и Джон Уиндем 4

    Christopher Ruocchio
    Demon in White
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: Ю. Павлов
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
    Серия: «Звёзды новой фантастики»
    Возрастной рейтинг: 16+
    800 с., 3000 экз.
    «Пожиратель солнца», часть 3
    Похоже на:
    Фрэнк Герберт «Дюна»
    Патрик Ротфусс «Имя ветра»

    В интервью нашему журналу Кристофер Руоккио отмечал, что намеренно делает каждую следующую книгу цикла «Пожиратель солнца» несколько отличной от других. «Империя тишины» была романом взросления о герое, что погнался за мечтой, но получил совсем не то, чего желал. В «Ревущей тьме» автор отправлял Адриана Марло в погоню за древними и запретными знаниями, а также проводил героя через испытания, которые закладывали фундамент его славы и в то же время разбивали его идеалистические стремления. Третья книга цикла тоже получилась не такой, как предыдущие. Правда, на сей раз её сложно охарактеризовать лаконично, один предложением, ведь «Демон в белом», по сути, три романа в одном.

    Начинается книга как политический триллер. Военные успехи, а также окружающие его имя легенды сделали Адриана заметной фигурой при императорском дворе. Хотя Марло приходится дальним родственником Вильгельму XXIII и пользуется его покровительством, столичная элита считает его выскочкой. Причём выскочкой опасным, которого надо поставить на место или устранить. Герою приходится лавировать в грязном омуте закулисных интриг, чтобы сохранить жизнь и положение. Ситуация осложняется ещё и тем, что сам Император, отдавая ему под опеку одного из своих сыновей и суля руку дочери, явно использует Адриана как фигуру в собственной шахматной игре. В какой-то момент в придворные интриги Руоккио встраивает ещё и детективную составляющую — неудачное покушение на Адриана ставит его перед загадкой: кто же организовал попытку убийства?

    Политические махинации, кажущая почти невыполнимой миссия и ситуация с покушением умещаются примерно в первую половину романа. И здесь Руоккио, доселе предпочитавший развивать сюжеты книг относительно неспешно, демонстрирует, что способен писать динамичные, насыщенные действием истории.

    Но затем писатель резко сбавляет темп и уводит сюжет в новом направлении. Адриан пытается разобраться в сути тех событий, благодаря которым заслужил прозвище Полусмертный, и ему удаётся получить доступ в запретный архив Имперской библиотеки. Тут Руоккио показывает нам Адриана в несколько новом свете — он предстаёт увлечённым исследователем, стремящимся раскрыть секреты прошлого. В компании с таким проводником очень интересно разбираться в тайнах мира, который, хотя и скроен из традиционных для жанра космооперы элементов, вышел весьма ярким. На страницах «Демона в белом» мы узнаём о нём немало нового.

    Наконец ближе к финалу роман превращается в эдакий боевик, завершаемый масштабной битвой со сьельсинами. Здесь автор проявляет себя ещё и как отличный баталист. Причём, поскольку расклад сил оказался заведомо не в пользу людей и главного героя, сражение получается не только эпическим и захватывающим, но и весьма драматичным.

    Итог: «Демон в белом» сохранил все достоинства, за которые мы полюбили цикл Руоккио, но при этом заметно прибавил в событийности. Драйва, действия и батальных сцен, каких в предыдущих томах несколько недоставало, в третьей книге предостаточно.

    Большой год для «Пожирателя солнца»

    Среди достоинств Кристофера Руоккио нельзя не отметить его изрядную трудоспособность. Он регулярно радует поклонников новыми романами, причём объёмными. А в этом году у писателя и вовсе выйдет три книги. В марте вышел четвёртый роман цикла, Kingdoms of Death, за которым в декабре последует пятый, пока что безымянный. Кроме того, летом Руоккио планирует выпустить второй сборник рассказов о мире «Пожирателя солнца».

    — Это правда? — спросил он. (Я сразу понял, о чем он, но позволил продолжить.) — То, что вас невозможно убить.

    Помня о камерах, я не мог сказать ему всей правды. Даже если бы мог, он все равно не поверил бы. Если бы я ответил «да», Каракс счел бы меня аферистом. «Нет» — лжецом.

    — Так считают.

    Что почитать: «Траун. Доминация», Кристофер Руоккио и Джон Уиндем 4
    Кристофер Руоккио «Демон в белом»
    Стоит ли читать?
    Если любите жанр космической оперы — безусловно.
    Удачно
    политические интриги
    возросшие масштаб событий
    динамичность
    раскрытие мира и его тайн
    масштабные боевые сцены
    Неудачно
    некоторая эклектичность
    9
    Отлично

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны» 1
    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны»
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4
    Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

    Статьи

    Мир Bloodborne: как вселенная продолжает жить вне игры 24
    0
    50056
    Мир Bloodborne: игры, комиксы, настолки и артбуки

    Как вселенная Ярнама продолжает жить за пределами игры.

    Видео: обзор настольной игры «Сонора»
    0
    130076
    Видео: обзор настольной игры «Сонора»

    Игра необычного гибридного жанра флик-н-райт.

    Пётр Гурский «Закон Ордена»
    0
    172533
    Пётр Гурский «Закон Ордена». Квест по жёсткому миру

    Типичный гримдарк — со всеми его достоинствами и недостатками.

    Свежие ретеллинги, на которые стоит обратить внимание 7
    0
    177887
    Старые сказки на новый лад: ретеллинг, на которые стоит обратить внимание

    Как жила Венди через много лет после своего возвращения из Неверленда? А если взять историю о Красной Шапочке и смешать её с сюжетом «Красавицы и Чудовища»?

    Читаем рассказ-сказку «Первая попытка» из сборника «Битва за Лукоморье. Книга 2» Романа Папсуева 1
    0
    231851
    Читаем рассказ-сказку «Первая попытка» из сборника «Битва за Лукоморье. Книга 2» Романа Папсуева

    Пришёл час шутика Пыри, которому хозяин Огнегор поручил добыть невесту. Наказано отыскать помоложе да побойчее, но всё идёт не по плану…

    Магия Терри Пратчетта
    0
    339608
    Марк Берроуз «Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира». Обстоятельное жизнеописание в стиле серии «ЖЗЛ»

    Биография, написанная с любовью и вниманием к деталям.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 8 (2022). Юмористическая фантастика 2
    0
    488333
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 8 (2022). Юмористическая фантастика

    Смех и не только.

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 2
    0
    382470
    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме

    Вокруг героев бушует чума, свирепствуют войны, а люди превращаются в монстров! Хм, погодите-ка…

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить